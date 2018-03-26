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«Спартак» стал черно-белым: спортсмены скорбят вместе с Кемерово

В Кемеровской области объявили трехдневный траур после пожара в ТЦ

Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков РИА Новости
Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков
Число погибших в страшном пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» увеличилось до 64 человек. Спасатели ведут поиски еще 16 человек. В Кемеровской области объявили трехдневный траур в память о безвременно ушедших. Спортивные деятели России выразили соболезнования родным и близким погибших. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко призвал к ответственности чиновников Кемерово, а московский «Спартак» перекрасил свой логотип в черно-белый цвет.

25 марта 2018 года в Кемерово произошла трагедия — в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», по последним данным, погибли 64 человека и еще более 50 пострадали. Продолжаются поиски еще 16 пропавших без вести посетителей центра. Они могут находиться в кинозалах, которые обвалились с четвертого этажа на третий, как сообщил заместитель главы МЧС Владлен Аксенов.

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Представители спортивного сообщества страны не остались в стороне от трагического происшествия и выразили свои соболезнования родным и близким погибших кемеровчан.

Сборная России по футболу, которой предстоит завтра, 27 марта, встретиться в товарищеском матче с командой Франции, начала последнюю открытую тренировку в преддверии игры с минуты молчания.

Сама контрольная встреча с французами тоже, без сомнения, будет предварена минутой молчания в память о погибших в страшном пожаре.

Один из ключевых игроков сборной России Денис Глушаков поделился горечью от трагедии в своем инстаграме:

«Десятки погибших, много детей. Скорбим с Кемерово и соболезнуем родным и близким».

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) присоединилась к национальной команде и объявила на своем официальном сайте, что все матчи следующего, 24-го тура чемпионата, которые стартуют после перерыва на игры сборных, начнутся с печальной церемонии.

«Российская премьер-лига выражает самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. В это трудное время мы с вами. Крепитесь.

Все матчи 24-го тура начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии», — говорится в обращении лиги.

Свои соболезнования родным и близким безвременно ушедших высказали многие клубы российского чемпионата. Так, московский «Спартак» сделал черно-белым свой логотип в официальном твиттере команды и разместил в нем следующую запись: «Футбольный клуб «Спартак-Москва» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы разделяем вашу боль...»

»Футбольный клуб «Зенит» выражает соболезнования родным и близким жертв трагедии в городе Кемерово», — гласит обращение в твиттере сине-бело-голубых.

«Мы потрясены случившимся. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написали в твиттере московского «Локомотива».

Не остались в стороне и представители хоккея.

В официальном аккаунте сборной России была размещена пугающая черно-белая фотография горящего торгового центра с датой трагедии, выделенной алым цветом, и подписью «Скорбим…»

Очень эмоционально отреагировал на трагический инцидент двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

«Шок!!! Эту трагедию в Кемерово уже называют самой страшной за последние 100 лет. В пожаре, который вспыхнул в торговом центре, задохнулось 65 человек, среди которых огромное количество детей, и число жертв растет с каждым часом!

Как доверенное лицо президента Российской Федерации прошу принять срочные меры и провести проверки в торговых центрах по всем регионам России, а также призвать к ответственности всех чиновников Кемеровской области, включая губернатора, который даже не приехал на место трагедии, где гибли десятки его горожан, а дети задыхались в закрытом кинотеатре! Сердце разрывается от осознания случившегося.

Как отец двух сыновей, я, как никто другой, осознаю, какое горе сейчас испытывают семьи пострадавших и приношу свои глубочайшие соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших…

Держитесь, Кемерово, мы с Вами!» — написал спортсмен в своем инстаграме.

Шок !!!Эту трагедию в Кемерово уже называют самой страшной за последние 100 лет,в пожаре,который вспыхнул в торговом центре задохнулось 65 человек,среди которых огромное количество детей,число жертв растет с каждым часом!Как Доверенное лицо Президента Российской Федерации,прошу принять срочные меры и провести проверки в торговых центрах по всем регионам России,а также прошу призвать к отвественности всех чиновников Кемеровской области,включая Губернатора Кемеровской Области,который даже не приехал на место трагедии,где гибли десятки его горожан, а дети задыхались в закрытом кинотеатре!Сердце разрывается в осознании случившегося,как отец двух сыновей,я как никто другой осознаю какое горе сейчас испытывают семьи пострадавших и приношу свои глубочайшие соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших..Держитесь,Кемерово,мы с Вами! Shock!!! This tragedy in Kemerovo was called the worst in the last 100 years already, in a fire that broke out in a shopping center, suffocated 65 people, including many children, the number of victims is growing by every hour! As Trustee of the Russian President's, I'm asking to take urgent measures and to test shopping centers in all regions of Russia, as well as requesting to call for liability all officials of the Kemerovo region, including the Governor of the Kemerovo region, which did not even arrive at the scene of the tragedy, which killed dozens of his townspeople, and children were choking in a closed cinema! Heart breaks in the awareness of what happened, as the father of two sons, I, like anyone else, realize the sorrow which are now experiencing the victims' families and offer my deepest condolences to all the relatives and friends of the victims. Hold on, Kemerovo, we are with you!

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

Лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин, как и Плющенко, оказался до глубины души поражен случившимся:

«Сегодня утром я узнал о страшной трагедии, которая произошла в Кемерово. В такие минуты все остальное отходит на второй план.

Страшно, когда гибнут люди. Еще страшнее, когда это происходит с детьми. Такой ужас просто не укладывается в голове.

Сейчас все мои мысли и мысли нашей семьи вместе с семьями и близкими погибших при пожаре. Примите наши искренние и глубокие соболезнования. Дай вам Бог сил!»

Сегодня утром я узнал о страшной трагедии, которая произошла в Кемерово. В такие минуты всё остальное отходит на второй план. Страшно, когда гибнут люди. Еще страшнее, когда это происходит с детьми. Такой ужас просто не укладывается в голове. Сейчас все мои мысли и мысли нашей семьи вместе с семьями и близкими погибших при пожаре. Примите наши искренние и глубокие соболезнования. Дай вам Бог сил!

Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin)

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