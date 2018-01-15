Трагедия легенды: Бьорндален не едет в Пхенчхан

Легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален не выступит на предстоящих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщил один из руководителей Национального олимпийского комитета (НОК) Норвегии Туре Эвребе.

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По словам члена НОК, 43-летний спортсмен не будет принимать участия в Олимпиаде-2018, которая могла бы стать для него уже седьмой в карьере, из-за последних неутешительных результатов на Кубке мира.

«Это будут первые с 1992 года Игры, на которых Бьорндален не окажется в составе команды. И это касается всех нас, всех, кто увлечен зимними видами спорта.

Кандидатура Уле-Эйнара не была представлена на утверждение спортивным директором сборной Норвегии. До этого НОК Норвегии провел основательные дискуссии с биатлонным руководством по поводу выбора команды», — передает его слова VG.

Эвребе также отметил, что у норвежской сборной есть более достойные поездки в Пхенчхан спортсмены, в ходе сезона доказавшие свою текущую состоятельность.

«Перед сезоном биатлонистам были предъявлены четкие требования, которые нужно было выполнить — и результаты Бьорндалена в индивидуальных гонках Кубка мира не столь хороши. К сожалению, он не выполнил требования, и есть другие спортсмены в команде, которые выступили лучше и соответствуют критериям. Естественно, эти гонщики заслуживают возможности принять участие в Играх-2018», — подчеркнул управленец.

Вместе с тем он признался, что очень огорчен из-за пропуска великим спортсменом Олимпиады в Южной Корее.

«Лично мне очень жаль, что Бьорндален не выполнил критерии олимпийского отбора и что мы не сможем увидеть его на старте седьмых для него Олимпийских игр. Как выдающийся представитель зимних видов он всегда будет занимать важное место в истории норвежского спорта»,

— заключил Эвребе.

В предварительный состав норвежской сборной на ОИ-2018 попали Йоханнес Бе, Тарьей Бе, Эмиль Хегле Свендсен, Ларс Хельге Биркеланд, Хенрик Л'Абе-Лунд, Эрленд Бьонтегорд, Марте Олсбу, Сюнневе Сулемдаль и Ингрид Ландмарк Тандреволд. Окончательный и более полный список будет объявлен 23 января.

Отметим, что на данный момент Бьорндален идет лишь на 42-м месте в личном зачете Кубка мира — 2017/18, набрав 74 очка.

Лучшими результатами Уле-Эйнара в этом сезоне стали его 18-е итоговые места в индивидуальной гонке и гонке преследования, датированные ноябрем и декабрем.

Сам спортсмен до последнего момента надеялся на попадание в состав сборной на Игры-2018:

так, еще в ходе минувшей недели биатлонист заверял, что его результаты к старту главных соревнований четырехлетия улучшатся.

«Я хотел выступить на Олимпиаде, но с тем, чтобы продемонстрировать там что-нибудь. Я уверен, что моя форма к Олимпиаде станет лучше. Мое функциональное состояние уже лучше, так что теперь надо поработать над стрельбой», — цитирует его слова ТАСС.

Причем не поменял своего мнения норвежец и уже после официального известия об его непопадании в состав национальной команды, заявив, что в Пхенчхане мог бы побороться за очередную олимпийскую медаль.

«Неприятно, должен это признать, ведь моей целью было поехать на Олимпиаду, хорошо выступить там и взять медаль. Теперь такой возможности не будет.

Решение уже принято, но я по-прежнему считаю, что в той ситуации, в которой я нахожусь сейчас, я мог бы взять награду на Играх. Именно это и неприятно.

До Олимпиады еще месяц, и я бы сумел стабилизировать форму до этого времени», — сказал он.

Помимо этого, Бьорндален признался, что не может представить, каково это смотреть Олимпиаду по телевизору, а также призвал поклонников не волноваться за его дальнейшую мотивацию.

«Не знаю, каково будет смотреть Игры по телевизору. Это будет в новинку, никогда не делал этого раньше. Выберем что-то интересное. Я совершенно точно буду следить за парнями.

Что касается мотивации, то для меня она никогда не была проблемой. Я все равно мотивирован. Я мог бы завтра выступить на районных стартах и быстро там пробежать. Я очень люблю бегать на лыжах и получаю от этого удовольствие. Это вообще не тема», — приводит слова Уле-Эйнара Nettavisen.

Бьорндален является восьмикратным Олимпийским чемпионом и самым титулованным спортсменом в истории зимних Игр — в общей сложности на его счету 13 олимпийских медалей.

На сочинских Играх в 2014 году норвежец пополнил личную «копилку» двумя медалями высшей пробы, выиграв в спринте и смешанной эстафете, благодаря чему стал самым возрастным победителем индивидуальных гонок на Олимпиадах.

Кроме того, Уле-Эйнар — 20-кратный чемпион мира и шестикратный триумфатор общего зачета Кубка мира.

Примечательно, что ранее норвежец, женатый на белорусской биатлонистке Дарье Домрачевой, публично поддержал сборную России, оказавшуюся в центре допингового скандала.

«Хочу, чтобы мы увидели доказательства того, за что были наказаны российские спортсмены. И я надеюсь, что этой причиной будут не царапины на пробирках. В таком случае мне станет страшно сдавать допинг-тесты», — заявил Бьорндален.

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