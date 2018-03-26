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«Феерии в матче с Францией ждать не приходится»

Булавин: футболисты могут посвятить матч с Францией погибшим в Кемерово

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Защитник сборной России Дмитрий Комбаров РИА Новости
Защитник сборной России Дмитрий Комбаров
Сборной России предстоит товарищеский матч с командой Франции. Экс-защитник санкт-петербургского «Зенита» и олимпийской сборной СССР Вячеслав Булавин и глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович в интервью «Газете.Ru» поделились ожиданиями от матча, рассказали, как преодолеть проблемы команды в обороне, и оценили Федора Смолова в роли капитана. Также Булавин выразил мысль, что трагедия в Кемерово может объединить футболистов и зарядить их эмоциями перед матчем.

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной СССР Вячеслав Булавин в интервью «Газете.Ru» рассказал, в каком стиле национальная команда России должна играть против Франции, почему главный тренер Станислав Черчесов хочет поставить на ворота Андрея Лунева, а не Игоря Акинфеева, и как Федор Смолов справится с ролью капитана.

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— Завтра, 27 марта, России предстоит товарищеский матч с Францией. Какие уроки наша команда должна была извлечь после разгромного поражения от Бразилии (0:3), чтобы успешно сыграть с французами?

— Перед сборной России встают проблемы в связи с травмами игроков, так что о полноценной игре с французами и положительном результате говорить пока трудно.

Это тренировочный матч, и Черчесов будет рассматривать футболистов на те позиции, которые сейчас у нас вызывают сомнения. Естественно, это линия обороны — все-таки из-за повреждений выбыли важные игроки защиты. Встреча с Бразилией показала наши слабости в оборонительных действиях. Думаю, команда разобрала этот матч, и, наверное, в матче с Францией мы увидим какие-то новые варианты игры.

— Игры в обороне?

— Да, прежде всего, нужно наладить действия в этой линии. Как показал первый тайм встречи с бразильцами (который завершился 0:0. — «Газета.Ru»), когда защита надежна, то и результат нормальный. Сборная России играла в обороне строго и рассчитывала на контратаки.

Как только команда раскрылась и побежала вперед, болельщикам, наверное, стало поинтереснее — все-таки игра стала смелее, появились открытые зоны. Но, естественно, здесь индивидуальное и тактическое мастерство бразильцев проявило себя очень здорово:

из-за активных атак наши не успевали возвращаться в оборону — так и получился разгромный счет. Думаю, Черчесов все это учтет в матче с командой Франции.

Трехцветные любят играть в атаке и будут раскрываться. Однако нам в первую очередь нужно наладить командную оборону — именно командную, потому что говорить о конкретных защитниках сейчас очень сложно.

— А что делать с нападением?

— Попробовать выходить в контратаки. Как я уже говорил, французы сами увлекаются атакой, так что нам нужно ловить их на контрвыпадах. Думаю, Черчесов будет исходить из этого.

— Также Черчесов объявил, что вратарем в этом матче будет Лунев, а не Акинфеев. Как вы относитесь к такой перестановке?

— Это совершенно правильно! Мы знаем Акинфеева — это совершенно надежный вратарь, будем говорить, номер один. Но футбол ведь такая игра — в любой момент игрок может получить травму, поэтому нужно дать время Луневу.

Тем более что он будет играть на родном стадионе санкт-петербургского «Зенита», за который выступает на клубном уровне. Сыграть против такой мощной команды, как Франция, — это огромный опыт, что пригодится в будущем.

— В отсутствие Акинфеева капитаном будет нападающий Смолов. Как вы думаете, готов ли он к этой роли?

— Роль капитана какая? Самому быть в игре и вести остальных за собой. Вся установка уже будет дана тренером, и каждый футболист будет знать, что ему положено делать.

Прежде всего, капитан должен выполнить свои обязанности по позиции (в данном случае — нападающего), а также держать коллектив на поле в хорошем игровом ритме. Если Смолов будет в игре, тогда и команда будет в игре.

— Какой прогноз можно сделать на встречу России с Францией?

— Я думаю, что сборная сделала выводы из поражения от Бразилии, и теперь мы увидим улучшение игры в оборонительном плане. Также многое будет зависеть от состава в средней линии. Жалко, что молодые ребята, например, Далер Кузяев и Роман Зобнин, недавно травмировались. Им нужен опыт игры с такими командами.

