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«Матч «Зенита» с «Уфой» больше напоминал хоккей»

«Зенит» обыграл «Уфу» в матче 24-го тура РФПЛ‍

Футболист «Уфы» Дмитрий Живоглядов, а также игроки «Зенита» Матиас... РИА Новости
Футболист «Уфы» Дмитрий Живоглядов, а также игроки «Зенита» Матиас Краневиттер и Юрий Жирков (слева направо)
Петербургский «Зенит» на выезде обыграл «Уфу» в матче 24-го тура чемпионата России и прервал трехматчевую серию без побед в первенстве страны. После встречи главные тренеры обеих команд отметили неблагоприятные погодные условия, а также оценили работу судейской бригады. Кроме того, стало известно, что «Зенит» получил предупреждение от УЕФА за нарушение антдопинговых правил.

Петербургский «Зенит» подошел к матчу с «Уфой», имея в своем активе неприятную серию из трех матчей без побед в чемпионате России. Главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини винил в этом арбитров, своих игроков и короткую скамейку запасных.

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Если бы у «Зенита» не получилось выиграть и сегодня, вина за неудачный результат могла лечь на погоду. Перед матчем в Уфе начался сильный снегопад, который не прекращался до самого конца встречи.

«Матч «Зенита» с «Уфой» больше напоминал хоккей. Возможно, если и в следующей игре будут похожие погодные условия, мы прибегнем к помощи хоккеистов из петербургского СКА.

Подобные погодные условия делают из футбольного матча какую-то бойню, поскольку трудно показывать хорошую игру в таких условиях», — заявил Манчини после игры. В СКА уже с юмором отреагировали на слова итальянского специалиста, написав в клубном твиттере: «Извините, синьор, но у нас плей-офф».

Что касается матча, то хозяева поля начали его довольно активно, закидывая подачами штрафную площадь вратаря «Зенита» Андрея Лунева. Однако первый мяч удалось забить игрокам гостей.

На 18-й минуте после подачи со стандарта Себастьян Дриусси сделал скидку на Бранислава Ивановича, которому никто не помешал занять удобную позицию и пробить в «домик» вратарю «Уфы» Александру Беленову.

Не успели хозяева опомниться, как уже спустя три минуты разница в счете удвоилась. Только на этот раз автором гола стал не футболист «Зенита» — защитник «Уфы» Йонуц Неделчяру неудачно замкнул прострел головой прямо в свои ворота.

При счете 2:0 «Зенит» отказался от активных действий на половине поля соперника и сконцентрировался на собственной обороне. К концу тайма хозяева вновь взяли инициативу в свои руки, однако усилий Дмитрия Стоцкого и Дмитрия Живоглядова на флангах не хватило, чтобы сократить отставание до ухода на перерыв.

Вторая половина встречи прошла с явным преимуществом «Уфы», которое вылилось на 63-й минуте в забитый мяч.

Очередная фланговая подача на Ивана Пауревича завершилась взятием ворот гостей: хорват пробил сначала головой, а затем, после сейва Лунева, добил мяч в сетку ногой. Этот гол стал последним в матче.

«Зенит» одержал тяжелую выездную победу и вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Положительный результат не помешал Манчини обратить внимание на работу судейской бригады Игоря Федотова.

«Что касается арбитра, могу выделить два момента: в первой тайме, когда не дали пенальти в ворота «Уфы» за фол на Дриусси, когда ему рассекли бровь, и во втором тайме, когда игроки «Уфы» жаловались, что офсайда нет, — хочу обратить внимание, что он был. Арбитр действовал правильно в этом эпизоде.

Первый тайм почти полностью прошел под нашу диктовку. Во втором тайме соперник действовал намного лучше, но опять же обращу внимание на погодные условия. «Уфе» было привычнее играть на таком поле.

И, возвращаясь к моменту с Дриусси, первый тайм должен был заканчиваться со счетом 3:0. Там был пенальти», — прокомментировал победу Манчини.

Желтая карточка Кришито? Там ничего не было, эпизод вообще абсурдный. Не могу понять, почему арбитр принял такое решение и дал Кришито желтую карточку», — цитирует Манчини пресс-служба «Зенита».

Во втором тайме в составе сине-бело-голубых вышли молодые футболисты Никита Каккоев и Илья Скороботов.

«Не было ли опасений за выход молодых футболистов? Нет, я не боялся, но это была вынужденная мера. У нас закончились игроки, многие травмированы, поэтому появление молодых ребят выглядело закономерным», — сказал тренер.

После осечки лидирующего в чемпионате страны московского «Локомотива» в матче с пермским «Амкаром» (1:2) петербуржцы сократили отставание от столичного клуба до семи очков.

«Я бы не говорил, что мы вернулись в чемпионскую гонку.

У нас огромное количество травмированных игроков — Эмануэля Мамману и Александра Кокорина мы потеряли до конца сезона, неизвестны сроки восстановления Далера Кузяева. Так что я бы так не говорил», — отметил Манчини.

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак отметил влияние погоды на ход матча, а также поблагодарил своих футболистов за игру.

«Были сложные климатические условия, мяч пластиковый. Чуть похитрее, чуть поудачливее были игроки «Зенита». Рикошет-отскок в первом случае, во втором — срезка, под такой мяч тяжело подстроиться. Но, несмотря на это, смогли вернуться в игру, играли хорошо, сделали все, что могли. Претензий к ребятам нет.

Играли, создавали моменты и могли взять очки. Расстроены результатом. За игру спасибо большое ребятам. Если мы заставляем футболистов «Зенита» тянуть время, значит, чего-то стоим. Ребята — молодцы», — сказал Семак.

Специалист также ответил на вопросы о судействе в матче.

«Манчини предъявил претензии судье? Не нам разбираться в этих моментах. Спорных моментов было предостаточно, поэтому мы можем говорить то же самое, но не будем.

Думаю, можно посмотреть графу, сколько пенальти пробила «Уфа», а нашу команду всегда наказывают за малейшее касание в штрафной», — заявил Семак.

«Зенит» одержал победу на фоне неприятных новостей, пришедших перед началом встречи.

Петербургский клуб получил предупреждение за нарушение антидопинговых правил. После матча 1/16 финала Лиги Европы «Селтик» — «Зенит» полузащитник сине-бело-голубых Дмитрий Полоз вместо прохождения допинг-теста отправился в раздевалку.

«Да, УЕФА вынес предупреждение клубу, это стандартная процедура, когда в той или иной мере у допинг-офицера остаются замечания после игры. В данном случае футболиста не успели остановить, а Полоз, естественно, на эмоциях направился в раздевалку, и после того, как переступил ее порог, уже оперативно сработал медицинский штаб команды — нападающий «Зенита» не провел в раздевалке и минуты.

Поэтому решение УЕФА несет только предупредительный характер», — заявили в пресс-службе «Зенита» порталу Sport24.

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