«Ночью обратилась к Орсеру»: что спасло Медведеву

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Нью-Орлеан ПеликансЮта Джаз
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Детройт ПистонсБостон Селтикс
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Филадельфия СиксерсШарлотт Хорнетс
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Кливленд КавальерсИндиана Пэйсерс
107:119
закончен
02:30
Атланта ХоуксЧикаго Буллз
85:97
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Лейкерс
110:106
закончен
03:30
Милуоки БаксОрландо Мэджик
113:91
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизФиникс Санз
117:96
закончен
04:00
Майами ХитПортленд Трэйл Блэйзерс
120:111
закончен
Фигурное катание / Гран-при. 2-й этап. Канада
04:00
Женское одиночное катание
1
Елизавета Туктамышева (Россия)
203,32
2
Мако Ямашита (Япония)
203,06
3
Евгения Медведева (Россия)
197,91
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
ЕнисейЛокомотив М
не начался
16:30
АхматДинамо М
не начался
19:00
ЦСКАКраснодар
не начался
Испания / Примера
14:00
ХетафеБетис
не начался
18:15
БарселонаРеал Мадрид
не начался
20:30
АлавесВильярреал
не начался
22:45
СевильяУэска
не начался
Италия / Серия А
14:30
СассуолоБолонья
не начался
17:00
КальяриКьево
не начался
17:00
ДженоаУдинезе
не начался
17:00
СПАЛФрозиноне
не начался
20:00
МиланСампдория
не начался
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НаполиРома
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не начался
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16:00
Авангард КСибирь
не начался
16:00
ХимкиЧертаново
не начался
16:00
Нижний НовгородСКА-Хабаровск
не начался
17:00
ФакелЛуч
не начался
17:00
Зенит-2Тюмень
не начался
17:00
БалтикаМордовия
не начался
17:00
АрмавирКраснодар-2
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЧерноморецКарпаты
не начался
18:00
Динамо КЛьвов
не начался
20:30
ВорсклаОлимпик Д
не начался
Германия / Бундеслига
15:30
НюрнбергАйнтрахт Ф
не начался
17:30
РБ ЛейпцигШальке-04
не начался
20:00
ВердерБайер
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралАк Барс
не начался
14:00
БарысСибирь
не начался
14:30
Салават ЮлаевВитязь
не начался
15:00
АвтомобилистСпартак
не начался
16:00
ЙокеритСеверсталь
не начался
16:30
АвангардТорпедо
не начался
19:00
СлованСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
22:30
Лос-Анджелес КингзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
00:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Айлендерс
не начался
00:00
Детройт Ред УингзДаллас Старз
не начался
01:00
Чикаго БлэкхоуксЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:00
Анахайм ДаксСан-Хосе Шаркс
не начался
03:00
Вегас Голден НайтсОттава Сенаторз
не начался
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15:00
Химки УНИКС
не начался
НБА / регулярный чемпионат
00:00
Бруклин НетсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
02:00
Оклахома-Сити ТандерФиникс Санз
не начался
02:00
Даллас МавериксЮта Джаз
не начался
04:30
Лос-Анджелес КлипперсВашингтон Уизардс
не начался
Автоспорт / Формула-1
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Гран-при Мексики
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Крылья СоветовЗенит
не начался
20:30
РубинСпартак М
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Италия / Серия А
22:30
ЛациоИнтер М
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
Тоттенхэм ХотспурМанчестер Сити
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Салават ЮлаевДинамо М
не начался
19:30
ЛокомотивХК Сочи
не начался
19:30
Динамо МнАмур
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксМиннесота Уайлд
не начался
Единая лига ВТБ
19:30
ЦСКА Парма
не начался
21:00
Зелена Гура Астана
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия СиксерсАтланта Хоукс
не начался
02:00
Индиана ПэйсерсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксБруклин Нетс
не начался
02:30
Майами ХитСакраменто Кингз
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:00
Милуоки БаксТоронто Рэпторс
не начался
03:00
Чикаго БуллзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсДаллас Маверикс
не начался
04:00
Денвер НаггетсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
«Ночью обратилась к Орсеру»: что спасло Медведеву

Россиянка Туктамышева выиграла этап Гран-при в Канаде

Российская фигуристка Евгения Медведева Skate Canada
Российская фигуристка Евгения Медведева
Видео по теме
Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева завоевали золото и бронзу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде. Победительница соревнований после успеха пошутила над недоброжелателями в твиттере, а двукратная серебряная медалистка Игр-2018 рассказала, какую роль сыграл тренер в ее прорыве в произвольной программе.

