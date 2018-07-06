«Сборная России не мечтает, а идет к своей цели»

Поддержка Путина очень важна

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прибыл на предматчевую пресс-конференцию с 15-минутным опозданием.

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О том, что наставник главной команды страны немного задержится, журналистов предупредил пресс-атташе сборной Игорь Владимиров, который, воспользовавшись случаем, попросил коллег приготовить хорошие вопросы. Первым к Черчесову обратился корреспондент одного из британских изданий.

— Это самая важная игра в вашей жизни?

— Надеюсь, что самые важные игры у сборной России еще впереди.

— Какой футбол мы увидим завтра?

— Уровень Хорватии и Испании примерно одинаков. Однако наши завтрашние соперники играют по-другому. Мы тоже будем действовать по-другому.

Всех карт раскрывать не буду. Сегодня у нас будет теория, что-то обговорим, чтобы завтра быть во всеоружии. Посмотрим на физическое состояние футболистов. Игра завтра в 21.00. У нас есть еще больше суток.

— Что вы сделали, чтобы настроить команду на рабочий лад после победы над Испанией? Многие были в состоянии эйфории после исторического успеха…

— Я стараюсь не заглядывать ни в телевизор, ни в газеты, а концентрироваться на своей работе. Думаю, то же самое у футболистов. Встреча с «Красной фурией» стала приятной историей для страны, но надо двигаться дальше, забывать какие-то вещи.

Нам не надо впадать в эйфорию. Мы до сих пор на турнире, идут матчи на выбывание.

До чемпионата нас много критиковали? Критика всегда нужна, нам следует держать ухо востро. Когда только хвалят, это тоже плохо, надо избегать крайностей, к любой критике мы всегда открыты, но она должна быть конструктивной или аналитической, а не оскорбительной.

— В каком состоянии футболисты сборной?

— Сегодня тренировались все. Кто-то больше, кто-то меньше.

— В сборной Хорватии много игроков из ведущих лиг. В России почти все играют во внутреннем чемпионате…

— Да, это хорошее подспорье, но ведь важно не где они играют, а на каком уровне. Понятно, что если ребята играют в европейских лигах, которые лучше, чем российская, это имеет свое отражение на поле. Но, как мы видим, это не является панацеей.

— Хорватская сборная прилетела несколько дней назад. Сборная России оказалась в Сочи только накануне. Будет ли у соперника преимущество в акклиматизации?

— Мы уже играли в Сочи, для нас это не проблема. Сейчас погода в городе стоит хорошая, не жарко и не холодно. Тем более, что матч в 21.00. Температура будет оптимальной.

— Можете выделить одного игрока из хорватской сборной? И как вы планируете забить сопернику?

— Одного игрока у них выделить нельзя. На каждой позиции играет футболист очень высокого уровня. Чтобы сыграть удачно, надо противопоставить хорватам индивидуальные качества наших игроков и командную игру.

— Не боитесь, что хорваты будут затягивать вас на их половину поля?

— Они будут играть по счету и менять свою тактику в зависимости от ситуации.

— Президент России Владимир Путин вас лично поддерживает? Звонит вам?

— Да, он мне несколько раз звонил. Перед игрой с испанцами и после. Для нас важна поддержка первого лица государства. Это дополнительная мотивация для футболистов.

— Артем Дзюба стал лидером атаки сборной России. Вас это удивило?

— Мы рады, что Дзюба с нами. Он помогает нам решать наши задачи. И он, и все остальные нужны нам. Будем исходить из готовности игроков. По ходу игры в том числе. Он добавляет нам мощи.

— Что можете сказать про качество газона на стадионе «Фишт»?

— Мы уже играли в Сочи с бельгийцами, поле было в великолепном состоянии, потом в феврале, кажется, с Дидье Дешамом прогуливались — он был очень доволен. Сейчас газон немного похуже, не знаю, по какой причине.

— Как прокомментируете состояние Алана Дзагоева?

— Обидно, когда такой футболист выбывает в первом матче. Но сейчас он готовится. Вчера он пропустил тренировку, а сегодня занимался с нами. Посмотрим, сыграет ли он завтра с первых минут.

— Сборная России находится в шаге от мечты?

— Я говорил на сборе в Австрии, что в моем возрасте мечтать нельзя, надо ставить цели. Цели мы ставим перед каждой игрой. Перед этой – тоже.

Тем более это не игры в группе, тут надо играть на победный результат. Мы идем к своей цели, а не мечтаем.

«Мы заслужили оказаться так далеко»

Вместе с Черчесовым с журналистами общался натурализованный защитник ЦСКА Марио Фернандес. Футболист отвечал на вопросы по-португальски, а его персона привлекла большое количество корреспондентов из Бразилии.

— Вы удивлены, что сборная России прошла так далеко?

— Мы очень долго и упорно тренировались. Мы заслужили быть там, где мы сейчас находимся. И заслужили бороться дальше.

— Что вы можете сказать про сборную Хорватии? Смотрели матчи этой команды?

— Да, смотрели. Мы знаем, что у них сильные футболисты. Встреча обещает быть очень интересной.

— У сборной России только два футболиста выступают в зарубежных клубах — Владимир Габулов и Денис Черышев. Тогда как у Хорватии полно игроков из ведущих команд мира. Нет ли в этом проблемы?

— Не вижу в этом проблемы. Российские команды тоже выступают в еврокубках.

— Будете ли следить за сегодняшним матчем сборной Бразилии?

— Я смотрю многие встречи, не только поединки с участием Бразилии. Мы должны изучать соперников. Но, конечно, матч с Бельгией я буду смотреть. Эта игра будет очень интересной.

— У вас были проблемы в молодости (скорее всего, автор вопроса имел в виду депрессию — «Газета.Ru»). Насколько важно для вас после этого играть в четвертьфинале чемпионата мира?

— Я счастлив в России. А проблемы надо оставить в прошлом. Я скромно себя веду, но могу сказать, что мы устроили большой праздник для всех болельщиков.

— Что можете сказать про Дзюбу?

— Он борец. Но у нас есть много других хороших игроков. А так,

Дзюба — большой мастер, хочется поблагодарить его за хорошую игру и поздравить с тремя забитыми мячами. Надеюсь, он будет продолжать в том же духе.

— Марио, есть ли у тебя друзья в сборной Бразилии?

— Да, я знаю несколько человек из этой команды. Например, Дугласа Косту, я с ним играл. Но в России на ЧМ я с бразильцами не общаюсь.

— Насколько вы рады тому, что Дзагоев возвращается в строй?

— Мы очень рады, что он будет играть. К сожалению, в первой игре он получил травму. Но теперь он выздоровел. Надеюсь, что завтра Алан сыграет.

Матч Россия — Хорватия пройдет на сочинском стадионе «Фишт» 7 июля в 21.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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