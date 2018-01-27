Какие медали: чего добьются россияне в Пхенчхане

Состав сборной России на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане — 2018 был сильно сокращен по сравнению с командой в Сочи-2014. Пострадало как количество (169 россиян против 225), так и качество — Международный олимпийский комитет (МОК) не выслал приглашения на Игры ряду лидеров отечественной команды, например, лучшему биатлонисту России Антону Шипулину и сильнейшему лыжнику Сергею Устюгову.

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В связи с этим крайне ощутимо изменились расклады в отдельных видах спорта. Учитывая, что первый комплект олимпийских медалей будет разыгран совсем скоро, 10 февраля, самое время предположить, каких наград болельщикам стоит ждать от российских спортсменов.

Биатлон

Сборная России по биатлону после необъяснимого решения МОК понесла настолько серьезные потери, что почти лишилась шансов на какие-либо олимпийские медали. Приглашения на Игры не получили лидеры мужской и женской команды страны — Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт.

Антон — единственный российский биатлонист, который в этом сезоне завоевывал личные награды.

На счету спортсмена — бронзовые медали в пасьюте на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце и во французском Анси. Кроме того, Шипулин в качестве финишера привел эстафетную команду России к третьему месту в немецком Рупольдинге.

Юрлова-Перхт медалей не завоевывала, но часто оказывалась на четвертом месте, немного не дотягиваясь до пьедестала. Именно ей доверяли бежать последний круг в женских эстафетах.

Однако допуск на Игры получили только четыре биатлониста — Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.

В свое время Бабиков и Акимова тоже являлись одними из лучших представителей российской сборной, однако в этом сезоне их настиг серьезный кризис. Оба сильно проигрывали соперникам ходом (что особенно удивительно в случае уфимца — бывшего легкоатлета) и регулярно промахивались по мишеням, демонстрируя абсолютно не свой уровень биатлона.

Елисеев долгое время не рассматривался в качестве атлета основной команды России, а Кайшева запрыгнула в уходящий на Игры поезд в последний момент, удачно проявив себя на Кубке Международного союза биатлонистов (IBU).

Таким образом, хотя бы одна бронза в индивидуальных гонках станет для наших спортсменов отличным достижением.

Успех в эстафетах прогнозировать сложно: в мужском и женском забеге россияне не смогут принять участия просто потому, что не наберется достаточно спортсменов (нужно по четыре представителя одного пола), а в смешанной в таком составе вряд ли можно на что-то претендовать.

Состав: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева.

Прогноз: без медалей.

Хоккей

Гораздо приятнее ситуация в хоккее. Запрет Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на участие своих игроков в Олимпиаде изрядно ослабил сборные США и Канады, фактически открыв дорогу к золоту россиянам.

Конечно, «Красная машина» тоже пострадала от решения НХЛ, однако на протяжении последних лет в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) фактически реализовывался проект по сбору всех потенциальных участников Олимпиады в московском ЦСКА и санкт-петербургском СКА. Благодаря этому

сборная России отлично смотрится и без привлечения энхаэловцев, причем в этом случае она получается даже более сыгранной.

В таком составе подопечные Олега Знарка уже побеждали на Кубке Первого канала (к слову, последнем крупном турнире перед Олимпиадой) Финляндию (3:0), Швецию (3:1) и Канаду (2:0).

Стоит отметить, что с легкой руки МОК «Красная машина» лишилась в последний момент пятерых игроков — форвардов Сергея Плотникова и Валерия Ничушкина, а также защитников Антона Белова, Алексея Береглазова и Михаила Науменкова.

Однако более-менее серьезной здесь можно считать только потерю форварда СКА Плотникова. Да и тот не являлся жизненно необходимым звеном атаки.

Таким образом, от мужской сборной России по хоккею можно смело требовать победы на Играх-2018 или хотя бы попадания в финал.

Состав мужской сборной: Сергей Андронов, Александр Барабанов, Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Павел Дацюк, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Богдан Киселевич, Илья Ковальчук, Василий Кошечкин, Алексей Марченко, Сергей Мозякин, Никита Нестеров, Николай Прохоркин, Илья Сорокин, Иван Телегин, Динар Хафизуллин, Игорь Шестеркин, Вадим Шипачев, Сергей Широков.

