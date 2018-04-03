«Весь сезон состояние просто никакое»

На чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске 3 апреля — в предпоследний день соревнований — состоялись две гонки: женская эстафета и мужской масс-старт.

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Первыми на трассу выходили женские команды — 13 коллективов из разных регионов страны (Красноярский край, Новосибирская, Тюменская и Свердловская области, Северо-Западный федеральный округ, две команды из Приволжского федерального округа, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Москва, а также три сборные ХМАО-Югра) были представлены достаточно внушительным числом известных имен: так, в состязании среди прочих приняли участие Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Ирина Старых, Ирина Услугина, Светлана Миронова и другие.

Лучше всех первую часть дистанции преодолела Виролайнен — представительница ХМАО-Югра-1 обошлась без промахов, а также показала приличный на фоне соперниц ход, что вывело ее в лидеры.

По итогам второго этапа на первую строчку вырвалась команда Тюмени, спурт которой удался благодаря Ирине Старых (0+3).

Осталась в лидерах Тюмень и после третьей смены биатлонистов: удержала преимущество относительно ХМАО-Югра-1 Ольга Шестерикова (0+0).

И все-таки в итоге свое хозяева первенства взяли: на заключительном этапе Кристина Резцова была куда быстрее Ирины Услугиной при одинаково средней стрельбе, принеся сборной золотые медали.

По завершении эстафеты Резцова не скрывала радости в связи с викторией.

«Эмоций куча, конечно. Рада, что получилось отстрелять хоть не чисто совсем, но быстро. Старалась работать в своем ритме, но, скажем так, быстрее изготавливаться, быстрее делать первый выстрел и входить в ритм. Я знала, что Услугина хорошо стреляет. Мне нужно было обыгрывать ее либо в скорости, либо никак. Я просто пошла ва-банк.

Ирина долго выцеливала первый выстрел и тоже промахнулась дважды. Когда я уходила, то видела, что она еще стоит на рубеже. Поэтому сразу была окрыленность, что можно убежать в первый подъем, и если она не начнет догонять, то можно уже спокойно доехать без лишней суеты. Очень рада, что сегодня все сложилось так, что наша команда победила. Спасибо всем болельщикам и маме.

Я сказала сестре (Виролайнен — «Газета.Ru»): «Зачем ставишь допы? Они тебе сегодня не понадобятся». Как я сказала, так и получилось. Больше всего я была рада именно за ее этап. Я знала, что дальше у нас всё должно получиться»,

— заявила Резцова в эфире телерадиокомпании «Югра».

Сама Виролайнен в свою очередь подчеркнула, что ей куда удобнее бегать в эстафетах первой — однако в рамках Кубка мира тренеры принимают по этому поводу иные решения.

«С самого начала был задан высокий темп, на первых двух кругах было тяжеловато. Пришлось сложно, потому что надо еще стрелять. Конечно, стрельба — это самое важное в эстафетах. На последнем круге уже отдала все, что могла.

На Кубке мира мне почему-то не дают бегать первый этап. Уже много раз просила. На Кубке России и на чемпионате России бегала. Мне на самом деле очень нравится этот этап»,

— сказала Виролайнен в эфире «Матч ТВ».

Старых в разговоре с журналистами достаточно самокритично оценила свое выступление в эстафете, поставив ему «тройку».

«Свой этап, наверное, оценю на тройку. Потому что это не стрельба, которую нужно показывать в эстафете. Если сравнивать физическое состояние и стрельбы, пожалуй, их можно как-то сопоставить. Потому что весь сезон состояние просто никакое. Ни на одной из гонок за весь сезон не чувствовала себя хотя бы хорошо. Поэтому сегодня на эти шесть километров меня по крайней мере хватило », — подчеркнула биатлонистка.

Примерно о том же заявила на финише и ее напарница по сборной Сливко.

«По этому чемпионату видно, что сейчас я на самом деле нахожусь в очень плохом состоянии.

Было еще хуже в индивидуальной гонке, когда, честно говоря, очень расстроилась и по ходу, и по стрельбе. Но с каждой гонкой становится легче, могу бороться. Позавчера хорошо потерпела в гонке преследования, а сегодня была заряжена на борьбу.

Конечно, ставила на стрельбу. У меня всегда получается хорошо стрелять в эстафетах. Сегодня справилась, я довольна гонкой. Хотя девочкам проигрывала в прошлых гонках, а сегодня уступила каких-то десять секунд», — поделилась Виктория.

В состоявшемся позднее состязании мужчин первенствовал опытный Дмитрий Малышко, поделивший пьедестал с перспективной молодежью — Александром Поварницыным и Никитой Поршневым соответственно.

По окончании гонки Малышко, что любопытно, говоря с прессой, уделил большее внимание не своему выступлению, а новости о завершении карьеры великим Уле-Эйнаром Бьорндаленом.

«Когда я приехал в Ханты-Мансийск — акклиматизировался, чувствовал себя нормально. Единственное, были проблемы со стрельбой. Сегодня была относительно тяжелая дистанция, и два штрафа, считаю, это нормально.

Бьорндален с детства меня мотивировал на подвиги, на тренировки. Я был еще маленький, когда он выступал на международной арене. Бьорндален — олицетворение биатлона для детей того поколения, которые выросли на его гонках. Доброжелательный человек: подвозил нас на машине в Рупольдинге в прошлом году. Общаемся с ним, желаю ему всего наилучшего»,

— заявил россиянин.

Поршнев, на завершающемся чемпионате России завоевавший две бронзы, признался, что не привык к такому сильному вниманию, которое обрушилось на него в ходе национального первенства.

«Честно говоря, сегодня бежалось тяжелее, чем до этого. Но можно сказать, что этот день был для меня самым главным на этом чемпионате — помимо эстафеты. Потому что за последние два дня ко мне было много внимания. Давал интервью. А я к этому не привык.

Самое главное сегодня было доказать, что я не случайно показал результат в других гонках. Хотелось показать, что я более-менее готов. В общем-то — мог побороться»,

— сказал биатлонист.

Чемпионат России в Ханты-Мансийске завершится уже 4 апреля — в заключительный день турнира пройдут мужская эстафета и женский масс-старт.

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