«Бог любит нас»: Винер-Усманова отправила Россию на Олимпиаду

15 сентября в Софии прошел очередной соревновательный день в рамках чемпионата мира по художественной гимнастике. В групповом многоборье российские гимнастки одержали победу и завоевали золотые медали. В роли триумфаторов мирового первенства выступили Мария Кравцова, Евгения Леванова, Ксения Полякова, Анастасия Шишмакова, Анастасия Татарева, а также Мария Толкачева. Общий результат россиянок по итогам упражнений с пятью обручами, тремя мячами и двумя скакалками составил 46,300 балла. Второе место заняли спортсменки из Италии — 44,825 балла, а тройку лидеров замкнули болгарские гимнастки, набрав 42,050 балла.

Для сборной России на мировом первенстве в столице Болгарии эта медаль стала уже 11-й по счету. За день до окончания соревнований подопечные Ирины Винер-Усмановой завоевали семь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды.

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Как отметила сама Винер-Усманова, сборная России «выполнила задачу максимум, завоевав три медали в олимпийских видах».

К слову, именно эта победа позволила россиянам получить лицензию для участия в Олимпиаде, которая пройдет летом 2020 года в Токио. По словам Винер-Усмановой, ее команда на этом первенстве является самой сильной и заслуженно завоевала очередные медали.

«Полгода назад у нас была другая команда, которая не могла выполнять столь сложные упражнения, но за прошедшее лето мы сумели сделать всю необходимую сложность, хотя это было трудно и даже на разминке сегодня многое не получалось.

Но бог любит сильных, и он сегодня воздал должное нашим трудам, программа была сделана достаточно чисто, можно сказать, хорошо, у нашей команды было все, что должно быть в групповых упражнениях — и выразительность, и стабильность, и чистота, не было никаких провалов и остановок»,

— цитирует ТАСС главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

Кроме того, Винер-Усманова поблагодарила за триумфальное выступление не только спортсменок, но и остальных работников сборной, включая врачей, тренеров, хореографов и массажистов. Также 70-летняя специалистка подчеркнула, что у ее команды стояла весьма сложная программа, которую ее подопечные выполнили отлично.

«Сегодня я довольна. Сегодня девочки показали максимум того, что должны были показать. Они почти все сделали без ошибок. Выполнили очень сложную программу без помарок, без сучка и задоринки. Они делали все очень выразительно, очень чисто, с большим апломбом. Выполнили все сложнейшие элементы, образ показали в каждом упражнении.

Ведь у нас в обручах очень сложная музыка: и медленная часть романтическая, и сильная часть с очень сложными элементами рискованными, и «Ода к радости» Бетховена — это непростая музыка, которую нужно показать, со сложнейшими элементами, перебросками. Потом опять минор такой, и нежностью заканчивается, женственностью.

Четыре образа создать за 2,5 минуты — это нелегко при такой трудности. А скакалки и мячи — это дискотечная музыка, ритмичная, они должны были зажечь. Это совершенно две разные, противоположные музыки, которые они сумели выполнить, и их заслуженно оценили, и они выиграли первое место с очень большим отрывом. На самом деле в групповых упражнениях такой отрыв бывает нечасто», — отметила Винер-Усманова в эфире телевидения ОКР.

Сами же спортсменки уже смотрят «в завтрашний день» и настраиваются на новые победы. Так, Анастасия Шишмакова, поблагодарив болельщиков за поддержку, выразила намерение успешно выступить на финише чемпионата мира.

«Завтра для нас будет новый день. Когда сходишь с пьедестала, то все начинается с нуля, и мы попытаемся в воскресенье снова подняться на высоту. Будем выступать с новыми силами и эмоциями. Перед выходом на ковер с нами в том числе работают психологи, которые помогают настраиваться, а во время выступления наши болельщики тоже помогают, потому что они самые лучшие», — сказала она.

Министр спорта России Павел Колобков, который на данный момент целиком сосредоточен на восстановлении членства Российского антидопингового агентства (РУСАДА) во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA), не смог оставить успех гимнасток без внимания и заявил, что команда Винер-Усмановой «показала высочайший уровень и класс».

«Когда смотришь, как выступают наши девочки, захватывает дух. Понимаешь, что это совершенство. Пообщались с Ириной Александровной Винер, эти успехи даются очень тяжело, столько труда вложено. Когда выступают наши спортсменки, виден класс, виден уровень. Большие молодцы и сестры Дина и Арина Аверины, и Александра Солдатова, а команда сегодня потрясающе выступила: настолько синхронно, столько эмоций. Понятно, что они сейчас лучшие», — приводит слова министра «РИА Новости».

К слову о сестрах Авериных: днем ранее, 14 сентября, российские гимнастки добились успеха в личном многоборье. Дина завоевала свое восьмое золото в карьере, а ее сестра Арина довольствовалась бронзой. При этом победительница посвятила свой триумф именно родной сестре.

«Чувствую радость и усталость. Я действительно очень рада, потому что сама пообещала Арише, что завоюю эту золотую медаль для нее и подарю ей. Если бы не ее поддержка, я, боюсь, не вышла бы выступать», — сказала она.

Успех Дины Авериной отметила и Ирина Винер-Усманова, которая подчеркнула, что за упражнения с лентой переживала больше всего.

«Дина — большой молодец, упражнения с лентой она на соревнованиях в Болгарии еще не делала, нам пришлось ее серьезно настраивать. Было нелегко, но она справилась. Она действительно допустила в самом конце программы ошибку, но при таком преимуществе, с такой сложностью программы она ничего не потеряла. Более того, Аверина выполнила все сложные элементы, хотя и могла дать себе возможность чуть-чуть расслабиться», — сказала тренер.

16 сентября в Софии будут разыграны оставшиеся два комплекта медалей.

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