Что касается женской команды, то на чемпионате мира — 2017 наши девушки стали только пятыми. Кроме того, по подозрению в допинге МОК отстранил от Игр опытных спортсменок Инну Дюбанок, Галину Скибу и Анну Шибанову.

Медаль россиянок на Олимпиаде-2018 стала бы приятным сюрпризом, но сильно надеяться на это не стоит.



Состав женской сборной: Надежда Александрова, Мария Баталова, Людмила Белякова, Лиана Ганеева, Ангелина Гончаренко, Елена Дергачева, Евгения Дюпина, Фануза Кадирова, Диана Канаева, Виктория Кулишова, Екатерина Лобова, Надежда Морозова, Екатерина Николаева, Валерия Павлова, Нина Пирогова, Екатерина Смолина, Ольга Сосина, Алена Старовойтова, Валерия Тараканова, Светлана Ткачева, Анастасия Чистякова, Анна Шохина, Алевтина Штарева.



Прогноз: мужская сборная — золотая медаль, женская — без наград.

30 января и 4 февраля — это те дни, когда у вас есть возможность перед стартом Игр БОЛЕТЬ/ГНАТЬ ВПЕРЕД/ЗАРЯЖАТЬ ЭНЕРГИЕЙ сборную России на домашней арене. На лед Парка Легенд выйдут именно те хоккеисты, которые и отправятся в Пхёнчхан.



Билеты https://t.co/Y1if8tGoik pic.twitter.com/6ArpluqY6T — Хоккей России (@russiahockey) 26 января 2018 г.

Фигурное катание

Фигурное катание — еще один вид спорта, в котором, несмотря на отказ МОК выслать некоторым спортсменам приглашения, у России остаются хорошие шансы на медали.

Практически нет сомнений в том, что Евгения Медведева и Алина Загитова разыграют между собой золото и серебро Пхенчхана.

При определенном стечении обстоятельств Мария Сотскова может побороться за бронзу с итальянкой Каролиной Костнер и канадкой Кейтлин Осмонд.

В мужском катании шансы есть только на бронзу — и то если Дмитрий Алиев или Михаил Коляда покажут идеальный прокат, а кто-то из убойного трио Натан Чен — Юдзюру Ханю — Хавьер Фернандес допустит серьезные ошибки.

В спортивных парах Евгения Тарасова/Владимир Морозов с их четверным подкрутом и тройным каскадом должны претендовать на золото или как минимум на серебро,

а в танцах на льду за пьедестал поборются Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев.

Также стоит отметить, что россияне имеют все шансы победить в командном турнире Олимпиады — сильные представители нашей страны есть в каждом виде фигурного катания, будь то мужское одиночное катание или спортивные пары. По общей сумме баллов отечественные фигуристы способны превзойти любую другую сборную, так что здесь стоит настраиваться только на первое место.

Очевидно, что медальные планы в этом случае должны быть амбициозными: ждем четырех медалей, и пусть две из них будут золотыми. Можно было бы требовать и большего, но МОК неожиданно отказался присылать приглашения фигуристов Ивану Букину (танцы на льду) и Ксении Столбовой (спортивные пары), из-за чего распались сразу два сильных олимпийских дуэта.

Состав:

Мужчины: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда.

Женщины: Алина Загитова, Евгения Медведева, Мария Сотскова.

Спортивные пары: Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Наталья Забияко / Александр Энберт , Кристина Астахова / Алексей Рогонов.

Танцы: Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро.

Прогноз: четыре медали, два золота.

Лыжные гонки

С недопуском Устюгова сборная России по лыжным гонкам серьезно обеднела — звезд мирового класса, которые гарантированно поборолись бы за золото, в команде не осталось. Теперь главные надежды стоит возлагать на перспективного Александра Большунова, набравшего больше всех очков на этапах Кубка мира среди россиян и идущего в данный момент на пятом месте в общем зачете.

21-летнему таланту пока рано претендовать на первое место, но зацепиться за пьедестал хотя бы в одном из индивидуальных видов гонок вполне реально.

Поддержать усилия Большунова может 22-летний Алексей Червоткин, который находится на десятом месте в генеральной классификации Кубка мира.

У женщин восходящими звездами лыжных гонок считаются Анастасия Седова и Юлия Белорукова, которые попадали на пьедестал этапов КМ по ходу этого сезона, а также перспективная Наталья Непряева.

