Пьяная свадьба и откровенная Медведева: что было в Саранске

Курсы валют$ 68.89 (-0.106) 78.27 (-0.131)
Москва: -5°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Италия / Серия А
14:30
ЛациоКальяри
3:1
закончен
17:00
ЭмполиСампдория
2:4
закончен
17:00
ДженоаАталанта
3:1
закончен
17:00
МиланФиорентина
0:1
закончен
17:00
НаполиСПАЛ
1:0
закончен
17:00
СассуолоТорино
1:1
закончен
17:00
УдинезеФрозиноне
1:1
закончен
20:00
КьевоИнтер М
1:1
закончен
20:00
ПармаБолонья
0:0
закончен
22:30
ЮвентусРома
1:0
закончен
Испания / Примера
15:00
БетисЭйбар
1:1
закончен
18:15
Атлетико МЭспаньол
1:0
закончен
20:30
БарселонаСельта
2:0
закончен
22:45
Атлетик БВальядолид
1:1
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
АрсеналБёрнли
3:1
закончен
18:00
БорнмутБрайтон энд Хоув Альбион
2:0
закончен
18:00
ЧелсиЛестер Сити
0:1
закончен
18:00
Хаддерсфилд ТаунСаутгемптон
1:3
закончен
18:00
Манчестер СитиКристал Пэлас
2:3
закончен
18:00
Ньюкасл ЮнайтедФулхэм
0:0
закончен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедУотфорд
0:2
закончен
20:30
Кардифф СитиМанчестер Юнайтед
1:5
закончен
Клубный чемпионат мира
19:30
Реал Мадрид Аль-Айн
4:1
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
ШтутгартШальке-04
1:3
закончен
17:30
Ганновер-96Фортуна
0:1
закончен
17:30
РБ ЛейпцигВердер
3:2
закончен
17:30
НюрнбергФрайбург
0:1
закончен
17:30
БайерГерта
3:1
закончен
20:30
Айнтрахт ФБавария
0:3
закончен
Франция / Лига 1
23:00
АнжеМарсель
1:1
закончен
23:00
ЛилльТулуза
1:2
закончен
23:00
МонакоГенгам
0:2
закончен
23:00
МонпельеЛион
1:1
закончен
23:00
ПСЖНант
1:0
закончен
23:00
РеймсКан
2:2
закончен
23:00
РеннНим
4:0
закончен
23:00
Сент-ЭтьенДижон
3:0
закончен
23:00
СтрасбургНицца
2:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АмурДинамо М
0:2
закончен
13:30
СибирьАдмирал
1:4
закончен
14:30
Салават ЮлаевСеверсталь
3:2
закончен
17:00
АвангардЛокомотив
0:2
закончен
17:00
СКАЦСКА
1:4
закончен
17:00
СпартакХК Сочи
3:2 (ОТ)
закончен
17:00
ЙокеритДинамо Р
3:2 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзКоламбус Блю Джекетс
3:4
закончен
21:00
Бостон БрюинзНэшвилл Предаторз
5:2
закончен
22:00
Детройт Ред УингзФлорида Пантерз
1:2
закончен
00:00
Калгари ФлэймзСент-Луис Блюз
1:3
закончен
00:00
Сан-Хосе ШарксЛос-Анджелес Кингз
2:3 (ОТ)
закончен
00:00
Вегас Голден НайтсМонреаль Канадиенс
3:4 (ОТ)
закончен
03:00
Каролина ХаррикейнзПиттсбург Пингвинз
0:3
закончен
03:00
Оттава СенаторзВашингтон Кэпиталз
0:4
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсНью-Йорк Рейнджерс
5:3
закончен
03:00
Баффало СэйбрзАнахайм Дакс
3:0
закончен
03:00
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
6:4
закончен
04:00
Миннесота УайлдДаллас Старз
1:2 (ОТ)
закончен
06:00
Эдмонтон ОйлерзТампа-Бэй Лайтнинг
3:6
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксВиннипег Джетс
0:1
закончен
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей Калев
80:88
закончен
20:00
Зелена Гура Локомотив-Кубань
67:73
закончен
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Лос-Анджелес КлипперсДенвер Наггетс
