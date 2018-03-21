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Уникальная Загитова: чемпионка идет на рекорд в Милане

Российская фигуристка Загитова дебютирует на чемпионате мира

Российская фигуристка Алина Загитова взяла золото в соревновании одиночниц на Олимпиаде-2018 РИА Новости
Российская фигуристка Алина Загитова взяла золото в соревновании одиночниц на Олимпиаде-2018
Российская фигуристка Алена Загитова может впервые в истории в течение одного сезона выиграть четыре главных международных турнира, если одержит победу на чемпионате мира — 2018 в Милане. Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов дадут бой олимпийским чемпионам Алене Савченко и Бруно Массо, а Дмитрий Алиев и Михаил Коляда постараются вернуть стране максимальную квоту в мужском одиночном катании.

Бытует мнение, что чемпионат мира по фигурному катанию в олимпийский сезон представляет мало интереса, так как после Олимпиады многие сильнейшие спортсмены игнорируют мировой форум. Однако даже в отсутствие некоторых сильнейших фигуристов на лед в Милане выйдет достаточно звезд, чтобы нынешний чемпионат мира мало отличался от других.

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Загитова в статусе лидера

В женском одиночном катании примут участие почти все сильнейшие спортсменки мира на данный момент, за исключением Евгении Медведевой.

К сожалению, Медведева не смогла приехать в Милан по рекомендации врачей из-за последствий стрессового перелома стопы.

Спортсменке необходимо пройти полноценную реабилитацию.

Остальные главные действующие лица мировой фигурной сцены вступят в борьбу за золото чемпионата.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова впервые поедет на столь крупные соревнования в статусе единоличного лидера российской команды, и ее победа на турнире уже заранее практически не подвергается сомнению. Можно, конечно, напомнить, что для Загитовой статус лидера сборной — еще неизведанная территория, но Алина всеми своими выступлениями в сезоне показала, что прекрасно умеет справляться с нервами.

15-летняя фигуристка может установить в Милане уникальное достижение. Пока еще никто из фигуристок не смог в течение одного сезона выиграть все главные турниры — Олимпиаду, чемпионат мира, финал Гран-при и континентальный чемпионат.

За серебро Милана поборется целый ряд очень сильных спортсменок. Это и бронзовая медалистка Пхенчхана канадка Кейтлин Осмонд, и сильные японки Сатоко Мияхара и Вакаба Хигути. Но главной героиней и самой популярной спортсменкой на льду будет конечно же хозяйка соревнований, чемпионка мира 2012 года Каролина Костнер. И не исключено, что 31-летняя подопечная Алексея Мишина выступлением на домашнем чемпионате может завершить свою продолжительную карьеру.

В российской сборной Загитовой составят компанию Мария Сотскова и Станислава Константинова. Для Сотсковой это турнир станет своего рода камбеком после восьмого места на Олимпиаде, а Константинова постарается заявить о себе на дебютном чемпионате мира.

Карнавал четверных прыжков

Мужчины не досчитались в Милане двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю и двукратного чемпиона мира и бронзового призера Пхенчхана Хавьера Фернандеса. Но и в этом виде борьба будет очень интересной и упорной, и предсказать победителя вряд ли кто возьмется.

Основными претенедентами на золото чемпионата мира будут серебряный медалист Олимпиады японец Сема Уно и американец Натан Чен, который провалил в Корее короткую программу, но выиграл произвольную, однако смог подняться лишь на итоговое пятое место.

18-летний американец уже второй год является прыжковым феноменом мужского катания, который постоянно бьет рекорды по количеству четверных.

На Олимпиаде, потеряв все шансы в короткой программе, Чен заявил на произвольную шесть четверных прыжков, чего доселе ни разу не случалось.

Из них фигурист пять выполнил чисто, что тоже произошло впервые в истории спорта. Но уже больше шести «квадов» заявить не получится, согласно регламенту. Так как аксель остается одним из обязательных элементов, то Чен вынужден был прыгнуть три с половиной оборота — на четыре с половиной не замахивался даже он.

Японец Уно показал в Пхенчхана уверенное и стабильное катание, и хотя он не исполняет такого количества четверных, катание японца, особенно в компонентах, судьи оценивают выше, чем у Чена.

Россиян у мужчин представят Дмитрий Алиев и Михаил Коляда, которые стали на Играх седьмым и восьмым соответственно.

В отсутствие Ханю и Фернандеса у спортсменов есть шанс побороться за награду чемпионата мира. Главным препятствием для россиян на пути к пьедесталу почета станет китаец Цзинь Боян. Спортсмен выигрывал бронзу двух последних чемпионатов мира и совсем немного не дотянул до олимпийской медали, оставшись на обидном четвертом месте. Китайский фигурист обладает современным арсеналом четверных прыжков и может попортить крови даже Уно и Чену.

Задача Алиева и Коляды в борьбе с Бояном одна — чисто исполнить элементы. Оба россиянина уже заработали себе репутацию у судей и получают высокие баллы за компоненты, но именно в технической части стабильности пока у них нет. Особенно это касается Коляды, который в Пхенчхане провалил все свои прокаты, однако ранее в сезоне смог выиграть этап Гран-при.

У Алиева в свою очередь есть шанс закрепиться в статусе лидера российской команды, если у него получится третий раз за сезон обойти Коляду.

У российских фигуристов также есть прекрасная возможность вернуть стране максимальную квоту в три человека. Для этого надо, чтобы сумма мест спортсменов не превышала 13, что в отсутствие Ханю и Фернандеса более чем реально.

В погоне за Савченко

В спортивных парах зрители ожидают борьбу между олимпийскими чемпионами Аленой Савченко / Бруно Массо и россйиским дуэтом Евгения Тарасова / Владимир Морозов.

В Милан не приехали серебряные и бронзовые медалисты Игр в Корее — Суй Вэньцзин и Хань Цун из Китая и Меган Дюамель и Крис Редфорд из Канады.

Таким образом, вряд ли кто сможет вмешаться в дуэль немецкой и российской пар. За бронзу же развернется интересная борьба. Главным претенедентами на третью строчку пьедестала выглядят французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, однако постоянно прогрессирующие россияне Наталья Забияно и Алексанр Энберт вполне способны побороться с более опытными французами.

Третьими представителями России в парном катании будут Кристина Астахова и Алексей Рогонов.

Пападакис и Сизерон в шаге от хет-трика

Теперь уже двукратные олимпийские чемпионы Тесса Вирту и Скотт Моир из Канады решили не приезжать на чемпионат мира после триумфа в Корее, и в танцевальных парах интрига в борьбе за золото просто отсутствует — турнир за явным преимуществом выиграют Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции и станут трехкратными победителями мировых форумов.

Однако борьба за два остальных места на подиуме получится бескомпромиссной. Интриги добавляет отсутствие лучшей пары США в лице Алекса и Майи Шибутани.

Таким образом, на второе и третье место примерно с одинаковыми шансами претендуют два сильных итальянских и два других американских дуэта.

Хочется надеяться, что им смогут навязать борьбу россияне Александра Степанова и Иван Букин, которые не получили от МОК приглашение на Олимпиаду. Компанию Степановой и Букину в сборной России составят Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Увы, но лучшая пара страны Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев на чемпионат мира не приехали, и теперь задача получить для страны максимальную квоту значительно осложнилась. Если Степанова с Букиным вполне могут занять место в шестерке, то Загорски и Гурейро пока еще не заработали столь высокую репутацию у судей.

Чемпионат мира по фигурному катанию откроют женщины. Короткая программа у девушек начнется в 12.45 мск.

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