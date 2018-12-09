Ни одного золота: кошмар России в финале Гран-при

В Канаде завершился заключительный турнир серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2018/19. Среди российских спортсменов никто не смог завоевать золотую медаль. Лидеры отечественного катания Алина Загитова и Елизавета Туктамышева, выступающие в категории женщин-одиночниц, финишировали на втором и третьем местах соответственно. Помешала триумфу ученицы Этери Тутберидзе ее главная соперница — 16-летняя японская фигуристка Рика Кихира.

ISU GPF 2018 Vancouver pic.twitter.com/kAPTkV8xWZ — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) 8 декабря 2018 г.

Если Туктамышева ехала в Канаду просто наслаждаться катанием и своим успехом в текущем сезоне, то на Загитову действительно выпал огромный груз ответственности. Однако короткую программу олимпийской чемпионке откатать чисто не удалось, а затем были допущены грубые ошибки в произвольном номере. Кихира ошиблась единожды, завалив каскад тройной аксель + тройной тулуп. Судья сняли достаточно много баллов у японки, но все остальное было исполнено идеально.

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Рике сейчас нет равных с точки зрения техники.

Это косвенно подтвердила и Загитова после финала, заявив, что не сможет сейчас исполнять четвертные прыжки. Также Алина призналась, что ей было тяжело по ходу сезона из-за возросших ожиданий и давления прессы. Этот финал остался за Кихирой, но уже в ближайшем будущем ее конкуренция с Загитовой может стать главным противостояние женского фигурного катания.

ISU GPF Vancouver pic.twitter.com/re9rncjFBX — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) 8 декабря 2018 г.

21-летняя Туктамышева стала третьей — хороший для нее результат. Елизавета и перед финалом неоднократно повторяла, что не рассчитывает в Ванкувере на победу.

Этот сезон, безусловно, стал лучшим для Императрицы в ее карьере.

Еще одна представительница России Софья Самодурова показала пятый результат.

ISU GPF 2018 Vancouver pic.twitter.com/EYpxzPKGaf — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) 8 декабря 2018 г.

«Я прошла через многое, через взлеты и падения, приобрела опыт, отпустив волнение и поняв, для чего я катаюсь. В моем возрасте важно не соревноваться, а получать удовольствие от работы, любить свое дело», — цитирует Туктамышеву ТАСС.

Фигурное катание. Финал Гран-при. Ванкувер, Канада

Женщины.

1. Рика Кихира (Япония) — 233.12.

2. Алина Загитова (Россия) — 226.53.

3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 215.32.

4. Каори Сакамото (Япония) — 211.68.

5. Софья Самодурова (Россия) — 204.33.

6. Сатоко Мияхара (Япония) — 201.31.

Много вопросов оставило выступление танцевальных пар. Россияне Александра Степанова/Иван Букин ехали в Канаду главными претендентами на победу, однако столкнулись с судейским «хулиганством» в короткой программе, а наверстать в произвольном номере уже не смогли. Зато порадовали другие российские спортсмены Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Пара набрала 201.37 балла по сумме двух программ и стала второй.

Примечательно и то, что молодые люди впервые в карьере преодолели планку в 200 баллов.

Так что серебро Гран-при Синицина и Кацалапов могут записать себе в актив. Еще одна отечественная танцевальная пара Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро заработала 184.37 в сумме, заняв итоговое пятое место. Судьи отдали золото американцам Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью (205.35), которые так и не получили самый высокий уровень сложности. Судейство танцевальных пар в финале Гран-при, вероятнее всего, будет предметом обсуждения еще долго.

Фигурное катание. Финал Гран-при. Ванкувер (Канада)

Танцы на льду.

1. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) — 205.35.

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 201.37.

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 198.65.

4. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 196.72.

5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 184.37.

6. Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бейкер (США) — 184.04.

Настоящую сенсацию преподнесли спортивные пары. После провальной короткой программы французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре были только четвертыми, однако в произвольном номере неожиданным для всех образом показали настолько качественный прокат, что взлетели аж на первую строчку.

И даже с мировым рекордом — 148.37 балла.

Лидировавшие после короткой программы китайцы Чэн Пэн и Цзинь Ян в итоге финишировали вторыми.

Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов ошибались много и часто. В коротком номере был завален тройной прыжок, а в произвольной фигуристы и вовсе допустили падение после выброса и завалили каскад из тройного и двух двойных прыжков. Как итог — только третье место. На четвертой строчке расположились Александр Энберт и Наталья Забияко, а дебютанты Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — вообще последние.

Финал Гран-при. Ванкувер, Канада

Пары.

1. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 219.88.

2. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) – 216.90.

3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 214.20.

4. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 201.07.

5. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 187.63.

6. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 186.81.

Выступление российских спортсменов в финале Гран-при оставило неоднозначное впечатление. И дело даже не в результате — больше пугает то количество ошибок, которое совершали россияне во всех категориях. Безусловно, бальзамом на душу стали итоги юниорского финала Гран-при. Среди женщин-одиночниц и танцевальных пар, например, весь пьедестал заняли именно российские спортсмены.

Серебряный олимпийский призер и хореограф Илья Авербух, подводя итоги Гран-при, констатировал, что Россия объективно «проиграла этот бой».

«Есть два боя в сезоне — финал Гран-при и чемпионат мира.

Первый бой мы действительно объективно проиграли, не выиграв ни одного золота.

Но и в женском катании, и в парном мы абсолютно уверенно продолжаем претендовать на золото чемпионата мира. Здесь никаких изменений нет», — цитирует Авербуха «360».

Следующей серьезной проверкой для отечественных фигуристов станет чемпионат России. Турнир пройдет с 20 по 22 декабря в Саранске, куда приедет и Евгения Медведева, не попавшая в Ванкувер.

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