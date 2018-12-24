«Рада за себя, но жалко Туктамышеву»

Фигуристка Софья Самодурова поедет на чемпионат Европы вместе с Алиной Загитовой и Станиславой Константиновой. На первенстве России спортсменка заняла шестое место в целом и третье — среди взрослых (золото, серебро и бронзу забрали юниорки, которые не смогут отправиться на взрослый Евро в силу возраста).

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Согласно правилам, участие в чемпионате Европы было гарантировано только Загитовой и Константиновой (они показали два лучших результата среди взрослых), а вот вопрос о третьей путевке решался тренерским штабом Федерации фигурного катания на коньках России (ФКККР). Можно было выбрать хоть Елизавету Туктамышеву, вообще не участвовавшую в чемпионате России из-за болезни, хоть Евгению Медведеву, которая заняла там седьмое место. Однако в федерации решили сделать ставку на Самодурову, которая заслужила это по спортивному принципу.

— Кто и когда сообщил вам, что вы едете на чемпионат Европы?

— Я сама увидела в интернете. Никто не звонил. Поняла все окончательно, когда посыпались поздравления от родителей, тренеров, родственников, поклонников…

Все эмоции я уже отдала в предыдущий день, во время произвольной программы, — все до единой! Так что, когда я узнала новость о чемпионате Европы, у меня была просто улыбка до ушей.

Конечно, я очень надеялась на то, что меня выберут. Мне кажется, я была этого достойна. Мой тренер Алексей Мишин еще вчера поздравил меня с хорошим прокатом.

Удивился ли он? Мне кажется, он был как-то уверен. Хотя точно не знаю.

— Ваша коллега по группе Елизавета Туктамышева еще не успела до конца выздороветь, поэтому на чемпионате Европы будет запасной. Как она восприняла такой расклад?

— Мы с ней еще не списывались. Честно.

Я вроде и рада за себя, но мне жалко Лизу. Не знаю пока, какое у нее состояние здоровья.

Два дня назад должны были сделать контрольный снимок, но об его результатах я не в курсе. Надо спросить.

— Это ваш первый сезон на взрослом уровне, но у вас уже есть серебряная и бронзовая медали этапов Гран-при, вы были в финале, а теперь едете на чемпионат Европы...

— Оценить этот сезон я смогу только в конце. Хотя его первая половина — тьфу-тьфу-тьфу — проходит для меня хорошо (стучит сначала по своей голове, а потом по столу. — «Газета.Ru»).

— Есть такое, что среди взрослых выступать легче?

— Мне кажется, нельзя сравнивать взрослый и юниорский уровни. Это совершенно другое. Тут более сильные соперники.

— В прошлом сезоне, когда вы были юниоркой, с вами соревновались Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная. Теперь у вас ведь нет такого соперничества с ними?

— О соперничестве я не задумывалась. С Косторной мы хорошо общаемся еще с прошлого сезона, когда вместе с ней поехали на юниорский этап Гран-при. С Сашей Трусовой… тоже хорошо. В принципе я поддерживаю теплые отношения со всеми.

— Будете усложняться технически, как они?

— Да, в планах есть тройной аксель. Начинать буду именно с этого.

— Вы невероятно стабильно исполняете прыжки, что сейчас большая редкость.

— Тьфу-тьфу-тьфу, у меня это всегда было. Может, раньше это просто не так бросалось в глаза. Вспомните мой прошлый сезон.

У меня было восемь или девять стартов, и я проехала чисто все. Все до единого.

Была только одна ошибка: на первом этапе юниорского Гран-при я в каскаде между двумя прыжками сделала тройку. Это была единственная помарка. После этого я чисто откатала произвольную.

— А что случилось в финале Гран-при? Вы хорошо прокатались, но заняли последнее место.

— Значит, так надо было… Я все равно хорошо выполнила свою работу. Вот и все.

— Судьи пока не очень высоко оценивают ваши компоненты. Как намерены работать над этим?

— Просто накатывать, повторять программы — и все. Когда исполняешь прыжок, ты, может быть, сосредоточен только на этом. Заходишь на какой-то элемент и думаешь только о нем. Но надо учиться и в начале программы показывать эмоции. Это профессионализм. Я думаю о том, что надо улыбнуться во время выступления.

— Что вы выражаете в программах этого сезона? Какой смысл вкладываете в них?

— В короткой программе я выступаю под музыку из фильма «Миссия невыполнима» — саундтрек Ханса Зиммера — и просто катаюсь в удовольствие. Именно какого-то образа нет, это чисто испанский танец.

А произвольная — это бурлеск. Я показываю Кристину Агилеру из фильма. Когда она пришла в бурлеск, то сначала стеснялась, и

я в начале программы закрываюсь от всего, не понимаю, что происходит. По ходу выступления, когда уже начинается часть с щелчками фотокамеры, я осваиваюсь в этом мире. Прямо сюжет фильма!

Поставить такой номер было идеей Ильи Авербуха. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить его за то, что согласился работать со мной. Сотрудничать с ним было очень приятно. Спасибо ему, что вложил частичку себя в мой номер. Мне кажется, программа удалась.

— Вы производите впечатление очень уравновешенного человека, при этом программы у вас очень драйвовые. Как вы справляетесь с таким контрастом?

— Да мне кажется, я и по жизни такой человек — активный. У меня все время были веселые образы. Вспомните мою прошлую короткую программу «Хава нагила», да и произвольную…

— На московском этапе Гран-при вы приняли интересное решение — отвечать на вопросы журналистов сразу на английском языке, без переводчика. Почему?

— Я не буду говорить почему, можно? А то после этого было столько грязи в мою сторону. Мне писали в инстаграме, что я как-то унизила Алину (на той пресс-конференции Загитова отвечала на русском. — «Газета.Ru»). Но я ни о чем таком даже не думала.

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