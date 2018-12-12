Реал Мадрид

ЦСКА, который располагается на четвертом месте группы G, шансов на попадание в плей-офф Лиги чемпионов уже не имеет. Однако красно-синие еще могут пробиться в евровесну. Для этого армейцам нужно сегодня побеждать и надеяться на осечку чешской «Виктории Пльзень», которая имеет те же 4 очка, как и ЦСКА. В параллельном матче чехи встречаются с итальянской «Ромой».