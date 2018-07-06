«Стереотипы о России разбились вдребезги»

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария 1:0 закончен
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Колумбия—Англия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 Уругвай—Франция 0:2 закончен
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 Бразилия—Бельгия 1:2 закончен
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 Швеция—Англия —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена П1–5 X–3.35 П2–1.9
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.8 X–3.15 П2–2.25
21:00 Франция—Бельгия —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
1:1
(3:4)
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
1:2
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Франция
Бельгия
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
0:2
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
1:0
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
07.07 | 17:00
Самара Арена
Швеция
Англия
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
3
6
2
Ромелу Лукаку
4
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Йерри Мина
3
3
6
Диего Коста
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Килиан Мбаппе
5
3
9
Артём Дзюба
4
3
10
Антуан Гризманн
5
3
11
Серхио Агуэро
4
2
12
Ахмед Муса
3
2
13
Вахби Хазри
3
2
14
Сон Хын Мин
3
2
15
Такаси Инуи
4
2
16
Джон Стоунс
4
2
17
Филиппе Коутиньо
5
2
18
Неймар
5
2
19
Луис Суарес
5
2
20
Мохамед Салах
2
2
21
Эден Азар
4
2
22
Лука Модрич
4
2
23
Майл Единак
3
2
24
Андреас Гранквист
4
2
25
Юссеф Эн-Несири
1
1
26
Фелипе Балой
1
1
27
Кейсуке Хонда
3
1
28
Ренато Аугусто
3
1
29
Яго Аспас
3
1
30
Роберто Фирмино
4
1
31
Аднан Янузай
1
1
32
Кендаль Уостон
1
1
33
Милан Бадель
2
1
34
Йосип Дрмич
3
1
35
Миши Батшуайи
2
1
36
Дилан Бронн
2
1
37
Рикарду Куарежма
3
1
38
Халид Бутаиб
2
1
39
Хосе Игнасио Начо
2
1
40
Мусса Ваг
3
1
41
Насер Шадли
4
1
42
Хосе Паоло Герреро
3
1
43
Марко Ройс
3
1
44
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
45
Ян Беднарек
3
1
46
Маркос Рохо
3
1
47
Юрий Газинский
3
1
48
Маруан Феллайни
4
1
49
Анхель Ди Мария
3
1
50
Дрис Мертенс
4
1
51
Генки Харагуси
3
1
52
М'Байе Ньянг
3
1
53
Стивен Цубер
3
1
54
Анте Ребич
3
1
55
Андре Каррильо
3
1
56
Альфред Финнбогасон
3
1
57
Александр Митрович
3
1
58
Юссуф Поульсен
3
1
59
Александар Коларов
3
1
60
Габриэль Меркадо
3
1
61
Гжегож Крыховяк
3
1
62
Ким Юнь Квон
3
1
63
Садио Мане
3
1
64
Салем Аль-Доссари
3
1
65
Тони Кроос
3
1
66
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
67
Джесси Лингард
3
1
68
Марио Манджукич
3
1
69
Александр Головин
3
1
70
Иван Ракитич
4
1
71
Юйа Осако
4
1
72
Хуан Кинтеро
4
1
73
Ирвин Лосано
4
1
74
Блерим Джемаили
4
1
75
Хавьер Эрнандес
4
1
76
Хуан Куадрадо
4
1
77
Ола Тойвонен
4
1
78
Шердан Шакири
4
1
79
Эмиль Форсберг
4
1
80
Паулиньо
5
1
81
Иван Перишич
4
1
82
Пепе
4
1
83
Бенжамен Павар
4
1
84
Гранит Джака
4
1
85
Кевин Де Брёйне
4
1
86
Лионель Месси
4
1
87
Людвиг Аугустинсон
4
1
88
Хосе Мария Хименес
4
1
89
Ян Вертонген
4
1
90
Радамель Фалькао
4
1
91
Иско
4
1
92
Кристиан Эриксен
4
1
93
Рафаэль Варан
5
1
94
Тьяго Силва
5
1
95
Карим Ансарифард
3
1
96
Фержани Сасси
3
1
97
Синдзи Кагава
3
1
98
Виктор Мозес
3
1
99
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
100
Сальман Аль-Фаридж
3
1
101
Карлос Вела
4
1
«Стереотипы о России разбились вдребезги»

Россия сыграет с Хорватией за полуфинал ЧМ-2018

В Чехии рассуждают о возвращении сборной России «футбольного уважения», а в Японии считают, что со времен Олимпиады-2014 в российском обществе произошло немало позитивных изменений. «Газета.Ru» рассказывает, что пишут иностранные СМИ о чемпионате мира — 2018.

«Россия вернула себе футбольное уважение»

Чешское издание Reflex в преддверии решающих матчей чемпионата мира — 2018 пишет, что уже можно подводить первые взвешенные итоги российского мундиаля. По мнению автора статьи, одним из основных победителей главного футбольного турнира планеты прямо сейчас стоит считать президента России Владимира Путина.

Как подчеркивает чешский журналист, в ходе спортивного праздника Россия продемонстрировала остальному миру не только умение грамотно принимать и организовывать большие международные мероприятия, но также поразила успехами национальной сборной, которой удалось «вернуть себе футбольное уважение».

«Недооцененные россияне справились с Египтом, ведомым звездным Мохамедом Салахом, а в 1/8 финала сенсационно одолели испанцев, фаворитов турнира, — отмечает он. — Что касается организации, то пока что на первенстве особых проблем не возникало».

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Далее Reflex напоминает читателям о давних слухах про якобы «подозрительную победу» страны в конкурсе за право на проведение мундиаля-2018 — подобные странные темы, что примечательно, уже давно забыты даже «желтой» английской прессой.

