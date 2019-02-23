Справиться без Старых: Россия борется за золото. LIVE

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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова уходит на штрафной круг. Один промах.
Мона Брорссон побежала биться за золото. Она сегодня одна из главных фаворитов.
Евгения Павлова уходит на дистанцию! Удачи!
Селина Гаспарин открывает спринт! Поехали!
По информации «Матч ТВ», Старых не примет участие в гонке. Однако в официальных протоколах она все еще значится.
Все готово к гонке!
Первым из российских биатлонисток, под шестым номером, побежит Евгения Павлова. Светлана Миронова получила 33-й стартовый номер, Наталья Гербулова – 40-й. Екатерина Юрлова-Перхт выступит в спринте с 43-м нагрудным номером. Виктория Сливко уйдет в гонку 51-й. Ирина Старых получила 70-й стартовый номер.
Начало запланировано на 14.00 по московскому времени.
Представляем трансляцию женской спринтерской гонки на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на чемпионате Европы по биатлону.