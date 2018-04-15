Поезд ушел: «Спартак» открыл «Локо» путь к чемпионству

15 апреля в Екатеринбурге — негласный праздничный день. Сразу по нескольким причинам. Во-первых, в городе официально прошло открытие старого-нового стадиона «Центральный», который примет матчи чемпионата мира по футболу этим летом (во время мундиаля он будет носить название «Екатеринбург Арена»). Во-вторых, гостем столь торжественного мероприятия стал действующий чемпион России московский «Спартак». И в-третьих, местный «Урал» сумел одержать над ним убедительную победу.

Перед началом матча в чаше стадиона была проведена концертная программа, которая логично завершилась поздравительной речью губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Требую шоу шмеля и майонеза! pic.twitter.com/gOey58ct0b — Andrey Senchenko (@ASenchenko11) 15 апреля 2018 г.

«Я уверен, что здесь кроме спортивных событий будут проходить еще и концертные, и самые разные массовые мероприятия, а сам стадион будет служить местом притяжения всех уральцев и гостей региона. Поздравляю! Только вперед!» — сказал он.

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После этого генеральный директор группы, которая занималась реконструкцией арены, передал символический ключ от стадиона президенту «Урала» Григорию Иванову.

До стартового свистка красно-белые и их болельщики, коих на воскресный матч прибыло около пяти тысяч, вряд ли задумывались о том, что их ждет фиаско.

Кстати, поражение стало для гостей первым в чемпионате с августа 2017 года, когда «Спартак» на своем поле уступил «Локомотиву» в игре седьмого тура, выдав после этого серию из 18-ти встреч без поражений.

Более того, фанаты ждали от своих кумиров не просто победы, а космической игры. По крайней мере, мини-перфоманс говорил именно об этом.

Но с самого начала матча «Урал», что называется, по-хозяйски взял и спустил «космонавтов» с небес на землю и, несмотря на шумную поддержку со стороны фанатов «Спартака», уверенности в своих силах нисколько не потерял.

Ближе к середине тайма гости вспомнили, что формально являются фаворитами встречи (положение в турнирной таблице и борьба за чемпионство автоматически добавляют данный ярлык), и прибрали мяч и инициативу к собственным ногам. В результате москвичи сумели создать несколько опасных моментов, но нанести точный удар так никто и не смог. Особенно дела не задались у кабовердийского форварда Зе Луиша, который никак не мог преобразовать свою страсть и целеустремленность в гол. Нападающий либо фолил в борьбе, либо бил куда-то очень в сторону от ворот.

Игру Зе Луиша, кстати, отметили многие болельщики «Урала», дескать, везде носится, прыгает и… размахивает руками.

Заставить ликовать болельщиков «Спартака» мог Квинси Промес, который за десять минут до конца первого тайма имел отличный шанс открыть счет, однако уже в следующую минут вместе радости красно-белых настигло огорчение.

Один из лучших игроков «Урала» Эрик Биквалфи получил мяч в районе вратарской зоны в штрафной спартаковцев, обыграл Артема Реброва и отправил «пятнистого» болтаться в сетке.

Трибуны «Центрального» мгновенно зашумели от радости.

Поначалу казалось, что футболисты «Спартака» спокойно отнесутся к данной оплошности и смогут найти в себе силы — в статусе фаворита — восстановить равновесие, а затем добыть необходимое преимущество.

Вместо этого подопечные Массимо Карреры начали откровенно паниковать. В их действиях не было видно былой уверенности.

Возможно, игроки уже начали мысленно осознавать, что «поезд уходит», а с ним и чемпионский кубок.

От столь нервного состояния красно-белые то и дело допускали даже не детские ошибки, а невероятно глупые и грубейшие. За одну из них «Урал» наказал (а мог и не раз).

На 88-й минуте нидерландский новичок екатеринбургского клуба Отман Эль-Кабир оказался один перед воротами Реброва и отправил мяч в дальний от себя угол.

2:0 — приговор для «Спартака».

В шоке находились все: болельщики и игроки «Урала», фанаты красно-белых и, конечно же, сами подопечные Карреры. Последние настолько были вне себя (в первую очередь, из-за собственной игры), что устроили массовый «навал» на ворота Ярослава Годзюра. Однако полезным действием оказалась не командная игра, а индивидуальные качества другого, более именитого в России голландца.

Промес, который не смог отличиться еще при счете 0:0, все-таки забил «Уралу». Но одного гола «Спартаку» не хватило, чтобы хотя бы увезти один балл из Екатеринбурга.

2:1 — победа «Урала», которую сильнее екатеринбуржцев празднуют болельщики, футболисты, тренерский штаб и руководство «Локомотива».

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