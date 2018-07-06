«Сборная России не мечтает, а идет к своей цели»

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария 1:0 закончен
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Колумбия—Англия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 Уругвай—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–4.5 X–3.3 П2–2
21:00 Бразилия—Бельгия —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена П1–2.15 X–3.55 П2–3.6
17:00 Швеция—Англия —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена П1–5 X–3.35 П2–1.9
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.8 X–3.15 П2–2.25
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
1:0
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
1:1
(3:4)
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
Швеция
Англия
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
3
6
2
Ромелу Лукаку
3
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Килиан Мбаппе
4
3
6
Йерри Мина
3
3
7
Диего Коста
4
3
8
Эдинсон Кавани
4
3
9
Артём Дзюба
4
3
10
Серхио Агуэро
4
2
11
Ахмед Муса
3
2
12
Вахби Хазри
3
2
13
Сон Хын Мин
3
2
14
Такаси Инуи
4
2
15
Джон Стоунс
4
2
16
Филиппе Коутиньо
4
2
17
Неймар
4
2
18
Луис Суарес
4
2
19
Мохамед Салах
2
2
20
Эден Азар
3
2
21
Лука Модрич
4
2
22
Майл Единак
3
2
23
Антуан Гризманн
4
2
24
Андреас Гранквист
4
2
25
Юссеф Эн-Несири
1
1
26
Фелипе Балой
1
1
27
Роберто Фирмино
3
1
28
Кейсуке Хонда
3
1
29
Яго Аспас
3
1
30
Аднан Янузай
1
1
31
Кендаль Уостон
1
1
32
Милан Бадель
2
1
33
Йосип Дрмич
3
1
34
Миши Батшуайи
2
1
35
Дилан Бронн
2
1
36
Насер Шадли
3
1
37
Рикарду Куарежма
3
1
38
Халид Бутаиб
2
1
39
Маруан Феллайни
3
1
40
Хосе Игнасио Начо
2
1
41
Мусса Ваг
3
1
42
Хосе Паоло Герреро
3
1
43
Марко Ройс
3
1
44
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
45
Ян Беднарек
3
1
46
Маркос Рохо
3
1
47
Юрий Газинский
3
1
48
Анхель Ди Мария
3
1
49
Дрис Мертенс
4
1
50
Генки Харагуси
3
1
51
М'Байе Ньянг
3
1
52
Стивен Цубер
3
1
53
Анте Ребич
3
1
54
Андре Каррильо
3
1
55
Альфред Финнбогасон
3
1
56
Александр Митрович
3
1
57
Юссуф Поульсен
3
1
58
Александар Коларов
3
1
59
Бенжамен Павар
3
1
60
Габриэль Меркадо
3
1
61
Гжегож Крыховяк
3
1
62
Ким Юнь Квон
3
1
63
Садио Мане
3
1
64
Салем Аль-Доссари
3
1
65
Тони Кроос
3
1
66
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
67
Хосе Мария Хименес
3
1
68
Ян Вертонген
3
1
69
Джесси Лингард
3
1
70
Паулиньо
4
1
71
Марио Манджукич
3
1
72
Александр Головин
3
1
73
Иван Ракитич
4
1
74
Юйа Осако
4
1
75
Хуан Кинтеро
4
1
76
Ирвин Лосано
4
1
77
Блерим Джемаили
4
1
78
Хавьер Эрнандес
4
1
79
Хуан Куадрадо
4
1
80
Ола Тойвонен
4
1
81
Шердан Шакири
4
1
82
Эмиль Форсберг
4
1
83
Иван Перишич
4
1
84
Пепе
4
1
85
Гранит Джака
4
1
86
Лионель Месси
4
1
87
Людвиг Аугустинсон
4
1
88
Тьяго Силва
4
1
89
Радамель Фалькао
4
1
90
Иско
4
1
91
Кристиан Эриксен
4
1
92
Карим Ансарифард
3
1
93
Фержани Сасси
3
1
94
Синдзи Кагава
3
1
95
Виктор Мозес
3
1
96
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
97
Сальман Аль-Фаридж
3
1
98
Карлос Вела
4
1
«Сборная России не мечтает, а идет к своей цели»

Черчесов рассказал, как поддержка Путина помогла сборной на ЧМ-2018‍

Накануне матча против Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии игроков, сравнил уровень «шашечных» и испанцев, а также отметил поддержку Владимира Путина.

Поддержка Путина очень важна

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прибыл на предматчевую пресс-конференцию с 15-минутным опозданием.

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О том, что наставник главной команды страны немного задержится, журналистов предупредил пресс-атташе сборной Игорь Владимиров, который, воспользовавшись случаем, попросил коллег приготовить хорошие вопросы. Первым к Черчесову обратился корреспондент одного из британских изданий.

— Это самая важная игра в вашей жизни?

— Надеюсь, что самые важные игры у сборной России еще впереди.

— Какой футбол мы увидим завтра?

— Уровень Хорватии и Испании примерно одинаков. Однако наши завтрашние соперники играют по-другому. Мы тоже будем действовать по-другому.

Всех карт раскрывать не буду. Сегодня у нас будет теория, что-то обговорим, чтобы завтра быть во всеоружии. Посмотрим на физическое состояние футболистов. Игра завтра в 21.00. У нас есть еще больше суток.

— Что вы сделали, чтобы настроить команду на рабочий лад после победы над Испанией? Многие были в состоянии эйфории после исторического успеха…

— Я стараюсь не заглядывать ни в телевизор, ни в газеты, а концентрироваться на своей работе. Думаю, то же самое у футболистов. Встреча с «Красной фурией» стала приятной историей для страны, но надо двигаться дальше, забывать какие-то вещи.

