«Спартак» стал черно-белым: спортсмены скорбят вместе с Кемерово

25 марта 2018 года в Кемерово произошла трагедия — в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», по последним данным, погибли 64 человека и еще более 50 пострадали. Продолжаются поиски еще 16 пропавших без вести посетителей центра. Они могут находиться в кинозалах, которые обвалились с четвертого этажа на третий, как сообщил заместитель главы МЧС Владлен Аксенов.

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Представители спортивного сообщества страны не остались в стороне от трагического происшествия и выразили свои соболезнования родным и близким погибших кемеровчан.

Сборная России по футболу, которой предстоит завтра, 27 марта, встретиться в товарищеском матче с командой Франции, начала последнюю открытую тренировку в преддверии игры с минуты молчания.

Сама контрольная встреча с французами тоже, без сомнения, будет предварена минутой молчания в память о погибших в страшном пожаре.

Один из ключевых игроков сборной России Денис Глушаков поделился горечью от трагедии в своем инстаграме:

«Десятки погибших, много детей. Скорбим с Кемерово и соболезнуем родным и близким».

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) присоединилась к национальной команде и объявила на своем официальном сайте, что все матчи следующего, 24-го тура чемпионата, которые стартуют после перерыва на игры сборных, начнутся с печальной церемонии.

«Российская премьер-лига выражает самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. В это трудное время мы с вами. Крепитесь.

Все матчи 24-го тура начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии», — говорится в обращении лиги.

Свои соболезнования родным и близким безвременно ушедших высказали многие клубы российского чемпионата. Так, московский «Спартак» сделал черно-белым свой логотип в официальном твиттере команды и разместил в нем следующую запись: «Футбольный клуб «Спартак-Москва» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы разделяем вашу боль...»

В воскресенье в городе Кемерово произошла страшная трагедия. При пожаре в торговом центре погибли десятки людей, многие из которых - дети.



Футбольный клуб "Спартак-Москва" выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших.



Мы разделяем вашу боль... pic.twitter.com/qn37A1asfR — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 26 марта 2018 г.

»Футбольный клуб «Зенит» выражает соболезнования родным и близким жертв трагедии в городе Кемерово», — гласит обращение в твиттере сине-бело-голубых.

Футбольный клуб "Зенит" выражает соболезнования родным и близким жертв трагедии в городе Кемерово. pic.twitter.com/wgAizsXLc0 — ФК "Зенит" (@zenit_spb) 26 марта 2018 г.

«Мы потрясены случившимся. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написали в твиттере московского «Локомотива».

При пожаре в торговом центре в Кемерове погибли десятки людей.

Мы потрясены случившимся.

ФК "Локомотив" выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших.https://t.co/7auy4df5AA — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 26 марта 2018 г.

Не остались в стороне и представители хоккея.

В официальном аккаунте сборной России была размещена пугающая черно-белая фотография горящего торгового центра с датой трагедии, выделенной алым цветом, и подписью «Скорбим…»

Публикация от Хоккей России (@russiahockey) 26 Мар 2018 в 1:24 PDT

Очень эмоционально отреагировал на трагический инцидент двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

«Шок!!! Эту трагедию в Кемерово уже называют самой страшной за последние 100 лет. В пожаре, который вспыхнул в торговом центре, задохнулось 65 человек, среди которых огромное количество детей, и число жертв растет с каждым часом!

Как доверенное лицо президента Российской Федерации прошу принять срочные меры и провести проверки в торговых центрах по всем регионам России, а также призвать к ответственности всех чиновников Кемеровской области, включая губернатора, который даже не приехал на место трагедии, где гибли десятки его горожан, а дети задыхались в закрытом кинотеатре! Сердце разрывается от осознания случившегося.

Как отец двух сыновей, я, как никто другой, осознаю, какое горе сейчас испытывают семьи пострадавших и приношу свои глубочайшие соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших…

Держитесь, Кемерово, мы с Вами!» — написал спортсмен в своем инстаграме.

Лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин, как и Плющенко, оказался до глубины души поражен случившимся:

«Сегодня утром я узнал о страшной трагедии, которая произошла в Кемерово. В такие минуты все остальное отходит на второй план.

Страшно, когда гибнут люди. Еще страшнее, когда это происходит с детьми. Такой ужас просто не укладывается в голове.

Сейчас все мои мысли и мысли нашей семьи вместе с семьями и близкими погибших при пожаре. Примите наши искренние и глубокие соболезнования. Дай вам Бог сил!»

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