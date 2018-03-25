«После проката Загитовой заплакали»

Обладатель олимпийского золота Солт-Лейк-Сити — 2002 и четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин в интервью «Газете.Ru» рассказал о своих эмоциях после провала Алины Загитовой на чемпионате мира — 2018, о том, как на на девушку влияют постоянные сравнения с Евгенией Медведевой, а также объяснил, почему уже нельзя кататься так, как Михаил Коляда.

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— Какие у вас впечатления от чемпионата мира по фигурному катанию? Многие лидеры пропустили его…

— Какая разница — есть лидеры, нет лидеров. Это их решение — ехать или нет на этот турнир. Чемпионат мира все равно останется чемпионатом мира,

и поэтому неважно, при каком составе участников спортсмен завоевал звание чемпиона или, наоборот, не попал в призеры.

— Этот турнир показался вам неожиданным, судя по некоторым результатам?

— Нет.

— Даже выступление Алины Загитовой, которая, к сожалению, не попала даже в призеры, вас не удивило?

— Ну, как не удивило… Просто в спорте нет ничего удивительного или, наоборот, очевидного.

Здесь могу сказать одно: когда вся страна думает, что наши футболисты победят, а они не побеждают, и все говорят «Ну ничего, в следующий раз они выиграют» — вот это удивительно. А все, что касается остального спорта, то там люди как проигрывают, так и выигрывают.

Насчет неудачи Алины — ее, конечно, по-человечески очень жаль. Честно говорю, мы с моей женой Татьяной Тотьмяниной улетали в Пермь на шоу, опаздывали на самолет, но все равно посмотрели на парковке выступление Загитовой.

И я клянусь: мы оба заплакали. Не знаю, почему, но это было настолько волнительно, мы так переживали, понимая, что свалилось на хрупкие плечи 15-летней девочки и что с ней сейчас происходит.

Алину постоянно сравнивают с Евгенией Медведевой. Некоторые считали, что Женя должна была победить на Олимпиаде, и это очень сильно муссировалось в прессе. На мой взгляд, по катанию Загитова заслуженно победила на Олимпийских играх, но на чемпионате мира ей просто не хватило сил. При этом мотивации было достаточно — она действительно хотела выиграть, я общаюсь с ней и знаю это.

Но это спорт — без падений не бывает потом взлетов. Мы надеемся, что Алина просто преодолеет это, тем более что на главном турнире в жизни — Олимпиаде — она победила. А чемпионатов мира, учитывая ее возраст, у Загитовой еще будет куча. Теперь ей нужно стараться поддерживать ту форму, в которой она была весь сезон.

Не стоит забывать, что Алине всего лишь 15 лет, а она уже добилась очень многого и выиграла все, кроме мирового первенства. Так что ее катание в Милане не то чтобы удивило. Я сам участвовал в постолимпийском чемпионате мира в 2002 году, знаю, как это тяжело…

— Но вы тогда стали чемпионом...

— Да, как и в этом году немецкая спортивная пара Алена Савченко / Бруно Массо выиграла чемпионат мира после победы на Олимпиаде в Пхенчхане. Но в отличие от Загитовой этот дуэт и я выступали уже фактически под конец своей спортивной карьеры и имели колоссальный опыт. А для Алины это ее первый в жизни чемпионат мира, на который она, что интересно, приехала уже в статусе олимпийской чемпионки.

К тому же — кто-то может порой выступать, грубо говоря, без тренировок, а Загитова, видимо, нет. Все эти многочисленные встречи и тяжелая болезнь после Олимпийских игр… Видимо, ее система подготовки не может включать такие большие пропуски.

Я принимал решение о том, что поеду на чемпионат мира — 2002 просто по той причине, что хотел этого, а не из-за какой-то потрясающей физической формы. Ведь я находился тогда в абсолютно разобранном состоянии и возвращал все по крупинкам, начиная с самой первой тренировки в японском Нагано, где проходил тот чемпионат мира. Это действительно правда, просто я никогда этого не раньше говорил.

— Михаил Коляда и Дмитрий Алиев на этом чемпионате мира тоже выступали после поездки на Олимпиаду. В итоге Михаил стал третьим, а Дмитрий — седьмым. Можно ли считать такие достижения успехом для россиян?

— Я считаю успехом, когда человек выигрывает. Когда он находится в тройке — это чуть менее успешное выступление. Но у нас не было медалей в мужском одиночном катании на чемпионатах мира уже семь лет, так что по результату Коляда молодец, конечно.

Если же говорить о катании Михаила, то мы так соревновались еще в начале 2000-х. Может, Татьяна Анатольевна Тарасова грубовато выразилась, сказав, что это «девичье выступление» в короткой программе, но с таким катанием, если соперники выступят чисто, понятно, что не то что о тройке лучших, но и о шестерке речь не идет.

Я по протоколу видел, как выступал Коляда, и так кататься нельзя. Но в любом случае это чемпионат мира, и Михаил — бронзовый призер. Неважно, кто из лидеров не приехал, — это их проблемы и их право. В том составе, который был, Коляда занял третье место. За бронзу ему огромное спасибо. Вообще мужикам спасибо за весь сезон и, в частности, за три квоты на сезон следующий.