132:111
закончен
03:00
Вашингтон УизардсФиникс Санз
149:146
закончен
03:30
Филадельфия СиксерсТоронто Рэпторс
126:101
закончен
04:00
Хьюстон РокетсСан-Антонио Спёрс
108:101
закончен
04:00
Майами ХитМилуоки Бакс
94:87
закончен
04:30
Голден Стэйт УорриорзДаллас Маверикс
120:116
закончен
05:00
Юта ДжазОклахома-Сити Тандер
106:107
закончен
Фигурное катание / Чемпионат России
15:00
Спортивные пары, произвольная программа
1
Евгения Тарасова / Владимир Морозов
236,80
закончен
18:00
Женское одиночное катание, произвольная программа
online
Биатлон / Кубок мира
17:00
Гонка преследования 12,5 км, мужчины
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
31:59.0
закончен
19:00
Гонка преследования 10 км, женщины
1
Марте Рёйселанд (Норвегия)
29:53.5
закончен
Испания / Примера
14:00
ВаленсияУэска
2:1
закончен
18:15
ЛеганесСевилья
1:1
закончен
20:30
Райо ВальеканоЛеванте
2:1
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
АугсбургВольфсбург
2:3
закончен
20:00
ХоффенхаймМайнц
1:1
закончен
Франция / Лига 1
19:00
БордоАмьен
1:1
закончен
Англия / Премьер-лига
19:00
ЭвертонТоттенхэм Хотспур
2:6
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
Куньлунь Ред СтарВитязь
1:3
закончен
15:00
АвтомобилистТрактор
3:2
закончен
19:00
СлованМеталлург Мг
1:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Нью-Джерси ДэвилзКоламбус Блю Джекетс
0:3
закончен
01:00
Каролина ХаррикейнзБостон Брюинз
0:0
1 период
03:00
Нью-Йорк РейнджерсФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Чикаго БлэкхоуксФлорида Пантерз
не начался
03:30
Торонто Мэйпл ЛифсДетройт Ред Уингз
не начался
04:00
Даллас СтарзНью-Йорк Айлендерс
не начался
04:00
Сан-Хосе ШарксАризона Койотс
не начался
04:00
Вегас Голден НайтсЛос-Анджелес Кингз
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Астана Автодор
100:83
закончен
17:00
Нижний Новгород Парма
100:98
закончен
18:00
УНИКС Цмоки-Минск
88:69
закончен
18:00
ВЭФ ЦСКА
80:107
закончен
НБА / регулярный чемпионат
00:00
Детройт ПистонсАтланта Хоукс
online
01:00
Индиана ПэйсерсВашингтон Уизардс
online
02:00
Сакраменто КингзНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Орландо МэджикМайами Хит
не начался
02:00
Кливленд КавальерсЧикаго Буллз
не начался
02:00
Бруклин НетсФиникс Санз
не начался
02:00
Бостон СелтиксШарлотт Хорнетс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДаллас Маверикс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМемфис Гриззлиз
не начался
Биатлон / Этап Кубка мира в Нове-Место
13:45
Масс-старт 15 км, мужчины
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
37.25,2
закончен
16:30
Масс-старт 12,5 км, женщины
1
Анастасия Кузьмина (Словакия)
35:34.4
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
16:30
БарысАдмирал
не начался
17:00
Салават ЮлаевЛокомотив
не начался
17:00
Динамо МнАк Барс
не начался
19:30
АвангардСибирь
не начался
19:30
ХК СочиТорпедо
не начался
19:30
ЦСКАНефтехимик
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Химки Зенит
не начался
Пьяная свадьба и откровенная Медведева: что было в Саранске

