«Остановим самолет ради автографа»: Россия обожает Загитову

Загитова получает квартиру и радуется щенку

Российская фигуристка Алина Загитова сейчас находится на пике славы. Известность пришла к спортсменке неожиданно, но заслуженно. Судите сами: Россия выиграла на Олимпиаде-2018 две золотые медали — одну принесла команда из 25-ти хоккеистов, а вторую — 15-летняя девушка.

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История Алины похожа на сказку о Золушке. Трудолюбивая девушка последние два года живет в съемной московской однокомнатной квартире вместе с сестрой и бабушкой.

Причем первыми об условиях жизни юной спортсменки рассказали японские журналисты. В стране, где фигурное катание возведено чуть ли не в ранг национальной религии, однозначно ожидали увидеть другие условия проживания национальной героини.

Квартира Загитовой, в которой давно не делали ремонта, заставлена старой мебелью. А в крошечной кухне можно было, не вставая, дотянуться до противоположной стены.

Исправлять жилищные проблемы Загитовой, которой 18 мая исполнилось 16 лет, взялся глава Удмуртии — родного региона спортсменки. Александр Бречалов решился на щедрый жест и подарил фигуристке четырехкомнатную квартиру в центре Ижевска.

Однако спортсменка от подарка стоически отказалась.

«С вашего разрешения, можно я подарю квартиру родителям», — неловко ответила Загитова главе региона.

Это уже не первая награда, от которой отказывается одна из самых популярных спортсменок России. За золотую олимпийскую медаль Загитова получила новенькую иномарку, которую также отправила на пользование старшим членам семьи.

Наверняка, больше эмоций, чем квартира, у спортсменки вызвал подаренный щенок акита-ину — той же породы, что и собака в легендарном фильме «Хатико». Спортсменка не без энтузиазма рассказала, как обращается с новым питомцем.

«Я сегодня с ней раз пять погуляла только в первой половине дня. Потом я не успела, но, думаю, что по приезду я уделю ей максимум внимания.

Очень она воспитанная, спокойная, иногда бывает игривая чуть-чуть», — заявила Загитова.

Также фигуристка пообещала уделять внимание другим своим домашним животным — шиншилле и кошке, которые теперь живут в московской однушке все вместе.

«Про них я тоже не забываю, всем уделяю внимание», — призналась фигуристка.

В родном Ижевске спортсменка встретилась с фанатами и очень сильно извинялась, что не смогла пообщаться со всеми болельщиками. Об этом Загитова даже сделала отдельный пост в социальной сети.

«Сегодня был замечательный день! Хотела поблагодарить всех людей, кто пришел в ледовый дворец, мне было очень приятно. Детки чудесные.

Очень сильно извиняюсь за то, что я не успела всем дать автографы. Я просто опаздывала на самолет»,

— написала Загитова в своем инстаграме.

Подписчики спортсменки, которых накопилось уже под полмиллиона, оставляли Загитовой только теплые комментарии. Такой любовью фанатов вряд ли может похвастать любая другая российская спортсменка.

«Алина, приезжай еще. Мы уже успокоили детей, чтобы не плакали, что ты еще приедешь и подпишешь им коньки. Удачи и побед!» — написали Загитовой в комментариях.

«В другой раз самолет остановим ради твоего автографа», — заявил еще один фанат.

Медведева спорит с подписчиками и дает интервью МОК

У серебряной призерки Олимпийских игры-2018 Евгении Медведевой отношения с фанатами не такие гладкие. Многие болельщики не могут простить спортсменке уход от тренера Этери Тутберидзе и переезд в Канаду к местному специалисту Брайану Орсеру.

Опубликовавшая пост с недавнего выступления фигуристка в комментариях отвечает всем своим недоброжелателям.

В последние дни спортсменка радует японских зрителей. В Стране восходящего солнца на шоу Fantasy on Ice они представила новый показательный номер под музыку Людовико Эйнауди.

Причем, поставила выступление Медведева самостоятельно.

Музыку ей помогал подбирать Илья Авербух, а профессиональную помощь оказывала Елена Масленникова.

До Олимпиады Медведева серьезно травмировала ногу. После Игр врачи призвали спортсменку снизить нагрузку и временно отказаться от прыжков.

В Японии россиянка впервые с начала реабилитации отошла от предписаний специалистов и исполнила два тройных прыжка.

О своих карьерных трудностях, уходе от Тутберидзе и переезда из России Медведева на английском языке рассказала в интервью пресс-службе МОК. Видео, которое начинается со слов «она покидает дом», опубликовано в официальном твиттере организации.

«Это был мой выбор. Это был тяжелый выбор, самый тяжелый в моей жизни. Я просто не знала, что мне делать. В конце концов, я увидела свет в моем будущем, я хочу двигаться только вперед»,

— заявила российская фигуристка.

Кроме того, Медведева заверила, что больше «не боится ничего», «чувствует себя уверенно на льду» и «может наслаждаться каждое мгновение».

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