— Спортивная пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов тоже приехали сразу после Олимпиады и завоевали серебро, уступив только олимпийским чемпионам Савченко / Массо…

— Серебро Тарасовой и Морозова не может не радовать, потому что в произвольной программе на Олимпиаде у них получилось совсем неудачное выступление. Самое главное для любого спортсмена после какого-то падения — а не бывает таких людей, у которых всегда все получается — преодолеть давление и страх,

которые возникают из-за слабого выступления: особенно, если оно случилось на Олимпиаде. Ребята выступили не блестяще (любые срывы — это уже не блестящее катание), но в данной ситуации они поднялись настолько высоко, насколько могли. При том уровне катания, который показывают Савченко / Массо, подняться еще выше было нереально, а вот оказаться ниже — да. Но ребята заняли свое место — тут и без упреков в их адрес, и без особых хвалебных отзывов.

— А что вы думаете по поводу танцев на льду? Без опытной пары Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев два наших дуэта Александра Степанова / Иван Букин и Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро не смогли принести России медалей, заняв седьмое и восьмое места соответственно.

— Для меня танцы — это чистейшая политика. Если в одиночном катании и у спортивных пар есть какие-то элементы, которые ты срываешь или не срываешь, то танцы на льду — это немного другой вид спорта, который вроде бы относится к фигурному катанию, но стоит особняком. Для меня это красиво катающиеся пары с красивыми костюмами и красивым мейк-апом.

И я не эксперт в танцах на льду, но мне кажется, что судьи очень жестко поступили со Степановой и Букиным. Седьмой результат — абсолютно не то место, на которое они катаются. Их действительно поставили ниже, чем они того заслуживают.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию, наставник чемпионов мира Марии Петровой и Алексея Тихонова Людмила Великова оценила выступление российских спортсменов на чемпионате мира в Милане и назвала возможные причины неудачного проката олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

— Кто вам больше всех понравился на прошедшем чемпионате мира?

— Я бы здесь выделила украинку Савченко, выступающую за Германию в паре с Массо. Она достойна большого уважения. Я знаю ее с детства — с десяти лет.

Хорошо представляю, как она шла к золоту чемпионата мира — 2018. Я считаю, что все спортсмены должны ориентироваться на ее отношение к фигурному катанию. Из наших мне очень понравилась пара Степанова / Букин, а также Михаил Коляда.

— Насколько неожиданным для вас получился турнир, в котором было много интересных результатов?

— Для меня турнир абсолютно нормальный. Я не считаю, что он неожиданный, так как много спортсменов, выступавших на Олимпийских играх, здесь не приняли участия.

— Сейчас очень много обсуждают неудачное выступление Загитовой. Что, на ваш взгляд, послужило причиной такого количества ошибок?

— Ребенку 15 лет, а она переносит такие моральные нагрузки. Это повышенное внимание со стороны болельщиков и корреспондентов. Вся эта мишура кому угодно голову снесет. Она отойдет потихонечку, я не сомневаюсь. Просто мы не щадим наших детей.

Ей бы по-хорошему после Олимпиады закончить сезон, а она дальше пошла выступать. Я считаю, что к фигуристам надо относиться, как к своим родным детям, и тогда не будет таких ошибок.

— Чем вызвано слабое выступление других российских участниц Марии Сотсковой и Станиславы Константиновой?

— Все очевидно. Соперницы действительно катались лучше, и это было заметно невооруженным глазом.

— Что можно сказать про чемпионку мира Кейтлин Осмонд и ее перспективы борьбы с лучшими российскими фигуристками?

— Так она уже борется с лучшими.

Каждый спортсмен имеет в карьере шанс всей жизни, и канадка его не упустила. Она уже взрослая фигуристка и дождалась своего звездного часа. Конечно, с Медведевой и Загитовой сложно конкурировать, но и они не вечны и периодически оступаются.

В этом и заслуга канадки — она поборолась и воспользовалась своим шансом, что вызывает огромное уважение.

— Прокомментируйте выступление российских фигуристов.

— Я знаю Коляду с пяти лет, поэтому не могу быть объективной и откажусь от комментария. Что касается Дмитрия Алиева, то он допустил ошибки из-за отсутствия опыта. Он должен был знать, что он делает и на что способен. Но возраст у него подходящий, и он еще сделает много хорошего, набравшись опыта.

— Какое впечатление оставили спортивные пары?

— Чисто арифметически по местам выступление наших пар достойное. Но, глядя на их работу и катание, я, увы, ничего хорошего сказать не могу.

— Есть ли у России ближайшие светлые перспективы в танцах?

— Танцы — это для меня темная лошадка. Особо глубоко мне сложно вникать в этот вид, который значительно отличается от других. Но чисто внешне мне россияне очень понравились, особенно Степанова и Загорски. А какие-то технические моменты я не могу оценить. С ними работают очень хорошие тренеры — мои знакомые, и фигуристы будут добавлять. Но предсказать, когда они прыгнут на три-четыре места выше, не берусь.

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