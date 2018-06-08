«Глава разведки писал в ФИФА»: США пытались лишить Россию ЧМ

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Бензиновое проклятие России
Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Июнь
Июль
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18:00 Россия—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1-1.37 X-4.5 П2-10
15:00 Египет—Уругвай —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена П2-7 X-3.75 П1-1.55
18:00 Марокко—Иран —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1-2.3 X-3.1 П2-3.35
21:00 Португалия—Испания —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт П2-4.25 X-3.45 П1-1.9
13:00 Франция—Австралия —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена П1-1.22 X-6.5 П2-12
16:00 Аргентина—Исландия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена П2-3.1 X-3.25 П1-2.35
22:00 Хорватия—Нигерия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена П2-4.3 X-3.25 П1-1.95
18:00 Германия—Мексика —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1-1.43 X-4.4 П2-8
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена П1-1.37 X-4.9 П2-8.5
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1-2.05 X-3.2 П2-3.95
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1-1.15 X-7.3 П2-22
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П2-9.8 X-4.7 П1-1.35
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1-1.68 X-3.55 П2-5.6
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1-2.3 X-3.15 П2-3.3
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1-2.05 X-3.3 П2-3.8
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1-1.6 X-3.8 П2-6
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1-1.21 X-6.3 П2-15
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П2-19 X-6.55 П1-1.18
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1-1.7 X-3.6 П2-5.3
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1-1.41 X-4.6 П2-8
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1-1.22 X-6 П2-13.2
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П2-2.95 X-3.1 П1-2.55
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1-1.28 X-5.35 П2-11.05
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П2-4.75 X-3.35 П1-1.83
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1-1.42 X-4.5 П2-8
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1-1.18 X-6.5 П2-19
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П2-3.35 X-3.2 П1-2.25
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П2-3.1 X-3.2 П1-2.4
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П2-2.35 X-3.2 П1-3.15
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П2-5.35 X-3.6 П1-1.7
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П2-10 X-4.85 П1-1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1-1.35 X-4.9 П2-9.2
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П2-5.75 X-3.75 П1-1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П2-3.4 X-3.4 П1-2.15
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П2-12 X-5.5 П1-1.27
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1-2.4 X-3.25 П2-3.05
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П2-8.9 X-4.9 П1-1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1-1.87 X-3.45 П2-4.4
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П2-4.2 X-3.45 П1-1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П2-3.85 X-3.4 П1-2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П2-2.9 X-3.2 П1-2.5
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П2-3.35 X-3.25 П1-2.25
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1 - B2 - C1 - D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1 - F2 - G1 - H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1 - E2 - H1 - G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1 - A2 - D1 - C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Winner Quarter-final 1 - Winner Quarter-final 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Winner Quarter-final 3 - Winner Quarter-final 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Loser Semi-final 1 - Loser Semi-final 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Winner Semi-final 1 - Winner Semi-final 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
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Саудовская АравияС. Аравия
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ЕгипетЕгипет
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4
УругвайУругвай
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B
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Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
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2
ИспанияИспания
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3
МароккоМарокко
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0
4
ИранИран
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0
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C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
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2
АвстралияАвстралия
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ПеруПеру
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4
ДанияДания
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Иг Игры
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1
АргентинаАргентина
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ИсландияИсландия
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ХорватияХорватия
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НигерияНигерия
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Иг Игры
Пб Победы
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Мячи Соотношение мячей
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1
БразилияБразилия
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ШвейцарияШвейцария
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3
Коста-РикаКоста-Рика
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4
СербияСербия
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Пб Победы
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1
ГерманияГермания
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2
МексикаМексика
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3
ШвецияШвеция
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4
Южная КореяЮ. Корея
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Нч Ничьи
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1
БельгияБельгия
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2
ПанамаПанама
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0
3
ТунисТунис
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4
АнглияАнглия
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ПольшаПольша
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2
СенегалСенегал
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КолумбияКолумбия
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ЯпонияЯпония
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06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Winner Quarter-final 3
Winner Quarter-final 4
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Winner Quarter-final 1
Winner Quarter-final 2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Winner Semi-final 1
Winner Semi-final 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Loser Semi-final 1
Loser Semi-final 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
«Глава разведки писал в ФИФА»: США пытались лишить Россию ЧМ

