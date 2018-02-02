Швед отметил юбилей победой

Швед — «Уникаха» — 9:11

Матч с «Уникахой» был для Алексея Шведа юбилейным — 150-м в форме «Химок», в майке которых защитник впервые вышел на баскетбольный паркет еще более десяти лет назад.

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По ироничному стечению обстоятельств главному бомбардиру Евролиги в этот праздничный день (а точнее — в первой четверти) пришлось не просто сесть во главе «стола» (это россиянин и так делает фактически в каждой встрече) и принимать «подарки» в виде удобных голевых передач от партнеров, но и делать на площадке едва ли не все в одиночку — будто бы и не исключительно юбиляр он вовсе, а еще и аниматор, официант да повар.

Нет, справедливости ради, нельзя сказать, что от своих одноклубников в дебютной десятиминутке Алексей не получал помощи от слова «совсем» — те с видимым старанием пытались не давать оппонентам набирать легкие очки, временами неплохо действовали и у чужого кольца, однако попросту ничем не могли помочь своему лидеру в завершении.

Шутка ли, но первые баллы не за авторством Шведа были набраны химчанами на 12 (!) минуте матча — случай как минимум уникальный.

Еще более удивительно, что даже с учетом гроссмейстерских, но не более девяти пунктов в исполнении Алексея по итогам стартового отрезка игры желто-синие умудрились оставить соперников на расстоянии одного точного броска — завершилась первая четверть с необычными 9:11 на табло арены в Мытищах.

Столь нетипичный счет случился на старте поединка в Подмосковье лишь по одной причине:

средний процент реализации попыток с игры противниками на этом отрезке равнялся 23,5% (!), куда более типичным для схватки выпускных классов каких-нибудь ДЮСШ, но никак не профессиональных баскетболистов.

Более того, в ходе этой аномальной на число промахов десятиминутки соперники на двоих сподобились лишь на один точный бросок со статики и единственную «треху».

Серая «краска» и чудесный Ханикатт

Важно подчеркнуть, что на первую часть юбилея Шведа несколько «запоздал» Тайлер Ханикатт, пожалуй, лучшее приобретение «Химок» в межсезонье (и это при том, что вместе с американцем в Россию прибыл Томас Робинсон, пятый номер драфта НБА 2012 года) — его «задержка» произошла по воле Георгиоса Барцокаса, частенько оставляющего форварда без игровых минут в дебютных четвертях.

Появившись на паркете, Тайлер сходу стал приносить своей команде неоценимую пользу: он подбирал, забивал, отдавал, перехватывал и, главное, классно разгонял атаки, в чем у химчан нередко прослеживаются трудности.

Вообще, говоря о Ханикатте и его игре на просторах Старого Света, напрашивается сравнение с Кевином Дюрантом из «Голден Стэйт» — тот хоть и не начинает матчи на скамейке запасных и обладает чуть большим звездным статусом в клубе, но почти так же разрывает соперников своей многогранной универсальностью, построенной на выдающемся сплаве скорости, мощи и габаритов (и броска с видением паркета, конечно).

Подобно Кевину, Тайлер без всякого зазрения совести эксплуатирует совокупность роста, баланса тела, техники и культуры паса вкупе с превосходной работой ног и способностью попасть с любой дистанции.

Так что немудрено, что американцу переодически удаются подобные «фокусы».

Возможно, не будь в этот вечер в Мытищах Ханикатта, у «Химок» даже при наличии Шведа и здорового Робинсона не получилось бы сломить выстроенную игру испанцев, забегая вперед, в итоге отправившихся восвояси ни с чем.

Все это, однако, из разряда лирики — в отсутствие Томаса (без сомнения — наиболее атлетичного представителя вице-чемпионов Единой лиги), продолжающего восстанавливаться от неприятной травмы,

у химчан в очередной раз обнаружились трудности с защитой своей трехсекундной зоны, на которую гости после провала в созидании на старте матча стали активно давить и, надо, сказать, очень успешно.