Впрочем, по итогам издание признает, что больше всего на завершающемся турнире впечатляет именно его спортивная составляющая, благодаря которой политический подтекст отходит на третий план.

«Спортивная сторона — это смелые японцы, симулянт Неймар, хам Диего Марадонна и то, как короли Лионель Месси и Криштиану Роналду покинули трон. В общем, спорт затмил все разговоры», — заключает автор.

«ЧМ-2018 оставит глубокий след в памяти болельщиков»

Французская газета Le Monde в лице Бенуа Виткина в свою очередь скомпоновала в одну статью главные впечатления иностранцев от ЧМ-2018 — перманентную готовность помочь гостям турнира со стороны правоохранителей и волонтеров, отсутствие расистских инцидентов с участием россиян и страсти по отечественным девушкам, которые сблизились с зарубежными фанатами.

Особое внимание журналист уделяет теме поддержки сборной России на стадионах.

«В плане громкости россияне точно не сплоховали, однако их кричалка «Россия! Россия!» несколько меркнет на фоне богатого репертуара бразильцев или англичан,

— отмечает Виткин. — Справедливости ради, Россию лишь отчасти можно назвать страной футбола, так как здесь он вынужден выдерживать серьезную конкуренцию со стороны хоккея. Да и во времена СССР поддержка национальной команды хоть и допускалась, однако на какие-то организованные атрибуты болельщицкого движения все же смотрели с недоверием».

По мнению корреспондента, одним из наиболее удивительных моментов текущего мундиаля стала сцена братания английского болельщика и российского фаната с татуировкой в честь марсельских событий 2016 года и, естественно, приятный шок британцев, с большой опаской ехавших в Россию на турнир.

«ЧМ-2018 оставит глубокий след в памяти болельщиков, которые прибыли в страну со всех уголков планеты, чтобы поболеть за свои сборные. С Россией связано множество стереотипов, часть которых разлетелась вдребезги на фоне безупречной организации и яркого праздника, предложенного хозяевами всему миру», — подытоживает автор.

«Страна сходит с ума по сборной России»

Польский журналист Матеуш Скверавский в своей заметке с чемпионата мира рассказывает читателям издания Wirtualna Polska об атмосфере вокруг национальной российской сборной, ставшей совсем уж фантастической после триумфальной победы над Испанией по пенальти.

Как отмечает корреспондент, прекрасно понять ажиотаж, связанный с командой Станислава Черчесова, можно лишь по одному состоянию полицейской собаки, охраняющей четвертьфиналистов на базе в подмосковном Новогорске.

«Тренировочную базу в Новогорске давно так не осаждали обыватели. Это видно даже по состоянию полицейского пса, который должен обнюхивать вещи посетителей объекта. После очередной по счету сумки, фотокамеры, чемодана овчарка отказывается работать. Охраннику приходится помогать ей, подкладывая предметы прямо под нос», — рассказывает Скверавский.

По его словам, прямо сейчас в России «все сходят с ума по коллективу Черчесова», тогда как выход в четвертьфинал изменил не только отношение болельщиков к сборной, но и дал огромный эмоциональный толчок самим отечественным игрокам, которые теперь верят, что могут достичь еще большего. Поляк также отмечает, что о команде в эти дни говорят все — от обычных фанатов до балерин Большого театра.

В завершение своего материала Матеуш подчеркивает: незадолго до четвертьфинальной игры с Хорватией, которая состоится 7 июля в Сочи, российская сборная сохраняет абсолютное спокойствие.

«Их тренер не отсиживается в гостинице, а выходит к журналистам поздороваться и рассказать о здоровье своих подопечных», — делает репортер комплимент Черчесову, еще недавно работавшему в польской «Легии».

«Куда лучше Олимпиады-2014»

Японская газета «Майнити симбун» тем временем пишет, что футбольный чемпионата мира — 2018 оказался на порядок успешнее зимних Олимпийских игр — 2014, прошедших четыре года назад в Сочи.

Помимо сугубо политических причин, издание объясняет собственное утверждение «несомненными позитивными изменениями в российском обществе».

«Например, россияне стали лучше себя вести за рулем. Кроме того, более грамотной стала работа полицейских», — пишет японский журналист.

Он также подчеркивает, что крайне опрометчиво судить о стране лишь по материалам западной прессы.

«Если судить о России только по имиджу, сформированному западными странами, то можно упустить изменения, произошедшие в ней. Этот мундиаль дает нам шанс увидеть нынешнюю Россию и попробовать ее на вкус», — заключает корреспондент.

Встреча в Кремле

Британские СМИ ныне в основном заняты подготовкой к матчу английской сборной против Швеции, запланированному на 7 июля, однако и о других событиях, связанных с ЧМ-2018, не забывают. К примеру, издание Daily Mail отвлеклось от дум о дальнейшей судьбе «трех львов» ради статьи об официальной встрече Владимира Путина и звезд мирового футбола, среди которых оказался и экс-игрок англичан Рио Фердинанд.

Визит легендарных спортсменов состоялся в пятницу и прошел в Кремле.

Как пишет издание, после приветственного рукопожатия с каждым из своих гостей Путин обсудил с футболистами проведение российского мундиаля и «падение стереотипов о стране благодаря турниру».

Многие игроки в беседе с политиком похвалили ЧМ-2018, подчеркнув, что на их памяти это лучшее из последних планетарных первенств, отмечает Daily Mail.

«Уже в субботу Путин будет надеяться на очередное российское чудо», — заключает автор статьи, анонсируя предстоящий матч хозяев турнира против Хорватии.

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