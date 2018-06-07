«Надеюсь, провокаций на ЧМ не будет»: что Путин сказал о спорте

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел «прямую линию» общения с гражданами, которая длилась 4,5 часа. За это время глава государства ответил более чем на 70 вопросов, среди которых нашлось и несколько по спортивной тематике. Особенный интерес собеседники Путина проявляли к чемпионату мира по футболу — 2018, который стартует уже 14 июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии.

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Отвечая на вопрос о выступлении отечественной команды на мундиале, лидер страны выразил надежду на резкое преображение подопечных Станислава Черчесова.

«Несмотря на то что сборная России не демонстрирует в последнее время ярких результатов, число поклонников футбола остается огромным — это миллионы людей, — подчеркнул Путин. — В этой связи хочу рассказать о своем диалоге с тренером национальной сборной по дзюдо Эцио Гамбой.

Когда в преддверии летних Олимпийских игр — 2012 в Лондоне дзюдоисты средне выступили на чемпионатах Европы и мира, Гамба сказал: «Главный наш старт — это Олимпиада».

И он был прав: наша сборная на Олимпийских играх выступила с таким результатом, с каким не выступала ни одна команда, даже сборная Японии (тогда отечественные дзюдоисты впервые в истории завоевали золотые медали Игр — причем целых три. — «Газета.Ru»). Так что

мы будем рассчитывать, что российская сборная по футболу на предстоящем чемпионате «выстрелит» и покажет свой лучший результат».

Также президент отметил, что все построенные к чемпионату мира стадионы должны в будущем активно использоваться и, более того, выйти на самоокупаемость благодаря доходам от продажи билетов и проведения различных мероприятий.

«Разумеется, мы потратили большие деньги на создание футбольной инфраструктуры и возведение стадионов к чемпионату мира. И я полностью согласен с тем, что нужно, чтобы вся эта инфраструктура работала.

Причем прежде всего работала на развитие спорта — особенно массового и детского. Должны создаваться детские и юношеские команды, лиги, соревнования. Надо, чтобы все эти объекты были окупаемыми и эффективно работающими. В принципе, это все возможно при грамотном подходе».

Специально к чемпионату мира были построены стадионы в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Мордовии. Более того, была произведена масштабная реконструкция московских «Лужников» и сочинского «Фишта», так что вопрос об эффективном использовании всех имеющихся арен и поддержании их в функциональном состоянии может встать довольно остро сразу по окончании мундиаля.

Обсуждая эту проблему, Путин решил привести конкретный пример того, как именно можно рационально использовать масштабное наследие мирового первенства.

«Футбольный стадион — это не только поле, это огромное количество различных помещений внутри арены, в которых можно разместить все что угодно: торговые центры, кафе, рестораны,

специальные пространства для занятий физкультурой и спортом», — отметил глава государства.

Лидер страны также признался, что довольно оптимистично смотрит на дальнейшую судьбу возведенных к чемпионату мира объектов, поскольку ранее в России уже удалось решить вопрос с использованием арен и помещений, построенных специально к зимним Олимпийским играм в Сочи — 2014.

«Нам удалось справиться с очень сложной задачей, которую не удавалось так эффективно решить другим странам, проводившим Олимпиаду.

У нас практически вся инфраструктура в Сочи хорошо загружена в течение года. Причем оба кластера — как прибрежный, так и горный. Это безусловный успех», — подчеркнул президент.

Писатель Захар Прилепин, который добровольно вошел в ряды ополчения Донецкой народной республики, задал Путину острый вопрос по поводу конфликта на юго-востоке Украины. Творческого деятеля интересовало, как Россия отреагирует, если во время чемпионата мира в этой зоне начнутся активные боевые действия. По словам Прилепина, сведения о готовящейся атаке со стороны Украины уже появились у бойцов ДНР.

В ответ на это президент выразил надежду на благоразумие украинской стороны.

«Я надеюсь, что до подобных провокаций дело не дойдет. Если же это случится, то, на мой взгляд, это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом, — отметил Путин.

— Как Украина может считать ДНР и ЛНР своей территорией и при этом постоянно подвергать местных мирных жителей обстрелам? Россия приложит все усилия, чтобы ситуация в Донбассе была разрешена в рамках минского процесса».

Задали Путину и еще один не самый удобный вопрос — о бывшем вице-премьере страны по вопросам спорта Виталии Мутко, который в мае был назначен на должность заместителя председателя правительства России по вопросам строительства.

Вопрос звучал довольно саркастично: «Можно ли рисовать портреты Виталия Леонтьевича на кораблях, чтобы они были непотопляемыми?»

Глава государства подошел к обсуждаемой теме с юмором и отметил, что, несмотря на плохой английский язык, Мутко сделал немало для России за время работы министром спорта и вице-премьером в этой отрасли.

«Достаточно посмотреть, что и сколько построено в сфере спорта и физической культуры, — отметил президент. — Здесь надо обращаться не к эмоциональным сторонам его деятельности, а к фактическим сторонам.

Мы знаем, какая атака на Мутко предпринималась в связи с допинговым скандалом. В этих условиях отправлять его на пенсию невозможно. Потенциал у Виталия Леонтьевича очень хороший, пусть работает».

Во время эфира произошло еще одно событие, воспринятое большинством телезрителей с юмором. Заслуженный тренер России по футболу, а ныне — депутат Госдумы Валерий Газзаев произнес длинную речь, в которой попросил Путина сохранить футбол в центре своего внимания, а также обеспечить дальнейшее использование спортивной инфраструктуры, созданной к чемпионату мира.

После этих слов Газзаев рассыпался в приятных пожеланиях главе государства:

«Я вам хочу пожелать крепкого здоровья. Хочу пожелать, чтобы господь Бог вас охранял. Чтобы Святой Георгий сопутствовал вам во всех ваших начинаниях. А Николай Чудотворец дал вам крепкое здоровье и удачу. Спасибо».

Следившим за прямым эфиром людям такое обращение показалось слишком цветастым, и вскоре интернет запестрел шутками про срочное назначение Газзаева министром спорта и здравоохранения или как минимум главным тренером сборной России по футболу.

Газаев задает свой вопрос на прямой линии с Путиным pic.twitter.com/InF2X7y1dl — Super Technical Autistic Fuckmac (@wwwfuckmacru) 7 de junio de 2018

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