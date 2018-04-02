Биатлон. Россияне борются за медали в масс-старте. LIVE

К слову, Никита Поршнев, который стартует вторым, недавно отметил 22-й день рождения и является сенсацией этого чемпионата России. Если ему удастся попасть на пьедестал и в этом масс-старте, это может стать серьезным шагом на пути в основную сборную страны.