По факту подобная не самая замысловатая, но вовсе не топорная тактика приносила «Уникахе» пользу на протяжении почти трех четвертей (за исключением первой и концовки четвертой) подопечные Хоана Пласы перманентно докучали хозяевам постоянными набегами в «краску», то просто набирая очки из-под кольца, то вынуждая россиян фолить, то скидывая на дугу, где из-за сдваиваний часто без всякой опеки оставались снайперы команды из Малаги.

В итоге все это привело к тому, что на большой перерыв «Химки» уходили, имея в пассиве восемь очков отставания — у россиян в какой-то момент хоть и более-менее наладилась атака (продолжили огорчать лишь дальние броски), однако и оппоненты нашли свое созидательное «Эльдорадо», разжившись за десятиминутку аж 28 (!) баллами.

Добить Гиллом

В плюс-минус схожем ключе прошла и третья четверть — испанцам все так же удавалось находить слабости в «трехсекундой» противников (пусть и с меньшей очковой отдачей), тогда как химчане все явнее и явнее намекали гостям на предстоящую тяжелую концовку, постепенно сокращая разницу.

На данные благие для хозяев цели работал, пожалуй, каждый из компонентов их игры, но только не «трехи» — в это сложно поверить, однако

завершат победный для себя поединок россияне, обычно даже в минорных на исходы матчах отчетливо перебрасывающие соперников из-за дуги, с действительно страшным процентом реализации дальних попыток (15%).

И ладно бы получилась подобная цифра из всего лишь одного попадания в шести случаях, но нет — во встрече с «Уникахой» подопечные Барцокаса выбросили из-за дуги аж 33 (!) раза, набрав таким образом всего 15 очков.

Вероятно, именно поэтому в «клатч» вице-чемпионы Единой лиги, к приближению финальной сирены и улучшившие оборону своей «краски», доведя благодаря этому общую защиту до крайне достойного даже для «Финала четырех» уровня, и посеявшие хаос в разрушительных редутах испанцев, входили с неприятным дефицитом в шесть очков — именно на столько за 2:02 до конца четвертой четверти вели гости.

Ситуация, естественно, бросился спасать Швед, в предыдущем владении наконец-то попавший издали (на что ему тут же ответил «трехой» Адам Вачински, с 16 баллами ставший самым результативным в своей команде) — и промахнулся из-за дуги…

К счастью, на подборе первым оказался все тот же Ханикатт, выпрыгнувший (без преувеличения) в лучших традициях золотых призеров Олимпиад, после чего добавивший мяч в кольцо.

Имея +4 в активе, испанцы задрожали — все их последующие атаки получались крайне нервными и завершились ничем.

А вот химчане в важнейший момент сдюжили: Джеймс Андерсон сначала с передачи Шведа после перехвата Чарльза Дженкинса забил «двушку», а затем попаданием из пределов дуги и вовсе нивелировал разницу, поблагодарив тем самым Энтони Гилла, секундами ранее отвесившего оппонентам «горшок».

Отоборонявшись уже и после этого (подбор под своим щитом выцарапал Ханикатт), химчане взяли тайм-аут, чтобы обсудить решающее владение, завершать которое, впрочем, почти точно должен был Швед (имевший к тому моменту 22 набранных очка).

Так оно и получилось. Незамысловатая «изоляция» под Алексея с дальним броском через руки по всем законам жанра должна была приносить «Химкам» красивую победу с сиреной, однако судьба распорядилась иначе:

Швед решил выбросить снаряд из рук чуть раньше «дедлайна», тот предательски ударился о дужку кольца, словно желая побыть в игре еще как минимум пять минут чистого времени, однако тут же был возвращен в сетку Гиллом, в волейбольной манере добавившим круглого в цель

, что попросту «взорвало» зал возгласами счастья.

Добавим, что в следующем туре Евролиги «Химки» (12-9) в гостях сразятся с литовским «Жальгирисом» (13-9) — победа в Каунасе практически гарантирует россиянам участие в плей-офф турнира. При это уже 5 февраля подопечных Барцокаса ожидает встреча с лидерами главного первенства Старого Света — московским ЦСКА. Дерби Ленинградки пройдет на паркете красно-синих в рамках внутреннего чемпионата.

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