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Реал Мадрид ЦСКА

Время подвига: ЦСКА обыгрывает «Реал» в Мадриде. LIVE

Онлайн-трансляция матча 6-го тура Лиги чемпионов «Реал» — ЦСКА

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов московский ЦСКА в Мадриде пытается завоевать в матче с «Реалом» путевку в Лигу Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
Группа G. 6-й тур  |   12 декабря 20:55   |  2 тайм
Реал Мадрид
0:2
ЦСКА
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид | Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
Чалов 37'
Щенников 43'
Подробная статистика матча
Основные составы
25 (в)   Тибо Куртуа
19 (з)   Альваро Одриосола
12 (з)    Марсело
3 (з)   Хесус Вальехо
31 (з)    Хавьер
15 (п)   Федерико Вальверде
20 (п)   Марко Асенсио
18 (п)   Маркос Льоренте 58'
22 (п)    Иско
9 (н)   Карим Бензема 46'
28 (н)    Винисиус
35 (в)   Игорь Акинфеев
2 (з)   Марио Фернандес
42 (з)   Георгий Щенников 43'
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
50 (з)   Родриго Бекао
14 (з)   Кирилл Набабкин
25 (п)   Кристиян Бистрович
8 (п)   Никола Влашич
98 (п)   Иван Обляков
17 (п)   Арнор Сигурдссон
9 (н)   Фёдор Чалов 37'
Запасной состав
1 (в)   Кейлор Навас
2 (з)   Даниэль 
5 (з)   Рафаэль Варан
8 (п)   Тони Кроос 58'
10 (п)   Лука Модрич
11 (н)   Гарет Бэйл 46'
17 (н)   Лукас Васкес
1 (в)   Илья Помазун
3 (з)   Никита Чернов
20 (п)   Константин Кучаев
29 (п)   Яка Бийол
11 (н)   Абель Эрнандес
19 (н)   Такума Нисимура
75 (н)   Тимур 
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'67

Иско вошел в штрафную, продвинулся к лицевой и попытался прострелить. Угловой заработал «Реал», но вновь реализовать стандарт «сливочным» не удалось.

'65

Бэйл лежит на газоне, держится за правую лодыжку. Остановлена игра, оказывают валлийцу медицинскую помощь.

'64

Ничего опасного из этого стандарта не создали хозяева.

'63

Опасно могло быть. Марсело навесил с левого фланга, и Бекао подставил свою голову. Мяч едва не залетел в ворота. Но упал на сетку с внешней стороны ворот. Угловой.

'61

Влашич пробил с левой ноги издали. Несильным и неточным получился удар. Да и бил Никола, уже заваливаясь.

'59

В быстрый пас играют мадридцы, пытаются взломать оборону ЦСКА. Но много брака в передачах у «сливочных».

'57

Вторая замена у «Реала». Маркос Льоренте уступил Тони Кроосу место на поле.

'55

Момент! «Реал» убежал в контратаку, Жуниор обыграл Набабкина и отдал на свободного Иско. Тот на замахе убрал защитника и пробил в дальний угол. Но очень неточно. В двух метрах от штангу прошел мяч.

'54

Разыграли стандарт армейцы, Бистрович выполнил подачу во вратарскую, где уже дежурили Бекао и Магнуссон. Хавьер опередил и того, и другого.

'53

Сигурдссон пробил из-за пределов штрафной. Мяч после рикошета от защитника уходит на угловой.

'51

Жуниор пробил из пределов штрафной в дальний угол. Неточно, мимо ворот.

'50

Одриосола обыграл Щенникова и пробрался до лицевой. Подстраховал своего партнера Магнуссон, мяч отобрав.

'49

Щенников прервал передачу Марсело, переведя мяч на угловой. На стандарте армейцы сыграли уверенно.

'48

После подачи на подборе первым оказался Обляков, который откатил Бекао под удар. Но сильно выше ворот пробил Родриго.

'47

Иско зацепил Сигурдссона по ноге. Штрафной заработали армейцы.

'46

Замену провел в перерыве «Реал». Вместо Бензема на поле появился Гарет Бэйл.

'46

Начался второй тайм!

'45

Ничего не добавил арбитр к основному времени первого тайма и отправляет команды на перерыв. Недовольны трибуны происходящим на поле. Кроме гостевого сектора, естественно. 2:0, отдыхаем.

'44

Два голевых момента и два гола! Не транжирят свои моменты игроки ЦСКА сегодня.

'43

ГОООЛ! 2:0!!! Выбросили армейцы мяч из аута, быстро подключился к атаке Фернандес, который ворвался в штрафную после передачи Чалова пяткой. Марио пробил по центру, но Куртуа мяч отбил. Однако мяч отскочил к Щенникову, который поразил уже пустые ворота!

'42

Жуниор стал финтить на левом фланге на подступах к штрафной, но обыграть Фернандеса бразилец не смог.

'40

Вновь фолят армейцы перед своей штрафной. У мяча Асенсио. Не получился у него удар, но угловой заработали мадридцы.

'38

Очень нужный гол под конец первого тайма. Осталось не растерять преимущество в счете. Все-таки игру контролирует «Реал», но без особой агрессии.

'37

ГОООЛ! ЦСКА! Убежали армейцы в контратаку через центр, Обляков отпасовал на Чалова, который сразу же перевел мяч налево на Сигурдссона. Исландец немного подождал и отдал обратно на Чалова. Федор на замахе убрал защитника, убрал мяч под левую ногу и пробил в дальний угол! Куртуа остался бессилен.

'36

Набабкин увидел открывание Чалова и сразу же выполнил заброс в его направлении. Защитник «Реала» мяч перехватил.

