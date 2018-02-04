Швед нацелился на армию

Открывать второй круг выступлений в Единой лиге ВТБ на групповой стадии подмосковным «Химкам» выпало битвой с, пожалуй, самым принципиальным соперником на внутренней арене. Московские армейцы — это не только географические соседи, сражение с которыми спортивный люд окрестил «Дерби Ленинградки», но и прямые конкуренты за золото чемпионата.

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Несмотря на фантастический прогресс кубанского «Локомотива» и лидерство в турнире казанского УНИКСа, именно красно-синих общественное мнение называет главным фаворитом розыгрыша. Ну а кому, как не «Химкам», выступать в роли антагониста столицы? Ведь только желто-синие за все время существования розыгрыша отбирали у ЦСКА чемпионскую корону. Да и в целом переплетения судеб игроков, выступавших в обеих дружинах, вкупе с конкуренцией на международной арене неразрывно связывают лидеров российского баскетбола. И делают каждую новую их встречу максимально яркой и запоминающейся.

Грядущее сражение вряд ли станет исключением из правил. Ведь оппонентам непривычно находиться на тех местах в таблице, где ЦСКА и «Химки» обитают сегодня.

Москвичи с двумя поражениями в пассиве вместе с «Локомотивом» и «Зенитом» гонятся за УНИКСом, возглавляющим пелотон. Тогда как желто-синие имеют в пассиве пять неудач — и рвут да мечут, чтобы вновь обосноваться в авангарде, а не соседствовать с середняками.

Соответственно, добычу положительного результата под сводами УСК имени Гомельского, и тот, и другой коллектив поставят во главу угла.

Подогревает страсти и сезонная история взаимоотношений антагонистов. Предстоящий поединок станет уже третьим официальным матчем для «Химок» и ЦСКА с начала осени. В столице команды сходились к барьеру на этой же арене в рамках Евролиги — и тогда красно-синие взяли верх 79:68. Упорная борьба на протяжении большей части сражения завершилась эндшпильным рывком чемпиона внутренней арены 14:0, который и определил триумфатора. Тот вечер, к слову, стал историческим для Кори Хиггинса, записавшего в актив рекордные в карьере 26 баллов.

А вот сражение первого круга под эгидой Единой лиги стало триумфальным для Нандо де Коло: в баскетбольном центре московской области защитник положил на счет 23 очка, чем способствовал виктории гостей 96:81.

Отметим, что и в родных стенах желто-синих чуточку не хватило на концовку: заключительная четверть, проигранная 13:24, не позволила развязке держать напряжение вплоть до финальной сирены.

Впрочем, описанные осечки наверняка лишь еще больше раззадорят парней Георгиоса Барцокаса. Уж что-что, а характер они в последние недели закалили прилично. И теперь даже при колоссальном давлении в концовках бодро укладывают соперников на лопатки.

Взять хотя бы поединок Евролиги трехдневной давности, когда на протяжении всего вечера россияне не могли сломить сопротивление испанской «Уникахи» (лидерство желто-синих составило всего 20 секунд за сражение!), но под самый занавес баталии Алексей Швед и Энтони Гилл дожали-таки Андалусию. Причем победный мяч американский форвард затолкал в кольцо пиренейцев практически с сиреной.

Тем самым «Химки» закрепились в зоне плей-офф — и припустили вслед за лидерами. Скажем, от второй строки их отделяет всего две победы, ведь в четырех последних встречах на международной арене подопечные Барцокаса одержали три победы, вернувшись в боевой ритм.

Впрочем, армейцы тоже не спят в шапку. На просторах Евролиги они хвастают серией из пяти побед подряд. Причем последними они сокрушили не кого-нибудь, а звездный мадридский «Реал». Образцовая стартовая четверть позволила красно-синим оторваться на неприличное для матчей такого уровня двузначное расстояние. И едва не превратило остаток поединка в формальность. «Бланкос», правда, к чести своей в игру вернулись. Но даже сократив итоговый пассив до шести очков, остановить российскую машину не смогли. И теперь ЦСКА — единоличный лидер розыгрыша с 17 победами после 21 тура.

Разумеется, публика ждет шоу и от конкретных индивидуально великолепных исполнителей. В частности, шоу требуется от Шведа — одновременно лучшего бомбардира как Евролиги, так и Единой лиги ВТБ. Недаром ведь в дуэли с «Уникахой» в стартовой четверти россиянин набрал все (!) очки своего коллектива, удостоившись параллелей с игрой Кобе Брайанта в лучшие годы. За москвичей же наверняка возьмется отдуваться Нандо де Коло — третий на континенте и пятый в контексте российского чемпионата бомбардир-капитан. При этом — и вот она пикантность ситуации — время от времени топы наверняка будут держать друг друга в защите. И это добавит драматизма в их принципиальное соперничество.

Здесь же вспомним о противостоянии греческих тренеров, которые схожи по темпераменту, но антагонистичны в тактическом плане.

Строящий систему игры от оборонительной надежности Барцокас против Итудиса, более нацеленного на атаку.

Наставники, которые умеют расставлять коварные ловушки и превращать даже игроков дальнего конца скамейки в «икс-фактор» противостояния. Взрывные и эмоциональные, они оба мастерски прессуют игроков визави (а порой и судей) в области психологии, добиваясь ментального перевеса для своих. Ну и, конечно, каждый из специалистов готов отдать все ради победы, возводя эмоциональный максимализм в абсолют, всякий раз как ЦСКА и «Химки» сходятся к барьеру.

Разумеется, прекрасно сражение и своим антуражем. Что в столице, что в Подмосковье на матчи с участием грандов российского баскетбола публика собирается с большой охотой. По осени даже на выставочный турнир — Кубок Гомельского — баскетбольный люд прибывал охотно, поскольку «Дерби Ленинградки» привлекало вывеской даже самых тяжелых на подъем болельщиков. Сейчас же ставки как для хозяев, так и для гостей запредельно высоки. Поэтому и телекартинка, и атмосфера внутри зала обещает стать поистине волшебной — и наверняка не оставит равнодушными даже самых взыскательных поклонников лучшей в мире игры с мячом.

Матч ЦСКА — «Химки» начнется в 19:30 по московскому времени.

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