Съели Суареса и уронили Неймара: 3 лучших игрока дня

Французский нападающий принес своей команде победу над сборной Уругвая в первом матче четвертьфинала чемпионата мира в России. Гризманн поучаствовал в обоих голевых эпизодах матча: к результативной передаче он приписал еще и забитый мяч. Это ли не повод быть признанным лучшим игроком встречи? У организаторов турнира наверняка даже такого вопроса не возникло.

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На 40-й минуте игры форвард «Атлетико» выполнил подачу со стандарта, найдя в чужой штрафной площади представителя другого мадридского клуба — «Реала» — Рафаэля Варана. Французский защитник головой технично отправил мяч в дальний угол ворот.

В начале второго тайма Гризманн уже записал свою фамилию на табло, решившись на дальний удар из-за пределов чужой штрафной. Признаться, сам выстрел показался неубедительным: мяч имел простую траекторию полета, да и шел точно по центру ворот. Однако вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера допустил ошибку, неудачно отбив снаряд, который в итоге залетел в сетку.

2:0 — победа французов, которые вышли в четвертьфинал мундиаля впервые с 2006 года. Тогда, напомним, «трехцветные» добрались до финала, но уступили сборной Италии в серии пенальти.

К слову, победный гол Гризманн праздновать не стал. Данный жест он объяснил тем, что в составе уругвайской команды выступают его одноклубники Диего Годин и Хосе Мария Хименес, а затем и вовсе признался в любви к Уругваю и его жителям.

«Когда я начинал играть в футбол, один уругваец учил меня, маленького пацана, тому, что является хорошим, а что — плохим. Сегодня я играл против своих друзей. Из уважения к ним не стал показывать свою радость после гола», — рассказал 27-летний форвард.

Кстати, Гризманн признан лучшим игроком встречи уже во второй раз на этом чемпионате: ранее организаторы турнира вручили французу символический приз по итогам матча с Австралией (2:1), в котором он отличился, реализовав пенальти.

Успех «трехцветных» не был бы возможен без еще одного игрока, который является ключевым в линии обороны команды Дидье Дешама. Самуэль Юмтити, выдав стабильно успешный сезон за «Барселону», стал лидером защиты в сборной Франции.

В матче с Уругваем 24-летний француз сумел нейтрализовать атакующую силу команды соперника, во главе которой стоял его одноклубник Луис Суарес.

Юмтити заблокировал все прострелы и передачи с флангов в штрафную площадь, не дав Суаресу даже чуть-чуть прикусить ворота сборной Франции.

Кроме того, он выиграл всю верховую борьбу — три раза из трех Юмтити на «втором этаже» играл успешнее своих оппонентов.

Всего же на этом турнире защитник принял участие в четырех матчах из пяти. Примечательно, что все они завершились победой сборной Франции. Игра против команды Дании, за которой Юмтити наблюдал со скамейки запасных, завершилась ничьей. Правда, нулевой.

Кевин Де Брейне (Бельгия)

Бельгийская команда продолжила традицию уничтожать фаворитов на этом чемпионате, выбив из розыгрыша сборную Бразилии. Подопечные Роберто Мартинеса сумели сдержать атакующий натиск «селесао» и победили команду Тите со счетом 2:1.

Счет открыли именно бельгийцы: Насер Шадли выполнил подачу с углового на ближнюю штангу, где Фернандиньо сыграл крайне неудачно, срезав мяч в собственные ворота.

Автором же победного гола стал другой игрок «Манчестер Сити» — Кевин Де Брейне.

27-летний полузащитник беспрепятственно нанес удар из-за пределов штрафной площади, попав точно в дальний нижний угол.

Именно Де Брейне был признан организаторами лучшим игроком встречи.

Помимо забитого мяча бельгиец выполнил 42 паса, восьмую часть всех передач своей сборной. Больше только у защитников Венсана Компани и Яна Вертонгена, что неудивительно.

Ни для кого не секрет, что именно Де Брейне является мозговым центром в команде Роберто Мартинеса. Через него ведется большая часть позиционных атак бельгийской сборной. Достаточно вспомнить матч 1/8 финала против Японии, когда полузащитник «Ман Сити» пробежал половину поля, сделав предголевую передачу, когда «красные дьяволы» вырвали победу над «самураями».

Во многом благодаря Де Брейне сборная Бельгии сумела одолеть Бразилию, продемонстрировав игру высокого класса, и впервые за 32 года добыла путевку в полуфинал чемпионата мира. В матче за выход в финал мундиаля бельгийцы поспорят с французами.

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