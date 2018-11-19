«Звонила злая и сумасшедшая»: Медведевой — 19

Курсы валют$ 65.91 (-0.096) 75.24 (-0.015)
Пенсионный советник
Москва: +1°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Товарищеские матчи (клубы)
15:00
Зенит Шальке-04
2:1
закончен
Лига наций УЕФА
17:00
АнглияХорватия
2:1
закончен
20:00
Северная ИрландияАвстрия
1:2
закончен
20:00
МолдавияЛюксембург
1:1
закончен
20:00
Сан-МариноБеларусь
0:2
закончен
22:45
ШвейцарияБельгия
5:2
закончен
22:45
ВенгрияФинляндия
2:0
закончен
22:45
ГрецияЭстония
0:1
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
СибирьСКА-Хабаровск
1:1
закончен
13:00
РоторТомь
0:0
закончен
14:00
Нижний НовгородТамбов
1:0
закончен
14:00
ХимкиСочи
0:0
закончен
14:00
Спартак-2Шинник
1:4
закончен
15:00
Краснодар-2Мордовия
1:2
закончен
16:00
АрмавирТюмень
1:0
закончен
17:00
ФакелАвангард К
3:2
закончен
17:00
БалтикаЧертаново
2:0
закончен
19:00
Зенит-2Луч
0:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
13:30
СибирьДинамо М
6:4
закончен
14:00
БарысСалават Юлаев
0:3
закончен
17:00
СКАМеталлург Мг
2:1
закончен
17:00
ЙокеритЛокомотив
4:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Нью-Йорк АйлендерсДаллас Старз
2:6
закончен
01:00
Каролина ХаррикейнзНью-Джерси Дэвилз
2:1
закончен
02:00
Чикаго БлэкхоуксМиннесота Уайлд
3:1
закончен
04:00
Эдмонтон ОйлерзВегас Голден Найтс
3:6
закончен
04:00
Анахайм ДаксКолорадо Эвеланш
3:4 (ОТ)
закончен
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей Зелена Гура
109:81
закончен
15:00
Химки Автодор
85:77
закончен
16:00
Локомотив-Кубань Парма
93:75
закончен
17:00
ЦСКА Цмоки-Минск
119:88
закончен
18:00
Зенит Калев
100:87
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Миннесота ТимбервулвзМемфис Гриззлиз
87:100
закончен
02:00
Вашингтон УизардсПортленд Трэйл Блэйзерс
109:119
закончен
02:00
Орландо МэджикНью-Йорк Никс
131:117
закончен
02:00
Майами ХитЛос-Анджелес Лейкерс
97:113
закончен
03:00
Сан-Антонио СпёрсГолден Стэйт Уорриорз
104:92
закончен
Шахматы / Матч за шахматную корону. Седьмая партия
17:30
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
3,5 - 3,5
закончен
Теннис / Итоговый чемпионат АТР. Финал
21:00
Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия)
0:2 (4:6, 3:6)
закончен
Лига наций УЕФА
20:00
АндорраЛатвия
не начался
20:00
ГрузияКазахстан
не начался
22:45
ГерманияНидерланды
не начался
22:45
ЧехияСловакия
не начался
22:45
ДанияИрландия
не начался
22:45
БолгарияСловения
не начался
22:45
КипрНорвегия
не начался
22:45
МакедонияГибралтар
не начался
22:45
ЛихтенштейнАрмения
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралСпартак
не начался
12:30
АмурДинамо Мн
не начался
19:00
СеверстальХК Сочи
не начался
19:00
ТорпедоАвангард
не начался
19:30
ЦСКАСлован
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсДаллас Старз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:30
Оттава СенаторзФлорида Пантерз
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсВашингтон Кэпиталз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзЛос-Анджелес Кингз
не начался
05:00
Калгари ФлэймзВегас Голден Найтс
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксВиннипег Джетс
не начался
Единая лига ВТБ
20:30
ВЭФ Астана
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсФиникс Санз
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсЮта Джаз
не начался
03:00
Детройт ПистонсКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсБостон Селтикс
не начался
03:30
Атланта ХоуксЛос-Анджелес Клипперс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансСан-Антонио Спёрс
не начался
04:00
Милуоки БаксДенвер Наггетс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизДаллас Маверикс
не начался
06:00
Сакраменто КингзОклахома-Сити Тандер
не начался
Лига наций УЕФА
22:45
ПортугалияПольша
не начался
22:45
ШвецияРоссия
не начался
22:45
ШотландияИзраиль
не начался
22:45
СербияЛитва
не начался
22:45
ЧерногорияРумыния
не начался
22:45
КосовоАзербайджан
не начался
22:45
МальтаФарерские острова
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:30
СибирьСалават Юлаев
не начался
17:00
АвтомобилистНефтехимик
не начался
17:00
ТракторАк Барс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
06:30
Сан-Хосе ШарксЭдмонтон Ойлерз
не начался
Евролига
20:00
Анадолу Эфес Маккаби Т-А
не начался
21:00
Фенербахче Дарушшафака
не начался
22:30
Бавария Олимпиакос
не начался
23:00
Реал Мадрид Гран Канария
не начался
Еврокубок
20:00
Тюрк Телеком АСВЕЛ
не начался
21:45
Монако Ратиофарм Ульм
не начался
22:00
Андорра Црвена Звезда
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
03:00
Орландо МэджикТоронто Рэпторс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:30
Майами ХитБруклин Нетс
не начался
«Звонила злая и сумасшедшая»: Медведевой — 19

