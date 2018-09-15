Триумф Винер-Усмановой: Россия забирает все золото ЧМ

Чемпионат мира по художественной гимнастике — 2018 проходит в столице Болгарии Софии. За день до конца соревнований уже можно говорить о невероятном успехе сборной России.

В субботу команда под руководством заслуженного тренера страны Ирины Винер-Усмановой завоевала золотую медаль в многоборье среди групп.

Главную команду страны в этом виде представляли Анастасия Татарева, Мария Толкачева, Мария Кравцова, Ксения Полякова, Евгения Леванова и Анастасия Шишмакова.

Реклама

Российские девушки победили с большим преимуществом. Национальная команда Италии, которая завоевала серебро, была обыграна на 1,475 балла.

После победы на чемпионате мира Ирина Винер-Усманова рассказала о волнении именно за этот вид соревнований. Ведь еще каких-то полгода назад программы не были готовы.

Тем не менее опытный специалист сумела в кратчайшие сроки подготовить девушек к важнейшему старту.

По итогам первого вида Италия уступала сборной России всего лишь половину балла, однако подопечные Винер-Усмановой сумели справиться с давлением и возложенной на них ответственностью. Главная команда страны выступила безошибочно.

Не дожидаясь окончания соревнований, отечественных гимнасток поздравил министр спорта России Павел Колобков, который прилетел в Болгарию специально на чемпионат мира.

Итоговый результат сборной России в многоборье — 46,300 балла, завоевавшая серебро Италия набрала 44,825 балла. Бронза досталась хозяйкам соревнований — представительницам Болгарии, которые достигли отметки в 42,050 балла.

Особую важность этой медали добавляет тот факт, что попадание на подиум в Софии дает право на олимпийскую лицензию для участия в Играх-2020, которые пройдут в Токио. Таким образом, россиянки отобрались на главные старты четырехлетия за два года до самих соревнований.

Чемпионат мира по художественной гимнастике стартовал 10 сентября.

С самого начала турнира сборная России никому не отдавала золотые медали. Подопечные Ирины Винер-Усмановой завоевали семь наград высшей пробы из семи.

Главная команда страны победила в командном первенстве, где сборную представляли сестры Дина и Арина Аверины, а также Александра Солдатова. Кроме того, Дина завоевала четыре золота в индивидуальных упражнениях — спортсменке покорились обруч, мяч, булавы и многоборье. Солдатова стала чемпионкой в упражнениях с лентой, взяла серебро с мячом и бронзу в многоборье. У Арины Авериной две бронзы — в упражнениях с обручем и булавами.

Таким образом, Россия взяла семь золотых медалей из семи возможных, а также 11 наград при 21-й разыгранной.

Чемпионат мира завершится 16 сентября, когда группы поборются за медали в упражнениях с пятью обручами, а также с тремя мячами и двумя скакалками.

На успехи сборной отреагировал глава государства. Президент России Владимир Путин поздравил Солдатову и сестер Авериных, подчеркнув, что они заслуженно заняли высшую ступень пьедестала почета. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

«Поздравляю вашу замечательную, сплоченную команду с новым триумфом на чемпионате мира в Болгарии.

Вы много и усердно трудились, чтобы одержать эту яркую, красивую победу, уверенно превзошли своих соперниц в артистизме и мастерстве, заслуженно заняли высшую ступень пьедестала почета»,

— написал Путин сестрам Авериным и Солдатовой.

В еще одной поздравительной телеграмме Солдатовой президент подчеркнул высочайший уровень ее спортивного мастерства и подготовки.

«Уверен, Ваше яркое, победное выступление в упражнениях с лентой надолго запомнится многочисленным болельщикам отточенной техникой, гармонией и красотой», — добавил глава государства.

Как оказалось, девушки, которые уже добрались до невероятных высот, мечтают сделать фотографию с другими спортсменами, которые также недавно проявили себя на чемпионате мира, — футболистами сборной России.

«Мы очень пристально за вами следили во время чемпионата мира по футболу и поддерживали вас. Никогда так не переживали даже за себя. Мы мечтаем взять у вас автографы и сделать с вами совместное фото. Особенно с Артемом Дзюбой и Игорем Акинфеевым», — заявили сестры Аверины в своем видеообращении.

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой вы можете на странице летних видов спорта, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».