Решающая битва: Швед против чемпионов

Казалось бы, стартовавший еще совсем недавно очередной розыгрыш баскетбольной Евролиги стремительно мчится к своему завершению.

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Уже в начале апреля будут сыграны последние матчи регулярного чемпионата, а уж со стартом плей-офф время полетит еще стремительнее — и не успеешь опомниться, как уже кто-то из звезд континента с самой искренней улыбкой на лице поднимает над головой заветный трофей.

На данный момент — за два тура до окончания регулярки — известны почти все участники четвертьфинала турнира: вакантной пока что остается лишь восьмая строчка, за которую сражаются испанская «Баскония» и тель-авивский «Маккаби».

Особо радует, что в числе семи счастливых обладателей «ваучеров» на право участвовать в плей-офф оказались сразу два российских клуба — помимо вечного участника «Финала четырех» Евролиги ЦСКА, в этом сезоне из топ-16 сумели успешно выбраться и подмосковные «Химки» (впервые в истории, кстати).

При этом если для армейцев оставшиеся встречи регулярного чемпионата в турнирном плане не имеют никакого смысла — красно-синие уже гарантировали себе наивысший посев, то вот для химчан заключительные поединки видятся как минимум определяющими в контексте всей их европейской кампании.

Прямо сейчас команда Алексея Шведа находится всего в одной победе от заветной четвертой строчки, которая в первом раунде плей-офф дает преимущество домашней площадки (а также менее грозного стартового оппонента, конечно) — вероятно, важнейший фактор для возможного попадания желто-синих в столь желанный «Финал четырех» (в Евролиге-2017/18 подопечные Георгиоса Барцокаса при своих болельщиках выигрывают в 64 процентах случаев против 50 процентов в гостях).

Естественно, для финиша в топ-4 «Химкам» нужно надеяться на оплошности прямых конкурентов (пока что идущий четвертым мадридский «Реал» завершит регулярку непростым выездом к сербской «Црвене Звезде» и достаточно проходной домашней игрой с немецким «Бамбергом»), однако перво-наперво вице-чемпионам Единой лиги ВТБ необходимо самим выиграть в каждой из двух оставшихся битв.

Задача эта, стоит признаться — не из легких: уже сегодня на «Арену-Мытищи» прибудут баскетболисты турецкого «Фенербахче», на секундочку, действующие чемпионы главного клубного турнира Старого Света.

Для стамбульцев, что примечательно, предстоящая встреча не станет совсем уж ключевой.

По-прежнему ведущая борьбу за топ-2 регулярки банда Желько Обрадовича самостоятельно сегодня не сможет гарантировать себе «серебро» чемпионата, при этом ниже третьей строчки она даже в случае двух поражений в концовке не опустится — а значит, точно будет иметь преимущество домашнего паркета.

Возможно, турки и хотели бы обеспечить себе оппонента по четвертьфиналу «на выбор», однако при той плотности, что царит ныне в нижней части топ-8, сделать это попросту невозможно — что лишь еще раз говорит о не самой высокой турнирной ценности поездки в Подмосковье для «Фенера».

И все-таки на «легкую прогулку» химчанам рассчитывать особо не стоит — схожие вводные у них были на минувшей неделе, когда в Мытищах гостил уже гарантировавший себе все и вся ЦСКА.

В этой ситуации желто-синим были впору надеяться на определенную расслабленность в действиях заклятых соседей, однако те и близко не стали входить в положение непримиримых соперников, добившись в «Дерби Ленинградки» очередной крупной победы (90:73).

Чуть поправить настроение подопечные Барцокаса могли в домашнем матче с казанским УНИКСом во внутреннем первенстве, но и тут их постигла неудача — совершив по ходу матча чудесный камбек, желто-синие все-таки упустили победу в самой концовке, оставшись при своих в Единой лиге (там команда пока что идет пятой).

Стоит отметить, что

в этих поединках с российскими грандами «Химки» были вынуждены обходиться без одного из своих топовых баскетболистов — максимально разностороннего форварда Тайлера Ханикатта, в этом сезоне являющегося лучшим примером практически идеального шестого.

На данный момент нет окончательной информации, выйдет ли пребывающий в лазарете Ханикатт на паркет против «Фенербахче», однако известно, что точно не сыграет c чемпионами Евролиги защитник Джеймс Андерсон, еще один важный элемент команды Барцокаса.

Справедливости ради, мучили травмы по ходу сезона и сегодняшних соперников россиян — во многих играх «Фенер» не мог рассчитывать на некоторых своих лидеров, например, на Джеймс Наннэлли и Бобби Диксона.

Однако в последнее время с неприятными повреждениями ключевые для клуба баскетболисты, кажется, решили прекратить — и в марте коллектив сражается с соперниками более-менее оптимальным составом.

Особо выделяется у Стамбула, достаточно богатого на громкие имена, конечно же, центровой Ян Веселы, прекрасно известный в том числе и поклонникам НБА

— именно статного чеха в 2011 году под общим шестым номером выбрал на драфте лиги «Вашингтон», после чего «большой» несколько лет ходил в подающих огромные надежды.

Однако закрепиться к сильнейшем чемпионате планеты 213-сантиметровый баскетболист так и не сумел и в 2014-м перебрался в Турцию в надежде реанимировать карьеру.

И вот тут у него по-настоящему пошло — мастеровитый тренерский штаб «Фенербахче» принял гениальное решение реже использовать Яна в качестве «четверки», и в новой для себя роли чех стал смотреться действительно гармонично и пугающе.

На данный момент стамбульцы являются одними из лучших в лиге по реализации трехочковых — цели достигают аж 42,5 процента бросков представителей азиатской части Стамбула.

Добавим, что в первом очном матче сегодняшних соперников в Евролиге-2017/18 победа досталась именно подопечным Обрадовича — дома «Фенер» хоть и с трудом, но все же выиграл со счетом 71:67.

Встреча «Химки» — «Фенербахче» начнется в 18:45 по московскому времени.

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