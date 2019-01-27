Финал Гран-при: Емельяненко против Бейдера. LIVE

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Ух! Здорово у Рикки прошел хай-кик, слегка поплыл после этого эпизода Хуан, но сумел восстановиться и даже провести тейкдаун. Первый раунд за Архулетой.
В доминирующем положении Хуан — активно работает ногами, на протяжении полутора минуты пытался свалить соперника на настил. Бандехас занимает центр и периодически старается отвечать мидл-киками и неудачными попытками сделать вертушку.
Бой начался!
Появляются в восьмиугольнике Бандехас и Архулета.
А вот и видео прибытия Федора Емельяненко на арену!
В следующем бою основного карда подерутся Бандехас и Архулета. Поединок в весовой категории до 61,2 кг.
Один из главных минусов Bellator — это просто чудовищные по длительности перерывы: и перед выходом спортсменов, и даже во время объявления победителя. Посему отдыхаем несколько минут, после чего вернемся.
«Я никогда не сдаюсь — так было и на войне. Этот бой я посвящаю своему отцу, который сейчас борется за свою жизнь. И я верю, что он тоже справится», — Альтамими в традиционной манере напоминает о своем военном прошлом.
Примечательно, что изначально иранец выходил на гильотину, но только после неудавшейся попытки перевел американца в партер. Будто совершенно про шею забыл Макмахан. 1 минута 16 секунд — лучший разогрев, который только можно было представить!
Выводит Альтамими американца на рычаг локтя уже на первой минуте поединка, заставля Макмахана сдаться! Поймал иранец на ошибке своего соперника, который запер его в клинче, пытаясь перевести на настил.
Бой начался! Поехали!
Появляются в октагоне Альтамими и Макмахан. Этот поединок проходит в весовой категории до 65,8 кг.
В рамках основного карда мы посмотрим следующие поединки: Брэндон Макмахан – Адель Альтамими Рикки Бандехас – Хуан Архулета Джейк Сваггер – Джей В. Кисер Аарон Пико – Генри Кораллес
В Лос-Анджелесе проходит финал Гран-при Bellator в тяжелом весе. В решающем бою встречаются россиянин Федор Емельяненко и американец Райан Бэйдер. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.