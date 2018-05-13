«В «Спартаке» скоро все может поменяться»

— Перед началом сезона ЦСКА ставил задачу выиграть чемпионат. Учитывая то, как складывался сезон, можно ли считать второе место успехом для «армейцев»?

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Валерий Масалитин: Несомненно. Учитывая то, что команда в таком усеченном составе успешно выступила в еврокубках, второе место и прямое попадание в Лигу чемпионов — оптимальный вариант для ЦСКА на сегодняшний день.

Александр Мостовой: ЦСКА без сильных приобретений дальше всех из российских клубов прошел в еврокубках. Они все время кого-то догоняли, ехали на старом багаже и в итоге, можно сказать, заскочили на второе место. Я считаю, что для «армейцев» это очень удачный сезон.

Борис Игнатьев: Это большой успех «армейского» клуба. Команда испытывает серьезный кадровый голод, большая группа ключевых игроков выпадала на долгое время, отсутствовали футболисты в атаке. Надо отдать должное тренерскому штабу и руководству клуба — они удержались на плаву и сделали все возможное, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

— «Спартак» провалил концовку чемпионата, но все равно имел все шансы напрямую пробиться в Лигу чемпионов. Что произошло с командой в матче с «Динамо»? Пошатнет ли это поражение позиции Массимо Карреры в клубе?

В.М.: «Динамо» просто грамотнее распорядилось своими моментами. У «Спартака» таких шансов, как у бело-голубых, не было. Понятно, что решать руководству клуба, но я не думаю, что место Карреры под угрозой.

А.М.:

Последние осечки и вылет из Кубка России сильно ударили по команде. И матч против «Динамо» только укрепил мысль о том, что в «Спартаке» все может поменяться.

Происходящее внутри клуба находит отражение в результатах. Я думаю, что ответы мы скоро получим.

Б.И.: Руководство клуба наверняка примет какие-то решения. Не все гладко было у «Спартака» в этом сезоне, было много спорных моментов. Думаю, что были допущены просчеты. Что касается Карреры, то при нем «Спартак» обрел стабильность в результатах, хотя и было в этом сезоне много провальных матчей.

— Роберто Манчини официально расторг контракт с «Зенитом». Как можете оценить работу итальянца в России? Кого вы видите на посту наставника команды?

В.М.: Для «Зенита» и Манчини это провальный сезон. У команды было внутреннее «брожение», которое плохо сказалось на клубе. Если у «Спартака» такая ситуация возникла в концовке сезона, то «Зенит» находился в этом состоянии весь чемпионат.

Другой вопрос в том, что за приглашение Манчини должен кто-то отвечать. У нас такого нет, все сваливается на игроков и тренера, а руководство остается. Кто будет новым наставником сине-бело-голубых? Я считаю, что в сложившейся ситуации легче всего тренировать «Зенит» будет Сергею Семаку, а не иностранному специалисту.

А.М.: Конечно, с точки зрения результата — это провал, но мне хотелось бы, чтобы Манчини остался на следующий сезон.

Что касается нового главного тренера, то я думаю, что это должен быть иностранный специалист. Семака я на этой должности не вижу.

Б.И.: При Манчини «Зенит» добился худшего результата за последнее время. Выступления сине-бело-голубых в этом сезоне не соответствуют задачам и вложенным средствам в команду.

Но Манчини — первый, кто с пониманием отнесся к неудачам и к своей посредственной работе, и ушел из клуба. Лично мне хотелось бы видеть на посту наставника «Зенита» Семака.

— «Локомотив» испытывал большие трудности в конце сезона и в последнем туре проиграл «Арсеналу». Можно ли говорить о том, что, несмотря на чемпионство, в команде есть проблемы?

В.М.: «Локомотив» по ходу сезона не показывал суперигру, которая сделала их чемпионами. Они более-менее стабильно прошли чемпионат. А все трудности в концовке сезона носят психологический характер. Они победили, выплеснули все эмоции, так что поражение от «Арсенала» ничего не значит.

А.М.: Я эту игру даже не смотрел.

Ничего удивительного в проигрыше «Локомотива» нет. Они выиграли чемпионат — гуляют, празднуют. Их надо поздравить, они заслужили.

Б.И.: Команд без проблем не бывает. Даже такие клубы, как «Барселона» и «Реал, испытывают спады. Это закон футбольного жанра. «Локомотив» ни в одной своей игре не выглядел безнадежным. В матче с «Арсеналом» Юрий Семин провел большую ротацию, в уме у всех было чемпионство, так что ничего криминального и зазорного в поражении «железнодорожников» в Туле я не вижу.

— «Уфа» разгромила «Тосно» и представит Россию в Лиге Европы. Можно ли сказать, что «Тосно» расслабила победа в Кубке России? Как оцените шансы команды Семака в еврокубках?

В.М.: Волей судеб встречались две команды, которые могли представлять Россию в еврокубках. Мы увидели разницу.

Если говорить об «Уфе», то это добротная команда, с которой все считаются, а о перспективах клуба в Лиге Европы можно будет говорить непосредственно перед началом следующего сезона.

А.М.: В какой-то мере победа в Кубке действительно могла расслабить команду. Но у них был важный матч, должны были отдавать себе отчет. Для меня такой результат выглядит неожиданным.

Что касается «Уфы», то я рад, что команда сыграет в еврокубках. Не зря же строим стадионы, готовим футболистов. Мы должны стремиться к тому, чтобы в Европе играли все.

Б.И.: Что «Тосно» показал, то и заслужил. Дмитрию Парфенову удалось заразить своих подопечных идеей, вывести команду в финал Кубка России, где «Авангард» обыгрывать они были обязаны. С этим их нужно поздравить.

Что касается «Уфы» в Лиге Европы, то по тому, как команда играет и какие решения принимает Семак, можно сказать, что клуб на правильном пути. Хорошо, что мы получили такую команду для участия в еврокубках.

— «Амкар» и «Анжи» попали в стыковые матчи и сыграют с «Тамбовом» и «Енисеем» соответственно. Смогут ли команды РФПЛ сохранить место в элите?

В.М.: «Амкар» будет чувствовать себя комфортнее. А «Анжи» будет тяжело остаться. Тем более что с «Енисеем», который исповедует «спартаковский» футбол, им будет крайне сложно играть.

А.М.: Думаю, что по шансам 60 на 40 в пользу команд РФПЛ. Но это футбол. Кто лучше подготовится, будет более заряженным и голодным, тот и победит.

Б.И.: Больше шансов у «Анжи» и «Амкара». Но в таких играх командами более низкого уровня движет эмоциональный подъем, так что случиться может все, что угодно. Все будет зависеть от того, как поведут себя команды РФПЛ. Если расслабятся, то не исключено, что в следующем сезоне мы увидим новые лица в чемпионате России.

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