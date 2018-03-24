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Армейская принципиальность: ЦСКА помешал «Химкам» в Европе

ЦСКА обыграл «Химки» в матче баскетбольной Евролиги

Эпизод матча «Химки» — ЦСКА Официальный сайт «Химок»
Эпизод матча «Химки» — ЦСКА
Московский ЦСКА обыграл в гостях подмосковные «Химки» в рамках регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. «Газета.Ru» рассказывает об очном матче российских грандов в еврокубке.

Очередная серия «Дерби Лениградки», намеченная на конец марта, за несколько дней до своего старта приобрела любопытный подтекст — ЦСКА, достаточно уверенно обыграв на своем паркете греческий «Олимпиакос», обеспечил себе финиш на первой строчке в регулярке Евролиги вне зависимости от результатов последних трех туров.

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Получил приятные гарантии в главном клубном турнире Старого Света — едва ли не синхронно с армейцами — и коллектив Георгиоса Барцокаса: гостевая виктория над турецким «Эфесом» «забетонировала» за химчанами место в топ-8 чемпионата.

При этом расслабляться желто-синие не имели никакого права — команда хоть и застолбила за собой путевку в плей-офф, однако борьба за посев в оном для Подмосковья только начиналась, благо, что от преимущества домашней площадки Алексея Шведа и компанию отделяли лишь дополнительные показатели.

И здесь бы армейцам — как уже было выяснено, оставшимся без турнирных задач на ближайшее будущее — хоть немного помочь своим соседям, столь сильно нуждающимся в очках, ан нет: на «Арену-Мытищи» красно-синие прибыли не просто в полной собранности, но как на важнейший бой сезона, явно не забыв о пресловутой принципиальности противостояния.

Для «Химок» ситуация осложнялась еще и тем, что участия в матче не могли принять из-за травм сразу два важнейших игрока — Тайлер Ханикатт и Джеймс Андерсон.

Попадание в лазарет первого и вовсе стало для Барцокаса настоящей трагедией. Имея не самую массивную по своей численности обойму, потерять одного из лучших шестых Европы, способного сыграть на любой из пяти позиций — «удовольствие», мягко говоря, не из приятных.

В результате всех этих проблем с составом в старте хозяев на дерби неожиданно появился Егор Вяльцев, буквально «выгрызший» для своей команды важнейшую победу в Турции.

Причем первая комбинация в поединке была разыграна под него же — именно защитник своей «трехой» открыл счет в битве недавних финалистов Единой лиги ВТБ.

Стоит отметить, что дебютные минуты вообще получились для желто-синих крайне мажорными — подмосковный коллектив хоть и не отрывался от соперников в счете, однако вел игру, частенько радуя зрителей красивыми моментами.

Чего только стоит классическая для Шведа «изоляция» с идеальным завершением из-за дуги или сочнейший данк Малькольма Томаса после разрезающей передачи в «краску» от все того же Алексея.

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Было, впрочем, чем похвастаться и у ЦСКА — самое громкое приобретение чемпионов в межсезонье Серхио Родригес на старте поединка напомнил всем о своих чудесных ассистентских талантах, выдав зрелищный «слепой» пас на Андрея Воронцевича.

Так бы и идти дальше встрече антагонистов — при равном счете и с обилием «вкусных» моментов, однако уже где-то в середине стартовой четверти гости начали стремительно увеличивать разницу.

И в итоге уже к завершению первой десятиминутки столь многообещающе начинавшегося матча на табло горели крайне губительные для интриги 17:29.

Особо больно по самолюбию химчан под самый занавес отрезка пробил Лео Вестерманн — прослывший с чьей-то легкий руки «бастом» француз получил мяч после обидной потери Шведа, после чего с «каменным» лицом дошел в одиночку до дуги оппонентов и невозмутимо бросил через руки Вяльцева, доведя перевес до совсем уж убедительного.

Лишь продолжился спурт гостей во второй четверти — вчистую выигрывая подбор (33-21 к финальной сирене), армейцы оккупировали хозяйскую «краску», показывая мастерский процент реализации бросков из пределов дуги (60), на что химчане чем-то действительно вразумительным ответить не смогли.

Совсем уж грустно для подопечных Барцокаса стало, когда из-за фолов на скамейку пришлось усадить двух главных «бигменов» команды — сверхатлетичного Томаса Робинсона и и его «теску» Малькольма, в какой-то момент все же начавшего доставлять визави ощутимые трудности.

По-настоящему хорош в этот вечер в составе желто-синих был только Швед: лидер сборной России сумел забить шесть из десяти двухочковых, набрать 20 баллов, а также отдать аж восемь результативных передач, грамотно воспользовавшись сдваиваниями москвичей.

Возможно, лишь самоотверженная игра Алексея и не позволила химчанам окончательно признать поражение до его официального объявления — и в третьей десятиминутке это даже стало приносить свои плоды.

Собрав все волю в кулак, подмосковные баскетболисты по каким-то иррациональным причинам стали уверенно догонять гегемонов, заставив тех ошибаться в глупых ситуациях — особо рывку противников помог Нандо де Коло, на время напрочь лишившийся должной концентрации.

Счастье казалось столь близким — от былых почти 20 очков дефицита не осталось и следа, армейцы оказались лишь в паре шагов (точнее, в скромных семи баллах) от ринувшихся в погоню химчан, однако у хозяев попросту не хватило сил.

Димитрис Итудис, счастливый обладатель, пожалуй, наиболее качественной в своей взаимозаменяемости и полезности обоймы во всей Европе, в нужный момент банально задавил оппонентов свежестью состава, которого у «Химок» не было и близко.

Справедливости ради, в пустую формальность даже при таких вводных четвертая четверть не превратилась — борьба до последнего шла в каждом из эпизодов на всех уголках паркета, однако плюс-минус все реальное положение дел осознавали.

Для действующих вице-чемпионов внутреннего первенства сам факт поражения от ныне сильнейшей команды континента не стал какой-то трагедией: победи химчане в двух оставшихся матчах (они, правда, сложные — «Фенербахче» и «Барселона» в Каталонии), и серия плей-офф, скорее всего, начнется именно в Подмосковье.

Куда более настораживает другое — по итогам отчетной встречи сложно избавиться от ощущения, что и без того мощный ЦСКА почти идеально изучил своих принципиальных противников, и теперь тем, если не последует никаких кардинальных изменений в плане подготовки к соседям, в играх с чемпионом будет еще более минорно.

Следующий раунд противостояния, к слову, может случиться совсем скоро — в случае неудачного финиша «Химок» в Евролиге российские клубы встретятся уже в четвертьфинале. И такого развития событий, вероятно, не хочется никому.

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