За счет сплава молодости и опыта российская команда вполне может зацепиться за медали в эстафетных гонках и спринте (главным образом, среди мужчин).

На больших дистанциях бороться с солидными соперниками в отсутствие Устюгова пока тяжело.

Учитывая большое количество разных видов гонок на лыжах, от россиян стоит ждать двух-трех медалей, но не золотых.

Состав: Александр Большунов, Алексей Виценко, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Александр Панжинский, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова.

Прогноз: три медали — одно серебро и две бронзы.

Конькобежный спорт

Российские конькобежцы пострадали из-за решения МОК так же сильно, как лыжники и биатлонисты. Из-за допингового прошлого на Олимпиаду не поедут лидеры сборной — мощный спринтер Павел Кулижников и обладатель мирового рекорда на дистанции 1500 м Денис Юсков.

Приглашения МОК не получила и бронзовая призерка Сочи-2014 Екатерина Шихова.

В итоге из мужчин на Игры допущен только Сергей Трофимов, а из женщин — Наталья Воронина, Ангелина Голикова и Ольга Граф.

В данном урезанном составе наша сборная, которая произвела фурор на чемпионате Европы — 2018 с 14 завоеванными медалями, к сожалению, не сможет показать такого выступления, которого от нее ожидали. Однако шансы на медали все равно сохраняются.

Двукратный призер Олимпийских игр — 2014 Граф поборется за пьедестал хотя бы за счет своего опыта.

Воронина идет на первом месте в общем зачете Кубка мира на дистанции 3000 метров — почему бы не побороться с соперниками и на Олимпиаде? Голикова неплохо выступает на 500-метровке, время от времени попадая в призы.

Таким образом, от конькобежцев стоит ожидать двух медалей, и одна из них вполне может быть золотой.

Состав: Сергей Трофимов, Наталья Воронина, Ангелина Голикова, Ольга Граф.

Прогноз: две медали, из них одна — золотая.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ президента СКР Алексея Кравцова по ситуации с предварительным допуском на ОИ-2018. "Я глубоко возмущен несправедливым решением комиссии МОК об отстранении практически наших спортсменов-лидеров, от Олимпийских игр в Пхенчхане". https://t.co/iMjBDeOX6u pic.twitter.com/9BdmfbrSRZ — RussianSkatingUnion (@RussianSkating) 23 января 2018 г.

Шорт-трек

МОК не пустил на Игры шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана, а также его чуть менее статусных, но все-таки важных для сборной коллег — Владимира Григорьева, Дениса Айрапетяна и Евгения Захарова.

В результате этих «чисток» россияне не смогут принять участие в мужской эстафете из-за недостатка исполнителей: до Игр допущено только трое атлетов — Семен Елистратов, Павел Ситников и Александр Шульгинов.

В этом составе выделяется Елистратов, особенно успешно выступающий на дистанции 1500 м. С ним и стоит связывать основные медальные надежды Пхенчхана-2018.

Женская команда по шорт-треку выглядит следующим образом: Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич и Софья Просвирнова.

Сложно сказать, чего эта сборная может добиться в эстафете, но в индивидуальных забегах стоит ориентироваться на Просвирнову.

20-летняя конькобежка завоевала три медали на чемпионате Европы — 2018, в том числе и золото.

Состав: Семен Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич, Софья Просвирнова.

Прогноз: три медали, но без золота.

Открытое письмо Виктора Ана президенту МОК: "Я искренне надеюсь на то, что МОК озвучит причину моего недопуска к Олимпийским играм, чтобы я смог отстоять свою честь и достоинство, на что имею полное право"... https://t.co/lzJEYB23Pj pic.twitter.com/bD6m56i8Ga — RussianSkatingUnion (@RussianSkating) 26 января 2018 г.

Сноуборд

В сноуборде россиянам удалось отстоять всех своих спортсменов — в Пхенчхан поедет и двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд, и его супруга — призер Игр Алена Заварзина, и бронзовый медалист ЧМ-2017 Екатерина Тудегешева.

Стоит отметить, что из программы Игр исчез параллельный слалом, который обычно считается самым «русским» видом сноуборда.

