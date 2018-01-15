«Российские биатлонисты ничего не смогут на Олимпиаде»

В Рупольдинге завершился пятый этап Кубка мира по биатлону, и до Олимпийских игр в Пхенчхане спортсмены сделают только одну остановку в итальянской Антерсельве, после чего все мысли атлетов будут посвящены главному старту четырехлетия.

Примерно за три недели до Олимпиады состояние российской сборной по биатлону более чем плачевное.

За пять этапов Кубка мира на счету россиян всего две бронзовых медали, одна из которых была добыта в Рупольдинге стараниями мужского квартета в эстафете. Ранее во французском Анси Антон Шипулин финишировал третьим в гонке преследования. Было это месяц назад.

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Безусловно, медаль, добытая в эстафете, принесла радость российским болельщикам, однако, кроме одной успешной гонки, наши биатлонисты не показали ровным счетом ничего. Как следствие, практически весь гоночный уикенд болельщики пребывали не в лучшем расположении духа.

Мало того, женщины до сих пор выступают без медалей на Кубке мира, и если бы не Шипулин, то и у мужчин сложилась бы подобная картина.

Биатлонная неделя в Рупольдинге началась мужской индивидуальной гонкой на 20 км, где мы связывали определенные надежды с некоторыми россиянами, которые имеют высокие показатели в стрельбе, что в этом виде является важнейшим аспектом. Неудивительно, что записной снайпер сборной Алексей Волков выглядел лучше всех своих товарищей по команде на огневых рубежах, но и он не смог избежать ошибок.

Волков допустил всего лишь один промах и финишировал 27-м почти в четырех минутах от победителя гонки Мартена Фуркада, который также не закрыл одну мишень. Если бы российский биатлонист стрелял идеально, то заехал бы в десятку сильнейших. В любом случае, хорошая стрельба не дала желаемого результата, потому что отставание в скорости у Волкова огромное. И дело даже не в Фуркаде, который в этот день был невероятно силен, и на него равняться не имеет смысла.

Неожиданный серебряный призер этапа Ондржей Моравец из Чехии опередил Волкова на минуту и 55 секунд только на лыжне.

А чех далеко не самый быстрый биатлонист в пелотоне, и ему очень помогли снайперские качества, благодаря которым он отстрелялся чисто.

Что касается остальных россиян, то их подвела стрельба. Два промаха у Матвея Елисеева, три у Евгения Гараничева, четыре у Шипулина. Про Александра Логинова и Юрия Шопина лучше вообще умолчать, потому что на огневых рубежах спортсмены попросту провалились.

Прошедшая через день эстафета немного приподняла настроение российским болельщикам, но если подробно изучить статистику гонки, то опять вышло, что отечественные спортсмены по скорости опередили только явных аутсайдеров, представляющих малые биатлонные страны. Затратив всего три дополнительных патрона на всю гонку, ведомый Шипулиным квартет стал третьим.

И за это надо благодарить только Антона, который ушел на последний этап пятым, но смог отыграть два места и завоевать вторую награду в сезоне.

А в последний соревновательный день все снова встало на свои места, и в масс-старте не было никаких надежд даже на попадание в «цветы». Начнем с того, что только два представителя России вышли на гонку, так как остальные в элитную тридцатку просто не отобрались. Шипулин кошмарно провел стрельбу и с четырьмя промахами финишировал 15-м, а Логинов и вовсе промазал пять раз, но ходом отстал от Шипулина почти на минуту и завершил гонку лишь на 27-й позиции.

«Газета.Ru» поговорила с бывшим тренером сборной России Владимиром Аликиным, который подверг критике тренерский состав команды, а также отметил, что немецкий специалист Рико Гросс также не принес пользы.

«Тренерский штаб продолжает говорить, что идет по правильному пути и целенаправленно готовит спортсменов к Олимпиаде, но другие команды тоже хотят хорошо выступить в Пхенчхане, и они также прибавят к Играм. А сейчас такой отрыв от лидеров, что за месяц его невозможно ликвидировать.

У нас в сборной работают люди, которые мало соображают в подготовке. В межсезонье была проделана неправильная работа.

В Гросса я тоже не особо верю. С ним подписали огромный контракт, который он отработает и потом уйдет», — сказал Аликин.