Почему в США призвали наградить победителей чемпионата мира не в России

В США призвали игнорировать роль президента России Владимира Путина в организации чемпионата мира по футболу — 2018 и перенести церемонию вручения кубка победителям мундиаля в другую страну. Экс-генсек РФС Анатолий Воробьев в комментарии «Газете.Ru» объяснил эту инициативу недовольством США из-за того, что они не получили право принять чемпионат мира.

В США призвали провести церемонию награждения победителя чемпионата мира по футболу — 2018 за пределами страны — хозяйки мундиаля — России.

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Такая идея была озвучена в официальном докладе Хельсинкской комиссии США — независимого правительственного агентства, которое было основано конгрессом в 1975 году для контроля за соблюдением знаменитых Хельсинкских соглашений о безопасности и сотрудничестве в Европе.

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев прокомментировал «Газете.Ru» это предложение американцев, сравнив человечество с муравейником, в котором каждый преследует свои интересы.

«Есть такая наука о муравьях — мермикология. Она говорит нам о том, что муравьи вовсе не всегда живут дружно: четыре муравья могут тянуть веточку в одну сторону, а шесть — в другую.

Так же и мы, люди, живем, словно в муравейнике — каждый тянет веточку в свою сторону, хотя мы играем в одни игры.

Вот, например, новость последних минут: президент США Дональд Трамп сделал шаг навстречу России, предложив вернуть нас в элитный клуб G8. А в это же время некоторые люди, проводя свою политику, пытаются предпринять недружественные шаги по отношению к России».

Также Воробьев отметил, что американцы остались весьма недовольны тем, что не получили право принять ни один из ближайших чемпионатов мира: выиграли Россия и Катар, который проведет мундиаль в 2022 году.

«По мнению США, цивилизованные страны оказались вне спортивного праздника», — иронично отметил бывший функционер.

«В-третьих, нарастание внешнеполитической напряженности после известных событий 2014 года (воссоединение Крыма с Россией. — «Газета.Ru») привело к попыткам любым способом испортить настроение российскому руководству

и болельщикам. Нас все время держали в напряжении, ставя под сомнение проведение чемпионата мира в России.

Но надо сказать, что я давно не обращаю внимание на подобные вещи. Я всегда говорил, что ФИФА не меняет своих решений под воздействием внешних обстоятельств. Я был уверен, что судьбе мундиаля в России ничего не угрожает», — подчеркнул Воробьев.

Тем не менее американская сторона все же решила немного потрепать нервы прямо накануне чемпионата мира и выпустила доклад под названием «Красивая игра и уродливый режим».

С первой же строчки американские чиновники (в комиссию входят члены сената, палаты представителей, госдепартамента, Пентагона и Министерства торговли США) начинают обвинять Россию в коррупции, дискриминации и принудительном труде.

«Чемпионат мира, проводимый в России, подарил клептоманам этой страны беспрецедентную возможность обогатиться. Так же, как в случае с зимними Олимпийскими играми — 2014 в Сочи,

президент России Владимир Путин «захватил» мировое спортивное событие, чтобы улучшить свой собственный имидж и повысить доходы кремлевской элиты.

Это интересует его больше, чем праздник спорта и мастерства атлетов», — утверждается в докладе.

К чемпионату мира потребовалось с нуля возвести стадионы в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Мордовии. Масштабная реконструкция была проведена в московских «Лужниках» и сочинском «Фиште». Кроме того, во всех 11 городах, принимающих матчи мундиаля, произошли серьезные изменения в фасаде многих улиц, и была создана инфраструктура для веселого времяпрепровождения болельщиков.

