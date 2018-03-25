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Эпидемия травм: России не везет перед Францией

Полузащитник «Зенита» Кузяев травмировался на тренировке сборной

Футболист сборной России Денис Глушаков РИА Новости
Футболист сборной России Денис Глушаков
Сборная России на базе в Новогорске провела тренировку в рамках подготовки к товарищескому матчу с командой Франции, который состоится во вторник, 27 марта, в Санкт-Петербурге. Во время занятий травму получил полузащитник Далер Кузяев и не смог продолжить тренировку.

Сборная России по футболу после разгромного поражения от Бразилии в Москве приступила к подготовке к следующему товарищескому матчу с командой Франции. Встреча состоится на арене «Санкт-Петербург», и подопечные Станислава Черчесова уже провели тренировку на базе в подмосковном Новогорске.

К сожалению, череда травм продолжает преследовать российских игроков.

Во время тренировки полузащитник сборной и петербургского «Зенита» Далер Кузяев упал, и ему потребовалась помощь врачей. Однако после манипуляций медиков занятия футболист продолжить не смог.

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Также стало известно, что еще один игрок средней линии Роман Зобнин из московского «Спартака» и вовсе пропустит встречу с французами.

«У Романа Зобнина небольшое повреждение, он не примет участие в тренировке.

Сегодня ему предстоит обследование, после которого будет уточнена тактика дальнейшего лечения», — говорится в официальном твиттере сборной России.

Выбыл из строя и защитник казанского «Рубина» Руслан Камболов, который уже покинул расположение команды. Однако серьезных опасений насчет здоровья футболиста нет, так как травма у Руслана незначительная.

«Футболист национальной сборной России Руслан Камболов, имеющий незначительное мышечное повреждение, покинул расположение сборной и продолжит лечение в клубе. Желаем Руслану скорейшего возвращения в строй!» — передает официальный твиттер сборной.

Еще за три дня до встречи с бразильцами, 20 марта, Камболов почувствовал дискомфорт и не смог продолжить тренировку, однако покидать команду не стал.

В матче с Бразилией защитник участия не принял, а на следующий день выяснилось, что выйти на поле в игре с Францией у Камболова все-таки не получится.

Несмотря на ряд потерь, подготовка к матчу с французами идет полным ходом, а сами российские футболисты оптимистично смотрят на предстоящий матч с французами. Алексей Миранчук поделился с журналистами впечатлениями от игры с бразильцами, а также рассказал, что стоит ждать от Франции.

«Безусловно, матч был хорошим для нас в плане опыта. Сделали разбор, может быть, не детальный, но в целом собрались, выяснили, в чем причины тех или иных голов. Постараемся избежать в дальнейшем этих ошибок. Я бы не сказал, что это космический уровень. Безусловно, это топ-уровень, но можно и нужно играть с такими командами. Чем больше мы играем с такими соперниками, у нас все больше откладывается в голове, как лучше подстроиться под их уровень. Понятно, что тяжело, но по-другому никак.

Думаю, французы — такие же, как и бразильцы, такие же мощные, атлетичные, умеют играть один в один. Смысл будет примерно тот же самый в игре.

Любой игрок из атаки французов мне нравится— Усман Дембеле, Антуан Гризманн», — заявил Миранчук.

Полузащитник национальной команды и грозненского «Терека» Антон Швец поделился опытом от тренировок в сборной.

«Мы общались с Черчесовым по поводу того, могу ли я сыграть в центре защиты. Такое может быть, но сейчас меня наигрывают на моей позиции — опорного полузащитника. Я расту на тренировках у Черчесова.

Всегда с радостью приезжаю в сборную. Конечно, мне хочется играть, но, думаю, у тренера есть планы на меня.

Взаимопонимание между игроками сборной России растет. С каждым разом футболисты лучше понимают, чего хочет главный тренер. Становится больше наигранности. Каждый сбор идет на пользу», — отметил футболист.

Не все так гладко и у французской команды. Под вопросом оказалось участие защитника каталонской «Барселоны» Луки Диня, у которого обнаружились мышечные проблемы.

«Лука Динь испытывает мышечный дискомфорт, но все не так плохо. Сегодня мы будем контролировать его состояние»,

— приводит слова главного тренера Дидье Дешама L'Eqipe.

Отмечается, что Динь получил травму в конце товарищеской встречи против Колумбии. В той игре французы упустили преимущество в два мяча и уступили южноамериканской сборной со счетом 2:3 на домашней арене «Стад де Франс».

Напомним, что 23 марта в «Лужниках» россияне потерпели поражение от Бразилии со счетом 0:3. За пятикратных чемпионов мира голами отметились Жоао Миранда, Филиппе Коутиньо и Паулиньо.

Контрольная встреча с Францией состоится во вторник, 27 марта, в Санкт-Петербурге в 18.50 мск.

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