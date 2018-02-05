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Битва на Ленинградке: армейцы отстояли Москву

ЦСКА обыграл «Химки» в матче Единой лиги ВТБ

ЦСКА обыграл «Химки» в матче Единой лиги ВТБ Официальный сайт «Химок»
ЦСКА обыграл «Химки» в матче Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА обыграл подмосковные «Химки» в знаменитом «дерби Ленинградки», прошедшем в столице в рамках матча регулярного чемпионата Единой лиги. «Газета.Ru» рассказывает о встрече флагманов отечественного баскетбола.

Чемпионов выигрывает защита

В преддверии старта очередного сезона Единой лиги ВТБ, вероятно, мало кто мог предположить, что к старту февраля в рамках «дерби Ленинградки» — являющегося, безусловно, ярчайшей вывеской для отечественного баскетбола — сойдутся не текущие лидеры регулярки, а, страшно подумать, четвертая и пятая команды турнира.

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Однако на деле все именно так и случилось: набравшие немалый ход казанский УНИКС (12-1), краснодарский «Локомотив-Кубань» (12-2) и питерский «Зенит» (11-2) внесли столь ценный для нейтральных поклонников сумбур в борьбу за наивысший номер посева в плей-офф.

Таким образом, уже третья официальная встреча недавних участников финала Единой лиги в сезоне-2017/18 (первые две закончились позитивно для армейцев) являла собой не просто принципиальнейший поединок флагманов отечественного баскетбола в контексте дуэли за финиш на первой строчке в таблице, но самой настоящей баталией за право не упустить разогнавшихся конкурентов.

И если в случае ЦСКА (11-2) — конечно, отбрасывая огромные амбиции клуба — потенциальное поражение не стало бы чем-то тотально страшным, то вот «Химкам» уезжать из Москвы на щите не стоило от слова «совсем»:

возможный проигрыш коллективу Димитриса Итудиса приравнял бы рекорд желто-синих к показателю идущего шестым саратовского «Автодора» (7-6), заставив подопечных Георгиоса Барцокаса начать понемногу готовиться к гостевому старту в четвертьфинале состязания.

Другое дело, что и сдаваться без боя лидеру Евролиги химчане явно не планировали — и в качества доказательства этому выдали сверхнеприятный для оппонентов старт, в ходе которого попросту «забетонировали» свою половину площадки.

Особенно грустно поклонникам хозяев стало, когда вдобавок к трудностям красно-синих в созидании травму колена получил один из важнейших «больших» команды Отелло Хантер (забегая вперед, на площадку он в этот вечер так и не вернулся, отправившись на обследование в госпиталь) — эта потеря, возможно, и не оказалась бы столь ощутимой, не будь в лазарете и его напарник по «краске» Кайл Хайнс.

В итоге за первые семь минут матча армейцы сподобились всего на шесть набранных очков: своих партнеров в игре на этом отрезке сумела оставить пара Уилл Клайберн/Кори Хиггинс, дважды провернувшая один и тот же трюк со сбросом Уилла на соотечественника под открытую «треху».

Показывая едва ли не образцовую защиту, «Химки», впрочем, не были столь же успешными и в атаке

— у гостей лишь через раз получались вразумительные комбинации, в результате чего за 180 секунд до завершения дебютного отрезка встречи Алексей Швед и компания вели с чисто символическим преимуществом в три балла.

Ситуацию на паркете достаточно отчетливо изменил выход на замену Нандо де Коло — звездный француз сходу стал действовать на площадке в роли ее полноправного хозяина, завершив десятиминутку (ее армейцы, к слову, даже смогли минимально выиграть — 16:15) с шестью пунктами на личном балансе.

В свою очередь лидер химчан Алексей Швед был неожиданно малорезультативен, закончив четверть со всего двумя очками — и, справедливости ради, тремя ассистами.

Не сильно изменилось происходящее на арене в Москве и на старте второго отрезка поединка. «Химки» по-прежнему качественно защищались (пусть и чуть хуже), и тяжело атаковали (возможно, чуть лучше), держась вблизи противников — на 15-й минуте после энергосберегающего данка в быстром отрыве от Тайлера Ханикатта на табло горели приятные в плане интриги 22:21.

Молчание «дальнобойщиков»

Важно знать: ни до, ни сразу после броска сверху от подмосковного форварда, сократившего разницу до мизерной, его команда не имела возможности похвастаться хотя бы один попаданием из-за дуги.

В этом плане первая половина встречи с армейцами стала практически полным повторением жуткой «дальнобойной» истории желто-синих, «соавторами» которой давеча стали баскетболисты испанской «Уникахи» — в пятничном матче Евролиги, напомним, россияне выбросили в сторону кольца представителей Малаги из-за дуги аж 33 попытки, из которых цели достигли лишь пять (15%). При этом победа тогда все равно осталась за клубом из Единой лиги.

