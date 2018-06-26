«С Испанией можно играть, она плоха в обороне»

— Чего не хватило сборной России в матче против Уругвая?

Николай Левников: Мне кажется, того огромного желания, которое было в первых двух играх. Наверное, в подсознании игроков уже сидел матч 1/8 финала. Плюс страшно не повезло. Второй гол после рикошета, первый — с ненужного штрафного. И еще потом удаление. Эти факторы подействовали, и команда не сыграла так, как в прошлый раз.

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Виктор Папаев: Соперник был другого уровня. Не делал бы никакой трагедии, потому что присутствовала доля невезения. Самое главное, когда решена задача, хотим или не хотим, подсознательно у игроков западает, что беды никакой не будет. Неудачно начался матч, хотя игра была тактическая.

Уругвай тоже решил свою задачу. Чего-то запредельного визави не показали, но общий класс у них оказался повыше, что и выразилось в результате.

Всегда упоминается в случае неудачи изменение в составе. Есть такой посыл — выигрышный состав не меняют. Я говорю это не в осуждение, но обычно так и делают. Игру, которая прослеживалась в первых двух матчах, нужно было закреплять, но по отношению к уже более сильному сопернику. Не было того эмоционального фона, который присутствовал в первых двух играх. Соперник оказался сильнее и удачливее.

Андрей Бутенко: В этом матче каждому футболисту нашей сборной не хватило индивидуального мастерства, чтобы переиграть очень хороших спортсменов. Личное мастерство — это прежде всего, оно потом переходит в силу ударного кулака. Вот этот кулак из 11 игроков у Уругвая оказался сильнее, чем у нас.

— Что вы думаете по поводу судейства в этом матче?

Н. В.: В первом тайме у меня не было никаких замечаний к арбитру, а вот после перерыва, думаю, он судил немного не так, как от него хотели руководители ФИФА. Он не являлся авторитетом для игроков и допускал неточности в судействе.

Мне кажется, что на матч хозяев турнира надо назначать судей из более футбольных стран, где более серьезный национальный чемпионат

(поединок обслуживала бригада из Сенегала — «Газета.Ru»).

В. П.: Показалось, что нас немного строго судили, хотя второе нарушение Игоря Смольникова было явным и откровенным. Его не замечать — значить бить по своей квалификации. Но в целом, я бы сказал, судья был достаточно строг к нам. Правда, в таких случаях и повод не надо давать.

А. Б.: Судейство в нашем проигрыше совершенно ни при чем. Оно было достаточно ровным и абсолютно справедливым.

— Уже известно, что соперником сборной России по 1/8 финала стала Испания. Как вы думаете, какие шансы нашей сборной в матче против этой «Красной фурии»?

Н. В.: Шансы есть, и они немаленькие, потому что Испания на этом турнире — совершенно не та Испания, которая была ранее. Связано это, по моему мнению, с заменой тренера. Это всегда проиходит очень болезненно. Игра команды пока не впечатлила. Я понимаю, что испанская команда от игры к игре прибавляет, но и наша сборная показала, что у нее есть потенциал. Они знают, как играть против Испании, уже был опыт.

В. П.: Шанс есть всегда. Вот можно даже по матчу Испании с Марокко (2:2) об этом судить. Испанцы сейчас много пропускают, плохо, я бы сказал, играют в обороне, не так строго, как прежде. Защитники проигрывают ключевые единоборства, хотя они защищают самый главный бастион. Но их контроль мяча – это остается на высшем уровне. Они в течение матча сильно изматывают своих соперников.

Однако есть и еще недостаток — у них нет голевых игроков, тех, кто будет завершать игру. Контроль хорош, только когда ты сделал уже материальный результат.

Так что можно с ними играть. Нужно только привести себя в порядок, хорошо восстановиться. Нужно абстрагироваться от матча с Уругваем, потому что здесь начнется все заново, 0:0.

А. Б.: Команда Марокко показала, что со сборной Испании можно играть. Испания — не та, которая была десять, восемь лет назад. Все равно, конечно, сборная очень сильная, но наши игроки могут побороться за выход в 1/4 финала. Однако здесь нужно показать максимум своих возможностей, раскрыть собственный потенциал, ну и правильная тактика на игру должна быть.

— Не кажется ли вам, что для России лучшим вариантом была бы Португалия?

Н. В.: Трудно сказать. Мне кажется, даже игра между ними, 3:3, говорит о том, что это сейчас равные команды. Говорить о том, кто лучше, не стал бы. Просто в подсознании большинства людей, болельщиков, специалистов, есть такое, что с Португалией мы лучше сыграем, чем с Испанией. Но этот чемпионат ломает стереотипы. Еще очень важно, что сборная будет играть в Москве. Я не против Сочи, но Москва — это родной дом сборной, она здесь готовится, не надо никуда переезжать. Фактор родного поля «Лужников» будет важен.

В. П.: Склоняюсь к тому, что,

возможно, нам было бы немного полегче с Португалией. Мы с ними встречались чаще, даже обыгрывали.

Но они — соседи Испании, они придерживаются того же стиля. Подопечные Фернандо Йерро тоже любят навязывать инициативу с помощью контроля мяча, хотя по классу они делают это пониже. У них есть суперигрок, супербомбардир Криштиану Роналду, но один не может за всю команду сыграть в футбол.

А. Б.: Сложно сказать, потому что и Португалия, и Испания — это команды высочайшего уровня. Есть лидеры, при этом очень сбалансированные составы, но эта сбалансированность также основывается на индивидуальном мастерстве каждого игрока...

— 26 июня решится судьба команд группы D. Все внимание приковано к матчу Аргентины и Нигерии. Какой ваш прогноз на эту игру, сможет ли Аргентины выйти в плей-офф, учитывая, что для этого ей нужна уверенная победа?

Н. В.:

Аргентина не показала на этом чемпионате своей настоящей игры. Надеюсь, что против африканцев она ее покажет. Чемпионат мира обеднеет без Лионеля Месси и сборной Аргентины.

В. П.: Как Аргентина выглядела в двух матчах — это не случайно. Классная топ-команда, с таким лидером как Месси, но тревога закрадывается. Не просматривается той надежности, той мощи, которая присуще этой команде. Не случайно они попали в такую сложную ситуацию, и смогут ли они сегодня победить — это 50 на 50. Им будет очень сложно, но шанс у них есть, надо только победить. Для чемпионата их вылет — это потеря.

А. Б.: По двум играм я не могу сказать, что Аргентина способна сейчас решать задачи. Хотя у них целый букет великолепных футболистов. Удастся ли им проявить себя и показать необходимую командую игру, сложно сказать. У меня большие сомнения в том, что Аргентина одолеет Нигерию, потому что у этой команды по первым двум матчам более сбалансированная и интересная игра.

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