Насчет результата пока трудно рассуждать. Я даже не могу предположить, кого Черчесов поставит в центр поля. Большое количество травм навалилось очень не вовремя. В преддверии матча с Францией можно сказать, что выбыла половина сборной, — это очень большая проблема.

— 25 марта в Кемерово произошла трагедия: в пожаре в торговом центре погибло больше 60 человек. Черчесов выразил соболезнования родственникам погибших на пресс-конференции, а тренировка сборной началась с минуты молчания. Может ли эта трагедия всколыхнуть наших футболистов и объединить их?

— Эта трагедия — большое горе для страны и для тех, чьи дети и взрослые погибли в пожаре.

Конечно, сплоченность национальной команды и всего нашего народа вокруг этой трагедии вызовет у футболистов какие-то эмоции. Не будем говорить о результате, но они могут посвятить этот матч погибшим. В голове у игроков это будет.

Бывший нападающий сборной СССР по футболу Михаил Гершкович в беседе с «Газетой.Ru» назвал основные проблемы сборной России, а также оценил потерю нескольких футболистов из-за травм.

— Какие проблемы сборной России нужно решить для того, чтобы дать отпор французам?

— Бразилия и Франция — гранды мирового футбола. Все-таки главное для нашей команды — удачно сыграть на чемпионате мира. А товарищеские матчи — это лабораторные работы.

Конечно, на фоне бразильцев мы выглядели не очень убедительно. Особенно подвела организация обороны, которая не была на высоком уровне. Еще и Акинфеев несколько раз нас спасал. Сейчас линия обороны — наша самая большая проблема.

К сожалению, у нас на данный момент нет защитников уровня молодых Березуцких, а те, кто есть, травмировались. Тяжело без Георгия Джикии и Марио Фернандеса. Сейчас важно сделать анализ и выводы, чтобы исправить ситуацию.

— Если проиграем сейчас Франции так же, как Бразилии, можно будет сказать, что подготовка к чемпионату мира фактически провалена?

— Чего-то феерического ждать в матче с Францией не приходится. Но ведь осенью с Испанией сыграли прилично. Хочется надеяться, что уроки извлекутся.

Но ждать успеха с Францией тяжело, тем более, что после поражения от Колумбии (2:3) у нашего соперника мотивация будет серьезная. И уровень футболистов сборной России, честно говоря, не очень высок.

Говорить об итоге подготовки нельзя, пока мы не увидим сборную на чемпионате. Важно, как они будут играть в группе. Сказать, что она проходная, не могу. Она нам по силам, но непростая. Ведь и Уругвай, и Египет наверняка тоже обрадовались, узнав состав квартета. Но я надеюсь, что подготовится команда к чемпионату мира во всеоружии.

— То, что против Франции сыграет Лунев, а не Акинфеев, не ставит под сомнение место Игоря в основе сборной?

— Нет, Игорь основной вратарь сборной. Он номер один, и это не обсуждается.

Но Луневу надо давать опыт. Он хороший вратарь и отлично проявляет себя в «Зените», но ему требуется международный опыт.

Игровая практика все равно нужна. И не надо забывать, что запасной вратарь тоже должен быть готов к турниру. Как раз в товарищеских играх практика и дается.

— Сборную настигла эпидемия травм. Недавно стало известно о повреждениях полузащитников Далера Кузяева, Романа Зобнина и защитника Руслана Камболова. На ваш взгляд, насколько эти потери ударят по игре сборной России?

— Сегодня любой игрок — для нас потеря. Хоть Зобнин и не так давно оправился от предыдущей травмы, но он уже приносит пользу команде.

Что касается Камболова, то он ни разу не выходил еще на поле, а только попадал в заявку. Так что про него сложно что-либо сказать.

Еще очень обидно, что многие футболисты получают травмы не в результате единоборств, а на ровном месте — из-за неудачных падений. Ведь повреждения крестообразных связок возникают в основном по этой причине.

— Что вы думаете о Смолове в роли капитана?

— Смолов — один из наиболее опытных игроков из тех, кто будет присутствовать на поле. Я думаю, он справится со своей задачей.

Он характерный парень, харизматичный и пользуется уважением в команде. Тем более, что такой опыт у него уже был.

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