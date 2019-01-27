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«Ему нечего стыдиться»: что будет с Федором Емельяненко

Бейдер нокаутировал Федора Емельяненко в финале Гран-при Bellator

В Лос-Анджелесе состоялся финал Гран-при Bellator в тяжелом весе, где встретились Федор Емельяненко и Райан Бейдер. Бой завершился победой американского бойца нокаутом уже на 35-й секунде. Бейдер завоевал сразу два чемпионских пояса, а Емельяненко стал на еще один шаг ближе к завершению карьеры.

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко потерпел поражение в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе. Американец Райан Бейдер отправил легенду отечественного MMA в глухой нокаут уже на 35-й секунде поединка.

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При первом же сближении Бейдер дальним левым хуком попал в челюсть Последнему Императору, сбив того на настил. Емельяненко предпринял попытку подняться, однако американец тут же подскочил к нему и стал добивать. На лице россиянина появилась большая сечка, после чего судья принял решение остановить поединок.

Бейдер выказал уважение Емельяненко, отметив, что для него было честью разделить клетку с величайшим бойцов в истории.

«Хотел бы попросить поддержать Федора, у которого была блистательная карьера. Для меня честь быть в клетке с ним»,

— начал чемпион.

Американец отметил, что испытывал серьезный груз ответственности из-за статуса поединка и соперника. Однако ему удалось абстрагироваться от этих мыслей.

«Я испытывал психологическое давление, знал, что дерусь с величайшим бойцом всех времен. Но удалось абстрагироваться от этого и победить. Мы тренировали все время этот удар», — отметил Бейдер.

Он также признался, что роковой удар, постигнувший Емельяненко, был домашней заготовкой.

«Мы тренировали этот удар. Мы знали, что в бою с Федором он пройдет», — передает слова Бейдера корреспондент Sport24.

35-летний Бейдер завоевал сразу два чемпионских титула — пояс чемпиона-победителя Гран-при Bellator и пояс чемпиона мира в тяжелом весе. Подобное произошло впервые в истории. Он также стал первым чемпионом Bellator в двух дивизионах, пообещав, что планирует защищать оба пояса.

Народный артист России и член команды Емельяненко Эдгард Запашный рассказал, что рассечение носит серьезный характер.

Сразу после поединка 42-летним Емельяненко занялись медики.

Предполагается, что именно из-за этого Император не явился на пресс-конференцию.

По словам Запашного, никто в раздевалке не стал обсуждать поражение Федора.

«В раздевалке стоит абсолютная тишина, сейчас с Федором работают доктора, у него серьезная сечка над левым глазом, ее зашивают. Бой не обсуждают между членами команды, все все понимают», — сказал Запашный в эфире телеканала «Матч ТВ».

За несколько дней до поединка в прессе появилась информацию о том, что Емельяненко может сняться с боя по состоянию здоровью. Домыслы так и не нашли официального подтверждения, но бывший чемпион UFC Олег Тактаров считает, что Император был отравлен.

«Там был лучший друг Федора – Эдгард Запашный, у которого все тигры в цирке вялые.

Емельяненко оказался не готов к бою морально. Мне было больно смотреть на него еще за три дня до поединка.

Было видно, что он плохо себя чувствует или был отравлен. Федору надо сдать анализы, проверить кровь», – сказал Тактаров в своем инстаграме.

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Иногда твоё окружение высасывает энергию Я видел Олега Мокаева до боя и как энергия уходила из него при появлении...одного человека... Федор должен сдать анализы и проверить кровь. Это был не он. Это был тяжело больной, уставший человек, который был Вынужден идти на бой Это я набрасываю варианты Я возможно шучу, возможно ошибаюсь, а возможно и нет...

Публикация от Oleg Taktarov Олег Тактаров (@olegtaktarov_official)

Столь обидное и неожиданное поражение породило новые разговоры о возможном закате карьеры Емельяненко. Другой выдающийся российский боец Алексей Олейник, выступающий в UFC, посоветовал Федору не спешить с решением относительно своего будущего.

«Федор был зажат, как мне показалось, он был сконцентрирован на проходе в ноги, но Бейдер, как борец, «прикормил» соперника, попробовал атаку. К сожалению, так получилось.

Я бы посоветовал Федору раскрыться, к нему могут приехать многие бойцы, чтобы помочь, посоветовать. Иногда надо меняться. Но скажу, что Федора рано списывать со счетов. Он все еще опасен», — поделился мнением Олейник в интервью ТАСС.

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко уверен, что судья боя Марк Бельтран принял неправильное решение, остановив поединок. По его мнению, россиянин не был пассивен, пытаясь защищаться.

«Бывает по-разному, но Федор был в сознании, он пытался защититься.

Конечно, он был в нокдауне, но не в нокауте.

В боксе рефери дает шанс восстановиться после нокдауна, а тут надо действовать самому и сразу. Это сложно, потому что тело замедлено, когда пропущен удар. Ты все делаешь медленнее, поэтому спастись от добивания мало шансов», — рассказал Шлеменко в интервью «СЭ».

На счету Емельяненко теперь 45 профессиональных поединков в ММА. Из них— 38 побед и шесть поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

Одна из самых нераспространенных реакций на поражения Емельяненко — высмеивание и издевки. Но этапажный белорусский боец Андрей Орловский нарушил традицию, поглумившись над Императором в своем инстаграме.

«Че, у Емели борода хрустальная, а? Как так?»,

— написал Орловский в инстаграме, опубликовав видео нокаута Емельяненко.

Бейдер в общении с журналистами подчеркнул, что это поражение никак не скажется на наследии Императора. Что же до возможного ухода Емельяненко, то, как отметил американец, Императору больше нечего доказывать.

«Федору нечего стыдиться, это поражение никаким образом не влияет на его наследие. Ему уже нечего доказывать. Но если ты хочешь выигрывать, то должен быть в состоянии делать то, что хочешь», — резюмировал американец.

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