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Малкин — гол, Овечкин — передача: россияне побеждают в НХЛ

Российский вратарь «Рейнджерс» Георгиев оформил первый «сухарь» в НХЛ

Александр Овечкин отметился результативной передачей, Евгений Малкин помог «Питтcбургу» прервать неудачную серию, Александр Георгиев заработал свой первый «сухарь», а Илья Ковальчук не набрал очков в седьмом матче подряд — «Газета.Ru» об очередном игровом дне НХЛ.

«Каролина Харрикейнз» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:2

В первом матче игрового дня «Каролина Харрикейнз» дома взяла верх над «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:2. Голами в составе победителей отметились Тревор ван Римсдик, Джастин Уильямс, Майкл Ферланд, Себастьян Ахо, а также россиянин Андрей Свечников, поразивший пустые ворота. У команды из Канады отличились Джон Таварес и Каспери Капанен.

Для Свечникова этот гол стал пятым в сезоне. Кроме того, игрок завершил поединок с показателем полезности «плюс два».

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На его счету восемь бросков в створ и звание третьей звезды поединка. Российские защитники «Торонто» Никита Зайцев и Игорь Ожиганов результативными действиями не отметились.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 4:2

«Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду обыграл «Чикаго Блэкхоукс» — 4:2. Шайбы у победителей Том Уилсон, Андре Бураковски, Михал Кемпны и Деванте Смит-Пелли. В составе «Чикаго» отличились Брэндон Саад и Эрик Густафссон.

Капитан столичного коллектива Александр Овечкин отметился результативной передачей и заработал показатель полезности «плюс один».

В шести последних матчах россиянин набрал шесть (3+3) очков. Всего в 21 игре сезона НХЛ на счету Овечкина 24 (15+9) балла за результативность.

Дмитрий Орлов из «Вашингтона» сыграл 24 минуты. Также голевой пас на счету нападающего «Чикаго» Артема Анисимова.

«Питтсбург Пингвинз» — «Даллас Старз» — 5:1

«Питтсбург Пингвинз» наконец прервал неудачную серию, уверенно обыграв «Даллас Старз» на родном льду со счетом 5:1. До этого «пингвины» терпели поражения в четырех матчах подряд.

Голами в составе хозяев отметились Джейк Гюнцель, Евгений Малкин, Сидни Кросби, Патрик Хернквист и Таннер Пирсон. У гостей единственную шайбу с передачи Александра Радулова забросил Роопе Хинц.

Вернувшийся после травмы Кросби стал главным героем поединка — на его счету гол и результативная передача. Малкин, помимо заброшенной шайбы, покинул лед с показателем полезности «плюс один».

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:0

«Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду разгромил «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:0. Шайбы забрасывали Филип Хитил, Коди Маклауд, Нил Пионк, Кевин Хейз и Крис Крайдер.

Главной звездой поединка был признан отразивший 29 бросков 22-летний российский голкипер Александр Георгиев, который подменял основного вратаря «рейнджеров» Хенрика Лундквиста.

«Лучше и быть не могло. Отличное время для шатаута. Большая победа для парней в матче с заклятым соперником. Я очень счастлив и благодарен команде. Она отлично сегодня сыграла в обороне, — цитирует Георгиева официальный сайт НХЛ.

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Монреаль Канадиенс» — 5:2

«Нью-Джерси Дэвилз» дома справился с «Монреаль Канадиенс» — 5:2. В составе «дьяволов» дублем отметился Павел Заха, по голу на счету Кайла Палмьери, Нико Хишира и Тейлора Холла. У канадской команды отличились Джонатан Друен и Макс Доми.

27-летний российский защитник хозяев Егор Яковлев набрал первое очко в НХЛ, сделав результативную передачу. Также в его активе показатель полезности «плюс один».

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» — 7:3

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на родном льду не оставила шансов «Флориде Пантерз» — 7:3. Дублем в составе победителей отметился защитник Райан Макдона, по голу на счету Мэтью Жозефа, Никиты Кучерова, Янни Гурда, Адама Эрни и Стивена Стэмкоса. У «пантер» забили Трой Брауэр, Александр Барков и Майк Хоффман.

Кроме заброшенной шайбу у Кучерова на счету два результативных паса и показатель полезности «плюс два».

А вот Евгений Дадонов из «Флориды» закончил встречу с отрицательным статистическим результатом — «минус один».

«Лос-Анджелес Кингз» — «Колорадо Эвеланш» — 3:7

Такой же счет был зафиксирован и в матче «Лос-Анджелес Кингз» — «Колорадо Эвеланш», где успех отпраздновали гости.

Голкипер победившей команды Семен Варламов отразил 32 броска, защитник Никита Задоров отметился заброшенной шайбой, а нападающий Владислав Каменев набрал два (1+1) очка.

Российский форвард «королей» Илья Ковальчук был одним из худших игроков матча. Нападающий заработал показатель полезности «минус два» и отметился одним удалением, которое было реализовано. 35-летний хоккеист не может набрать баллов на протяжении уже семи встреч кряду.

Остальные матчи дня:


«Баффало Сэйбрз» — «Филадельфия Флайерз» — 5:2
«Детройт Ред Уингз» — «Бостон Брюинз» — 3:2 ОТ
«Миннесота Уайлд» — «Оттава Сенаторз» — 6:4
«Нэшвилл Предаторз» — «Сент-Луис Блюз» — 4:1
«Аризона Койотс» — «Вегас Голден Найтс» — 2:3 ОТ
«Калгари Флэймз» — «Виннипег Джетс» — 6:3
«Анахайм Дакс» — «Ванкувер Кэнакс» — 4:3

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