Нам не надо впадать в эйфорию. Мы до сих пор на турнире, идут матчи на выбывание.

До чемпионата нас много критиковали? Критика всегда нужна, нам следует держать ухо востро. Когда только хвалят, это тоже плохо, надо избегать крайностей, к любой критике мы всегда открыты, но она должна быть конструктивной или аналитической, а не оскорбительной.

— В каком состоянии футболисты сборной?

— Сегодня тренировались все. Кто-то больше, кто-то меньше.

— В сборной Хорватии много игроков из ведущих лиг. В России почти все играют во внутреннем чемпионате…

— Да, это хорошее подспорье, но ведь важно не где они играют, а на каком уровне. Понятно, что если ребята играют в европейских лигах, которые лучше, чем российская, это имеет свое отражение на поле. Но, как мы видим, это не является панацеей.

— Хорватская сборная прилетела несколько дней назад. Сборная России оказалась в Сочи только накануне. Будет ли у соперника преимущество в акклиматизации?

— Мы уже играли в Сочи, для нас это не проблема. Сейчас погода в городе стоит хорошая, не жарко и не холодно. Тем более, что матч в 21.00. Температура будет оптимальной.

— Можете выделить одного игрока из хорватской сборной? И как вы планируете забить сопернику?

— Одного игрока у них выделить нельзя. На каждой позиции играет футболист очень высокого уровня. Чтобы сыграть удачно, надо противопоставить хорватам индивидуальные качества наших игроков и командную игру.

— Не боитесь, что хорваты будут затягивать вас на их половину поля?

— Они будут играть по счету и менять свою тактику в зависимости от ситуации.

— Президент России Владимир Путин вас лично поддерживает? Звонит вам?

— Да, он мне несколько раз звонил. Перед игрой с испанцами и после. Для нас важна поддержка первого лица государства. Это дополнительная мотивация для футболистов.

— Артем Дзюба стал лидером атаки сборной России. Вас это удивило?

— Мы рады, что Дзюба с нами. Он помогает нам решать наши задачи. И он, и все остальные нужны нам. Будем исходить из готовности игроков. По ходу игры в том числе. Он добавляет нам мощи.

— Что можете сказать про качество газона на стадионе «Фишт»?

— Мы уже играли в Сочи с бельгийцами, поле было в великолепном состоянии, потом в феврале, кажется, с Дидье Дешамом прогуливались — он был очень доволен. Сейчас газон немного похуже, не знаю, по какой причине.

— Как прокомментируете состояние Алана Дзагоева?

— Обидно, когда такой футболист выбывает в первом матче. Но сейчас он готовится. Вчера он пропустил тренировку, а сегодня занимался с нами. Посмотрим, сыграет ли он завтра с первых минут.

— Сборная России находится в шаге от мечты?

— Я говорил на сборе в Австрии, что в моем возрасте мечтать нельзя, надо ставить цели. Цели мы ставим перед каждой игрой. Перед этой – тоже.

Тем более это не игры в группе, тут надо играть на победный результат. Мы идем к своей цели, а не мечтаем.

«Мы заслужили оказаться так далеко»

Вместе с Черчесовым с журналистами общался натурализованный защитник ЦСКА Марио Фернандес. Футболист отвечал на вопросы по-португальски, а его персона привлекла большое количество корреспондентов из Бразилии.

— Вы удивлены, что сборная России прошла так далеко?

— Мы очень долго и упорно тренировались. Мы заслужили быть там, где мы сейчас находимся. И заслужили бороться дальше.

— Что вы можете сказать про сборную Хорватии? Смотрели матчи этой команды?

— Да, смотрели. Мы знаем, что у них сильные футболисты. Встреча обещает быть очень интересной.

— У сборной России только два футболиста выступают в зарубежных клубах — Владимир Габулов и Денис Черышев. Тогда как у Хорватии полно игроков из ведущих команд мира. Нет ли в этом проблемы?

— Не вижу в этом проблемы. Российские команды тоже выступают в еврокубках.

— Будете ли следить за сегодняшним матчем сборной Бразилии?

— Я смотрю многие встречи, не только поединки с участием Бразилии. Мы должны изучать соперников. Но, конечно, матч с Бельгией я буду смотреть. Эта игра будет очень интересной.

— У вас были проблемы в молодости (скорее всего, автор вопроса имел в виду депрессию — «Газета.Ru»). Насколько важно для вас после этого играть в четвертьфинале чемпионата мира?

— Я счастлив в России. А проблемы надо оставить в прошлом. Я скромно себя веду, но могу сказать, что мы устроили большой праздник для всех болельщиков.

— Что можете сказать про Дзюбу?

— Он борец. Но у нас есть много других хороших игроков. А так,

Дзюба — большой мастер, хочется поблагодарить его за хорошую игру и поздравить с тремя забитыми мячами. Надеюсь, он будет продолжать в том же духе.

— Марио, есть ли у тебя друзья в сборной Бразилии?

— Да, я знаю несколько человек из этой команды. Например, Дугласа Косту, я с ним играл. Но в России на ЧМ я с бразильцами не общаюсь.

— Насколько вы рады тому, что Дзагоев возвращается в строй?

— Мы очень рады, что он будет играть. К сожалению, в первой игре он получил травму. Но теперь он выздоровел. Надеюсь, что завтра Алан сыграет.

Матч Россия — Хорватия пройдет на сочинском стадионе «Фишт» 7 июля в 21.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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