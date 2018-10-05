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Ударная неделя футбола: Россия настигает Францию

Россия приблизилась в Франции в таблице коэффициентов УЕФА

«Зенит» и «Краснодар» обыграли чешскую «Славию» и испанскую «Севилью», а московский «Спартак» на шестой добавленной минуте упустил победу над испанским «Вильярреалом» в Лиге Европы. Благодаря этим результатам Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов УЕФА.

«Зенит» (Россия) – «Славия» (Чехия) – 1:0

«Нужно было раньше забить, может быть, тогда было бы более интересно. Появились возможности для быстрых атак после забитого мяча», — сказал после матча со «Славией» главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак.

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Конечно, Александр Кокорин до своего гола упустил один верный момент для взятия ворот, не попав в створ, а Себастьян Дриусси еще раньше завершил красивую комбинацию сине-бело-голубых точным ударом из очевидного офсайда, так что гол состояться мог бы действительно раньше.

Вот только из логики игры вытекало совсем другое развитие событий. «Славия» доминировала на протяжении большей части матча, в то время как зенитовцы первый голевой момент создали после 75-й минуты игры.

По воротам Андрея Лунева было нанесено 27 ударов, и хотя 15 из них были дальними, многие несли в себе реальную угрозу, но голкипер был великолепен, а еще раз «Зенит» спасла перекладина.

«Вы считаете, что «Зенит» не заслужил победу? Прекрасный мяч забили, шикарная передача получилась у Паредеса. Кокорин мог забивать еще. Количество ударов не может радовать. Почему много ударов? Не всегда встречали соперников, но большинство ударов не были опасны. Количество ударов нельзя проецировать на их опасность. Били много, потому что у «Славии» есть футболисты с поставленным и хорошим ударом. Не хватало компактности между линиями и в центральной зоне, из-за чего возникали моменты, которыми пользовались соперники», — заметил на все это главный тренер «Зенита».

А вот выпад наставника в адрес собственного голкипера выглядит несколько странным. Пара-тройка помарок в действиях Лунева действительно имели место, но он провел грандиозный матч, не пропустил и по праву должен считаться главным героем победы российского клуба.

«Ошибки были у всех, и Лунев не исключение, он может сыграть лучше, сегодня у него было достаточное количество ошибок. Он выручает, делая свою работу, поэтому играет в стартовом составе и вызывается в сборную»,

— тем не менее Семак был строг в отношении подопечного.

«Краснодар» (Россия) – «Севилья» (Испания) – 2:1

Драматичным вышло противостояние в Краснодаре, где команда Мурада Мусаева принимала испанскую «Севилью» и смогла не только отыграться, но и вырвать победу в самой концовке благодаря сумасшедшему удару «ножницами» Торнике Окриашвили.

«С первых минут мы действовали качественно, но пропустили гол со стандарта. Оба игрока, вышедших на замену, справились со своей задачей и отлично сыграли, — рассказал после матча главный тренер «быков».

— Ребята настроились, были готовы к борьбе. Футболисты показывают хорошую игровую дисциплину, потому и удалось так уверенно противостоять такому сопернику.

Мы действовали достаточно компактно и узко, знали, что они будут комбинировать, потому и получилось сделать так много перехватов. Когда собирается полный стадион, за команду болеет город, нам гораздо легче добиваться результата. Нам просто нужно забыть о том, какую победу мы одержали и двигаться вперед».

«Гол через себя? Не могу передать словами эмоции. Не поверил, когда увидел мяч в сетке после удара, — поделился впечатлениями в прямом телеэфире после игры герой встречи Торнике Окриашвили.

— Я рад вернуться и помочь команде победить. Чувствую себя на 100 процентов готовым. Тренер доверился мне, выпустил на поле. Спасибо ему за это. Болельщикам спасибо за поддержку, за нереальную атмосферу. Без вас мы никто».

После этой встречи победная серия «Краснодара» достигла семи матчей с общей разницей мячей 17-2. В воскресенье «быки» отправятся в гости к лидирующему в РПЛ «Зениту».

«Спартак» (Россия) – «Вильярреал» (Испания) – 3:3

«Ну, пфф... Не хочу больше ни в кого верить – хочу видеть итоговый спортивный результат»,

— бросил журналистам на выходе с «Открытие Арены» владелец «Спартака» Леонид Федун после матча с «Вильярреалом».

Кто знает, как будет с итоговым результатом, но против испанцев раздираемый внутренними противоречиями красно-белый клуб выдал лучшую игру в сезоне и очень обидно упустил победу с пенальти, который Санти Касорла реализовал на шестой добавленной минуте.

«Согласен, что лучший матч сезона. Ребята провели отменный мяч, против качественной команды. Два раза проигрывали, сумели сравнять счет и вырваться вперед. Отдали все. Было жаль пропустить гол после добавленного времени. Вот за это обидно. Потому что ребята боролись и отдали всю душу, — рассказ после игры главный тренер спартаковцев Массимо Каррера.

– На данный момент я тренер «Спартака» и выполняю свой долг. И ни к чему не прислушиваюсь. Результаты важны для руководства. Но сегодня вратарь и защитник 1998 года рождения. Полузащитник 2000 года. Это говорит, что я стараюсь выстраивать будущее в «Спартаке».

Команда была расстроена из-за третьего гола. Но я поздравил ребят и хочу сделать это публично. И ветераны, и молодые играли на 300%. Это моя команда. И я хочу видеть такую игру. Горжусь тем, что они сделали».

Тем не менее после двух туров «Спартак» занимает в своей подгруппе Лиги Европы последнее место, хотя спаренная дуэль с лидирующим в квартете шотландским «Рейнджерс» может изменить ситуацию кардинально.

Погоня за Францией

Прошедшая еврокубковая неделя удачно сложилась для России. Три победы, включая сенсационный успех ЦСКА в противостоянии с самим мадридским «Реалом», при единственном поражении «Локомотива» от немецкого «Шальке» позволили РПЛ немного сократить отставание от французской Лиги 1.

У конкурентов викторию одержал только разбомбивший «Црвену Звезду» «ПСЖ», а вот «Бордо», «Ренн» и «Монако» Александра Головина и вовсе потерпели поражения.

Таким образом, Россия разом сократила отставание от французов в таблице коэффициентов на 0,7 балла и теперь уступает 5,116 очков.

Идущая на седьмой строчке Португалия тоже ударно провела неделю. Все три оставшиеся в еврокубковых баталиях команды из западноевропейской страны одержали победы, что принесло португальцам 1,2 балла.

При этом позициям России в нынешнем сезоне «европейские бразильцы» вряд ли угрожают – они уступают в таблице коэффициентов 5,417 балла.

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