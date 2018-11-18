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«Он еще не готов»: сборная начнет Кубок мира без Шипулина

Шипулин не вошел в состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира

Антон Шипулин РИА Новости
Антон Шипулин
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Антон Шипулин не вошел в состав сборной России по биатлону на первый этап Кубка мира в Поклюке. Лучший биатлонист России будет готовиться к главным стартам на Кубке IBU и «Ижевской винтовке». Вне состава на первый этап остались также провалившиеся в отборе Максим Цветков, Антон Бабиков и Виктория Сливко.

Союз биатлонистов России, при новом президенте Владимире Драчеве назвавший необычные критерии отбора в национальную команду на первый этап Кубка мира, объявил состав сборной на этап в Поклюке, открывающий большой мировой сезон.

Главной новостью списка стало отсутствие в нем третьего биатлониста по итогам общего зачета в битве за «Большой хрустальный глобус» прошлого сезона Антона Шипулина.

Лидер и единственная суперзвезда нынешнего российского биатлона, в прошлом сезоне недопущенный Международным олимпийским комитетом (МОК) до Олимпийских Игр в Пхенчхане, долго размышлял о том, продолжать ли ему профессиональную карьеру или же уйти из биатлона, но решил остаться в спорте.

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Антон позже других приступил к тренировкам, фактически пропустив всю летнюю подготовку, а потому при объявлении критериев отбора в сборную на первый этап Кубка мира СБР объявил, что место для Шипулина, как фигуранта топ-3 мирового биатлона прошлого сезона, зарезервировано, независимо от выступления на отборочных стартов.

В качестве таковых были выбраны две спринтерских гонки в финском Контиолахти. В первой из них соревновались только российские биатлонисты и биатлонистки, вторая была открытой, но российский тренерский штаб интересовали, естественно, только результаты отечественных спортсменов.

Впервые в истории нашего биатлона отбор был столь прозрачным и масштабным: до стартов допустили и тех, кто готовился в основной группе, и резервную сборную, но также право участвовать получили посланные своими регионами за их счет спортсмены и спортсменки.

Было объявлено, что у мужчин места в команде получат четверо лучших по сумме выступлений в двух гонках, один биатлонист по решению тренерского штаба, а также Шипулин. У женщин попасть на Кубок мира должны были пять лучших и одна спортсменка, выбранная тренерским советом.

В итоге главным непривычным событием стал тот факт, что СБР выполнил заявленные критерии, хотя результаты оказались несколько неожиданными.

Изначально ожидалось, что Шипулин примет участие в стартах вне конкурса, но, видимо, форма лидера оказалась на данный момент настолько плохой, что от этого было решено воздержаться.

Более того, Антон отправится сначала не на Кубок мира, а на первые этапы Кубка IBU и «Ижевскую винтовку», после чего уже возможно его появление и среди сильнейших биатлонистов планеты. Драчев четко дал понять, что форсировать форму своего лидера СБР не будет.

«Он еще не готов. Так получилось, что он и в отборочных стартах не бежал, и самочувствие еще не то, чтобы выступать. Надо еще подготовиться»,

– цитирует президента ТАСС.

Что касается результатов отбора, то у мужчин лучшим в обеих гонках был Дмитрий Малышко, набравший максмальные 40 очков по итогам отборочных стартов в Контиолахти.

Вслед за ним расположились Александр Логинов и Евгений Гараничев, четвертое-пятое места поделили Матвей Елисеев и Алексей Слепов с 22 очками, а пятым стал, отстав от них на один балл, Эдуард Латыпов.

Эту шестерку и заявят на первый этап Кубка мира в Поклюку, тем более что оторвались они от всех остальных очень прилично – ставший седьмым Юрий Шопин набрал только 13 очков.

В итоге в главную команду страны не попали опытные Антон Бабиков и капитан сборной Максим Цветков, имеющие опыт индивидуальных побед и призовых финишей на этапах Кубка мира.

Причем Цветков выступил так плохо, что не начнет сезон даже в Кубке IBU, а поедет тянуть счастливый билет в Кубке России. Впрочем, чему удивляться, если Максим вообще не набрал очков, даже конкурируя лиишь с соотечественниками?

Не смогли проявить себя и молодые и перспективные Игорь Малиновский, Василий Томшин и Никита Поршнев.

У женщин ситуация в целом похожая. Лучшей в отборе стала выигравшая среди россиянок во второй гонке опытная Ирина Старых (33 очка), оценив свою форму как начальную в преддверии прогресса.

Попала в число лучших и прима национальной сборной последних лет Екатерина Юрлова-Перхт (24 очка), а вот остальные фамилии лучших на стартах в Контиолахти удивили.

27 баллов набрала Евгения Павлова, 26 очков у Маргариты Васильевой, по 23 пункта у Валерии Васнецовой и Кристины Ильченко.

Расположившаяся на седьмом месте Наталья Гербулова набрала только 15 очков, и тренерский штаб решил взять всю шестерку лучших, а также добавить одну спортсменку собственным решением.

Этой биатлонисткой стала не порадовавшая в первой гонке, но ставшая седьмой во второй, некогда надежда нашей команды, еще не утратившая этого статуса, Ульяна Кайшева.

При этом не попала на первый этап Кубка мира другая молодая и перспективная спортсменка с кубковым опытом Светлана Миронова, хотя по сумме гонок она выступила чуть лучше Кайшевой. Пролетела мимо сборной и самая неоднозначная участница команды последних лет Виктория Сливко.

«Практически никаких споров по составу команды не было. Единственное, я своим решением добавил седьмым человеком на заключительный предсезонный сбор в Обертиллиах Ульяну Кайшеву, потому что нельзя было кого-то убирать, кто отобрался по спортивному принципу, — подчеркнул Драчев.

— На первых этапах всем хватит стартов, тем более что Васнецова еще юниорка».

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