«Звонила злая и сумасшедшая»: Медведевой — 19

Отмечая свой день рождения в прошлом году, Евгения Медведева едва ли могла представить, что свое 19-летие встретит не в привычном кругу родных в Москве, а на катке в Торонто, где будет в поте лица готовиться к своему второму этапу Гран-при, поскольку на первом заняла лишь третье место и теперь рискует не попасть в финал.

Тогда бы все это показалось сюрреализмом, ведь в планах была золотая олимпийская медаль и спокойное продолжение работы с любимым с детства тренером Этери Тутберидзе.

А уж о третьих местах Евгения и вовсе не думала: она побеждала на всех соревнованиях с ноября 2015 года по начало 2018-го — целых два года.

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Однако судьба распорядилась так, что главная цель — завоевание золотой олимпийской медали — превратилась для Медведевой в практически нереальную задачу: осенью 2018 года она получила трещину в кости правой стопы. Оставалось катастрофически мало времени для того, чтобы восстановиться к Олимпиаде в Пхенчхане.

В декабре, за два месяца до Игр, фигуристка серьезно думала, что придется сниматься с соревнований.

«Когда я ездила в Лозанну на совещание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), я была на 70% уверена, что не успею восстановиться от травмы, встать на ноги и вообще не поеду на Олимпиаду.

Я делала это (произносила речь на совещании исполкома, пытаясь убедить его допустить россиян на Игры, несмотря на допинговый скандал. — «Газета.Ru») для того, чтобы внести хоть какой-то вклад для страны. Очень хотелось добиться того, чтобы мы поехали на Игры под своим флагом», — признавалась Медведева в интервью для Федерации фигурного катания России (ФККР).

Тем не менее спортсменка форсировала свое восстановление как могла и выступила на Играх практически идеально, но этого все равно оказалось недостаточно. Помимо внезапной травмы, в сезоне-2017/18 у нее неожиданно появилась и первая настоящая соперница за пару лет.

15-летняя на тот момент Алина Загитова едва вышла из юниоров, еще не переживала проблем переходного возраста, прекрасно владела своим телом и исполняла более сложную по технике программу.

За полгода от первых стартов в сезоне до Олимпиады девушка получила абсолютно заслуженное признание от болельщиков и судей и на момент Игр в Пхенчхане уже нисколько не уступала Медведевой по компонентам — субъективной оценке за артистизм, подачу музыки и красоту переходных элементов.

На самих Играх чуда не произошло: Медведева объективно уступила по баллам более оснащенной технически Загитовой,

а недавняя травма не позволила фигуристке усложнить программу специально для Олимпиады, чтобы хотя бы иметь шанс превзойти соотечественницу.

Это поражение словно зажгло внутри спортсменки какой-то яростный огонь. Вскоре поползли слухи об ее уходе от Тутберидзе, а в мае эта новость получила официальное подтверждение.

«Я делаю это для того, чтобы использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне, — поясняла Медведева прессе. — Буду тренироваться в Канаде под руководством Брайана Орсера. Я очень благодарна бывшему тренеру Этери Тутберидзе и ее команде.

Надеюсь, что пройдет время и все поймут, что это был единственный возможный вариант для нас обеих, — продолжить честно работать».

Теперь главная цель Медведевой — победа на следующей Олимпиаде в Китае. На заставке ее телефона стоит изображение с надписью «Пекин-2022».

«Я понял главное — Женя влюблена в фигурное катание, она не хочет завершать карьеру, ее цель — Олимпийские игры 2022 года, — говорил новый наставник россиянки Брайан Орсер в комментарии ТАСС. — Сначала я был удивлен, когда мне поступило предложение тренировать Евгению. Однако, как известно, на старте нового олимпийского цикла многие фигуристы производят перемены в своей подготовке, так что решение Медведевой не является чем-то из ряда вон».

Под руководством канадского тренера фигуристка усиленно работает над своими слабыми прыжками — лутцем и акселем, которые Орсер намеренно вставляет ей в программу, чтобы спортсменка преодолела страх перед ними и научилась показывать их чисто.

«Мы могли бы поставить программу с другими прыжками, чтобы выиграть конкретные соревнования. Но я смотрю на картину в целом, на перспективу.

Мы работаем над чем-то большим, масштабным, а это требует времени и работы», — приводит слова Орсера телеканал «360».

В нынешнем сезоне Медведева еще ни разу не побеждала на соревнованиях. На предсезонном турнире «Осенняя классика» в канадском Оквилле она стала второй, а на первом этапе Гран-при — третьей.

Причем на последнем турнире она и вовсе была близка к провалу, поскольку шла после короткой программы только седьмой из-за жуткой ошибки на каскаде.

«Женя позвонила мне ночью после того проката, — рассказывал Орсер «СЭ». — Она была очень подавлена, но

я ей сказал, что однажды она вспомнит об этом дне и поймет, что кое-чему научилась. Тогда это было невозможно: она была немного сумасшедшей, злой и подавленной.

Я сказал ей: «Будь злой и расстроенной, но ты получишь урок, а завтра настанет новый день». В итоге в произвольной программе она каталась просто здорово».

Впереди у Медведевой не менее серьезные испытания — второй этап Гран-при во Франции (с 23 по 25 ноября), где ей нужно обязательно выигрывать, чтобы не беспокоиться за участие в финале, а также чемпионат России, — там Евгении необходимо попасть в тройку, чтобы войти в состав сборной страны на чемпионате Европы и мира. Обе задачи выглядят на данный момент невероятно сложными, учитывая форму спортсменки и наличие сильных, более юных конкуренток.

Но, даже если этот сезон полностью уйдет на адаптацию к новой технике и не принесет великолепных результатов в плане медалей, отчаиваться не стоит. Орсер уверен в конечном успехе своей подопечной и просит лишь дать ему время:

«С самого начала нашей работы я сказал Жене, решившейся на такие большие и нелегкие перемены, что нужно терпение, такие переходы стоят спортсменам определенного времени.

По моему опыту, процесс перемен занимает полтора года, а мы работаем только пять месяцев. Женя будет суперзвездой. Двукратный олимпийский чемпион Юдзюру Ханю был только бронзовым призером чемпионата мира, когда мы начали работать».

Теперь Евгении предстоит доказать, что в 19 лет жизнь в фигурном катании только начинается.

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