Год без побед: как Медведева встретила 19-летие

Евгения Медведева Reuters
Евгения Медведева
Видео по теме
Известной российской фигуристке Евгении Медведевой в понедельник исполнилось 19 лет. За прошедший год в жизни спортсменки произошли кардинальные изменения: она испытала сильное разочарование на Олимпиаде в Пхенчхане, уступив золото Алине Загитовой, ушла от своего многолетнего тренера Этери Тутберидзе и уже около года не может победить на соревнованиях. Однако фигуристка не намерена сдаваться: ее цель — Олимпиада-2022.

Отмечая свой день рождения в прошлом году, Евгения Медведева едва ли могла представить, что свое 19-летие встретит не в привычном кругу родных в Москве, а на катке в Торонто, где будет в поте лица готовиться к своему второму этапу Гран-при, поскольку на первом заняла лишь третье место и теперь рискует не попасть в финал.

Тогда бы все это показалось сюрреализмом, ведь в планах была золотая олимпийская медаль и спокойное продолжение работы с любимым с детства тренером Этери Тутберидзе.

А уж о третьих местах Евгения и вовсе не думала: она побеждала на всех соревнованиях с ноября 2015 года по начало 2018-го — целых два года.

Реклама

Однако судьба распорядилась так, что главная цель — завоевание золотой олимпийской медали — превратилась для Медведевой в практически нереальную задачу: осенью 2018 года она получила трещину в кости правой стопы. Оставалось катастрофически мало времени для того, чтобы восстановиться к Олимпиаде в Пхенчхане.

В декабре, за два месяца до Игр, фигуристка серьезно думала, что придется сниматься с соревнований.

«Когда я ездила в Лозанну на совещание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), я была на 70% уверена, что не успею восстановиться от травмы, встать на ноги и вообще не поеду на Олимпиаду.

Я делала это (произносила речь на совещании исполкома, пытаясь убедить его допустить россиян на Игры, несмотря на допинговый скандал. — «Газета.Ru») для того, чтобы внести хоть какой-то вклад для страны. Очень хотелось добиться того, чтобы мы поехали на Игры под своим флагом», — признавалась Медведева в интервью для Федерации фигурного катания России (ФККР).

Тем не менее спортсменка форсировала свое восстановление как могла и выступила на Играх практически идеально, но этого все равно оказалось недостаточно. Помимо внезапной травмы, в сезоне-2017/18 у нее неожиданно появилась и первая настоящая соперница за пару лет.

15-летняя на тот момент Алина Загитова едва вышла из юниоров, еще не переживала проблем переходного возраста, прекрасно владела своим телом и исполняла более сложную по технике программу.