Комиссия США считает, что российские олигархи и представители федеральных и региональных властей «работали сообща», чтобы присвоить себе капитал, предназначенный для возведения спортивных арен

и осуществления работ по ремонту гостиниц и развития транспорта.

Кроме того, в докладе Хельсинкской комиссии говорится о том, что в процессе строительства объектов к чемпионату мира с рабочими «обращались ненадлежащим образом» и буквально принуждали их к труду.

«Подрядчики манипулировали российскими строителями и прибывшими на работу мигрантами, чтобы возводить стадионы и всю остальную инфраструктуру, необходимую для организации мундиаля.

Например, Россия бессовестно использовала принудительный труд северокорейцев для того, чтобы построить домашнюю арену футбольного клуба «Зенит» «Санкт-Петербург»,

которая была торжественно открыта президентом страны Путиным», — говорится в докладе.

Тема с незаконным использованием труда граждан КНДР поднималась американскими чиновниками еще в августе 2017 года. Тогда восемь сенаторов США во главе с Робертом Менендесом, ранее призывавшим официально признать Донецкую народную республику террористической организацией, написала открытое письмо на имя президента ФИФА Джанни Инфантино.

В послании содержалась настоятельная просьба обратить внимание на условия труда и безопасность рабочих на стройках чемпионата мира.

В случае признания этих условий недостаточно благоприятными американцы требовали отобрать у России право проведения мирового первенства.

Кроме того, американские чиновники утверждали, что КНДР ограничивала свободу своих строителей и отбирала у них доход, полученный в России, а страна — хозяйка мундиаля не обращала на это никакого внимания.

«ФИФА должна соответствовать своим обязательствам в области прав человека. Защита рабочих и спортсменов от принудительного труда должна быть ключевым элементом этих обязательств.

Если ФИФА не предпримет действий в отношении России и КНДР, это будет воспринято как игнорирование отвратительного поведения этих стран», — писали сенаторы в своем обращении к Инфантино.

В том же сообщении чиновники США выделили факт гибели одного рабочего при возведении арены «Санкт-Петербург» с формулировкой «он мог умереть из-за переутомления». Однако доказательств смерти из-за непосильного труда предоставлено так и не было.

Всего известно о пяти летальных исходах на стройке петербургского стадиона: в четырех из них рабочие по неосторожности сорвались с большой высоты, а в одном у скончавшегося был обнаружен порок сердца.

В свежем докладе Хельсинкской комиссии США, по сути, повторяются выводы прошлогоднего письма сенаторов, однако новых доказательств с тех пор так и не появилось.

Куда интереснее выглядит признание американцев в том, что они пытались повлиять на ФИФА в надежде отобрать у России чемпионат мира.

«Америка несколько раз предупреждала Международную федерацию футбола о том, какую опасность таит в себе решение предоставить России право проведения международного турнира.

Нынешний директор национальной разведки США Дэн Коутс и сенатор Марк Кирк отправляли письма занимавшему тогда пост президента ФИФА Зеппу Блаттеру, требуя выбрать страну, «более заслуживающую принять чемпионат».

Сенатор Роджер Уикер призывал ФИФА отобрать у России мундиаль из-за присвоения Крыма в 2014 году», — рассказывается в докладе.

Чтобы сделать свою аргументацию более весомой, комиссия США упомянула случай с отправлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, из-за которого несколько стран приняли решение не отправлять членов своего правительства на мундиаль. Участие России в этом инциденте также не было доказано.

Среди прочих минусов нашей страны американцы выделяют расизм и фанатские разборки, утверждая о «растущей субкультуре футбольного насилия в России, которая впервые проявила себя на чемпионате Европы — 2016 во Франции».

В свете множества перечисленных «пороков» России (доклад занимает 18 страниц) Хельсинкская комиссия США приходит к выводу, что

«не стоит допускать какого-либо публичного одобрения роли президента Путина как хозяина чемпионата мира», а ФИФА могла бы «организовать церемонию вручения трофея мундиаля на нейтральной территории за пределами России»,

поскольку переносить все мировое первенство в другую страну уже нет времени.

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