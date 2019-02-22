Повторить успех супермикста: россияне бьются за медали. LIVE

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Трансляция
С конца
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11:07
Немного о том, что из себя представляет дистанция:
11:05
Дмитрий Малышко уходит на дистанцию! Болеем!
11:00
Гонка началась! Поехали!
11:00
Полный старт-лист участников:
10:59
На трибунах поддерживают российских биатлонистов, поздравляя всех с праздников 23 февраля. Очень приятно.
10:55
Первым из российских биатлонистов, под 10-м номером, начнет борьбу за медали Дмитрий Малышко. За ним следует Максим Цветков, получивший 54-й нагрудный номер. 59-м стартует Антон Бабиков. 62-м – Семен Сучилов. В заключительной группе выступят Матвей Елисеев (96-й) и Никита Поршнев (113-й).
10:50
Начало гонки — в 11.00 по московскому времени.
10:45
Представляем трансляцию мужской спринтерской гонки на 10 км с двумя огневыми рубежами на чемпионате Европы по биатлону.