Съели Суареса и уронили Неймара: 3 лучших игрока дня

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
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05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария 1:0 закончен
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Колумбия—Англия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 Уругвай—Франция 0:2 закончен
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 Бразилия—Бельгия 1:2 закончен
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 Швеция—Англия —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена П1–5 X–3.35 П2–1.9
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.8 X–3.15 П2–2.25
21:00 Франция—Бельгия —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
0:2
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
1:1
(3:4)
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
1:2
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Франция
Бельгия
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
1:0
07.07 | 17:00
Самара Арена
Швеция
Англия
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
3
6
2
Ромелу Лукаку
4
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Йерри Мина
3
3
6
Диего Коста
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Килиан Мбаппе
5
3
9
Артём Дзюба
4
3
10
Антуан Гризманн
5
3
11
Серхио Агуэро
4
2
12
Ахмед Муса
3
2
13
Вахби Хазри
3
2
14
Сон Хын Мин
3
2
15
Такаси Инуи
4
2
16
Джон Стоунс
4
2
17
Филиппе Коутиньо
5
2
18
Неймар
5
2
19
Луис Суарес
5
2
20
Мохамед Салах
2
2
21
Эден Азар
4
2
22
Лука Модрич
4
2
23
Майл Единак
3
2
24
Андреас Гранквист
4
2
25
Юссеф Эн-Несири
1
1
26
Фелипе Балой
1
1
27
Кейсуке Хонда
3
1
28
Ренато Аугусто
3
1
29
Яго Аспас
3
1
30
Роберто Фирмино
4
1
31
Аднан Янузай
1
1
32
Кендаль Уостон
1
1
33
Милан Бадель
2
1
34
Йосип Дрмич
3
1
35
Миши Батшуайи
2
1
36
Дилан Бронн
2
1
37
Рикарду Куарежма
3
1
38
Халид Бутаиб
2
1
39
Хосе Игнасио Начо
2
1
40
Мусса Ваг
3
1
41
Насер Шадли
4
1
42
Хосе Паоло Герреро
3
1
43
Марко Ройс
3
1
44
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
45
Ян Беднарек
3
1
46
Маркос Рохо
3
1
47
Юрий Газинский
3
1
48
Маруан Феллайни
4
1
49
Анхель Ди Мария
3
1
50
Дрис Мертенс
4
1
51
Генки Харагуси
3
1
52
М'Байе Ньянг
3
1
53
Стивен Цубер
3
1
54
Анте Ребич
3
1
55
Андре Каррильо
3
1
56
Альфред Финнбогасон
3
1
57
Александр Митрович
3
1
58
Юссуф Поульсен
3
1
59
Александар Коларов
3
1
60
Габриэль Меркадо
3
1
61
Гжегож Крыховяк
3
1
62
Ким Юнь Квон
3
1
63
Садио Мане
3
1
64
Салем Аль-Доссари
3
1
65
Тони Кроос
3
1
66
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
67
Джесси Лингард
3
1
68
Марио Манджукич
3
1
69
Александр Головин
3
1
70
Иван Ракитич
4
1
71
Юйа Осако
4
1
72
Хуан Кинтеро
4
1
73
Ирвин Лосано
4
1
74
Блерим Джемаили
4
1
75
Хавьер Эрнандес
4
1
76
Хуан Куадрадо
4
1
77
Ола Тойвонен
4
1
78
Шердан Шакири
4
1
79
Эмиль Форсберг
4
1
80
Паулиньо
5
1
81
Иван Перишич
4
1
82
Пепе
4
1
83
Бенжамен Павар
4
1
84
Гранит Джака
4
1
85
Кевин Де Брёйне
4
1
86
Лионель Месси
4
1
87
Людвиг Аугустинсон
4
1
88
Хосе Мария Хименес
4
1
89
Ян Вертонген
4
1
90
Радамель Фалькао
4
1
91
Иско
4
1
92
Кристиан Эриксен
4
1
93
Рафаэль Варан
5
1
94
Тьяго Силва
5
1
95
Карим Ансарифард
3
1
96
Фержани Сасси
3
1
97
Синдзи Кагава
3
1
98
Виктор Мозес
3
1
99
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
100
Сальман Аль-Фаридж
3
1
101
Карлос Вела
4
1
Съели Суареса и уронили Неймара: 3 лучших игрока дня

Сборная Франции сыграет с Бельгией в полуфинале ЧМ-2018

Сборная Франции с помощью Самуэля Юмтити и Антуана Гризманна обыграла команду Уругвая в четвертьфинальном матче чемпионата мира — 2018, а Бельгия во главе с Кевином Де Брейне отправила бразильцев домой. «Газета.Ru» рассказывает о главных героях первого дня 1/4 финала мундиаля.

