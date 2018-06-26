«С Испанией можно играть, она плоха в обороне»

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 1 тайм
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:1 1 тайм
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–6.3 X–4.7 П2–1.52
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–4 X–3.8 П2–1.85
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–16.5 X–7.3 П2–1.17
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.3 П2–3
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–6.7 X–4.5 П2–1.52
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.7 X–3.35 П2–6.1
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.5 X–3.2 П2–2.95
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–4.35 X–3.55 П2–1.85
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.65 X–3.2 П2–2.95
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.5 X–3.6 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:02:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
0:0
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
0:1
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:11:0
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:0–:–3:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:0–:–
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
–:–0:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:3–:–1:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
1:0–:–2:1
2
2
0
0
3-1
6
2
ГерманияГермания
0:1
2:1–:–
2
1
0
1
2-2
3
3
ШвецияШвеция
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Южная КореяЮ. Корея
1:2–:–0:1
2
0
0
2
1-3
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:22:1–:–
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
–:–2:1
2
1
1
0
4-3
4
3
КолумбияКолумбия
1:2–:–
3:0
2
1
0
1
4-2
3
4
ПольшаПольша
–:–1:20:3
2
0
0
2
1-5
0
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Ахмед Муса
2
2
7
Джон Стоунс
2
2
8
Филиппе Коутиньо
2
2
9
Артём Дзюба
3
2
10
Луис Суарес
3
2
11
Эден Азар
2
2
12
Лука Модрич
2
2
13
Мохамед Салах
2
2
14
Майл Единак
2
2
15
Юссеф Эн-Несири
1
1
16
Фелипе Балой
1
1
17
Миши Батшуайи
1
1
18
Яго Аспас
2
1
19
Кейсуке Хонда
2
1
20
Йерри Мина
1
1
21
Хосе Игнасио Начо
1
1
22
Рикарду Куарежма
2
1
23
Дилан Бронн
2
1
24
Марко Ройс
2
1
25
Хуан Куадрадо
2
1
26
Хуан Кинтеро
2
1
27
Анте Ребич
2
1
28
Ирвин Лосано
2
1
29
Халид Бутаиб
2
1
30
Серхио Агуэро
2
1
31
Юссуф Поульсен
2
1
32
Джесси Лингард
2
1
33
Ола Тойвонен
2
1
34
М'Байе Ньянг
2
1
35
Килиан Мбаппе
2
1
36
Радамель Фалькао
2
1
37
Дрис Мертенс
2
1
38
Вахби Хазри
2
1
39
Юйа Осако
2
1
40
Такаси Инуи
2
1
41
Альфред Финнбогасон
2
1
42
Неймар
2
1
43
Александар Коларов
2
1
44
Александр Головин
2
1
45
Александр Митрович
2
1
46
Гжегож Крыховяк
2
1
47
Гранит Джака
2
1
48
Иван Ракитич
2
1
49
Кристиан Эриксен
2
1
50
Мусса Ваг
2
1
51
Садио Мане
2
1
52
Сон Хын Мин
2
1
53
Стивен Цубер
2
1
54
Тони Кроос
2
1
55
Хавьер Эрнандес
2
1
56
Хосе Мария Хименес
2
1
57
Шердан Шакири
2
1
58
Юрий Газинский
3
1
59
Иско
3
1
60
Салем Аль-Доссари
3
1
61
Эдинсон Кавани
3
1
62
Карлос Вела
2
1
63
Синдзи Кагава
2
1
64
Фержани Сасси
2
1
65
Антуан Гризманн
2
1
66
Карим Ансарифард
3
1
67
Андреас Гранквист
2
1
68
Сальман Аль-Фаридж
3
1
«С Испанией можно играть, она плоха в обороне»

Сборная Испании станет соперником России в плей-офф‍

Российские футболисты уступили Уругваю в третьем туре группового этапа чемпионата мира — 2018 и теперь сразятся с Испанией в первом раунде плей-офф. В интервью «Газете.Ru» известные в прошлом футбольные судьи Николай Левников и Андрей Бутенко, а также экс-футболист сборной СССР Виктор Папаев поделились мнением по поводу дальнейших перспектив команды Станислава Черчесова.

— Чего не хватило сборной России в матче против Уругвая?

Николай Левников: Мне кажется, того огромного желания, которое было в первых двух играх. Наверное, в подсознании игроков уже сидел матч 1/8 финала. Плюс страшно не повезло. Второй гол после рикошета, первый — с ненужного штрафного. И еще потом удаление. Эти факторы подействовали, и команда не сыграла так, как в прошлый раз.

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Виктор Папаев: Соперник был другого уровня. Не делал бы никакой трагедии, потому что присутствовала доля невезения. Самое главное, когда решена задача, хотим или не хотим, подсознательно у игроков западает, что беды никакой не будет. Неудачно начался матч, хотя игра была тактическая.

Уругвай тоже решил свою задачу. Чего-то запредельного визави не показали, но общий класс у них оказался повыше, что и выразилось в результате.

Всегда упоминается в случае неудачи изменение в составе. Есть такой посыл — выигрышный состав не меняют. Я говорю это не в осуждение, но обычно так и делают. Игру, которая прослеживалась в первых двух матчах, нужно было закреплять, но по отношению к уже более сильному сопернику. Не было того эмоционального фона, который присутствовал в первых двух играх. Соперник оказался сильнее и удачливее.

