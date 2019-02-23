Справиться без Старых: Россия борется за золото. LIVE

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Футбол /
11:00
Александр Дюков избран президентом РФС
закончен
12:00
В России закрылось зимнее трансферное окно
закончен
14:30
Российские клубы узнали соперников в Лиге Европы
закончен
Франция / Лига 1
21:00
ДижонСент-Этьен
0:1
закончен
22:45
СтрасбургЛилль
1:1
закончен
Италия / Серия А
22:30
МиланЭмполи
3:0
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
ВердерШтутгарт
1:1
закончен
Англия / Премьер-лига
22:45
Кардифф СитиУотфорд
1:5
закончен
22:45
Вест Хэм ЮнайтедФулхэм
3:1
закончен
Испания / Примера
23:00
ЭспаньолУэска
1:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АдмиралАмур
1:0
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарБарыс
2:3 (Б)
закончен
17:00
Металлург МгАк Барс
4:0
закончен
17:00
ТракторСКА
1:3
закончен
19:00
СеверстальСпартак
3:0
закончен
19:30
АвангардСибирь
7:3
закончен
19:30
Динамо МТорпедо
4:1
закончен
19:30
ВитязьАвтомобилист
1:5
закончен
19:30
ЦСКАДинамо Р
3:0
закончен
19:30
ЙокеритДинамо Мн
3:5
закончен
19:30
ХК СочиСлован
2:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Оттава СенаторзКоламбус Блю Джекетс
0:3
закончен
03:30
Детройт Ред УингзМиннесота Уайлд
2:3
закончен
03:30
Чикаго БлэкхоуксКолорадо Эвеланш
3:5
закончен
05:00
Калгари ФлэймзАнахайм Дакс
2:1
закончен
06:00
Вегас Голден НайтсВиннипег Джетс
3:6
закончен
Евролига
20:15
Дарушшафака Фенербахче
75:97
закончен
21:00
Жальгирис Будучность
84:76
закончен
22:00
Панатинаикос Химки
94:85
закончен
23:00
Реал Мадрид Бавария
91:78
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Торонто РэпторсСан-Антонио Спёрс
120:117
закончен
03:00
Орландо МэджикЧикаго Буллз
109:110
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсНью-Орлеан Пеликанс
126:111
закончен
03:00
Шарлотт ХорнетсВашингтон Уизардс
123:110
закончен
03:30
Нью-Йорк НиксМиннесота Тимбервулвз
104:115
закончен
03:30
Атланта ХоуксДетройт Пистонс
122:125
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Клипперс
106:112
закончен
04:30
Даллас МавериксДенвер Наггетс
104:114
закончен
05:30
Оклахома-Сити ТандерЮта Джаз
148:147
закончен
Фигурное катание / Финал Кубка России
14:00
Женщины, произвольная программа
1
Медведева
222,90
2
Туктамышева
221,19
3
Васильева
208,75
закончен
Испания / Примера
15:00
ХетафеРайо Вальекано
не начался
18:15
СевильяБарселона
не начался
20:30
АлавесСельта
не начался
22:45
Атлетик БЭйбар
не начался
Товарищеские матчи (клубы)
17:00
Спартак М Шериф
не начался
18:00
ЦСКА Уфа
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
МариупольОлимпик Д
не начался
18:00
ЛьвовЧерноморец
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
БёрнлиТоттенхэм Хотспур
не начался
18:00
БорнмутВулверхэмптон
не начался
18:00
Ньюкасл ЮнайтедХаддерсфилд Таун
не начался
20:30
Лестер СитиКристал Пэлас
не начался
Италия / Серия А
17:00
ТориноАталанта
не начался
22:30
ФрозинонеРома
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
БаварияГерта
не начался
17:30
Боруссия МВольфсбург
не начался
17:30
ФрайбургАугсбург
не начался
17:30
МайнцШальке-04
не начался
20:30
ФортунаНюрнберг
не начался
Франция / Лига 1
19:00
ПСЖНим
не начался
22:00
АмьенНицца
не начался
22:00
ГенгамАнже
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Нью-Йорк РейнджерсНью-Джерси Дэвилз
не начался
21:00
Баффало СэйбрзВашингтон Кэпиталз
не начался
00:00
Сент-Луис БлюзБостон Брюинз
не начался
01:00
Коламбус Блю ДжекетсСан-Хосе Шаркс
не начался
01:00
Флорида ПантерзЛос-Анджелес Кингз
не начался
01:00
Даллас СтарзКаролина Харрикейнз
не начался
01:30
Нэшвилл ПредаторзКолорадо Эвеланш
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
не начался
04:00
Филадельфия ФлайерзПиттсбург Пингвинз
