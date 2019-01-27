Финал Гран-при: Емельяненко против Бейдера. LIVE

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ЗенитСпартак М
0:3
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21:30
РостовЛокомотив М
1:1 (3:4)
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Кубок Англии
22:55
Арсенал ЛМанчестер Юнайтед
1:3
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Германия / Бундеслига
22:30
ГертаШальке-04
2:2
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Франция / Лига 1
22:45
МарсельЛилль
1:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
НефтехимикАвтомобилист
0:3
закончен
19:30
ВитязьСеверсталь
5:3
закончен
19:30
Динамо МСпартак
3:1
закончен
19:30
ЙокеритТорпедо
4:2
закончен
Евролига
20:00
Химки Бавария
60:71
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20:15
Дарушшафака Баскония
80:75
закончен
21:00
Будучность Гран Канария
75:70
закончен
23:00
Барселона ЦСКА
76:84
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикВашингтон Уизардс
91:95
закончен
03:30
Кливленд КавальерсМайами Хит
94:100
закончен
03:30
Бруклин НетсНью-Йорк Никс
109:99
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизСакраменто Кингз
96:99
закончен
04:00
Хьюстон РокетсТоронто Рэпторс
121:119
закончен
04:00
Чикаго БуллзЛос-Анджелес Клипперс
101:106
закончен
04:30
Милуоки БаксШарлотт Хорнетс
108:99
закончен
04:30
Даллас МавериксДетройт Пистонс
106:101
закончен
05:00
Юта ДжазМиннесота Тимбервулвз
106:102
закончен
05:00
Денвер НаггетсФиникс Санз
132:95
закончен
Фигурное катание / Чемпионат Европы по фигурному катанию
12:40
Танцы на льду, ритм-танец
1
Пападакис / Сизерон (Франция)
84,79
закончен
16:00
Произвольная программа, женщины
1
Софья Самодурова (Россия)
213,84
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону, 6-й этап
16:30
Спринт 10 км, мужчины
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
22.44,9
2
Эрлен Бьонтегорд (Норвегия)
+17,5
3
Антонен Гигонна (Франция)
+20,2
закончен
Испания / Примера
15:00
СевильяЛеванте
5:0
закончен
18:15
Атлетико МХетафе
2:0
закончен
20:30
ЛеганесЭйбар
2:2
закончен
22:45
ВаленсияВильярреал
3:0
закончен
Италия / Серия А
17:00
СассуолоКальяри
3:0
закончен
20:00
СампдорияУдинезе
4:0
закончен
22:30
МиланНаполи
0:0
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
Боруссия МАугсбург
2:0
закончен
17:30
МайнцНюрнберг
2:1
закончен
17:30
Боруссия ДГанновер-96
5:1
закончен
17:30
ФрайбургХоффенхайм
2:4
закончен
17:30
ВольфсбургБайер
0:3
закончен
20:30
ВердерАйнтрахт Ф
2:2
закончен
Франция / Лига 1
22:00
ДижонМонако
2:0
закончен
22:00
ГенгамРеймс
0:1
закончен
22:00
НиццаНим
2:0
закончен
22:00
СтрасбургБордо
1:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралСибирь
3:5
закончен
10:00
АмурСалават Юлаев
3:0
закончен
10:00
Куньлунь Ред СтарАвангард
3:6
закончен
17:00
Ак БарсТрактор
1:2
закончен
17:00
СКАДинамо Р
7:1
закончен
17:00
ЦСКАБарыс
2:5
закончен
19:00
СлованДинамо Мн
2:4
закончен
Единая лига ВТБ
17:00
Нижний Новгород УНИКС
91:85
закончен
21:00
Зелена Гура Енисей
72:83
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НБА / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Орлеан ПеликансСан-Антонио Спёрс
114:126
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизИндиана Пэйсерс
65:56
3 четверть
04:30
Бостон СелтиксГолден Стэйт Уорриорз
59:61
перерыв
05:00
Денвер НаггетсФиладельфия Сиксерс
41:37
2 четверть
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсАтланта Хоукс
не начался
Биатлон / 6-й этап Кубка мира по биатлону
15:30
Гонка преследования 10 км. Женщины
1
Доротея Вирер (Италия)
29:20,1 (2)
2
Лаура Дальмайер (Германия)
+6,0 (1)
3
Лиза Витоцци (Италия)
+16,2 (2)
закончен
Бокс/ММА / Гран-при Bellator, тяжелый вес. Финал
05:00
Федор Емельяненко (Россия) — Райан Бейдер (США)
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Фигурное катание / Чемпионат Европы по фигурному катанию
11:15
Произвольная программа. Мужчины
1
Хавьер Фернандес (Испания)
271,59
закончен
16:25
Произвольный танец
1
Пападакис / Сизерон (Франция)
217,98
закончен
Лыжный спорт / 8-й этап Кубка мира по лыжным гонкам
14:00
Спринт 15 км свободным стилем, мужчины
1
Морис Манифика (Франция)
34.55,4
закончен
16:15
Спринт 10 км свободным стилем, женщины
1
Терезе Йохауг (Норвегия)
25.48,2
закончен
Биатлон / 6-й этап Кубка мира по биатлону
17:30
Гонка преследования на 12,5 км. Мужчины
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
31:33,7 (3)
2
Антонин Гигонна (Франция)
+34,8 (1)
3
Кентен Фийон-Майе (Франция)
+40,6 (2)
закончен
Хоккей с мячом / Чемпионат мира по хоккею с мячом
18:15
Швеция — Россия
6:4
закончен
Испания / Примера
14:00
ВальядолидСельта
не начался
18:15
ЖиронаБарселона
не начался
20:30
Атлетик ББетис
не начался
20:30
Реал СосьедадУэска
не начался
22:45
ЭспаньолРеал Мадрид
не начался
Италия / Серия А
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КьевоФиорентина
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БолоньяФрозиноне
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АталантаРома
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ПармаСПАЛ
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ТориноИнтер М
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22:30
ЛациоЮвентус
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Франция / Лига 1
17:00
МонпельеКан
не начался
19:00
АмьенЛион
не начался
22:00
ТулузаАнже
не начался
23:00
ПСЖРенн
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
БаварияШтутгарт
не начался
20:00
ФортунаРБ Лейпциг
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
Металлург МгАвтомобилист
не начался
17:30
ЛокомотивХК Сочи
не начался
17:30
НефтехимикТорпедо
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Астана ВЭФ
не начался
15:30
Цмоки-Минск ЦСКА
не начался
16:00
Парма Локомотив-Кубань
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Лос-Анджелес КлипперсСакраменто Кингз
не начался
23:30
Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
не начался
02:00
Оклахома-Сити ТандерМилуоки Бакс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсВашингтон Уизардс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсОрландо Мэджик
не начался
03:00
Даллас МавериксТоронто Рэпторс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзЮта Джаз
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксМайами Хит
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсФиникс Санз
не начался
Финал Гран-при: Емельяненко против Бейдера. LIVE

