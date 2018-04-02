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Биатлон. Россияне борются за медали в масс-старте. LIVE

Онлайн-трансляция мужского масс-старта на чемпионате России по биатлону

ТАСС
На чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске проходит мужской масс-старт. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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15:10

Малышко не допустил ошибок на третьей стрельбе и ушел вторым после Филимонова из ХМАО, который благодаря идеальной стрельбе вырвался в лидеры. Разница между ними составляет всего 1,1 секунды.

15:08

Итак, биатлонисты стреляют стоя.

15:07

Спортсмены уже на стадионе! Третья стрельба не за горами.

15:05

На отметке 8,6 км тройка лидеров остается прежней — Корастылев, Томилов, Клячин. Поршнев все еще держится сразу за триумвиратом.

15:03

Поршнев идет четвертым (+6,1 секунды). Волков тем временем 20-й, а Малышко — девятый.

15:01

Новый лидер — Корастылев из Красноярска (15:28,0), второй — Клячин из Пермской области (+8,2 секунды), третий — Томилов из ХМАО (+11,5).

15:00

А вот и второй рубеж лежа. И сразу же разочарование: Сучилов дважды промахнулся, Поршнев — один раз.

14:59

Основной пелотон догнал шестерку лидеров. Пока никому не удается оторваться от большого каравана.

14:57

Волков тем временем уже 17-й — скорость явно не в порядке. А вот Малышко — 12-й, он потихоньку сокращает отставание от лидеров после неудачной стрельбы на первом рубеже.

14:55

В группе лидеров сейчас шесть человек: на отметке 4,2 км Сучилов — первый, Поршнев — уже второй (+0,5 секунды), Буртасов из Новосибирской области — третий (+0,9). Далее — Печенкин (Тюмень), Корастылев (Красноярский край) и Поварницын (Удмуртия).

14:54

Вторым после Сучилова идет Корастылев из Красноярского края (+5,9 секунды), третьим — открытие этого чемпионата России Поршнев (+6,9).

14:53

Сучилов просто рвет и мечет! Ни одного промаха — и он по-прежнему первый (7:27, минуты). А вот Малышко с Волковым наошибались и отправились на штрафной круг!

14:52

Биатлонисты подошли к первому огневому рубежу — лежа.

14:51

На отметке 2,6 км Сучилов по-прежнему первый, Малышко стал вторым (+1,1 секунды), а вот Волков откатился на седьмую позицию — ход не самый лучший (+6,2).

14:50

Спортсмены скопом преодолевают подъемы и спуски, а тем временем тройка лидеров начинает постепенно отдаляться.

14:48

Вслед за Сучиловым идет Волков, который также представляет ХМАО (+2,7 секунды), третий — Малышко из Санкт-Петербурга (+3,1).

14:47

Семен Сучилов из Ханты-Мансийска в данный момент идет первым с отрывом в несколько метров от остального пелотона.

14:46

К слову, сильные биатлонисты Евгений Гараничев и Александр Логинов не бегут сегодня масс-старт, потому что готовятся к мужской эстафете, которая состоится завтра, 4 апреля.

14:45

Гонка началась!

14:40

Первая десятка стартующих выглядит следующим образом:

14:35

К слову, Никита Поршнев, который стартует вторым, недавно отметил 22-й день рождения и является сенсацией этого чемпионата России. Если ему удастся попасть на пьедестал и в этом масс-старте, это может стать серьезным шагом на пути в основную сборную страны.

14:30

Напомним, этот чемпионат России представляет собой что-то вроде альтернативных соревнований для тех спортсменов, кто не был допущен до Олимпиады в Пхенчхане. Призовые за попадание на пьедестал равны премиям за места на Играх: например, за бронзу биатлонисты получат 1,7 млн рублей, а за золото — 4 млн.

14:25

Первым стартует Алексей Волков, вторым — Никита Поршнев, третьим — Дмитрий Малышко. Из знакомых по основной сборной России имен можно выделить Юрия Шопина, который начнет гонку под 20-м стартовым номером. К сожалению, лидера мужской команды страны Антона Шипулина в масс-старте не будет.

Мой сезон завершен. Последние гонки сезона меня не покидала одна мысль - скорее бы он закончился. Форма была ужасной и сделать с этим было уже ничего нельзя, как бы я ни старался. Сегодня после спринта это стало очевидно, как никогда. Сезон был полон борьбы, разочарований, злости, но и надежде в нем осталось место. Главное разочарование - пропуск Олимпиады по причинам, которые нам никто до сих пор не объяснил. Кубок мира, где все зависело от меня, тоже не принес огромной радости. Я знаю, что я способен на большее. Безусловно, были допущены ошибки, которые нужно исправлять. И, я как спортсмен несу за них полную ответственность. Единственное, в чем я точно не могу себя упрекнуть - это в отсутствии желания бороться до последнего, даже когда сил уже не было никаких. И это было бы втройне тяжелее без поддержки болельщиков. Я хочу сказать спасибо своим тренерам, партнерам по команде, сервис-бригаде и всем-всем, кто помогал мне в этом сезоне. Спасибо моей супруге @shipulina_luiza за то, что она всегда рядом, даже если далеко. Спасибо моей семье, родителям, сёстрам. Я вас всех очень люблю. Отдельно я хочу поблагодарить вас, дорогие болельщики. Мне жаль, что у меня не получилось радовать вас чаще. Спасибо, что и в моменты успеха (без вас бы его точно не было), и в самые трудные моменты я всегда чувствовал вашу поддержку. Именно это и вселяет надежду. Я соревнуюсь для вас! Всё будет хорошо! Увидимся ;)

Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin)

14:20

Сама гонка начнется в 14:45 по московскому времени.

14:15

Добрый день, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции чемпионата России по биатлону в Ханты-Мансийске. Через полчаса стартует мужской масс-старт на 15 км.