За полгода от первых стартов в сезоне до Олимпиады девушка получила абсолютно заслуженное признание от болельщиков и судей и на момент Игр в Пхенчхане уже нисколько не уступала Медведевой по компонентам — субъективной оценке за артистизм, подачу музыки и красоту переходных элементов.

На самих Играх чуда не произошло: Медведева объективно уступила по баллам более оснащенной технически Загитовой,

а недавняя травма не позволила фигуристке усложнить программу специально для Олимпиады, чтобы хотя бы иметь шанс превзойти соотечественницу.

Это поражение словно зажгло внутри спортсменки какой-то яростный огонь. Вскоре поползли слухи об ее уходе от Тутберидзе, а в мае эта новость получила официальное подтверждение.

«Я делаю это для того, чтобы использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне, — поясняла Медведева прессе. — Буду тренироваться в Канаде под руководством Брайана Орсера. Я очень благодарна бывшему тренеру Этери Тутберидзе и ее команде.

Надеюсь, что пройдет время и все поймут, что это был единственный возможный вариант для нас обеих, — продолжить честно работать».

Теперь главная цель Медведевой — победа на следующей Олимпиаде в Китае. На заставке ее телефона стоит изображение с надписью «Пекин-2022».

«Я понял главное — Женя влюблена в фигурное катание, она не хочет завершать карьеру, ее цель — Олимпийские игры 2022 года, — говорил новый наставник россиянки Брайан Орсер в комментарии ТАСС. — Сначала я был удивлен, когда мне поступило предложение тренировать Евгению. Однако, как известно, на старте нового олимпийского цикла многие фигуристы производят перемены в своей подготовке, так что решение Медведевой не является чем-то из ряда вон».

Под руководством канадского тренера фигуристка усиленно работает над своими слабыми прыжками — лутцем и акселем, которые Орсер намеренно вставляет ей в программу, чтобы спортсменка преодолела страх перед ними и научилась показывать их чисто.

«Мы могли бы поставить программу с другими прыжками, чтобы выиграть конкретные соревнования. Но я смотрю на картину в целом, на перспективу.

Мы работаем над чем-то большим, масштабным, а это требует времени и работы», — приводит слова Орсера телеканал «360».

В нынешнем сезоне Медведева еще ни разу не побеждала на соревнованиях. На предсезонном турнире «Осенняя классика» в канадском Оквилле она стала второй, а на первом этапе Гран-при — третьей.

Причем на последнем турнире она и вовсе была близка к провалу, поскольку шла после короткой программы только седьмой из-за жуткой ошибки на каскаде.

«Женя позвонила мне ночью после того проката, — рассказывал Орсер «СЭ». — Она была очень подавлена, но

я ей сказал, что однажды она вспомнит об этом дне и поймет, что кое-чему научилась. Тогда это было невозможно: она была немного сумасшедшей, злой и подавленной.

Я сказал ей: «Будь злой и расстроенной, но ты получишь урок, а завтра настанет новый день». В итоге в произвольной программе она каталась просто здорово».

Впереди у Медведевой не менее серьезные испытания — второй этап Гран-при во Франции (с 23 по 25 ноября), где ей нужно обязательно выигрывать, чтобы не беспокоиться за участие в финале, а также чемпионат России, — там Евгении необходимо попасть в тройку, чтобы войти в состав сборной страны на чемпионате Европы и мира. Обе задачи выглядят на данный момент невероятно сложными, учитывая форму спортсменки и наличие сильных, более юных конкуренток.

Но, даже если этот сезон полностью уйдет на адаптацию к новой технике и не принесет великолепных результатов в плане медалей, отчаиваться не стоит. Орсер уверен в конечном успехе своей подопечной и просит лишь дать ему время:

«С самого начала нашей работы я сказал Жене, решившейся на такие большие и нелегкие перемены, что нужно терпение, такие переходы стоят спортсменам определенного времени.

По моему опыту, процесс перемен занимает полтора года, а мы работаем только пять месяцев. Женя будет суперзвездой. Двукратный олимпийский чемпион Юдзюру Ханю был только бронзовым призером чемпионата мира, когда мы начали работать».

Теперь Евгении предстоит доказать, что в 19 лет жизнь в фигурном катании только начинается.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».