Онлайн-трансляция финала Гран-при Bellator Емельяненко — Бейдер

В финале Гран-при Bellator в тяжелом весе в Лос-Анджелесе встречаются россиянин Федор Емельяненко и американец Райан Бейдер. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию боя.
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05:46

Ух! Здорово у Рикки прошел хай-кик, слегка поплыл после этого эпизода Хуан, но сумел восстановиться и даже провести тейкдаун. Первый раунд за Архулетой.

05:43

В доминирующем положении Хуан — активно работает ногами, на протяжении полутора минуты пытался свалить соперника на настил. Бандехас занимает центр и периодически старается отвечать мидл-киками и неудачными попытками сделать вертушку.

05:40

Бой начался!

05:37

Появляются в восьмиугольнике Бандехас и Архулета.

05:31

А вот и видео прибытия Федора Емельяненко на арену!

05:26

В следующем бою основного карда подерутся Бандехас и Архулета. Поединок в весовой категории до 61,2 кг.

05:25

Один из главных минусов Bellator — это просто чудовищные по длительности перерывы: и перед выходом спортсменов, и даже во время объявления победителя. Посему отдыхаем несколько минут, после чего вернемся.

05:19

«Я никогда не сдаюсь — так было и на войне. Этот бой я посвящаю своему отцу, который сейчас борется за свою жизнь. И я верю, что он тоже справится», — Альтамими в традиционной манере напоминает о своем военном прошлом.

05:16

Примечательно, что изначально иранец выходил на гильотину, но только после неудавшейся попытки перевел американца в партер. Будто совершенно про шею забыл Макмахан. 1 минута 16 секунд — лучший разогрев, который только можно было представить!

05:13

Выводит Альтамими американца на рычаг локтя уже на первой минуте поединка, заставля Макмахана сдаться! Поймал иранец на ошибке своего соперника, который запер его в клинче, пытаясь перевести на настил.

05:11

Бой начался! Поехали!

05:08

Появляются в октагоне Альтамими и Макмахан. Этот поединок проходит в весовой категории до 65,8 кг.

05:05

В рамках основного карда мы посмотрим следующие поединки: Брэндон Макмахан – Адель Альтамими Рикки Бандехас – Хуан Архулета Джейк Сваггер – Джей В. Кисер Аарон Пико – Генри Кораллес

05:00

В Лос-Анджелесе проходит финал Гран-при Bellator в тяжелом весе. В решающем бою встречаются россиянин Федор Емельяненко и американец Райан Бэйдер. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.