Идентичная картина наблюдается у женщин, которые в течение всего сезона проигрывают лидерам невероятное количество времени на лыжне. Тренерский штаб пошел перед Рупольдингом на ротацию, и на пятом этапе дебютировала лидер кубка IBU Ульяна Кайшева.

23-летняя спортсменка, пожалуй, имеет наиболее высокий потенциал среди всех молодых претенденток на место в сборной, но тренеры с большой неохотой ставят ее на Кубок мира.

В прошлом году она приняла участие лишь в шести гонках, и лучшим результатом стало 13-е место. По какой-то причине ее затем отправили обратно в Кубок IBU и вызвали в основную сборную год спустя за месяц до Олимпиады.

В индивидуальной гонке лучшей среди россиянок стала еще одна вечная претендентка на попадание в сборную Дарья Виролайнен, которая показала 16-й результат с одним промахом. Отставание от победительницы Доротеи Вирер из Италии было двухминутным, но Вирер отстрелялась без промаха, и по нынешним временам проигрыш победителю всего одну минуту ходом на 20 км считается большим успехом для любой российской биатлонистки. К примеру, Татьяна Акимова с одним промахом стала лишь 21-й и проиграла Виролайнен на лыжне более 20 секунд.

Ирина Услугина и Виктория Сливко показали с двумя ошибками в стрельбе ужасную скорость, проиграв Вирер две с половиной минуты.

И это при том, что итальянка никогда не считалась скороходом. Она не может конкурировать в скорости с Анастасей Кузьминой или Кайсой Мякяряйнен, но уступает им время, которое все-таки способна компенсировать за счет точной стрельбы.

Что касается Кайшевой, то дебют для нее вышел хуже некуда. Ульяна финишировала 89-й с шестью промахами. Однако этому способствовала неисправность инвентаря. После первого рубежа Кайшева перед второй стрельбой обнаружила, что у винтовки потерян диоптр — важная деталь прицела. Без него спортсменка промахнулась трижды, после чего была вынуждена сменить винтовку. Но гонка была безнадежно испорчена, и она от расстройства еще три раза выстрелила «в молоко».

В эстафете россиянки стали седьмыми, но в этот раз бежавшая на первом этапе Кайшева выступила лучше всех в команде, уступив лидерам лишь 12,8 секунды.

Однако даже усилий дебютантки не хватило, так как итоговое отставание всего квартета от победивших немок увеличилось до минуты и 20 секунд.

В масс-старте девушки ровным счетом ничего не смогли предложить своим болельщикам. Екатерина Юрлова-Перхт финишировала 22-й, а Виролайнен — 26-й. Юрлова промахнулась трижды, но ее в итоге опередили сразу пять спортсменок, которые стреляли и того хуже. Виролайнен же допустила четыре ошибки, а на лыжне показала примерно ту же скорость, что и соотечественница.

Печально то, что даже при идеальной стрельбе россиянки не смогли бы претендовать на пьедестал почета. С этим согласен и Аликин.

«Две бронзы, которые наши завоевали в этом сезоне, достались случайно — просто некоторые соперники застрелились.

С «нулями» мы ничего не сможем сделать с таким ходом.

Остается надеяться, что все разом промахнутся, а такого на Олимпиаде не будет. Люди еще добавят в форме», — отметил эксперт.

Большой вопрос вызывает отсутствие приемлемого хода у всех российских биатлонистов, несмотря на то, что они занимаются в разных тренерских группах. Аликин объяснил, с чем это связано.

«В нынешнем сезоне все тренировочные объемы и нагрузку определяет не тренерский состав.

Руководство СБР набрало научную группу, которая дает рекомендации всем членам сборной. И тренеры должны каждую неделю отчитываться о проделанной работе, причем отклонения недопустимы. Поэтому совершенно без разницы, кто и где тренирует определенного спортсмена»,

— подчеркнул специалист.

По итогам этапа в Рупольдинге лидер мужской сборной Шипулин опустился на седьмое место в общем зачете Кубка мира, а Юрлова-Перхт располагается на 16-й позиции. Что касается остальных спортсменов, то они могут рассчитывать лишь на борьбу за попадание в двадцатку. И то далеко не все.

Перед Олимпийскими играми главный вопрос к тренерскому штабу остается без ответа. Нет никаких представлений, на что будет рассчитывать сборная в Южной Корее. И только Шипулин — и то не всегда — показывает хороший результат.

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