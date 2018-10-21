Суд разберется: что думают футболисты о Кокорине и Мамаеве

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«Зенит» без Кокорина проиграл «Динамо»

Артем Дзюба РИА Новости
Артем Дзюба
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Санкт-петербургский «Зенит» в Москве в первом матче после взятия под стражу Александра Кокорина уступил московскому «Динамо», причем еще в первом тайме с поля был удален Себастьян Дриусси. Тренеры и участники игры прокомментировали встречу после ее окончания.

Московское «Динамо» сенсационно прервала серию из трех поражений, обыграв дома с минимальным счетом лидера Росссийской премьер-лиги санкт-петербургский «Зенит», у которого еще в первой половине был удален Себастьян Дриусси.

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«В первом тайме много контролировали мяч сзади. Во втором тайме играли хорошо, за исключением голевого эпизода. Была хорошая подача от Рауша. Дальше пошли вперед, у нас были моменты, чтобы спасти игру, — рассказал на послематчевой пресс-конференции наставник «Зенита» Сергей Семак.

– Я бы не сказал, что инициатива была у них, была игра без моментов. Количество ударов не так важно, важно их качество».

Прокомментировал тренер сине-бело-голубых замену Далера Кузяева еще по ходу первого тайма после столкновения с защитником динамовцев Себастьяном Хольменом.

«Пока непонятно. Сотрясение, он находился в прострации», – отметил Семак.

Также тренер питерской команды ответил на вопрос об удалении за две желтые карточки по ходу первой половины игры аргентинского нападающего Себастьяна Дриусси.

«Разберемся с этим моментом. В первом эпизоде было недовольство с его стороны, но не знаю, было ли оно направлено в адрес судьи. Действия арбитра – его право и решение. В моменте со второй карточкой непонятно, ушел мяч или нет. Нужно разобраться с эпизодами, чтобы говорить о строгости санкций.

При этом о ситуации с находящимся в СИЗО форвардом команды Александром Кокориным главный тренер «Зенита» высказываться не стал.

«Я думаю, что удаление очень многое изменило. До удаления мы не играли так, как хотели: нам не удавалось двигать мяч. После удаления каждый раз тяжело собраться,

— отметил после игры защитник «Зенита» Бранислав Иванович.

— Я сказал в перерыве, что только мы сами можем проиграть этот матч. Так и получилось: они ждали нашу ошибку, и мы ее сделали. Но ничего – идем дальше, у нас сейчас нет времени на то, чтобы расстраиваться.

К сожалению, без эмоций нам очень тяжело даются победы, поэтому мы должны на каждую игру настраиваться на все сто процентов, выкладываться до последнего, отдавать все силы. Только так можно добиться желаемого.

Не хочется об этом говорить, но во время наших матчей постоянно возникают непонятные ситуации с судьями. Но мы не должны обращать на это внимание. У них – своя работа, у нас – своя. Мы должны выполнять свою работу, чтобы добиваться наших целей».

О Павле Мамаеве и Кокорине высказался голкипер «Динамо» Антон Шунин, отыгравший против «Зенита» на ноль.

«Что касается моего отношения к ситуации, то я уже говорил об этом. На эту тему многие высказывались.

Есть закон, по которому нужно судить, — и точка. Не более и не менее. Их нужно судить как людей, а не как футболистов, спортсменов. По закону»,

— цитирует динамовского капитана «Чемпионат».

«Мы шли как на последний бой и достойно сыграли. Выигрывали борьбу, подборы. Тщательно готовились. Нужно было прерывать неудачную серию, и я рад, что это удалось, — добавил Шунин.

— Не хочу сегодня говорить о «Зените», лучше о «Динамо». Не помню сейва в конце. Помню, что шла подача и, кажется, Дзюба пробил в угол. Я успел переместиться в центр и дальше уже реагировал по мячу. Когда он перелетел, вздохнул с облегчением. Все-таки последние минуты.

Мы подошли к скамейке запасных, поздравили каждого с победой. В том числе и тренера. Мы одна команда, и сегодня это было видно. Петарда? Каждый день вспоминаю. Что за вопросы? Свист меня тоже никак не смущает. Рад, что сегодня пришло много болельщиков и стадион был под завязку».

«В моменте с голом чисто интуитивно побежал в ту зону, мяч полетел мне в голову, ударился, попал в ворота, — рассказал автор победного гола «Динамо» Федор Черных.

— Где удобнее играть, на фланге или в атаке? Я играл нападающего четыре года. Когда команда играет таким образом, что ищет нападающего в зону, то в таких матчах мне играть очень комфортно. Я уже говорил неоднократно, что там где я нужен команде, там и сыграю.

В концовке мы не боялись обыгрывать, бить и делать проходы, просто подустали. Сегодня был смешанный матч, хватало и футбола, и борьбы».

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