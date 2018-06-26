Русский Коллина: наш арбитр дебютирует на ЧМ-2018

Сергей Карасев вот уже несколько лет считается безальтернативно главным футбольным судьей России — его, в отличие от соотечественников, нередко зовут работать на важных матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, главных клубных турниров Старого Света.

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На крупном международном форуме Карасев, что важно, дебютировал еще в 2016-м, когда был приглашен на чемпионат Европы во Франции, где обслужил два поединка группового этапа: Румыния — Швейцария и Исландия — Венгрия. А всего спустя месяц после окончания победного для португальцев Евро Карасев оказался в бразильском Рио-де-Жанейро, где в тот момент проходили летние Олимпийские игры, и там россиянин отсудил встречу между Японией и Колумбией.

Карьеру судьи уроженец Москвы начал более 20 лет назад. Будучи юристом по образованию, Сергей поступил на учебу в специализированный центр «Футбольный арбитр», который вскоре успешно закончил. Еще по ходу обучения он начал практиковаться на матчах второго российского дивизиона в качестве ассистента судьи, а также был главным рефери на некоторых поединках дублирующих составов.

Уже в 2006-м он впервые отсудил игру первого дивизиона как главный арбитр, а спустя для года состоялся и его дебют в Премьер-лиге.

Примерно тогда же Карасев покинул работу в банке, на которой трудился до достижения определенных высот на судейском поприще.

Уже в начале текущего десятилетия Карасев официально стал арбитром Международной федерации футбола (ФИФА); в 2013-м его включили в элитную категорию арбитров Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По ходу своей карьеры Сергей отработал на множестве ключевых матчей российского футбола, а также неоднократно судил в Лиге чемпионов, Лиге Европы и на клубном чемпионате мира. Был у Карасева и необычный опыт: к примеру, в свое время он являлся главным арбитром на поединке чемпионата Саудовской Аравии.

В последние месяцы перед стартом ЧМ-2018 к Карасеву, которого за внешнюю схожесть прозвали «русским Коллиной» в честь великого арбитра прошлого, стали возникать определенные претензии — причем касалось это исключительно ключевых игр.

Наибольший шум, пожалуй, наделали встреча 30-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (0:1) и ответный полуфинал между австрийским «Зальцбургом» и французским «Марселем» (2:1).

Но если в поединке российских клубов ошибка рефери ни к чему не привела (красно-белые, которые были «прощены» Сергеем, все равно проиграли, уступив ЦСКА прямую путевку в ЛЧ), то в поединке международного статуса неверно назначенный им угловой привел к голу французов, благодаря которому «Олимпик» оказался в финале. Позднее главный тренер австрийцев, узнав о раскаянии Карасева, подчеркнул, что каждый имеет право на ошибку.

Российских судей на чемпионатах мира по футболу не было еще со времен мундиаля-2006, который проходил в Германии и завершился триумфом итальянцев по пенальти на фоне личной трагедии Зинедина Зидана.

На том планетарном первенстве Россию в судейском корпусе представлял Валентин Иванов, сын олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Лидии Ивановой и победителя Евро-1960 в составе сборной СССР Валентина Иванова, на тот момент являвшийся топовым по отечественным меркам арбитром.

Работа россиянина в Германии, без всякого преувеличения, запомнилась не только его соотечественникам, однако для судей этот показатель, как правило, идет скорее в минус — к сожалению, запомнился Иванов лишь «сольным концертом» во встрече 1/8 финала между Португалией и Нидерландами (1:0).

В поединке двух примерно равных по уровню европейских сборных в какой-то момент началась самая настоящая рубка: без грубых подкатов и грязных приемов не обходился, казалось, ни один эпизод, и россиянину пришлось «награждать» каждого из нарушителей желтыми.

В итоге все это завершилось рекордной для чемпионатов мира коллекцией из 16 желтых и четырех красных карточек, поделенных между соперниками в примерно равных пропорциях.

Любопытно, что поначалу Иванова раскритиковали не только представители сборных, но даже тогдашний президент ФИФА Йозеф Блаттер. Позднее он, правда, взял слова назад, согласившись, что игроки действительно позволяли себе слишком многое и понесли справедливое наказание.

А, пожалуй, самым скандальным случаем, связанным одновременно и с мундиалем, и с отечественным судейством, является жуткая ошибка (как принято считать) советского арбитра Тофика Бахрамова.

Уроженец Баку, которого за рубежом и поныне называют именно «российским рефери», работал лайнсменом на финальном матче ЧМ-1966 между Англией и Германией. «Три льва» на том турнире были хозяевами и в целом ни для кого не было удивительно, что в некоторых спорных эпизодах судьи могли закрыть глаза на небольшие нарушения правил в пользу родоначальников футбола.

Однако в ситуации с Бахрамовым дело обстояло несколько иначе: при счете 2:2 в овертайме нападающий англичан Джефф Херст мощным ударом отправил мяч в перекладину, от которой снаряд отскочил прямиком на линию ворот, а затем вылетел в поле.

Советский арбитр посчитал (как впоследствии показало видео — ошибочно), что «круглый» все-таки пересек заветную ленточку и засчитал гол — как оказалось, победный.

Позднее он признался, что толком и не видел, куда именно приземлился мяч после попадания в перекладину.

Дебютный для Карасева матч ЧМ-2018 Австралия — Перу состоится 26 июня на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 17:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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