«Реал» им уже проигрывал»: что в Испании думают о ЦСКА

Словно в сюжете напряженной драмы, в группе G Лиги чемпионов все сложилось для московского ЦСКА именно так, что в самой концовке нужно набирать очки в матче с главным фаворитом квартета — мадридским «Реалом» — иначе команде придется попрощаться с еврокубками. Не только с Лигой чемпионов, но даже со вторым по значимости международным турниром — Лигой Европы.

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В данный момент армейцы занимают последнее место в группе. Первая и вторая строчки уже давно отошли «Реалу» (12 очков) и итальянской «Роме» (девять), а на третьей находится чешская «Виктория» из Пльзени (четыре) — и красно-синим нужно любой ценой сместить ее оттуда, если они желают пробиться в 1/16 финала Лиги Европы.

Сделать это можно только одним способом — набрать в последнем туре группового этапа очки и надеяться, что в параллельной встрече чехи выступят хуже.

Например, сыграть вничью с «Реалом» при условии, что «Виктория» уступит «Роме». Или победить «сливочных» — и тогда подойдет даже ничья чехов с итальянцами.

При равенстве очков (как сейчас) команда из Пльзени будет располагаться в таблице выше, поскольку обходит ЦСКА по личным встречам, так что ситуация чрезвычайно сложная.

Любопытно, что в пяти предыдущих играх турнира армейцы одержали только одну победу — и это было в матче против «Реала» в «Лужниках» (1:0).

«Рома» одолела красно-синих дважды, «Виктория» добыла одну ничью и одну победу, и только испанский гранд потерпел настоящую неудачу при встрече с ЦСКА.

Изменится ли это сейчас или будет еще одна сенсация? Аргументы можно найти для обеих точек зрения.

В пользу ЦСКА говорит, в первую очередь, запредельная мотивация. Команда идет на последнем месте, и бояться уже нечего — надо идти вперед и забивать, поскольку надеяться на проигрыш «Виктории» в параллельной встрече слишком рискованно.

Также плюсом для москвичей может стать тот факт, что «Реал» уже обеспечил себе участие в плей-офф ЛЧ, и главный тренер Сантьяго Солари планирует провести масштабную ротацию.

В частности, испанские СМИ сообщают, что в основном составе выйдет молодой талант Марко Асенсио, который в последнее время утратил доверие наставника из-за своей нестабильности. Также с первых минут должен показаться на поле Иско, чье игровое время существенно сократилось после прихода Солари (в прессе появлялись известия о серьезном конфликте), и совсем недавно восстановившиеся от травм Тони Кроос и Марсело.

Понятно, что все это звезды мировой величины, и они будут опасны даже без большого количества игровой практики и сразу по выходе из лазарета, однако нельзя отрицать и тот факт, что «Реал» будет выглядеть несколько слабее, чем обычно.

Хотя «королевский клуб» вообще в последнее время не поражает воображение своим футболом.

Удачные матчи, вроде победы над «Ромой» в Лиге чемпионов (2:0), чередуются у него с откровенно провальными, как, например, разгромное поражение от «Эйбара» в Примере (0:3).

Последний матч «сливочные» провели на выезде против аутсайдера всего чемпионата «Уэски», которая плетется на последнем месте в таблице, и с трудом добыли три очка, забив только один мяч. При этом «Уэска» имела несколько очень хороших шансов сравнять счет, так что и у ЦСКА определенно будут свои моменты — надо лишь не упустить их.

В преддверии матча в испанской газете Marca вышла статья с заголовком «Реал» против ЦСКА: второй экзамен для Иско и Асенсио», автор которой вспоминал октябрьское поражение «Реала» от армейцев.

«Путь «Реала» в Лиге чемпионов казался спокойным, однако в нем был один внезапный поворот. Это случилось во втором туре группового этапа в матче с соперником, который этим вечером пожалует на «Бернабеу».

ЦСКА нанес поражение действующему чемпиону на глазах у яростных «Лужников». Та встреча стала отражением всех проблем команды под руководством Хулена Лопетеги (бывший тренер «Реала», которого уволили в конце октября. — «Газета.Ru»). Быстрый пропущенный гол после ужасной ошибки Крооса и едва набранные три удара в створ», — отмечает автор заметки Сантьяго Сигеро.

В газете AS подробно изучили состав ЦСКА и дали информацию по каждому игроку, который был включен в заявку.

«Чалов. Нападающий. В последнее время утратил свой прежний бомбардирский темп, однако все равно является серьезной угрозой благодаря развитой технике и футбольному интеллекту. Будущая девятка сборной России. Быстрый, отличный открывается между линиями и занимает позицию в штрафной».

Акинфеев. Вратарь. Герой сборной России на чемпионате мира и живой символ ЦСКА. Хорошая реакция, и впереди еще годы выступлений на таком уровне.



Был удален во время победного матча ЦСКА против «Реала» в Москве», — так описывал этих двух игроков журналист Хулио Мальдонадо.

В радио Marca даже созвонились с Александром Мостовым, чтобы узнать, что думают в России по поводу противостояния со «сливочными».

«ЦСКА будет рисковать, поскольку армейцам нечего терять и они играют против «Реала», который уже и так обеспечил себе участие в плей-офф, —

заявил легендарный форвард «Сельты». — Что касается игры мадридцев, то даже не могу сказать, в плохой они форме или хорошей. Один матч они проводят уверенно, другой — слабо. Это ненормально, когда «Реал» испытывает такие сложности в матче с командой типа «Уэски», которая занимает последнее место в таблице.

Против ЦСКА сыграет Иско? Не знаю, что с ним произошло, раньше он появлялся на поле постоянно.

Никто меня не послушал, когда пять лет назад я сказал представителям «Зенита», что в Малаге появился перспективный парень, а теперь он выигрывает Лигу чемпионов».

Поддержать ЦСКА в солнечную Испанию прилетели около 1800 российских болельщиков. Они ждут чуда, а произойдет ли оно, узнаем совсем скоро.

Матч «Реал» — ЦСКА начнется в 20.55 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет подробную текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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