Свадьба на льду и откровенная Медведева: что творилось в Саранске

Чемпионат России по фигурному катанию завершился в Саранске показательными выступлениями. Евгения Медведева продемонстрировала волнующий номер в черной ночнушке, Алина Загитова исполнила прыжки лучше, чем в произвольной программе официального турнира, Александра Трусова дважды показала четверной, а Бетина Попова и Сергей Мозгов устроили на льду пьяную свадьбу.

Постоянные падения

Чемпионат России по фигурному катанию вышел сумасшедшим, ярким и непредсказуемым. Под стать всему турниру оказалась и его концовка — показательные выступления.

Реклама

В номерах для гала-концерта фигуристы не обязаны вставлять сложные элементы (это уже не часть соревнований) и абсолютно свободны в плане сюжета и смысла своих программ.

Здесь можно встретить и соблазнительную стюардессу в одном лифчике, и боксерский поединок прямо на льду.

Рискованная музыка, которая могла бы не понравиться привередливым судьям на официальных соревнованиях, — это тоже сюда.

Один из лучших фигуристов России Дмитрий Алиев (правда, неважно показавший себя на чемпионате страны — лишь пятое место), например, выступал под ковбойскую мелодию, в которую вклинивался стук копыт, ржание лошадей, звук летящей пули, смех посетителей какого-то кабака и даже жужжание мухи.

Неудивительно, что с таким аккомпанементом Дмитрий неплохо вжился в образ рассеянного ковбоя, который ищет приключений на свою голову.

Причем вжился настолько, что несколько раз упал на ровном месте — как и полагалось после посещения кабака. Не удавались не то что прыжки, но даже заходы на вращения.

Вообще ошибки — это обычное явление на показательных, когда весь турнир уже позади, и уставшие фигуристы не находят ни сил, ни мотивации сохранять концентрацию.

В Саранске жуткое падение допустила и пара Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин. Фигуристы исполняли романтичную программу, где фоном звучал стук капель дождя, а девушка прогуливалась под зонтом.

Однако на первой же поддержке партнер не удержался на ногах, и оба спортсмена влетели в бортик.

К счастью, ребята сумели подняться и докатать программу до конца, за что зрители еще долго им аплодировали и скандировали «Молодцы!»

Пьяная свадьба на льду

Однако ошибки мало кого волновали в этот день — главным было порадовать публику и повеселиться самим. Лучше всего с этой задачей справилась пара из танцев на льду Бетина Попова и Сергей Мозгов.

Этот дуэт, к сожалению, не очень радует результатами на официальных соревнованиях (на чемпионате России они стали четвертыми), однако на гала-концерте ребята отрываются, как в последний раз. К каждому турниру они создают свой показательный номер.

На недавнем турнире в Загребе Попова и Мозгов изображали из себя стража порядка (Бетина) и заключенного (Сергей), который сначала очаровывает впечатлительную полицейскую, а затем сбегает с сообщником.

А на этапе Гран-при в Хельсинки они выступали в образах могучих рейнджеров из известного детского телесериала.

На этот раз креативные фигуристы порадовали публику задорной свадьбой, на которую жених явился пьяным и грохнулся прямо под ноги своей невесте.

Все это красноречиво сопровождалось песней «Мумий Тролля» «Невеста».

В программу даже была включена оригинальная поддержка — невеста доверяется жениху, но тот так низко ее держит, что она почти волочется по льду.

В процессе движения партнер даже переступает через девушку, но все равно каким-то образом продолжает катиться. Должно быть, это любимая программа Мозгова: можно упасть, никто и не поймет, что это была ошибка.

Медведева подкинула проблем организаторам

Евгения Медведева свела Саранск с ума своим номером в мужской рубашке, накинутой на черную комбинацию. Это была повесть о взрослой любви — смелая, предельно честная и местами даже откровенная: например,

сбитая прическа девушки, как и ее одежда, недвусмысленно давали понять, что героиня только что проснулась.

Евгения вставила в номер два тройных прыжка и исполнила их идеально. А этот взгляд — немного печальный, но неизменно устремленный куда-то вдаль, в мир грез, — придавал номеру особое обаяние.

Эффект от выступления усиливало и световое сопровождение: огни арены мигали во время важных акцентов в музыке.

После финального вращения зал взорвался аплодисментами, и на лед впервые за вечер полетели игрушки. И это на гала-концерте, где зрители обычно так не готовятся поддерживать своих любимцев и мало кто приходит с подарками.

Однако в случае Медведевой привычные стандарты не работают. Кто-то из фанатов даже бросил ей букет, лепестки которого разлетелись по льду, и девочкам экстренно пришлось их собирать, чтобы кто-то из следующих участников не споткнулся во время проката.

Правилами запрещено бросать на лед подарки в незапакованном виде, поскольку они способны доставить хлопоты тем, кто очищает лед. И этот болельщик определенно подкинул организаторам проблем.

Медведева же была так растрогана вниманием болельщиков, что, покидая каток, прокричала в камеру:

«Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Спасибо за любовь и поддержку! Я вас обожаю!»

