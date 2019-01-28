«Должны быть наказаны»: Смолов осудил Кокорина и Мамаева

«Кокорин и Мамаев должны получить наказание»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев с октября прошлого года находятся под уголовным преследованием за два эпизода хулиганства и нанесения побоев в центре Москвы. Адвокаты футболистов уверены, что их клиентов сделали жертвами показательной порки.

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Федор Смолов успел пересечься и подружиться с Кокориным в московском «Динамо» и с Мамаевым в «Краснодаре».

Как рассказал нападающий в интервью Ксении Собчак, он считает наказание Кокорина и Мамаева безосновательно жестоким и признает, что здесь есть элемент показательности.

«Они абсолютно виноваты и точно должны получить наказание. Это сто процентов. Говорю это, несмотря на дружбу. Мы давно знакомы, начинали футбольный путь вместе. С Кокориным в «Динамо» на базе жили два года в одной комнате. Проводили все время вместе, в том числе досуг. С Пашей плюс-минус в то же время познакомились в молодежной сборной. Поэтому мне, конечно, жалко», — начал форвард.

«Я считаю это наказание слишком необоснованным, суровым и жестоким по отношению к ним. Не нужно устраивать из этого показательную порку. Если бы там не было фамилий Кокорина, Мамаева и Дениса Пака, то скорее всего, наказание было бы совсем другим.

Просто решили показать, что у нас в стране с власть имущими шутки плохи.

Скажу так: верю, что если бы я находился с ними, то ничего бы не произошло», — подчеркнул Смолов.

Напомним, Кокорин и Мамаев пробудут под арестом в СИЗО «Бутырка» как минимум до 8 февраля. Все их предыдущие апелляции о смене меры пресечения были отклонены.

По слова Смолова, в юности он сам неоднократно попадал в переделки. И вызвано это было неудачами на футбольном поприще.

«Со мной такое было. Это происходило еще до Виктории (Лопыревой, с которой Смолов состоял в браке. — «Газета.Ru»). Было такое, что я хорошо тренируюсь, хорошо работаю, забиваю за дубль, а меня не берут в заявку. И через два месяца срываюсь и иду в загул. Я уже был в Нидерландах (в «Фейеноорде». — «Газета.Ru»), там всегда поставят своего воспитанника, а не привезенного игрока, даже если он намного слабее. У нас же совершенно противоположная ситуация», — сказал Смолов.

«Я был трезв»

Не обошел Смолов стороной и скандал, который его самого довел до суда. Летом прошлого года, когда Федор еще выступал за «Краснодар», он не справился с управлением своего дорогого автомобиля и въехал в дорожные ограждения на одной из улиц Краснодара. Инцидент произошел ночью, поэтому он без внимания лишних глаз скрылся с места аварии.

Как теперь признался 28-летний футболист, вопреки слухам, он не был пьян в тот момент. А причина его отлучения с места ДТП заключается в просроченных правах.

«Я был трезв.

Могу рассказать по секрету — у меня были просроченные права, поэтому я уехал с места ДТП.

Я понял, что машина разбита, она была застрахована. Я понимаю, что мне, скорее всего, не выплатит страховая. А потом с утра я позвонил юристу, посоветовался и поехал сам», — заявил Смолов.

Впоследствии суд оштрафовал Смолова на 58 тысяч рублей за поврежденные дорожные ограждения и лишил прав на один год. Скандал, получивший ажиотаж во многом из-за бегства футболиста с места аварии, не нанес вреда его спортивной карьере, однако игрок вскоре сменил клуб, перейдя в московский «Локомотив». Возможно, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий не захотел видеть в рядах своей команды потенциального дебошира.

Извиняюсь перед всей страной

Самый драматичный момент в карьере Смолова в 2018 году — это выступление на чемпионате мира. Во время домашнего мундиаля Федор вчистую проиграл конкуренцию Артему Дзюбе за место в стартовом составе сборной России. Не появился с первых минут он и в четвертьфинале против Хорватии — именно на этой стадии отечественная команда покинула турнир, а Федор со слезами на глазах прятался от гнева российских болельщиков.

В серии послематчевых пенальти Смолов бил первым — причем предпочел удар Паненки, который принято считать пижонским.

