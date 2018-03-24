«Нужно повышать уровень мужского катания в России»

В последний день чемпионата мира по фигурному катанию в Милане были разыграны медали среди мужчин и в танцах на льду. Зрители стали свидетелями ярких выступлений и эмоциональных прокатов в исполнении спортсменов.

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Первая медаль России за семь лет

Первыми на лед вышли мужчины, где российский фигурист Михаил Коляда имел отличные шансы выиграть первую в своей карьере награду чемпионата мира.

После короткой программы Коляда занимал второе место, отставая от американца Натана Чена менее чем на два балла.

Второй российский участник Дмитрий Алиев провалился двумя днями ранее и оказался лишь на 13-й позиции.

Помимо личных результатов россияне боролись за максимальную квоту на следующее мировое первенство, которая составляет три человека. В этом отношении основная ответственность легла именно на Алиева, так как для получения квоты сумма мест фигуристов не должна превышать 13.

И Дмитрий, несмотря на усталость после Олимпиады и неудачный первый прокат, со своей задачей справился.

Он исполнил три четверных прыжка, получив за произвольную программу 170,15, что стало шестым результатом. По сумме двух выступлений Алиев поднялся на девятое место.

Дмитрий остался доволен своим выступлением на чемпионате мира, о чем рассказал после соревнований.

«Это мои первые три четверных в произвольной программе, которые мне удалось сделать. В целом я прокатом доволен, за исключением «бабочки» на акселе, которую можно было не делать, потому что силы были. Чувствовал, что подустал. Но можно было прыгнуть. В этом сезоне я получил большой опыт. Когда у меня была травма в начале сезона, то я научился преодолевать себя, работать, несмотря ни на что, добиваться новых успехов. Конечно, получился долгий сезон. Перед чемпионатом мира были Олимпийские игры, и нужно было прийти в себя после стресса, выплеска эмоций.

Но на чемпионате мира никаких особых трудностей, форс-мажора не возникло, за исключением помарок в программах»,

— приводит слова Алиева пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Увы, но качественного мужского катания в этот день любители спорта не увидели. Слишком заметны были усталость после Олимпиады и нервозность многих фигуристов из-за близости к пьедесталу почета. Отметим также, что среди участников не было ни одного чемпиона мира прошлых лет, и спортсмены понимали, что получили великолепный шанс вписать свое имя в историю.

До сих пор не вылечившийся от травмы серебряный призер Пхенчхана Сема Уно допустил три падения в своем прокате, но показал второй результат в произвольной программе и завоевал серебро чемпионата.

Не лучшим образом выступил и Коляда. Россиянин допустил два падения, а также исполнил два двойных прыжка вместо двух тройных, что серьезно отразилось на итоговой оценке.

Тем не менее из-за ошибок ближайших конкурентов Михаил смог удержаться в тройке сильнейших и впервые в карьере стал бронзовым призером чемпионата мира.

Коляда вспомнил после соревнований, что россияне уже давно не выигрывали медали мировых первенств.

«В последний раз медаль в мужском катании для России выигрывал Артур Гачинский в 2011 году.

Нам нужно повышать уровень мужского катания в России. Я думаю, что эта медаль станет для меня и других парней положительным опытом»,

— цитирует фигуриста Международный союз конькобежцев.

Михаил также объяснил, почему смог добиться успеха после неудачи на Олимпиаде.

«Мне хватило времени на подготовку к чемпионату после Олимпиады — адаптировался после Южной Кореи, выдохнул и с новыми силами начал работу.

Особый заряд энергии перед чемпионатом получил на мероприятии в Кремле, такой душевный подъем почувствовал»,

— отметил Коляда.

Общее впечатление от соревнований сгладил Чен. Американец почти повторил свой олимпийский прокат произвольной программы, исполнив шесть «квадов». Только на четверном сальхове он при приземлении коснулся льда рукой, но формально прыжок был засчитан, и сбавок за падения не было. Чен опередил Уно по сумме двух прокатов почти на 40 баллов, а Коляду и вовсе на 47.

Рекорды в танцах и средний уровень россиян

Завершили программу чемпионата мира — 2018 танцоры. В этой дисциплине шансов на медали у российских пар просто не было. После короткой программы Александра Степанова и Иван Букин были седьмыми, а Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро — восьмыми.

В произвольной программе дуэты выглядели очень хорошо, показали уверенное катание, однако выиграть хотя бы одно место никому не удалось.

В итоге танцевальные пары не смогли, в отличие от мужчин, вернуть России максимальную квоту. В отсутствие Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева российские пары пока не в состоянии конкурировать с сильнейшими фигуристами мира.

Тренер Степановой и Букина Ирина Жук рассказала о дополнительном волнении своих подопечных после недопуска на Олимпиаду.

«Психологически очень трудно готовить к чемпионату мира пару, которую еще пару месяцев назад без объяснения причин лишили права выступить на главном старте четырехлетия — Олимпийских играх.

Это наши дети, мы работаем вместе уже 11 лет. Но сегодня они катались воздушно, плели кружева на льду! Собрались и сделали все, что могли на данный момент. Сложно пробить эту стену, но мы ее пробьем - они могут бороться с топовыми спортсменами и будут это делать. Они очень нравятся людям, у них есть свое лицо, каждый сезон мы придумываем новые элементы. Наверное, надо еще подождать», — рассказала специалист ТАСС.

Золотые медалисты чемпионата были известны не за день до произвольной программы, а вообще до начала турнира. Тот уровень, на котором выступает уже третий год подряд французский дуэт Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон недостижимы ни для кого. Единственные их соперники Тесса Вирту и Скотт Моир из Канады вернулись на два года в фигурное катание только за вторым олимпийским золотом, которое они благополучно выиграли в Пхенчхане. В отсутствие канадцев в Милане у Пападакис и Сизерона попросту не было соперников.

Но пара не стала кататься спустя рукава, а смогла установить новый мировой рекорд в произвольной программе (123,47), и поставила большую жирную точку в олимпийском сезоне. Итоговая сумма французов составила 207,20 балла, что тоже стало высшим мировым достижением.

Серебряные медали достались американскому дуэту Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью, которые шли к своей первой награде чемпионатов мира добрых семь лет. Были у них и обидные четвертые места, но каждый раз чего-то им не хватало до пьедестала почета. Но в этот раз все у них получилось, и американцы поднялись сразу на вторую ступень подиума с результатом 196,64 балла.

Самой же упорной получилась борьба за бронзу между местными любимцами Анной Кппеллини и Лукой Ланотте и канадцами Кейтлин Уивер и Эндрю Поже.

После короткого танца канадцы опережали хозяев чемпионата всего на 0,85 балла.

Но, как выяснилось, этого задела как раз оказалось для североамериканцев достаточно. Каппеллини с Ланотте прокатали свою произвольную программу великолепно, но выиграли у Уивер и Поже всего 0,58 очка.

И в итоговом протоколе по сумме двух прокатов третье и четвертое место разделили всего 0,27 балла.

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