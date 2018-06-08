«Меньше хлопот»: как Австралия бойкотирует ЧМ-2018

За шесть дней до старта чемпионата мира по футболу — 2018 в России западные страны начали дарить один неожиданный инфоповод за другим. Так, в докладе Хельсинской комиссии при федеральном правительстве США появилась оригинальная идея по поводу награждения команды — победительницы мундиаля.

«В идеале Международной федерации футбола (ФИФА) следовало бы организовать церемонию вручения Кубка мира на нейтральной территории за пределами России»,

— утверждают члены Хельсинской комиссии.

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Также в документе призывают избегать публичных слов поддержки и одобрения в адрес президента России Владимира Путина, хотя благодарить главу государства, которое принимает мундиаль, является обычным проявлением такта со стороны политических лидеров.

В то же время стало известно о том, что правительство Австралии не собирается отправлять свою официальную делегацию на чемпионат мира, несмотря на то что национальная сборная этой страны примет участие в турнире.

Предполагается, что этот жест австралийцы сделали вслед за Великобританией, которая ранее объявила, что чиновники и члены королевской семьи не будут присутствовать на матчах мирового первенства,

а Футбольная ассоциация Англии (FA) сократит число отправленных в Россию сотрудников.

В марте английская газета The Times сообщала, что правительственные круги Великобритании призывают дружественные государства последовать своему примеру. Тогда же министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп начала в официальных заявлениях говорить о том, что правительство рассматривает возможность бойкота чемпионата мира.

И вот, за шесть дней до старта главного футбольного события четырехлетия, Бишоп объявила, что чиновники окончательно отказались от поездки в Россию.

При этом министр иностранных дел подчеркнула, что на интересы сборной это не повлияет:

«Наше правительство не будет вмешиваться в решение Федерации футбола Австралии принимать участие в чемпионате мира. Посол Австралии в Москве посетит игры национальной сборной».

Впрочем, помимо «дружеских просьб» Британии, у представителей страны кенгуру есть свой повод не приезжать в Россию: не далее как месяц назад Бишоп напомнила о крушении малайзийского лайнера Boeing 777 в Донецкой области, в котором погибли 38 граждан Австралии.

Правительство «зеленого континента» считает, что в этой трагедии, произошедшей вскоре после возвращения Крыма в состав нашей страны в 2014 году, каким-то образом замешана российская сторона.

Выдвигались теории о том, что самолет был сбит повстанцами, борющимися за независимость Донбасса от Украины. Отмечалось, что бойцы самопровозглашенной Донецкой народной республики получают военную поддержку от России.

В ответ на эти обвинения президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что обе стороны конфликта на юго-востоке Украины используют оружие российского производства и нельзя однозначно утверждать о виновнике произошедшего без тщательного расследования.

«При этом российских экспертов не допускают к расследованию. Наши аргументы в расчет не принимаются», — подчеркнул глава государства в июньском интервью австрийскому каналу ORF.

Из-за этого вопроса в отношениях между Австралией и Россией до сих пор сохраняется некоторая напряженность. Бишоп даже напрямую обращалась к Путину с просьбой предоставить компенсацию семьям погибших.

На фоне этих политических разногласий Федерация футбола Австралии и национальная сборная страны стараются сохранять нейтралитет.

Согласно официальным данным ФИФА, 36 359 местных болельщиков приобрели билеты на матчи чемпионата мира и готовы проделать долгий путь с континента на континент ради того, чтобы увидеть выступление своей команды.

Очевидно, что «соккеруз» (так называют австралийских футболистов по аналогии с «kangaroos» — «кенгуру») не горят желанием остаться без мирового первенства и разочаровать тысячи своих фанатов. Тем более что группа у них получилась более чем удачная: из явных фаворитов чемпионата мира есть только Франция, а вот второе место в квартете и путевку в 1/8 финала может завоевать любой из оставшейся тройки — Австралия, Перу или Дания.

«У нас, как у члена Международной федерации футбола, есть очевидное обязательство принимать участие в соревнованиях под эгидой ФИФА. Мы считаем, что такие события, как чемпионат мира, показывают разнообразие мира, толерантность и международное сотрудничество.

По этой причине мы хотим сыграть в финальной части мундиаля среди всех прошедших квалификацию 32 команд», — заявил представитель Федерации футбола Австралии в официальном комментарии Associated Press.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что решение сборной Австралии приехать в Россию — главное, на что стоит обращать внимание в этой ситуации.

«Ну и слава богу! Главное, чтобы команда приехала. Команды приедут, потому что если не приедут, они нарвутся на большие неприятности. Мало того, что их оштрафуют, их еще могут лишить права участия в следующем мундиале.

То, что к там не прилетит министр спорта Австралии, — от этого не убудет, наоборот будет меньше хлопот для протокольной службы ФИФА и нашего оргкомитета. Так что можно только приветствовать такое решение. Никаким образом на чемпионате не отразится, только в лучшую сторону», — приводит слова Колоскова НСН.

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