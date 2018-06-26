Русский Коллина: наш арбитр дебютирует на ЧМ-2018

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
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06
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10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 1 тайм
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:1 1 тайм
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–6.3 X–4.7 П2–1.52
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–4 X–3.8 П2–1.85
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–16.5 X–7.3 П2–1.17
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.3 П2–3
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–6.7 X–4.5 П2–1.52
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.7 X–3.35 П2–6.1
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.5 X–3.2 П2–2.95
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–4.35 X–3.55 П2–1.85
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.65 X–3.2 П2–2.95
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.5 X–3.6 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:02:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
0:0
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
0:1
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:11:0
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:0–:–3:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:0–:–
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
–:–0:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:3–:–1:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
1:0–:–2:1
2
2
0
0
3-1
6
2
ГерманияГермания
0:1
2:1–:–
2
1
0
1
2-2
3
3
ШвецияШвеция
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Южная КореяЮ. Корея
1:2–:–0:1
2
0
0
2
1-3
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:22:1–:–
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
–:–2:1
2
1
1
0
4-3
4
3
КолумбияКолумбия
1:2–:–
3:0
2
1
0
1
4-2
3
4
ПольшаПольша
–:–1:20:3
2
0
0
2
1-5
0
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Ахмед Муса
2
2
7
Джон Стоунс
2
2
8
Филиппе Коутиньо
2
2
9
Артём Дзюба
3
2
10
Луис Суарес
3
2
11
Эден Азар
2
2
12
Лука Модрич
2
2
13
Мохамед Салах
2
2
14
Майл Единак
2
2
15
Юссеф Эн-Несири
1
1
16
Фелипе Балой
1
1
17
Миши Батшуайи
1
1
18
Яго Аспас
2
1
19
Кейсуке Хонда
2
1
20
Йерри Мина
1
1
21
Хосе Игнасио Начо
1
1
22
Рикарду Куарежма
2
1
23
Дилан Бронн
2
1
24
Марко Ройс
2
1
25
Хуан Куадрадо
2
1
26
Хуан Кинтеро
2
1
27
Анте Ребич
2
1
28
Ирвин Лосано
2
1
29
Халид Бутаиб
2
1
30
Серхио Агуэро
2
1
31
Юссуф Поульсен
2
1
32
Джесси Лингард
2
1
33
Ола Тойвонен
2
1
34
М'Байе Ньянг
2
1
35
Килиан Мбаппе
2
1
36
Радамель Фалькао
2
1
37
Дрис Мертенс
2
1
38
Вахби Хазри
2
1
39
Юйа Осако
2
1
40
Такаси Инуи
2
1
41
Альфред Финнбогасон
2
1
42
Неймар
2
1
43
Александар Коларов
2
1
44
Александр Головин
2
1
45
Александр Митрович
2
1
46
Гжегож Крыховяк
2
1
47
Гранит Джака
2
1
48
Иван Ракитич
2
1
49
Кристиан Эриксен
2
1
50
Мусса Ваг
2
1
51
Садио Мане
2
1
52
Сон Хын Мин
2
1
53
Стивен Цубер
2
1
54
Тони Кроос
2
1
55
Хавьер Эрнандес
2
1
56
Хосе Мария Хименес
2
1
57
Шердан Шакири
2
1
58
Юрий Газинский
3
1
59
Иско
3
1
60
Салем Аль-Доссари
3
1
61
Эдинсон Кавани
3
1
62
Карлос Вела
2
1
63
Синдзи Кагава
2
1
64
Фержани Сасси
2
1
65
Антуан Гризманн
2
1
66
Карим Ансарифард
3
1
67
Андреас Гранквист
2
1
68
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Русский Коллина: наш арбитр дебютирует на ЧМ-2018

Российский арбитр Карасев дебютирует на чемпионате мира

Российский футбольный арбитр Сергей Карасев дебютирует на чемпионате мира — 2018 в качестве главного судьи в матче третьего тура группового этапа между сборными Перу и Австралии. «Газета.Ru» рассказывает, как 39-летний рефери шел к самому значимому турниру в жизни и кем были его предшественники.

Сергей Карасев вот уже несколько лет считается безальтернативно главным футбольным судьей России — его, в отличие от соотечественников, нередко зовут работать на важных матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, главных клубных турниров Старого Света.

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На крупном международном форуме Карасев, что важно, дебютировал еще в 2016-м, когда был приглашен на чемпионат Европы во Франции, где обслужил два поединка группового этапа: Румыния — Швейцария и Исландия — Венгрия. А всего спустя месяц после окончания победного для португальцев Евро Карасев оказался в бразильском Рио-де-Жанейро, где в тот момент проходили летние Олимпийские игры, и там россиянин отсудил встречу между Японией и Колумбией.

