«Глава разведки писал в ФИФА»: США пытались лишить Россию ЧМ

В США призвали провести церемонию награждения победителя чемпионата мира по футболу — 2018 за пределами страны — хозяйки мундиаля — России.

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Такая идея была озвучена в официальном докладе Хельсинкской комиссии США — независимого правительственного агентства, которое было основано конгрессом в 1975 году для контроля за соблюдением знаменитых Хельсинкских соглашений о безопасности и сотрудничестве в Европе.

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев прокомментировал «Газете.Ru» это предложение американцев, сравнив человечество с муравейником, в котором каждый преследует свои интересы.

«Есть такая наука о муравьях — мермикология. Она говорит нам о том, что муравьи вовсе не всегда живут дружно: четыре муравья могут тянуть веточку в одну сторону, а шесть — в другую.

Так же и мы, люди, живем, словно в муравейнике — каждый тянет веточку в свою сторону, хотя мы играем в одни игры.

Вот, например, новость последних минут: президент США Дональд Трамп сделал шаг навстречу России, предложив вернуть нас в элитный клуб G8. А в это же время некоторые люди, проводя свою политику, пытаются предпринять недружественные шаги по отношению к России».

Также Воробьев отметил, что американцы остались весьма недовольны тем, что не получили право принять ни один из ближайших чемпионатов мира: выиграли Россия и Катар, который проведет мундиаль в 2022 году.

«По мнению США, цивилизованные страны оказались вне спортивного праздника», — иронично отметил бывший функционер.

«В-третьих, нарастание внешнеполитической напряженности после известных событий 2014 года (воссоединение Крыма с Россией. — «Газета.Ru») привело к попыткам любым способом испортить настроение российскому руководству

и болельщикам. Нас все время держали в напряжении, ставя под сомнение проведение чемпионата мира в России.

Но надо сказать, что я давно не обращаю внимание на подобные вещи. Я всегда говорил, что ФИФА не меняет своих решений под воздействием внешних обстоятельств. Я был уверен, что судьбе мундиаля в России ничего не угрожает», — подчеркнул Воробьев.

Тем не менее американская сторона все же решила немного потрепать нервы прямо накануне чемпионата мира и выпустила доклад под названием «Красивая игра и уродливый режим».

С первой же строчки американские чиновники (в комиссию входят члены сената, палаты представителей, госдепартамента, Пентагона и Министерства торговли США) начинают обвинять Россию в коррупции, дискриминации и принудительном труде.

«Чемпионат мира, проводимый в России, подарил клептоманам этой страны беспрецедентную возможность обогатиться. Так же, как в случае с зимними Олимпийскими играми — 2014 в Сочи,

президент России Владимир Путин «захватил» мировое спортивное событие, чтобы улучшить свой собственный имидж и повысить доходы кремлевской элиты.

Это интересует его больше, чем праздник спорта и мастерства атлетов», — утверждается в докладе.

К чемпионату мира потребовалось с нуля возвести стадионы в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Мордовии. Масштабная реконструкция была проведена в московских «Лужниках» и сочинском «Фиште». Кроме того, во всех 11 городах, принимающих матчи мундиаля, произошли серьезные изменения в фасаде многих улиц, и была создана инфраструктура для веселого времяпрепровождения болельщиков.

Комиссия США считает, что российские олигархи и представители федеральных и региональных властей «работали сообща», чтобы присвоить себе капитал, предназначенный для возведения спортивных арен

и осуществления работ по ремонту гостиниц и развития транспорта.

Кроме того, в докладе Хельсинкской комиссии говорится о том, что в процессе строительства объектов к чемпионату мира с рабочими «обращались ненадлежащим образом» и буквально принуждали их к труду.

«Подрядчики манипулировали российскими строителями и прибывшими на работу мигрантами, чтобы возводить стадионы и всю остальную инфраструктуру, необходимую для организации мундиаля.

Например, Россия бессовестно использовала принудительный труд северокорейцев для того, чтобы построить домашнюю арену футбольного клуба «Зенит» «Санкт-Петербург»,

которая была торжественно открыта президентом страны Путиным», — говорится в докладе.

Тема с незаконным использованием труда граждан КНДР поднималась американскими чиновниками еще в августе 2017 года. Тогда восемь сенаторов США во главе с Робертом Менендесом, ранее призывавшим официально признать Донецкую народную республику террористической организацией, написала открытое письмо на имя президента ФИФА Джанни Инфантино.

В послании содержалась настоятельная просьба обратить внимание на условия труда и безопасность рабочих на стройках чемпионата мира.

В случае признания этих условий недостаточно благоприятными американцы требовали отобрать у России право проведения мирового первенства.

Кроме того, американские чиновники утверждали, что КНДР ограничивала свободу своих строителей и отбирала у них доход, полученный в России, а страна — хозяйка мундиаля не обращала на это никакого внимания.

«ФИФА должна соответствовать своим обязательствам в области прав человека. Защита рабочих и спортсменов от принудительного труда должна быть ключевым элементом этих обязательств.

Если ФИФА не предпримет действий в отношении России и КНДР, это будет воспринято как игнорирование отвратительного поведения этих стран», — писали сенаторы в своем обращении к Инфантино.

В том же сообщении чиновники США выделили факт гибели одного рабочего при возведении арены «Санкт-Петербург» с формулировкой «он мог умереть из-за переутомления». Однако доказательств смерти из-за непосильного труда предоставлено так и не было.

Всего известно о пяти летальных исходах на стройке петербургского стадиона: в четырех из них рабочие по неосторожности сорвались с большой высоты, а в одном у скончавшегося был обнаружен порок сердца.

В свежем докладе Хельсинкской комиссии США, по сути, повторяются выводы прошлогоднего письма сенаторов, однако новых доказательств с тех пор так и не появилось.

Куда интереснее выглядит признание американцев в том, что они пытались повлиять на ФИФА в надежде отобрать у России чемпионат мира.

«Америка несколько раз предупреждала Международную федерацию футбола о том, какую опасность таит в себе решение предоставить России право проведения международного турнира.

Нынешний директор национальной разведки США Дэн Коутс и сенатор Марк Кирк отправляли письма занимавшему тогда пост президента ФИФА Зеппу Блаттеру, требуя выбрать страну, «более заслуживающую принять чемпионат».

Сенатор Роджер Уикер призывал ФИФА отобрать у России мундиаль из-за присвоения Крыма в 2014 году», — рассказывается в докладе.

Чтобы сделать свою аргументацию более весомой, комиссия США упомянула случай с отправлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, из-за которого несколько стран приняли решение не отправлять членов своего правительства на мундиаль. Участие России в этом инциденте также не было доказано.

Среди прочих минусов нашей страны американцы выделяют расизм и фанатские разборки, утверждая о «растущей субкультуре футбольного насилия в России, которая впервые проявила себя на чемпионате Европы — 2016 во Франции».

В свете множества перечисленных «пороков» России (доклад занимает 18 страниц) Хельсинкская комиссия США приходит к выводу, что

«не стоит допускать какого-либо публичного одобрения роли президента Путина как хозяина чемпионата мира», а ФИФА могла бы «организовать церемонию вручения трофея мундиаля на нейтральной территории за пределами России»,

поскольку переносить все мировое первенство в другую страну уже нет времени.

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