Вратарь хорватов отбил одиннадцатиметровый Федора и впоследствии выиграл для своей команды серию пенальти, после чего Смолова стали обвинять в поражении российской команды.

Сейчас Федор признался, что в тот момент действительно не был уверен в себе. По его словам, именно поэтому он решился на сложное исполнение удара, которое ему не удалось.

«На тот момент я был не уверен в своих силах — это точно.

В свое оправдание отмечу, что манера исполнения пенальти — это не попытка выделиться и выпендриться.

Я пробил так из-за неуверенности в своих силах и растерянности. Если бы не тряслись коленки, и я исполнил правильно техническую часть, то быть голу», — отметил нападающий.

Более того, спустя долгое время Смолов впервые принес извинения российским болельщикам и рассказал, что ему пришлось нелегко после того рокового удара.

«По прошествии времени я хочу извиниться перед страной за этот пенальти. Хотелось спрятаться. Не хотел, чтобы кто-то об этом напоминал. Было больно. Мои слова в интервью после матча (фраза о том, что Майкл Джордан часто не реализовывал штрафные броски из-за неуверенности. — «Газета.Ru») — нелепая попытка защититься.

Почему не стал извиняться разу? Я привык всегда обдуманно отвечать за свои слова.

Сейчас совершенно искренне хочу извиниться.

Перед командой я сразу извинился в раздевалке. Попросил прощения за то, что они не сыграют в полуфинале чемпионата мира. Это было очень тяжело, но мы едим один хлеб», — поделился Смолов воспоминаниями.

Несмотря на поражение от Хорватии, для сборной России мундиаль выдался лучшим в истории — наша команда впервые в истории дошла до такой высокой стадии и вернула любовь и признание болельщиков.

«Путин — мой президент»

Интервью Смолова проходило у него дома. В ходе съемки в объектив камер попала фотография нападающего с президентом России Владимиром Путиным. Напомним, всем футболистам сборной России после удачного чемпионата мира присвоили звания заслуженных мастеров спорта и наградили почетными грамотами.

Смолов рассказал, что решил повесить снимок с президентом на стену своей квартиры из уважения к российскому лидеру. Эта грамота, по его словам, является высшим показателем успеха национальной команды.

«Почему я повесил эту фотографию дома? Ну, я этим горжусь, да. Это мой президент. Вот это награда, почетная грамота от президента Российской Федерации. Нам тогда вручили звание заслуженных мастеров спорта. Это олицетворение успеха сборной России», — подчеркнул нападающий.

При этом, как признался Федор, он пропустил последние выборы президента России. Однако отметил, что голосовал бы именно за Путина.

«Я пропустил голосование. У меня не было российского паспорта с собой. Администратор команды подвел, сказал, что можно полететь с загранпаспортом, и я российский не взял. А так бы голосовал за него», — заключил Смолов.

«Жалею об отказе «Вест Хэму»

Спортивные успехи Смолова в «Краснодаре», где он сумел реанимировать карьеру после неудачных сезонов в столичном «Динамо» и махачкалинском «Анжи», вполне могли привести Федора в европейский клуб. Прошлым летом к нему активный интерес проявлял английский «Вест Хэм Юнайтед», но Смолов отказался от трансфера. Теперь игрок признался, что жалеет об этом решении.

«В «Вест Хэм» я решил не переходить перед чемпионатом мира.

Жалею ли я? Да. Здесь есть такой момент.

Весь отпуск у меня была травма, которая меня постоянно мучила. Мне нужно было время, чтобы набрать форму. Переходить в новый чемпионат на другие скорости значило, что мне пришлось бы было адаптироваться. Я вышел на замену и не забил, меня перестали выпускать, тогда на чемпионат мира я приехал бы совершенно не в форме», — поделился Смолова.

Форвард также рассказал, что у него был реальный вариант с переходом в дортмундскую «Боруссию», но трансфер не состоялся из-за смены тренера в немецком клубе. Что же до слухов о мадридском «Реале», то Смолов опроверг информацию о том, что вел переговоры с испанским грандом.

В данный момент нападающий выступает за московский «Локомотив». В составе «железнодорожников» Смолов провел 14 матчей, в которых забил три мяча.

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