Карьеру судьи уроженец Москвы начал более 20 лет назад. Будучи юристом по образованию, Сергей поступил на учебу в специализированный центр «Футбольный арбитр», который вскоре успешно закончил. Еще по ходу обучения он начал практиковаться на матчах второго российского дивизиона в качестве ассистента судьи, а также был главным рефери на некоторых поединках дублирующих составов.

Уже в 2006-м он впервые отсудил игру первого дивизиона как главный арбитр, а спустя для года состоялся и его дебют в Премьер-лиге.

Примерно тогда же Карасев покинул работу в банке, на которой трудился до достижения определенных высот на судейском поприще.

Уже в начале текущего десятилетия Карасев официально стал арбитром Международной федерации футбола (ФИФА); в 2013-м его включили в элитную категорию арбитров Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По ходу своей карьеры Сергей отработал на множестве ключевых матчей российского футбола, а также неоднократно судил в Лиге чемпионов, Лиге Европы и на клубном чемпионате мира. Был у Карасева и необычный опыт: к примеру, в свое время он являлся главным арбитром на поединке чемпионата Саудовской Аравии.

В последние месяцы перед стартом ЧМ-2018 к Карасеву, которого за внешнюю схожесть прозвали «русским Коллиной» в честь великого арбитра прошлого, стали возникать определенные претензии — причем касалось это исключительно ключевых игр.

Наибольший шум, пожалуй, наделали встреча 30-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (0:1) и ответный полуфинал между австрийским «Зальцбургом» и французским «Марселем» (2:1).

Но если в поединке российских клубов ошибка рефери ни к чему не привела (красно-белые, которые были «прощены» Сергеем, все равно проиграли, уступив ЦСКА прямую путевку в ЛЧ), то в поединке международного статуса неверно назначенный им угловой привел к голу французов, благодаря которому «Олимпик» оказался в финале. Позднее главный тренер австрийцев, узнав о раскаянии Карасева, подчеркнул, что каждый имеет право на ошибку.

Российских судей на чемпионатах мира по футболу не было еще со времен мундиаля-2006, который проходил в Германии и завершился триумфом итальянцев по пенальти на фоне личной трагедии Зинедина Зидана.

На том планетарном первенстве Россию в судейском корпусе представлял Валентин Иванов, сын олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Лидии Ивановой и победителя Евро-1960 в составе сборной СССР Валентина Иванова, на тот момент являвшийся топовым по отечественным меркам арбитром.

Работа россиянина в Германии, без всякого преувеличения, запомнилась не только его соотечественникам, однако для судей этот показатель, как правило, идет скорее в минус — к сожалению, запомнился Иванов лишь «сольным концертом» во встрече 1/8 финала между Португалией и Нидерландами (1:0).

В поединке двух примерно равных по уровню европейских сборных в какой-то момент началась самая настоящая рубка: без грубых подкатов и грязных приемов не обходился, казалось, ни один эпизод, и россиянину пришлось «награждать» каждого из нарушителей желтыми.

В итоге все это завершилось рекордной для чемпионатов мира коллекцией из 16 желтых и четырех красных карточек, поделенных между соперниками в примерно равных пропорциях.

Любопытно, что поначалу Иванова раскритиковали не только представители сборных, но даже тогдашний президент ФИФА Йозеф Блаттер. Позднее он, правда, взял слова назад, согласившись, что игроки действительно позволяли себе слишком многое и понесли справедливое наказание.

А, пожалуй, самым скандальным случаем, связанным одновременно и с мундиалем, и с отечественным судейством, является жуткая ошибка (как принято считать) советского арбитра Тофика Бахрамова.

Уроженец Баку, которого за рубежом и поныне называют именно «российским рефери», работал лайнсменом на финальном матче ЧМ-1966 между Англией и Германией. «Три льва» на том турнире были хозяевами и в целом ни для кого не было удивительно, что в некоторых спорных эпизодах судьи могли закрыть глаза на небольшие нарушения правил в пользу родоначальников футбола.

Однако в ситуации с Бахрамовым дело обстояло несколько иначе: при счете 2:2 в овертайме нападающий англичан Джефф Херст мощным ударом отправил мяч в перекладину, от которой снаряд отскочил прямиком на линию ворот, а затем вылетел в поле.

Советский арбитр посчитал (как впоследствии показало видео — ошибочно), что «круглый» все-таки пересек заветную ленточку и засчитал гол — как оказалось, победный.

Позднее он признался, что толком и не видел, куда именно приземлился мяч после попадания в перекладину.

Дебютный для Карасева матч ЧМ-2018 Австралия — Перу состоится 26 июня на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 17:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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