Однако сам гигантский слалом в Пхенчхане будет — и вот там вполне можно взобраться на пьедестал. Будем ждать от сноубордистов трех медалей — и пусть одна из них будет золотом от Уайлда.

Состав: Вик Уайлд, Андрей Соболев, Никита Автанеев, Даниил Дильман, Дмитрий Логинов, Антон Мамаев, Николай Олюнин, Дмитрий Сарсембаев, Владислав Хадарин, Алена Заварзина, Екатерина Тудегешева, Милена Быкова, Мария Васильцова, Кристина Пауль, Наталья Соболева, Софья Федорова.

Прогноз: три медали, одно золото.

Санный спорт

В санном спорте позиции мужской сборной России довольно сильны: 21-летний Роман Репилов вполне способен зацепиться за медаль — не зря он является действующим победителем Кубка мира и серебряным призером чемпионата мира — 2017.

Более опытный Семен Павличенко, который завоевывал золото ЧМ-2015, тоже может побороться за попадание на пьедестал.

В женской команде не все так радужно: лидер сборной Татьяна Иванова была отстранена МОК от Олимпиады.

На Игры поедет только Екатерина Батурина, которая пока не имеет в своем активе серьезных международных наград на взрослом уровне.

От девушки вряд ли стоит ждать медалей, а вот мужчины вполне могут принести одну награду — серебро или бронзу.

Состав:

Мужчины, одиночки: Роман Репилов, Семен Павличенко, Степан Федоров

Мужчины, двойки: Владислав Антонов, Александр Денисьев, Андрей Медведев, Андрей Богданов

Женщины: Екатерина Батурина

Прогноз: одна бронза.

Горнолыжный спорт

В горнолыжном спорте главной надеждой россиян остается опытный слаломист Александр Хорошилов, несмотря на то что в этом сезоне его результаты не радуют: в январе 2018 года он стал лишь 22-м в слаломе в Загребе, 17-м в Адельбодене и совсем не сумел финишировать в первой попытке слалома в Венгене.

Стоит обратить внимание на 25-летнего Павла Трихичева, который неожиданно завоевал серебро в суперкомбинации на этапе Кубка мира по горным лыжам в швейцарском Венгене. Может быть, этот успех окрылит молодого атлета, и он покажет на Олимпиаде подобный результат?

Однако, справедливости ради, если чуда не произойдет, на медали надеяться крайне сложно — даже почти невозможно.

Состав: Александр Андриенко, Павел Трихичев, Александр Хорошилов, Анастасия Силантьева, Екатерина Ткаченко.

Прогноз: без медалей.

Лыжное двоеборье

В лыжном двоеборье на олимпийский турнир отобрался только один россиянин — Эрнест Яхин. Никаких серьезных достижений на международном уровне у него нет, так что шансы на олимпийские медали, к сожалению, очень малы.

Состав: Эрнест Яхин.

Прогноз: без медалей.

Прыжки на лыжах с трамплина

В этом виде спорта представительство россиян довольно широко: едут восемь человек — четыре атлета и четыре спортсменки.

Выделить в этой команде стоит 26-летнюю Ирину Аввакумову, которая часто занимает места возле пьедестала на этапах Кубка мира. Впрочем, для олимпийской медали таких показателей все-таки недостаточно.

Состав: Евгений Климов, Денис Корнилов, Михаил Назаров, Алексей Ромашов, Ирина Аввакумова, Анастасия Баранникова, Александра Кустова, Софья Тихонова.

Прогноз: без медалей.

Фристайл

Целых 22 фристайлиста отправятся на Олимпиаду от России — это самая многочисленная команда нашей страны, не считая хоккейной сборной.

Особенное внимание стоит обратить на 19-летнего Максима Бурова, который недавно оформил победу в общем зачете Кубка мира по данной дисциплине, заработав в сумме за все этапы 355 очков.

Молодой россиянин обошел в этой борьбе бронзового призера Сочи-2014 Цзя Цзуняна из Китая (329) и олимпийского чемпиона тех Игр Антона Кушнира из Белоруссии (320).

Так что от Бурова ждем, как минимум, одной медали — золота или серебра. Также не будем забывать о его старшем брате спортсмена Илье и других зарекомендовавших себя фристайлистах — например, Станиславе Никитине, Кристине Спиридоновой и Александре Орловой. От этой солидной компании хотелось бы видеть две награды — серебро и бронзу.