Соревнования в женском одиночном катании стали настоящей вишенкой на торте второго этапа Гран-при, который проходил в канадском городе Лаваль.

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Две из трех россиянок свои короткие программы провалили. Дарья Паненкова шла на последнем 11-м месте, а двукратная чемпионка мира Евгения Медведева находился на очень непривычной для себя седьмой позиции. За всех отдувалась Елизавета Туктамышева, чисто исполнившая сложнейший тройной аксель и уверенно лидировавшая после первого дня турнира.

Первой во второй день выступала 15-летняя Паненкова. Это был дебют Дарьи на серьезных соревнованиях взрослого уровня. В прошлом сезоне она дошла до финала юниорского Гран-при, однако повторить попадание в шестерку сильнейших в более статусном противостоянии она уже точно не сможет. Это было ясно после короткой программы.

В произвольной программе Дарья сумела собрать волю в кулак и продемонстрировала чистое выступление, которое возвысило ее на девятое место. А если брать только произвольные прокаты, то спортсменка и вовсе заняла шестую позицию.

Судьям не понравился только каскад тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не просто стояла на краю пропасти, она, можно сказать, упала в нее. Другие слова для описания седьмого места по итогам короткой программы подобрать просто нельзя. Спортсменка рисковала не попасть в финал Гран-при, что для фигуриста его уровня — ужаснейший провал.

Ученица Брайна Орсера на глазах у канадской публики собралась и выдала лучший прокат с момента ухода от Этери Тутберидзе.

Практически все элементы получили положительные баллы по шкале GOE. Спортсменка прыгнула не с того ребра во время исполнения тройного лутца, а также не совсем идеально исполнила тройной риттбергер. В остальном это был образцовый прокат.

Евгения набрала за произвольную программу 137.08 балла — больше, чем любая другая спортсменка на этапе в Канаде.

Сразу после своего выступления Евгения рассказала, что у нее вчера ночью было много плохих мыслей, передает FigureSkatersOnline.

«Вчера у меня были реально плохие мысли после проката.

Но я в час ночи попросила своего тренера Брайна Орсера о серьезном разговоре. Он откликнулся, поддержал меня и подготовил ментально к сегодняшнему выступлению»,

— заявила Медведева.

Для Туктамышевой выступление началось с проблем. Спортсменка не смогла исполнить свой коронный тройной аксель.

Чемпионка мира — 2015 упала после приземления с самого сложного прыжка в женском взрослом катании, немного недокрутив элемент.

Следующие прыжки Елизавета стала выполнять заметно осторожнее. Как отмечала в трансляции заслуженный тренер Татьяна Тарасова, падение на первом элементе серьезно влияет на психологическое состояние спортсмена. Тем не менее подопечная Алексея Мишина сумела приземлить остальные прыжки и получить за них положительные оценки судейской бригады.

Последней на лед выходила 15-летняя японка Мако Ямасита, которая выступила идеально и едва не украла у Елизаветы победу. Спортсменок разделили каких-то 26 сотых балла!

Однако для сборной России произвольная программа все же завершилась удачно. Туктамышева увозит из Канады золото, Медведева — бронзу. Учитывая провал в короткой программе, медаль Евгении выглядит настоящим прорывом. Также обладательнице серебра Пхенчхана-2018 удалось сохранить шансы на финал Гран-при — теперь необходимо побеждать на этапе во Франции, который пройдет с 23 по 25 ноября.

Практически сразу после победы Елизавета пошутила над некоторыми болельщиками в твиттере, которые не верили в ее успех.

«Извините, что разрушила ваши предсказания»,

— заявила спортсменка, которая недавно жарко дискутировала с известными пользователями социальных сетей волейболистом Алексеем Спиридоновым и теннисистом Евгением Кафельниковым на тему противостояния футбольных клубов «Спартака» и «Зенита».

«Сегодня было тяжелее кататься, чем вчера, особенно после падения на первом прыжке. Но я довольна, что выиграла Skate Canada. Остальные девушки катались хорошо», — сказала Туктамышева в смешанной зоне после выступления.

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