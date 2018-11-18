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В шаге от провала: Медведева может не попасть в финал

Что необходимо Медведевой для попадания в финал Гран-при

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Евгения Медведева
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Российские фигуристки Алина Загитова и Елизавета Туктамышева обеспечили себе участие в финале престижной серии Гран-при, который пройдет в начале декабря в Ванкувере. Шансы на попадание в шестерку сильнейших сохраняют Евгения Медведева, Софья Самодурова и Станислава Константинова. «Газета.Ru» рассказывает о раскладах перед заключительным этапом соревнований.

Серия Гран-при по фигурному катанию входит в решающую стадию. Позади пять этапов из шести и состав участников финала престижных соревнований приобретает весьма конкретные очертания.

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За победу на каждом турнире спортсмен или пара получают 15 баллов, второе место оценивается в 13 очков, третье — в 11, четвертое — 9, пятое — 7, шестое — 5, седьмое — 4, восьмое — 3. За девятую позицию и ниже баллов не предусмотрено. Один фигурист может принять участие максимум в двух этапах.

В финале оказываются шесть лучших. Сейчас у девушек на сто процентов путевку в Ванкувер себе обеспечили россиянки Алина Загитова и Елизавета Туктамышева, а также японка Сатоко Мияхара.

Загитова одержала две победы (15+15 баллов), Мияхара выиграла золото и серебро (15+13), Туктамышева — золото и бронзу (15+11). На 99 процентов в финале будет японка Каори Сакамото (13+11).

У занявшей на московском этапе Гран-при Софьи Самодуровой показатели такие же, как у Сакамото — 13+11. Однако меньше сумма баллов за четыре программы (396,71 против 411,32). Именно этот показатель учитывается вторым при равенстве очков. Первым в расчет идет лучшее место спортсмена. Например, выиграть золото и бронзу ценнее, чем два серебра.

Тем не менее, ученица Алексея Мишина сохраняет шансы на попадание в шестерку. Здесь все зависит от последнего этапа, который пройдет во французском Гренобле с 23 по 25 ноября.

Из участников этих соревнований три девушки имеют неплохие шансы на финал — японка Рика Кихира, а также россиянки Станислава Константинова и Евгения Медведева.

16-летняя Кихира с отличной суммой баллов выиграла этап Гран-при в Японии. Спортсменка исполнила в произвольной программе два тройных акселя, один из которых, в каскаде с тройным тулупом. Такого во взрослом женском одиночном катании не делает никто. Японка не выйдет в финал только в случае провала (пятое место или ниже).

Станиславе Константиновой, которая до этого была второй в Финляндии, в финал будет отобраться гораздо сложнее. Спортсменке из Санкт-Петербурга необходимо либо выиграть этап во Франции, либо занять второе место после Кихиры. Условие «обыграть Медведеву» — практически обязательно. Обе россиянки смогут поехать в Канаду только в случае неудач юной японки.

Не совсем проста задача и у Медведевой. Двукратной чемпионке мира надо либо победить во Франции, либо занять второе место с суммой баллов не менее 199,21.

Скорее теоретические шансы сохраняют японка Маи Михара, американка Брэди Теннелл и Алексия Паганини из Швейцарии. Эти спортсменки были четвертыми на первом для себя этапе. Теперь каждой из них необходима исключительно победа. Но возможна ли она в такой компании?

Самодурова получит путевку в финал, если по итогам французского этапа в сводной таблице ее сможет опередить только однако спортсменка. Таким образом, Россию в решающей шестерке представят максимум четыре спортсменки, с большой долей вероятности — три, а при маловероятном печальном раскладе — только Загитова и Туктамышева.

Положение в серии Гран-при в женском одиночном катании:

1. Алина Загитова (Россия) — 30 очков (15+15)
2. Сатоко Мияхара (Япония) — 28 очков (15+13)
3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 26 очков (15+11)
4. Каори Сакамото (Япония) — 24 (13+11)
5. Софья Самодурова (Россия) — 24 (13+11)

Претендуют на финал и выступают во Франции:

Рика Кихира (Япония) — 15 баллов
Станислава Константинова (Россия) — 13
Евгения Медведева (Россия) – 11
Маи Михара (Япония) — 9
Брэди Теннелл (США) — 9
Алексия Паганини (Швейцария) — 9

В соревнованиях мужчин Россию в финале представит Сергей Воронов (13+11), может попасть в шестерку Александр Самарин (9), но ему нужна победа во Франции. В турнире спортивных пары уверенно шагнули в финал Наталья Забияко и Алексадр Энберт, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов, одержавшие по две победы на этапах. Еще одно место получат либо Дарья Павлюченко и Кирилл Ходыкин (11+11), либо Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (9). Чтобы опередить первых, последним надо быть первыми или вторыми во Франции.

Солидное представительство у России будет и в танцах. В финале уже Александра Степанова и Иван Букин (15+15), а также Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (13+11). Также шансы попасть в шестерку сохраняют Виктория Синицина и Никита Кацалапов (13 баллов). Дуэту во Франции надо оказаться на пьедестале.

Финал Гран-при пройдет с 6 по 9 декабря в канадском Ванкувере.

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