В очередной серии «Дерби Ленинградки» ситуация до какого-то момента была еще более прозаичной: первое трехочковое попадание «Химок» здесь случилось уже после большого перерыва (!), тогда как в дебютной двадцатиминутке в «молоко» издали были отправлены девять мячей. Для сравнения — ЦСКА к экватору поединка имел вполне себе вразумительные 6 из 13 «трех».

В то же время почти всю первую половину красно-синие компенсировали «дальнобойную» неточность соперников огромными трудностями с набором очков из пределов дуги — из-за травм и особенностей своего состава Итудис был вынужден постоянно держать на паркете маленькую пятерку, чем гости прекрасно пользовались, создавая ощутимые проблемы столичным игрокам как в защите, так и в атаке вблизи кольца.

Возможно, один из ключевых переломов в матче как раз таки и произошел в результате частичного решения данной проблемы Димитрисом —

как минимум в два раза лучше дела у ЦСКА в «краске» пошли после выхода на замену Андрея Воронцевича, с недавних пор не самого основного баскетболиста красно-синих.

Россиянин почти сразу же добавил столь нужной партнерам мощи в трехсекундных зонах, после чего принялся еще и за растягивание обороны, несколько сломав качественные защитные редуты вице-чемпионов Единой лиги.

В итоге именно Воронцевич на пару с де Коло, продолжившим попадать со всех дистанций (закончит встречу француз с чудесной «линейкой» из 24 очков при 63 процентах реализации с игры, шести передач и шести подборов), и соорудили внушительные рывок, позволивший хозяевам завершить половину с комфортными +13 в активе.

Могло бы быть и больше, не окажи армейцам достойное сопротивление Энтони Гилл, наряду со Шведом ставший главным «скоррером» своего коллектива в четверти (по четыре очка у каждого) — форварду раз за разом удавалось продавливать менее мощных оппонентов, что выливалось либо в набранные баллы, либо в нарушения правил, которые впоследствии несколько подсократили игровое время лидеров хозяев.

Погоня, погоня, погоня

Впрочем, и красно-синие, и бригада Барцокаса понимали, что бесконечно продолжаться тотальное невезение гостей с дальними попытками не может.

Учитывая тот факт, что именно разница в этом показателе и стала ключевой для лидерства хозяев по итогам первой половины, то всем неравнодушным впору было ждать обратного перелома в игре — благо, что фортуна (немаловажная для «дальней артиллерии»), как правило, бывает переменчивой.

В подтверждение этому счет во второй двадцатиминутке был открыт именно «трехой» «Химок» — отличился капитан подмосковного коллектива Сергей Моня,

и в целом проведший крайне успешный для себя матч (девять очков при 66 процентах точности с игры, шесть подборов, а также несколько крайне зрелищных блоков для «хайлайтов»).

Тут же поддержали своего вожака и его партнеры — и уже от недавних +13 усилиями рывка 9-2 не осталось и следа.

Особые благодарности здесь, конечно, необходимо выразить Шведу, наконец-то пришедшему после большой паузы в свои обычные — «космические» для других — кондиции:

именно его результативная игра вкупе с достойной помощью одноклубников позволила попросту испепелить на третьем отрезке поединка армейскую оборону, получившую за этот период аж 26 очков (на одно меньше, чем за два предыдущих в сумме).

Однако и ЦСКА было что ответить. Де Коло, геройства которого заканчивались лишь в моменты ухода на скамейку, постоянно портил настроение поклонникам химчан, не давая их любимцам по-настоящему близко приблизиться к армейцам — и в заключительную четверть, несмотря на мощнейший атакующий спурт гостей в третьей десятиминутке, соперники входили при счете 61:53.

«Армия» не отдала Москву

Подопечным Барцокаса здесь было впору надеяться на привычку армейского клуба создавать себе приключения ближе к приближению финальной сирены, которая временами сильно уменьшает число успокоительных препаратов в аптечках фанатов красно-синих — вместе с грамотной игрой самих гостей подобный провал москвичей, вероятно, позволил бы желто-синим соорудить столь нужный «камбэк» с его последующей трансформацией в викторию.

И до определенного момента у областного клуба все шло более-менее по плану — заметно нервничали и одни, и другие, иногда совершая совсем уж неожиданные ошибки, а значит, сценарий мог разрешиться в любую из сторон.

Но в последний из ключевых моментов поединка успешнее оказались именно хозяева: сначала при -8 Стефан Маркович в отсутствие на паркете Шведа (18 итоговых пунктов при 41-процентной реализации с игры, четыре подбора и пять ассистов) промахнулся из-за дуги, получив в ответной атаке дальнюю «бомбу» от Воронцевича (17 очков к сирене), а затем после двух набранных всем тем же сербом баллов со статики из трех возможных «Химки» позволили бригаде Итудиса соорудить рывок 11-0, после которого все вопросы об исходе поединка были уже сняты.

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