Андрей Бутенко: В этом матче каждому футболисту нашей сборной не хватило индивидуального мастерства, чтобы переиграть очень хороших спортсменов. Личное мастерство — это прежде всего, оно потом переходит в силу ударного кулака. Вот этот кулак из 11 игроков у Уругвая оказался сильнее, чем у нас.

— Что вы думаете по поводу судейства в этом матче?

Н. В.: В первом тайме у меня не было никаких замечаний к арбитру, а вот после перерыва, думаю, он судил немного не так, как от него хотели руководители ФИФА. Он не являлся авторитетом для игроков и допускал неточности в судействе.

Мне кажется, что на матч хозяев турнира надо назначать судей из более футбольных стран, где более серьезный национальный чемпионат

(поединок обслуживала бригада из Сенегала — «Газета.Ru»).

В. П.: Показалось, что нас немного строго судили, хотя второе нарушение Игоря Смольникова было явным и откровенным. Его не замечать — значить бить по своей квалификации. Но в целом, я бы сказал, судья был достаточно строг к нам. Правда, в таких случаях и повод не надо давать.

А. Б.: Судейство в нашем проигрыше совершенно ни при чем. Оно было достаточно ровным и абсолютно справедливым.

— Уже известно, что соперником сборной России по 1/8 финала стала Испания. Как вы думаете, какие шансы нашей сборной в матче против этой «Красной фурии»?

Н. В.: Шансы есть, и они немаленькие, потому что Испания на этом турнире — совершенно не та Испания, которая была ранее. Связано это, по моему мнению, с заменой тренера. Это всегда проиходит очень болезненно. Игра команды пока не впечатлила. Я понимаю, что испанская команда от игры к игре прибавляет, но и наша сборная показала, что у нее есть потенциал. Они знают, как играть против Испании, уже был опыт.

В. П.: Шанс есть всегда. Вот можно даже по матчу Испании с Марокко (2:2) об этом судить. Испанцы сейчас много пропускают, плохо, я бы сказал, играют в обороне, не так строго, как прежде. Защитники проигрывают ключевые единоборства, хотя они защищают самый главный бастион. Но их контроль мяча – это остается на высшем уровне. Они в течение матча сильно изматывают своих соперников.

Однако есть и еще недостаток — у них нет голевых игроков, тех, кто будет завершать игру. Контроль хорош, только когда ты сделал уже материальный результат.

Так что можно с ними играть. Нужно только привести себя в порядок, хорошо восстановиться. Нужно абстрагироваться от матча с Уругваем, потому что здесь начнется все заново, 0:0.

А. Б.: Команда Марокко показала, что со сборной Испании можно играть. Испания — не та, которая была десять, восемь лет назад. Все равно, конечно, сборная очень сильная, но наши игроки могут побороться за выход в 1/4 финала. Однако здесь нужно показать максимум своих возможностей, раскрыть собственный потенциал, ну и правильная тактика на игру должна быть.

— Не кажется ли вам, что для России лучшим вариантом была бы Португалия?

Н. В.: Трудно сказать. Мне кажется, даже игра между ними, 3:3, говорит о том, что это сейчас равные команды. Говорить о том, кто лучше, не стал бы. Просто в подсознании большинства людей, болельщиков, специалистов, есть такое, что с Португалией мы лучше сыграем, чем с Испанией. Но этот чемпионат ломает стереотипы. Еще очень важно, что сборная будет играть в Москве. Я не против Сочи, но Москва — это родной дом сборной, она здесь готовится, не надо никуда переезжать. Фактор родного поля «Лужников» будет важен.

В. П.: Склоняюсь к тому, что,

возможно, нам было бы немного полегче с Португалией. Мы с ними встречались чаще, даже обыгрывали.

Но они — соседи Испании, они придерживаются того же стиля. Подопечные Фернандо Йерро тоже любят навязывать инициативу с помощью контроля мяча, хотя по классу они делают это пониже. У них есть суперигрок, супербомбардир Криштиану Роналду, но один не может за всю команду сыграть в футбол.

А. Б.: Сложно сказать, потому что и Португалия, и Испания — это команды высочайшего уровня. Есть лидеры, при этом очень сбалансированные составы, но эта сбалансированность также основывается на индивидуальном мастерстве каждого игрока...

— 26 июня решится судьба команд группы D. Все внимание приковано к матчу Аргентины и Нигерии. Какой ваш прогноз на эту игру, сможет ли Аргентины выйти в плей-офф, учитывая, что для этого ей нужна уверенная победа?

Н. В.:

Аргентина не показала на этом чемпионате своей настоящей игры. Надеюсь, что против африканцев она ее покажет. Чемпионат мира обеднеет без Лионеля Месси и сборной Аргентины.

В. П.: Как Аргентина выглядела в двух матчах — это не случайно. Классная топ-команда, с таким лидером как Месси, но тревога закрадывается. Не просматривается той надежности, той мощи, которая присуще этой команде. Не случайно они попали в такую сложную ситуацию, и смогут ли они сегодня победить — это 50 на 50. Им будет очень сложно, но шанс у них есть, надо только победить. Для чемпионата их вылет — это потеря.

А. Б.: По двум играм я не могу сказать, что Аргентина способна сейчас решать задачи. Хотя у них целый букет великолепных футболистов. Удастся ли им проявить себя и показать необходимую командую игру, сложно сказать. У меня большие сомнения в том, что Аргентина одолеет Нигерию, потому что у этой команды по первым двум матчам более сбалансированная и интересная игра.

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