Состав: Александр Смышляев, Семен Денщиков, Егор Коротков, Игорь Омелин, Сергей Ридзик, Илья Буров, Максим Буров, Павел Кротов, Станислав Никитин, Павел Чупа, Марика Пертахия, Регина Рахимова, Екатерина Столярова, Виктория Завадовская, Анастасия Чирцова, Алина Гриднева, Любовь Никитина, Александра Орлова, Кристина Спиридонова, Валерия Демидова, Лана Прусакова, Анастасия Таталина.

Прогноз: три медали, из них одно золото.

Бобслей

Сборная России по бобслею еще в декабре лишилась своих главных претендентов на золото — экипажа Александра Касьянова, который был обвинен МОК в допинговых махинациях во время Сочи-2014. В итоге в Южную Корею поедут второй и третий номера национальной команды — Максим Андрианов и Алексей Стульнев.

Россияне, скорее всего, смогут занять места возле пьедестала, но вот взобраться на него — вряд ли. Такой же неутешительный прогноз напрашивается для женской команды — экипажа Надежды Сергеевой.

Состав: Максим Андрианов, Алексей Стульнев, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Руслан Самитов, Юрий Селихов, Александра Родионова, Надежда Сергеева, Юлия Беломестных, Анастасия Кочержова.

Прогноз: без медалей.

Скелетон

Сборная России по скелетону также оказалась изрядно ослаблена санкциями МОК — лидеры мужской и женской команды Александр Третьяков и Елена Никитина были отстранены от Игр комиссией Дениса Освальда. По той же причине не смогут поехать на Олимпиаду сильные скелетонистки Ольга Потылицына и Мария Орлова, что привело к полному отсутствию женской сборной России в Пхенчхане.

Среде мужчин приглашения получили только Никита Трегубов и Владислав Марченков.

Медальные надежды в основном стоит связывать с Трегубовым, который является бронзовым призером чемпионата Европы — 2016 и чемпионата мира — 2017.

Так что ждем от 22-летнего уроженца Красноярска одной награды — серебра или бронзы.

Состав: Никита Трегубов, Владислав Марченков.

Прогноз: одна бронза.

Керлинг

Мужская сборная России по керлингу не отобралась на Игры-2018 — представлять нашу страну в Корее будет только женская команда во главе со скипом Викторией Моисеевой и пара Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой в миксте.

Женская сборная России является, пожалуй, самой непредсказуемой командой турнира.

То, что в Корею поедет именно состав Моисеевой, было решено незадолго до Олимпиады. Команда под руководством Анны Сидоровой начала сезон из рук вон плохо, в результате чего было решено провести отборочный матч между кандидатами на поездку в Пхенчхан, и победа осталась за коллективом Моисеевой.

Хватит ли неопытной на международном уровне команде психологической выдержки, чтобы показать свой класс на Олимпиаде?

Именно от этого будет зависеть, как далеко пройдут наши девушки на турнире, однако медалей от них ждать все же вряд ли стоит.

А вот в миксте чемпионы мира — 2016 Крушельницкий и Брызгалова вполне способны побороться за попадание на пьедестал. Дадим оптимистичный прогноз: одна медаль — серебро или бронза.

Женщины: Виктория Моисеева, Галина Арсенькина, Ульяна Васильева, Юлия Гузиева, Юлия Портунова.

Микст: Александр Крушельницкий, Анастасия Брызгалова.

Прогноз: одна медаль — бронза.

Итоги

Таким образом, «Газета.Ru» надеется на шесть золотых медалей сборной России на Олимпиаде: по одной — в хоккее, конькобежном спорте, сноуборде и фристайле, а также на дубль в фигурном катании.

Также мы ожидаем 18 наград другого достоинства — бронзы и серебра.

Возможно, такой прогноз кажется слишком оптимистичным, но «Олимпийские атлеты из России» в своих интервью неоднократно подчеркивали, что выйдут соревноваться с удвоенной мотивацией, чтобы подарить радость тем партнерам по команде, которых по каким-то причинам не пригласили в Пхенчхан.

Будем надеяться, что это поможет отечественным спортсменам добиться на Играх максимальных результатов — пусть и под нейтральным флагом.

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