Реал Мадрид

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Иско вошел в штрафную, продвинулся к лицевой и попытался прострелить. Угловой заработал «Реал», но вновь реализовать стандарт «сливочным» не удалось.
Бэйл лежит на газоне, держится за правую лодыжку. Остановлена игра, оказывают валлийцу медицинскую помощь.
Ничего опасного из этого стандарта не создали хозяева.
Опасно могло быть. Марсело навесил с левого фланга, и Бекао подставил свою голову. Мяч едва не залетел в ворота. Но упал на сетку с внешней стороны ворот. Угловой.
Влашич пробил с левой ноги издали. Несильным и неточным получился удар. Да и бил Никола, уже заваливаясь.
В быстрый пас играют мадридцы, пытаются взломать оборону ЦСКА. Но много брака в передачах у «сливочных».
Разыграли стандарт армейцы, Бистрович выполнил подачу во вратарскую, где уже дежурили Бекао и Магнуссон. Хавьер опередил и того, и другого.
Сигурдссон пробил из-за пределов штрафной. Мяч после рикошета от защитника уходит на угловой.
Жуниор пробил из пределов штрафной в дальний угол. Неточно, мимо ворот.
Одриосола обыграл Щенникова и пробрался до лицевой. Подстраховал своего партнера Магнуссон, мяч отобрав.
Щенников прервал передачу Марсело, переведя мяч на угловой. На стандарте армейцы сыграли уверенно.
После подачи на подборе первым оказался Обляков, который откатил Бекао под удар. Но сильно выше ворот пробил Родриго.
Иско зацепил Сигурдссона по ноге. Штрафной заработали армейцы.
Два голевых момента и два гола! Не транжирят свои моменты игроки ЦСКА сегодня.
Жуниор стал финтить на левом фланге на подступах к штрафной, но обыграть Фернандеса бразилец не смог.
Вновь фолят армейцы перед своей штрафной. У мяча Асенсио. Не получился у него удар, но угловой заработали мадридцы.
Очень нужный гол под конец первого тайма. Осталось не растерять преимущество в счете. Все-таки игру контролирует «Реал», но без особой агрессии.
Набабкин увидел открывание Чалова и сразу же выполнил заброс в его направлении. Защитник «Реала» мяч перехватил.
Большими силами убежал «Реал» в контратаку, Бензема пошел обыгрывать Бекао, но мяч потерял.
Заработали угловой игроки ЦСКА. Магнуссон ведет активную борьбу «на втором этаже», но безуспешно.
К мячу подошел Иско, но мяч после его удара попал в «стенку».
Вновь опасная атака «Реала». Бензема у подступах к штрафной откатил под удар Льоренте, но тот по мячу не попал, а «круглого» забрал Влашич. Но арбитр посчитал, что Никола ударил игроку «Реала» по ноге. Сомнительно. Но опасный штрафной назначен.
Бекао допустил неоправданную ошибку на ровном месте. Хотел отыграть на правый фланг, но там из партнеров никого не оказалось. В итоге мяч ушел за боковую.
Не смогли армейцы реализовать этот стандарт. Легко выиграли хозяева верховую борьбу.
Влашич на левом фланге сделал пас пяткой на ход Облякову, а тот уже пытался навесить в штрафную. Передачу прервал защитник. Угловой.
Бензема, Марсело и Жуниор организовали своеобразный атакующий треугольник с подключением Иско. Но последний развернул атаку на 180 градусов.
Щенников переборщил с ведением борьбы против Одриосолы и правила нарушил.
Ух, опасно могло быть! Жуниор принял мяч у лицевой, увидел подключение Бензема и сразу же «бросил» в его сторону. Немного не хватило Кариму, чтобы передачу замкнуть. А ведь момент почти голевой.
Фернандес подтолкнул Жуниора в спину. Арбитр фиксирует фол. Быстро разыграли мадридцы стандарт.
Бистрович оказался на правом фланге и выполнил подачу в штрафную. Первым на мяче оказался Куртуа, который легко зафиксировал «круглого» в своих руках.
Угловой заработали «сливочные». Подачу выполнил Иско, но мяч пролетел вообще мимо всех.
Вновь Жуниор оказался один на левом крае штрафной. Хотел сделать передачу в район центра вратарской зоны, но прервал ее Фернандес.
Иско пошел аж на троих игроков ЦСКА, но не стал идти в обыгрыш и сыграл назад.
Прибрали мадридцы мяч к своим ногам и спокойно катают его, перемещаясь с фланга на фланг.
Бензема отдал на Жуниора, тот, обыграв Фернандеса, ворвался в штрафную к лицевой и прострелил во вратарскую. Магнуссон ситуацию «разрядил» и выбил мяч куда подальше.
Обляков хотел сыграть «в стенку» с Чаловым, но «продавить» мяч в штрафную не удалось.
Асенсио и Одриосола активно пытаются создать опасность на правом фланге, но пока что без продвижения к штрафной ЦСКА.
Хорошо слышно болельщиков московской команды. На стадионе, к слову, зрителей немного. Видно очень много свободного места.
С первых же секунд ЦСКА начал оказывать давление на среднюю линию мадридцев. Перехватили армейцы мяч в центре поля, Влашич вошел в штрафную и прострелил на Фернандеса. У того удар не получился.
Вышли команды на поле. Звучит гимн Лиги чемпионов.
Обслуживает сегодняшнюю встречу португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешом Диашом.
В первом круге группового этапа ЦСКА на стадионе «Лужники» в Москве обыграл «Реал» с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола стал Никола Влашич.
ЦСКА, который располагается на четвертом месте группы G, шансов на попадание в плей-офф Лиги чемпионов уже не имеет. Однако красно-синие еще могут пробиться в евровесну. Для этого армейцам нужно сегодня побеждать и надеяться на осечку чешской «Виктории Пльзень», которая имеет те же 4 очка, как и ЦСКА. В параллельном матче чехи встречаются с итальянской «Ромой».
ЦСКА:
Вратарь: Игорь Акинфеев;
Марио Фернандес, Георгий Щенников, Хердур Магнуссон, Родриго Бекао, Кирилл Набабкин, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Федор Чалов.
Стартовые составы команд. «Реал»:
Вратарь: Тибо Куртуа;
Альваро Одриосола, Марсело, Хесус Вальехо, Хавьер, Федерико Вальверде, Марко Асенсио, Маркос Льоренте, Иско, Карим Бензема, Винисиус Жуниор.
Игра начнется в 20:55 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются мадридский «Реал» и московский ЦСКА.