«Спартак» исключил себя из чемпионской гонки»

— «Локомотив» разгромил в этом туре Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Динамо» (4:0). Почему «железнодорожники» так легко расправились с командой Дмитрия Хохлова, которая в прошлом туре одолела на выезде ЦСКА (2:1)?

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Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев: Не хотелось бы начинать с банальности, но стабильность — это признак мастерства, а

у «Динамо» много новых игроков, команда только формируется, поэтому о стабильности речи быть не может. Отсюда и такие волатильные результаты — еще более волатильные, чем российский рубль.

У бело-голубых на протяжении многих лет очень слабый менеджмент. В XXI веке команда утратила свои позиции и сейчас является в лучшем случае середнячком, а на самом деле уже и аутсайдером. По этой причине «Локомотив» на фоне отличной работы главного тренера Юрия Семина и гармоничного развития клуба был безусловным фаворитом встречи. Так что результат для меня был совершенно предсказуем.

Экс- игрок «Спартака», «Зенита» и сборной России Максим Деменко: Я думаю, что игра на самом деле была равная. Другое дело, что «Локомотив» очень эффективно использовал стандартные положения: с угловых он забил практически три мяча.

«Железнодорожники» выжали все свои моменты — и все забили. «Локомотив» очень серьезно настроился, и, думаю, их наставник Семин в какой-то момент сказал, что отступать больше некуда, потому что если бы произошла какая-то осечка…

Ну, в итоге для красно-зеленых все сложилось удачно — учитывая поражение «Спартака» и ничью ЦСКА.

— Главный преследователь «железнодорожников» «Спартак» в этом туре потерпел свое первое поражение в чемпионате России с августа 2017 года. Красно-белые уступили «Уралу» на его отреставрированной «Екатеринбург-Арене» (1:2). Подопечные Массимо Карреры выбыли из чемпионской гонки?

А. В.: Я думаю, да. Хотя, конечно, некоторые эксперты делают хорошую мину при плохой игре и пытаются сохранить некоторую интригу в чемпионате. Но

надо объективно признать, что этим поражением «Спартак» исключил себя из гонки. Здесь главным фактором стал эмоциональный подъем уральцев, связанный с открытием нового стадиона.

Пришло достаточно много народу — и это главная причина. Также нужно сказать, что красно-белые достаточно давно не знали поражений, и любая серия рано или поздно заканчивается. Тут сыграл некий закон больших чисел — когда-то «Спартак» должен был оступиться. Это произошло на фоне уральского вояжа.

Плюс к этому подопечные Массимо Карреры где-то на периферии своих мыслей держат Кубок России. Я уверен, что это их главная цель сейчас. Предстоит полуфинал против «Тосно», который является явным аутсайдером встречи, а там уже брезжит и финал, куда из второго противостояния выйдет команда вообще не из Премьер-лиги.

Думаю, «Спартак» мысленно уже в Кубке России, понимая, что догнать «Локомотив» в чемпионате очень тяжело.

М. Д.: 90% вероятности, что «Локомотив» уже чемпион. Почему не 100%? Потому что им еще предстоит встретиться с «Зенитом» и «Краснодаром».

Но «железнодорожники», мне кажется, уже не упустят победу в РФПЛ. По поводу «Спартака», честно, мне непонятно, почему они проиграли «Уралу». Красно-белые прекрасно понимали, что отступать нельзя. Может, действительно на «Урал» так повлиял новый стадион и мощная поддержка болельщиков? Наверное, поэтому екатеринбуржцы сыграли на такой мотивации против «Спартака».

Но и у самих красно-белых что-то не получалось. Возможно, ребята в какой-то момент «посыпались» из-за того, что нужно обязательно брать очки в каждой встрече. По игре «Урал» был гораздо интереснее и, честно сказать, заслуженно победил.

— ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» (1:1), причем пропустил первым и отыгрался за десять минут до конца. Армейцы оказались на пятом месте в таблице, пропустив вперед «Краснодар» и «Зенит», и пока что попадают только в Лигу Европы. Почему ЦСКА так бледно сыграл с «Уфой» на выезде?

А. В.: У ЦСКА еще впереди главный матч за Лигу чемпионов с «Краснодаром». Они в очной игре определят, кому достанется путевка.

Но прежде всего нужно поздравить главного тренера армейцев Виктора Гончаренко с замечательным дебютом в этом сезоне. Он гораздо меньше может варьировать состав, чем тренеры в «Спартаке», «Локомотиве», «Зените». Тем не менее ЦСКА прекрасно выступил в Лиге Европы, где продвинулся дальше всех российских клубов.

При минимуме ресурсов Гончаренко выжимал максимум возможностей из имеющегося состава. Теперь ЦСКА предстоит смена поколений. Надо поблагодарить ветеранов, которые вносили очень большой вклад в победы армейцев на протяжении десяти лет.

Но играть на два фронта ЦСКА уже тяжело. Физическая усталость и эмоциональное выгорание дали о себе знать. В какой-то степени было предсказуемо, что где-то красно-синие не смогут взять те очки, которые в теории должны им достаться.

Не все, что стоит на столе, можно съесть. Вот «Уфу» «съесть» не получилось.

Но в этом году ЦСКА, ведомый Гончаренко, действует очень прагматично. Думаю, на матч с «Краснодаром» они настроятся и смогут попытаться добыть путевку в Лигу чемпионов.

М. Д.: Однозначно могу сказать, что после игр с «Арсеналом» в Лиге Европы ЦСКА было сложно перестроиться на чемпионат России. К тому же переход на синтетику с натурального газона тоже может создать некоторые трудности для футболистов. Я только к такому объяснению склоняюсь. ЦСКА не додавил «Уфу».

— «Краснодар» разгромил тульский «Арсенал» (3:0), но при этом Федор Смолов получил желтую карточку за весьма спорную симуляцию. Вам удалось посмотреть этот эпизод, и если да, то что вы о нем думаете?

А. В.:

Я сейчас российский чемпионат практически не смотрю, потому что, как говорят в одном известном романе, это «осетрина второй свежести». А я предпочитаю — первой.

Я смотрю в основном европейский футбол, а РФПЛ — очень избирательно. По поводу желтой карточки Смолова действительно развернулся очень серьезный скандал, но оценивать действия судей — это, как говорят англичане, не моя чашка чая, и, как говорят в Польше, не мой цирк, не моя обезьяна.

Так что я бы не хотел эту тему комментировать. Но, безусловно, отсутствие ведущих игроков всегда ослабляет команду. У западных лидеров, например, «Манчестер Сити», «Ювентуса», «Баварии», есть длинные скамейки и потеря одного игрока не критична. А здесь, конечно, для «Краснодара» Смолов очень важный игрок, и без него атака будет не столь внушительна.

М. Д.:

Карточка Смолова — на самом деле очень спорная. К тому же ее никак не аннулировать.

Нарушение на Федоре действительно было: это в какой-то момент признал и арбитр, и все остальные. Почему наши представители арбитража не внесут поправку в регламент, чтобы можно было оспорить не только красную, но и желтую карточку?

В Европе это уже давно есть, а у нас нет. С другой стороны, если сделать исключение для Смолова, другие команды тоже начнут жаловаться. Теперь уже ничего не сделаешь, но

я понимаю, что судья, может быть, даже был заинтересован в том, чтобы дать Федору карточку. Потому что как можно было не заметить очевидного пенальти?

Отсутствие Смолова в следующем матче против ЦСКА — это потеря для «Краснодара». Предстоящая игра очень важна для «быков», потому что в ней будет практически разыгрываться путевка в Лигу чемпионов.

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