Загитова выступила лучше, чем в произвольной

При объявлении диктора «На льду — олимпийская чемпионка» Алина Загитова слегка улыбнулась и выехала на середину катка.

Любопытно, что тренировку показательных выступлений девушка пропустила почти полностью, чем изрядно напугала публику.

Фигуристка показалась на льду, но не стала репетировать номер и просто присела на трибуны, где и провела все занятие. Вскоре пошли слухи о травме и о том, что спортсменка может сняться с гала-концерта. Однако, вопреки всяким домыслам, олимпийская чемпионка вышла и блестяще откатала номер.

Ей с такой легкостью дался каскад, а также два сольных тройных прыжка, что оставалось только задаваться вопросом, что пошло не так в произвольной программе, где Загитова упала с двух элементов.

В показательном выступлении у спортсменки возникли проблемы разве что со снятием куртки:

не сразу получилось найти нужную застежку, так что саркастическая ухмылка при расстегивании теперь получилась не роковой, а несколько вымученной.

В остальном же все было прекрасно. Ей, как и Медведевой, кидали на лед игрушки.

После выступления Загитовой комментаторы Первого канала сообщили, что серьезной травмы ноги у спортсменки нет: она просто обожгла себе кожу компрессом с димексидом.

Трусова поприветствовала публику четверным тулупом

Пока остальные фигуристы просто развлекаются на гала-концертах, Александра Трусова, судя по всему, вообще не отличает их от произвольной программы.

Даже в своем показательном выступлении юный гений из группы Этери Тутберидзе исполнила четверной тулуп,

чем привела публику в экстаз. Никто даже из мужчин на этом гала не показывал прыжков в четыре оборота, но Трусова пошла на риск и порадовала фанатов тем самым элементом, который не получился у нее в произвольной программе.

Понравился зрителям и непривычный образ фигуристки — этакая джазовая леди из 40-х годов.

Щербакова показала драму

Новоиспеченная чемпионка России Анна Щербакова выступала под нежную музыку из клавишных и скрипки, которая очень шла ее хрупкому телосложению и ангельскому выражению лица.

Фигуристка воплотила на льду образ робкой девочки, которая отгораживается от внешнего мира дружбой с единственным близким человеком — своей сестрой, однако затем все же находит в себе силы открыться и другим.

Четверных подвигов Щербакова решила не совершать и ограничилась тройными, но публику это нисколько не смутило.

***

Уже четырехкратный чемпион России Максим Ковтун зажег в стиле Майкла Джексона — хоть и не под его композицию, а под песню Kiss за авторством Принса.

Большую часть номера фигурист провел, игриво изгибаясь всем телом, однако все же исполнил пару прыжков (очень легко и непринужденно),

а также поразил публику финальным вращением, выполненным с космической скоростью.

Победители турнира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов продемонстрировали публике проникновенный номер о любви с необычной поддержкой: партнер завис всем телом параллельно льду, а девушка держала его одной рукой и тащила вперед.

Неудачи Щербаковой и общение Медведевой и Загитовой

После окончания всех выступлений участники гала-концерта красиво попрощались с публикой — каждый по очереди исполнил один элемент.

Пары показывали выбросы и поддержки, а одиночники прыгали. Кому-то удавалось исполнить элемент (Трусова и здесь показала четверной), а кого-то постигала неудача: например, Щербакова задумала показать четверной лутц, но не сумела правильно приземлиться и больно упала на «пятую точку». Настырная юниорка не собиралась сдаваться и предприняла еще две попытки — так же неудачно.

Некоторые фигуристы решили вообще не прыгать и просто пронеслись по льду в красивой позе, как, например, Медведева.

Показав свой элемент, участники шоу выстраивались в одну линию возле бортика и, аплодируя, приветствовали оставшихся спортсменов.

Особое внимание публики привлек тот факт, что ученицы Тутберидзе Алена Косторная и Трусова встали рядом с Медведевой и о чем-то поговорили с ней.

Загитова в такой ситуации предпочла остановиться в противоположном от Евгении конце. Однако девушки все-таки встретились где-то в коридорах ледового дворца и, видимо, нашли общие темы для разговора.

По крайней мере, Бетина Попова выложила в сториз своего инстаграма фото, на котором Медведева снимает Загитову с цветами.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».