Антуан Гризманн (Франция)

Французский нападающий принес своей команде победу над сборной Уругвая в первом матче четвертьфинала чемпионата мира в России. Гризманн поучаствовал в обоих голевых эпизодах матча: к результативной передаче он приписал еще и забитый мяч. Это ли не повод быть признанным лучшим игроком встречи? У организаторов турнира наверняка даже такого вопроса не возникло.

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На 40-й минуте игры форвард «Атлетико» выполнил подачу со стандарта, найдя в чужой штрафной площади представителя другого мадридского клуба — «Реала»Рафаэля Варана. Французский защитник головой технично отправил мяч в дальний угол ворот.

В начале второго тайма Гризманн уже записал свою фамилию на табло, решившись на дальний удар из-за пределов чужой штрафной. Признаться, сам выстрел показался неубедительным: мяч имел простую траекторию полета, да и шел точно по центру ворот. Однако вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера допустил ошибку, неудачно отбив снаряд, который в итоге залетел в сетку.

2:0 — победа французов, которые вышли в четвертьфинал мундиаля впервые с 2006 года. Тогда, напомним, «трехцветные» добрались до финала, но уступили сборной Италии в серии пенальти.

К слову, победный гол Гризманн праздновать не стал. Данный жест он объяснил тем, что в составе уругвайской команды выступают его одноклубники Диего Годин и Хосе Мария Хименес, а затем и вовсе признался в любви к Уругваю и его жителям.

«Когда я начинал играть в футбол, один уругваец учил меня, маленького пацана, тому, что является хорошим, а что — плохим. Сегодня я играл против своих друзей. Из уважения к ним не стал показывать свою радость после гола», — рассказал 27-летний форвард.

Кстати, Гризманн признан лучшим игроком встречи уже во второй раз на этом чемпионате: ранее организаторы турнира вручили французу символический приз по итогам матча с Австралией (2:1), в котором он отличился, реализовав пенальти.

Самуэль Юмтити (Франция)

Успех «трехцветных» не был бы возможен без еще одного игрока, который является ключевым в линии обороны команды Дидье Дешама. Самуэль Юмтити, выдав стабильно успешный сезон за «Барселону», стал лидером защиты в сборной Франции.

В матче с Уругваем 24-летний француз сумел нейтрализовать атакующую силу команды соперника, во главе которой стоял его одноклубник Луис Суарес.

Юмтити заблокировал все прострелы и передачи с флангов в штрафную площадь, не дав Суаресу даже чуть-чуть прикусить ворота сборной Франции.

Кроме того, он выиграл всю верховую борьбу — три раза из трех Юмтити на «втором этаже» играл успешнее своих оппонентов.

Всего же на этом турнире защитник принял участие в четырех матчах из пяти. Примечательно, что все они завершились победой сборной Франции. Игра против команды Дании, за которой Юмтити наблюдал со скамейки запасных, завершилась ничьей. Правда, нулевой.

Кевин Де Брейне (Бельгия)

Бельгийская команда продолжила традицию уничтожать фаворитов на этом чемпионате, выбив из розыгрыша сборную Бразилии. Подопечные Роберто Мартинеса сумели сдержать атакующий натиск «селесао» и победили команду Тите со счетом 2:1.

Счет открыли именно бельгийцы: Насер Шадли выполнил подачу с углового на ближнюю штангу, где Фернандиньо сыграл крайне неудачно, срезав мяч в собственные ворота.

Автором же победного гола стал другой игрок «Манчестер Сити» — Кевин Де Брейне.

27-летний полузащитник беспрепятственно нанес удар из-за пределов штрафной площади, попав точно в дальний нижний угол.

Именно Де Брейне был признан организаторами лучшим игроком встречи.

Помимо забитого мяча бельгиец выполнил 42 паса, восьмую часть всех передач своей сборной. Больше только у защитников Венсана Компани и Яна Вертонгена, что неудивительно.

Ни для кого не секрет, что именно Де Брейне является мозговым центром в команде Роберто Мартинеса. Через него ведется большая часть позиционных атак бельгийской сборной. Достаточно вспомнить матч 1/8 финала против Японии, когда полузащитник «Ман Сити» пробежал половину поля, сделав предголевую передачу, когда «красные дьяволы» вырвали победу над «самураями».

Во многом благодаря Де Брейне сборная Бельгии сумела одолеть Бразилию, продемонстрировав игру высокого класса, и впервые за 32 года добыла путевку в полуфинал чемпионата мира. В матче за выход в финал мундиаля бельгийцы поспорят с французами.

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