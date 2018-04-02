Биатлон. Россияне борются за медали в масс-старте. LIVE

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Малышко не допустил ошибок на третьей стрельбе и ушел вторым после Филимонова из ХМАО, который благодаря идеальной стрельбе вырвался в лидеры. Разница между ними составляет всего 1,1 секунды.
Итак, биатлонисты стреляют стоя.
Спортсмены уже на стадионе! Третья стрельба не за горами.
На отметке 8,6 км тройка лидеров остается прежней — Корастылев, Томилов, Клячин. Поршнев все еще держится сразу за триумвиратом.
Поршнев идет четвертым (+6,1 секунды). Волков тем временем 20-й, а Малышко — девятый.
Новый лидер — Корастылев из Красноярска (15:28,0), второй — Клячин из Пермской области (+8,2 секунды), третий — Томилов из ХМАО (+11,5).
А вот и второй рубеж лежа. И сразу же разочарование: Сучилов дважды промахнулся, Поршнев — один раз.
Основной пелотон догнал шестерку лидеров. Пока никому не удается оторваться от большого каравана.
Волков тем временем уже 17-й — скорость явно не в порядке. А вот Малышко — 12-й, он потихоньку сокращает отставание от лидеров после неудачной стрельбы на первом рубеже.
В группе лидеров сейчас шесть человек: на отметке 4,2 км Сучилов — первый, Поршнев — уже второй (+0,5 секунды), Буртасов из Новосибирской области — третий (+0,9). Далее — Печенкин (Тюмень), Корастылев (Красноярский край) и Поварницын (Удмуртия).
Вторым после Сучилова идет Корастылев из Красноярского края (+5,9 секунды), третьим — открытие этого чемпионата России Поршнев (+6,9).
Сучилов просто рвет и мечет! Ни одного промаха — и он по-прежнему первый (7:27, минуты). А вот Малышко с Волковым наошибались и отправились на штрафной круг!
Биатлонисты подошли к первому огневому рубежу — лежа.
На отметке 2,6 км Сучилов по-прежнему первый, Малышко стал вторым (+1,1 секунды), а вот Волков откатился на седьмую позицию — ход не самый лучший (+6,2).
Спортсмены скопом преодолевают подъемы и спуски, а тем временем тройка лидеров начинает постепенно отдаляться.
Вслед за Сучиловым идет Волков, который также представляет ХМАО (+2,7 секунды), третий — Малышко из Санкт-Петербурга (+3,1).
Семен Сучилов из Ханты-Мансийска в данный момент идет первым с отрывом в несколько метров от остального пелотона.
К слову, сильные биатлонисты Евгений Гараничев и Александр Логинов не бегут сегодня масс-старт, потому что готовятся к мужской эстафете, которая состоится завтра, 4 апреля.
Гонка началась!
Первая десятка стартующих выглядит следующим образом:
К слову, Никита Поршнев, который стартует вторым, недавно отметил 22-й день рождения и является сенсацией этого чемпионата России. Если ему удастся попасть на пьедестал и в этом масс-старте, это может стать серьезным шагом на пути в основную сборную страны.
Напомним, этот чемпионат России представляет собой что-то вроде альтернативных соревнований для тех спортсменов, кто не был допущен до Олимпиады в Пхенчхане. Призовые за попадание на пьедестал равны премиям за места на Играх: например, за бронзу биатлонисты получат 1,7 млн рублей, а за золото — 4 млн.
Первым стартует Алексей Волков, вторым — Никита Поршнев, третьим — Дмитрий Малышко. Из знакомых по основной сборной России имен можно выделить Юрия Шопина, который начнет гонку под 20-м стартовым номером. К сожалению, лидера мужской команды страны Антона Шипулина в масс-старте не будет.
Сама гонка начнется в 14:45 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции чемпионата России по биатлону в Ханты-Мансийске. Через полчаса стартует мужской масс-старт на 15 км.