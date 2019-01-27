Совет с Путиным: когда Федор Емельяненко завершит карьеру

Многие предполагали, что финал Bellator станет заключающим боем в карьере прославленного бойца. Федору Емельяненко уже 42 года, здоровья и навыки уже не те. Шансов на победу над Райаном Бейдером россиянину давали мало. Во многом именно не из-за состояния Емельяненко, а благодаря сумасшедшей форме самого Бейдера. К бою с Императором американец подходил на серии из шести побед, а Емельяненко только успел закрыть поражение от Мэтта Митриона.

Реклама

Емельяненко понимал всю серьезность соперника – Федор даже ушел с поста президента Союза MMA России и поехал в Нидерланды для проведения тренировочного лагеря. По бою с Чейлом Сонненом четко проглядывались проблемы Емельяненко: скорость упала, реакция уже не такая стремительная, а удары — недостаточно пробивающие.

К большому сожалению, работу над ошибками увидеть не посчастливилось. Так достаточно часто бывает, что в тяжелом весе все решает один удар. Емельяненко сделал ставку на борьбу, высматривал варианты для прохода в ноги, попавшись в итоге на уловку Бейдера. Физическое состояние Федора оценить очень сложно, и, как следствие, обсуждать целесообразность завершения его карьеры.

Однако действительно высока вероятность того, что Емельяненко близок к уходу.

Но явно не таким образом — глухим нокаутом на 35-й секунде легенды не завершают карьеру.

Более того, бои Федора чаще всего проходят в США, а он при каждом удобном случае упоминает, что драться его заставляет необходимость защищать честь родины. При идеальном раскладе поражение от Бейдера надо закрывать не просто прощальным поединком, а действительно рейтинговым боем с сильным соперником. И это должно произойти именно в России. Очевидно, что титула на кону уже не будет, но и формальный прощальный бой — это не по статусу тому наследию, которое оставляет Федор.

Президент Bellator Скотт Кокер после боя сообщил, что Емельяненко получил одобрение президента России Владимира Путина на участие в турнирах.

«Когда я ему позвонил, он сказал, что ему необходимо поговорить с Владимиром Путиным на этот счет. Да, он так сказал. Он это объяснил тем, что есть программа развития ММА в России. Я ответил: «Ок, буду ждать». Он в итоге согласился. Сказал, что дерется для России, для Бога», — приводит слова Кокера «СЭ».

Фигура Емельяненко очень важна для российских смешанных единоборств, так что это нормально, если решение о завершении карьеры он будет принимать совместно с Путиным.

В Bellator уже давно говорят о возможной отставке Федора Емельяненко. Судя по всему, там уже не слишком рассчитывают на Императора. В России есть неплохие бойцовские организации, но нельзя представить, чтобы Емельяненко дрался за родину с отечественными же спортсменами.

Другое дело, что претендентов на заключительный бой Емельяненко будет предостаточно и на любой вкус. Некоторые эксперты утверждают, что Емельяненко необходим поединок с монстром вроде Даниэля Кормье. С чемпионом UFC, где уничтожали Райана Бейдера. Если Федор захочет серию из нокаутов, то «ДиСи» будет хорошим вариантом.

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, считает, что хорошим соперником для Емельяненко станет хорват Мирко Крокоп.

С ним у Императора был один из самых славных боев в карьере.

«Стоит ли ему завершать карьеру? Все зависит от его здоровья и от решения, которое примет команда. Он ведь не один. Было бы красиво — организовать его бой с Мирко Крокопом. Этот поединок надо делать в России», — приводит слова Нурмагомедова «Чемпионат.com».

В 2005 году Емельяненко забрал победу у Крокопа решением судей в поединке за титул чемпиона PRIDE – ведущей бойцовской организации того времени. Это противостояние получило звание Боя года и Боя десятилетия. С тех пор пути Емельяненко и Крокопа разошлись.

44-летний хорват сейчас доживает свой век в азиатском промоушене Rizin, где дерется с малоивестными бойцами. У него серия из девяти побед, а свой крайний бой Крокоп провел в сентябре прошлого года. Поединок с Емельяненко — добрая ностальгия, но Мирко вряд ли сейчас можно считать серьезным соперником для Федора.

Не все очевидно по поводу здоровья самого Императора. Накануне боя с Бейдером ходили разговоры, что он испытывает серьезные недомогания из-за проблем с коленом. Бывший чемпион UFC Олег Тактаров отметил после боя, что на протяжении нескольких дней Емельяненко выглядел неважно и в соответствующих кондициях выходил на Бейдера.

О плохом состоянии Федора после поединка сообщил его тренер Питер Тайссе. По его словам, Емельяненко не был до конца готов.

«Для меня в составе его команды — точно последний бой. Об этом я ему сообщил еще в Нидерландах.

Что касается Федора, то, думаю, после этого боя он прекратит карьеру.

Потому что у него есть проблемы с коленом, с плечом. Он был готов к бою только на 66 процентов», — сказал Тайссе.

Если у Емельяненко действительно такие серьезные проблемы, то вряд ли есть большой смысл проводить даже прощальный поединок. Как правильно заметил после боя Райан Бейдер, Император уже давно всем все доказал, и это поражение никак не скажется на его наследии. Гораздо важнее сохранить здоровье, ведь на посту в Союзе MMA или Федерации самбо Емельяненко мог бы принести России куда больше пользы, чем в клетке.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице бокса и ММА, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».