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«Ничья с ЦСКА оставила неприятный осадок»

Футболисты «Уфы» на домашнем поле вничью сыграли с ЦСКА

В игре вратарь «Уфы» Александр Беленов Твиттер ЦСКА
В игре вратарь «Уфы» Александр Беленов
Наставники «Уфы» и ЦСКА разошлись во мнении по поводу закономерности ничьей в матче 26-го тура Премьер-лиги. Главный тренер москвичей Виктор Гончаренко назвал такой исход справедливым, в то время как его уфимский коллега Сергей Семак остался разочарован потерей двух очков. Важным событием игры стала травма одного из лидеров гостей Понтуса Вернблума.

Московский ЦСКА не смог в полной мере воспользоваться подарком от земляков из «Спартака», который в воскресенье, 15 апреля уступил «Уралу» в Екатеринбурге (1:2) и ухудшил собственные шансы на чемпионство, но вместе с тем обострил борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. Вместо сразу трехочкового сокращения турнирной дистанции армейцы смогли приблизиться к заклятым врагам на расстояние лишь одного зачетного балла.

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В рамках 26-го тура Премьер-лиги нынешние подопечные Виктора Гончаренко не смогли выиграть у бывших, — а именно у «Уфы», которую теперь вполне успешно возглавляет экс-многолетний лидер ЦСКА Сергей Семак (1:1).

Перед самым перерывом счет в матче открыл Дмитрий Сысуев, разыгравший красивую «стеночку» в стиле романцевского «Спартака» с Дмитрием Стоцким и аккуратно пославший мяч мимо Игоря Акинфеева.

Во втором тайме хозяева имели еще ряд возможностей для гола, однако растранжирили их – и в концовке поплатились пропущенным мячом от Ахмеда Мусы.

Большой неприятностью для красно-синих явилась травма Понтуса Вернблума, который был вынужден покинуть поле на 83-й минуте.

Как заявил на пресс-конференции Гончаренко, «Уфа» умело оборонялась, а в ее атаке прослеживалась работа Семака.

«Мы долгое время проигрывали, затратили много сил и сумели сравнять счет, — приводит слова белорусского специалиста официальный сайт ЦСКА. — Когда сравняли, могли даже выиграть. Но ничья – справедливый итог. Наверное, в концовке не хватило энергии, чтобы победить. Я могу высказать команде только слова благодарности. «Уфа» умеет оказывать давление на «стандартах», много забивает.

Наши задачи в оставшейся части турнира? Оставлять все силы, как в сегодняшнем матче, а там посмотрим. Но понятно, что нам нужно место в Лиге чемпионов».

Отдельно тренер высказался по поводу Алана Дзагоева, который получил травму в четверговой игре 1/4 финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом» (2:2) и не полетел с партнерами в Уфу.

«Мы сейчас в очень сложном графике, еще предстоит матч 18-го. У нас много проблем, потому что играем небольшой обоймой. Нам приходится тяжело. Одного возвращаем в строй, другой выбывает. Посмотрим, может быть, к следующей игре он будет готов».

Попросили Гончаренко прокомментировать и слухи о скором завершении карьеры Сергеем Игнашевичем и братьями Березуцкими.

«Это настолько же правдиво, как и то, что могут продлить контракт. Шансы равны», — констатировал наставник.

Его коллега Семак заявил без обиняков: «Уфа» должна была одерживать победу, и недовольна ничьей.

«Ничья оставила неприятный осадок, — признался специалист в эфире канала «Наш футбол». — В первом тайме было только несколько комбинаций, перестраховывались, робко играли в атаке. Во втором тайме здорово начали, было достаточное количество моментов, чтобы увеличить счет, просто уйма. Вместо этого пропустили мяч. Естественно, мы не можем быть довольны результатом».

При этом Семак хорошо оценил действия своих футболистов на поле, а также объяснил, как на команде сказалось повреждение основного защитника Бояна Йокича.

«Доволен качеством игры, особенно в первой половине второго тайма, когда создавали моменты, здорово играли, — сказал наставник «Уфы». — После пропущенного гола немного расстроилась игра, психологическое преимущество было на стороне армейцев. Хотелось бы, конечно, большего. Моменты были, надо было решать судьбу матча, очень к этому были близки.

Заменили Йокича, потому что у него травма. В первом тайме получил болезненный удар в бедро и не смог продолжить игру.

Пришлось перестроиться и заменить его. В какой-то степени его уход повлиял и на наш атакующий потенциал, но я не думаю, что это была основная причина того, что мы немного сбавили обороты в концовке».

По мнению легионера уфимцев Ивана Пауревича, хозяева вполне могли разгромить ЦСКА.

«У нас было много моментов во втором тайме, могли выиграть 2:0 и даже 3:0, — сказал полузащитник в программе «После футбола». — Но есть старый принцип в футболе: если не забиваешь впереди, то пропустишь сзади. Это на сто процентов работает. Так получилось, и очень жалко. Но будем стараться продолжать показывать хороший футбол, и тогда будет результат.

В первом тайме очень глубоко «сели» назад. Не знаю почему. Казалось, что это мы играли два дня назад, а не они.

Поэтому во втором тайме начали прессинговать, лучше и качественнее играть впереди. Могли выиграть. Но если бы перед матчем сказали, что мы сыграем с ЦСКА вничью, то решили бы, что результат неплохой.

С момента ухода Гончаренко из «Уфы» прошло уже полтора года, и мы двигались вперед с Богданычем. Они знали, что мы будем так играть дома. Думаю, для них все равно это хороший результат после таких моментов, которые у нас были. Но все равно надо двигаться дальше и забивать голы. Без голов невозможно выигрывать».

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