не начался
06:00
Эдмонтон ОйлерзАнахайм Дакс
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксНью-Йорк Айлендерс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия СиксерсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:00
Вашингтон УизардсИндиана Пэйсерс
не начался
03:00
Кливленд КавальерсМемфис Гриззлиз
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсБруклин Нетс
не начался
03:00
Атланта ХоуксФиникс Санз
не начался
03:30
Майами ХитДетройт Пистонс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерСакраменто Кингз
не начался
04:00
Чикаго БуллзБостон Селтикс
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзХьюстон Рокетс
не начался
04:30
Милуоки БаксМиннесота Тимбервулвз
не начался
06:00
Юта ДжазДаллас Маверикс
не начался
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону
11:00
Мужчины. Спринтерская гонка 10 км
1
Т. Бё
21:40.1
закончен
14:00
Женщины. Спринтерская гонка 7,5 км
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Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
13:00
Женщины. Скиатлон 15 км
1
Йохауг
36:54.5
2
Эстберг
+57.60
3
Непряева
+58.70
закончен
Испания / Примера
14:00
ЛеганесВаленсия
не начался
18:15
Атлетико МВильярреал
не начался
20:30
ВальядолидБетис
не начался
22:45
ЛевантеРеал Мадрид
не начался
Италия / Серия А
14:30
СампдорияКальяри
не начался
17:00
КьевоДженоа
не начался
17:00
БолоньяЮвентус
не начался
17:00
СассуолоСПАЛ
не начался
20:00
ПармаНаполи
не начался
22:30
ФиорентинаИнтер М
не начался
Англия / Премьер-лига
15:00
ЧелсиБрайтон энд Хоув Альбион
перенесен
17:05
АрсеналСаутгемптон
не начался
17:05
Манчестер ЮнайтедЛиверпуль
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
Арсенал КДесна
не начался
18:00
ВорсклаКарпаты
не начался
Франция / Лига 1
17:00
МонпельеРеймс
не начался
17:00
НантБордо
не начался
17:00
ТулузаКан
не начался
19:00
РеннМарсель
не начался
23:00
МонакоЛион
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Ганновер-96Айнтрахт Ф
не начался
20:00
Боруссия ДБайер
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
23:00
Детройт Ред УингзСан-Хосе Шаркс
не начался
23:00
Чикаго БлэкхоуксДаллас Старз
не начался
03:00
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
не начался
03:00
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
не начался
05:00
Аризона КойотсВиннипег Джетс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Торонто РэпторсОрландо Мэджик
не начался
01:00
Денвер НаггетсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксСан-Антонио Спёрс
не начался
Справиться без Старых: Россия борется за золото. LIVE

Онлайн женской спринтерской гонки на чемпионате Европы по биатлону

В белорусских Раубичах в рамках чемпионата Европы по биатлону проходит женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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14:08

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова уходит на штрафной круг. Один промах.

14:05

Мона Брорссон побежала биться за золото. Она сегодня одна из главных фаворитов.

14:03

Евгения Павлова уходит на дистанцию! Удачи!

14:00

Селина Гаспарин открывает спринт! Поехали!

14:00

По информации «Матч ТВ», Старых не примет участие в гонке. Однако в официальных протоколах она все еще значится.

13:58

Все готово к гонке!

13:55

Первым из российских биатлонисток, под шестым номером, побежит Евгения Павлова. Светлана Миронова получила 33-й стартовый номер, Наталья Гербулова – 40-й. Екатерина Юрлова-Перхт выступит в спринте с 43-м нагрудным номером. Виктория Сливко уйдет в гонку 51-й. Ирина Старых получила 70-й стартовый номер.

13:50

Начало запланировано на 14.00 по московскому времени.

13:45

Представляем трансляцию женской спринтерской гонки на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на чемпионате Европы по биатлону.