'35

Большими силами убежал «Реал» в контратаку, Бензема пошел обыгрывать Бекао, но мяч потерял.

'33

Заработали угловой игроки ЦСКА. Магнуссон ведет активную борьбу «на втором этаже», но безуспешно.

'32

ЕДВА НЕ ОТКРЫЛИ СЧЕТ ХОЗЯЕВА! Шикарную атаку разыграли мадридцы. Асенсио отдал на Жуниора, а тот сыграл обратно пяткой, отрезав всю линию обороны ЦСКА. Марко отпасовал на Бензема, который вытащил на себя защитника. Асенсио убежал в освободившуюся зону, сразу получил мяч от Карима и пробил по воротам. Спасает Акинфеев!

'30

И вновь опасно! Мяч долетел до одинокого Бензема, который почти с угла вратарской пробил слета. Под удар подставился Магнуссон.

'29

Момент! Асенсио с линии штрафной пробил под перекладину! Спасает свою команду Акинфеев, переводя мяч на угловой.

'28

К мячу подошел Иско, но мяч после его удара попал в «стенку».

'27

Вновь опасная атака «Реала». Бензема у подступах к штрафной откатил под удар Льоренте, но тот по мячу не попал, а «круглого» забрал Влашич. Но арбитр посчитал, что Никола ударил игроку «Реала» по ноге. Сомнительно. Но опасный штрафной назначен.

'25

Бекао допустил неоправданную ошибку на ровном месте. Хотел отыграть на правый фланг, но там из партнеров никого не оказалось. В итоге мяч ушел за боковую.

'24

Опасно! Убежали мадридцы в контратаку, Жуниор накрутил у вратарской Набабкина и пробил. Выручил Акинфеев, но мяч отлетел к Асенсио. Тот обработал мяч под левую ногу и пробил в сторону дальней «девятки», но попал в перекладину!

'23

Не смогли армейцы реализовать этот стандарт. Легко выиграли хозяева верховую борьбу.

'22

Влашич на левом фланге сделал пас пяткой на ход Облякову, а тот уже пытался навесить в штрафную. Передачу прервал защитник. Угловой.

'21

Бензема, Марсело и Жуниор организовали своеобразный атакующий треугольник с подключением Иско. Но последний развернул атаку на 180 градусов.

'19

Щенников переборщил с ведением борьбы против Одриосолы и правила нарушил.

'18

Ух, опасно могло быть! Жуниор принял мяч у лицевой, увидел подключение Бензема и сразу же «бросил» в его сторону. Немного не хватило Кариму, чтобы передачу замкнуть. А ведь момент почти голевой.

'16

Фернандес подтолкнул Жуниора в спину. Арбитр фиксирует фол. Быстро разыграли мадридцы стандарт.

'14

Бистрович оказался на правом фланге и выполнил подачу в штрафную. Первым на мяче оказался Куртуа, который легко зафиксировал «круглого» в своих руках.

'12

Угловой заработали «сливочные». Подачу выполнил Иско, но мяч пролетел вообще мимо всех.

'11

Вновь Жуниор оказался один на левом крае штрафной. Хотел сделать передачу в район центра вратарской зоны, но прервал ее Фернандес.

'10

Иско пошел аж на троих игроков ЦСКА, но не стал идти в обыгрыш и сыграл назад.

'8

Прибрали мадридцы мяч к своим ногам и спокойно катают его, перемещаясь с фланга на фланг.

'7

Бензема отдал на Жуниора, тот, обыграв Фернандеса, ворвался в штрафную к лицевой и прострелил во вратарскую. Магнуссон ситуацию «разрядил» и выбил мяч куда подальше.

'6

Обляков хотел сыграть «в стенку» с Чаловым, но «продавить» мяч в штрафную не удалось.

'4

Асенсио и Одриосола активно пытаются создать опасность на правом фланге, но пока что без продвижения к штрафной ЦСКА.

'3

Хорошо слышно болельщиков московской команды. На стадионе, к слову, зрителей немного. Видно очень много свободного места.

'1

С первых же секунд ЦСКА начал оказывать давление на среднюю линию мадридцев. Перехватили армейцы мяч в центре поля, Влашич вошел в штрафную и прострелил на Фернандеса. У того удар не получился.

'1

И матч начался! Поехали!

20:53

Вышли команды на поле. Звучит гимн Лиги чемпионов.

20:50

Обслуживает сегодняшнюю встречу португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешом Диашом.

20:43

В первом круге группового этапа ЦСКА на стадионе «Лужники» в Москве обыграл «Реал» с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола стал Никола Влашич.

20:40

ЦСКА, который располагается на четвертом месте группы G, шансов на попадание в плей-офф Лиги чемпионов уже не имеет. Однако красно-синие еще могут пробиться в евровесну. Для этого армейцам нужно сегодня побеждать и надеяться на осечку чешской «Виктории Пльзень», которая имеет те же 4 очка, как и ЦСКА. В параллельном матче чехи встречаются с итальянской «Ромой».

20:36

ЦСКА:

Вратарь: Игорь Акинфеев;

Марио Фернандес, Георгий Щенников, Хердур Магнуссон, Родриго Бекао, Кирилл Набабкин, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Федор Чалов.

20:35

Стартовые составы команд. «Реал»:

Вратарь: Тибо Куртуа;

Альваро Одриосола, Марсело, Хесус Вальехо, Хавьер, Федерико Вальверде, Марко Асенсио, Маркос Льоренте, Иско, Карим Бензема, Винисиус Жуниор.

20:30

Игра начнется в 20:55 мск.

20:25

Добрый вечер, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются мадридский «Реал» и московский ЦСКА.